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Новости Местные выборы-2020
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Зеленский подписал закон об отмене справки о несудимости для кандидатов на местных выборах

Зеленский подписал закон об отмене справки о несудимости для кандидатов на местных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий обязательную подачу при регистрации кандидатами в депутаты на местных выборах справки о наличии или отсутствии судимости.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующая информация указывается в карточке законопроекта №3995, опубликованной на сайте парламента.

В графе "Дата и состояние прохождения" указано, что 17 сентября закон подписал Председатель Верховной Рады, а 18 сентября он был возвращен с подписью от Президента.

Согласно документу, изымается пункт 9 части первой статьи 222 Избирательного кодекса, который содержит требование о предоставлении справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах.

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Таким образом, все кандидаты на местных выборах будут в равных условиях относительно подтверждения несудимости и указывать об этом сведения только в автобиографии.

Авторы законопроекта народные депутаты Роман Лозинский и Владимир Цабаль (оба - из фракции "Голоса") убеждены, что его принятие будет способствовать устранению препятствий для реализации гражданами Украины пассивного избирательного права, которые существуют пока во время регистрации кандидатами в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также городских, сельских, поселковых советов (территориальных громад с количеством избирателей 10 и более тысяч).

Автор: 

закон (3177) законопроект (3222) Зеленский Владимир (20482) местные выборы (2752) подписание (75)


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Топ комментарии
+44
Янукович одобряет
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19.09.2020 12:16
+43
Зеленский подписал закон об отмене справки о несудимости для кандидатов на местных выборах - Цензор.НЕТ 1129
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19.09.2020 12:23
+37
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ..... Согласно документу, изымается пункт 9 части первой статьи 222 Избирательного кодекса, который содержит требование о предоставлении справки о наличии судимости....."

Зеленский подписал закон об отмене справки о несудимости для кандидатов на местных выборах - Цензор.НЕТ 7682
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19.09.2020 12:26
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Я так понимаю, что теперь вор в законе, скажем Гуга Гагаузский будет теперь мэром Мелитополя? Канечна это шаг вперьод....
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19.09.2020 13:00 Ответить
https://censor.net/ua/user/24883

Згідно закону 3995 справка про несудімість відмінена для кандидатів, але не відмінена для тих хто за результатами виборів отрим статус депутата.
Тобто, обрали, але якщо є судимість то депутатських повноважень не набереш
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19.09.2020 13:03 Ответить
Отменил справку... Это он шо, титушню узаконил?
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19.09.2020 13:02 Ответить
Nope!
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19.09.2020 23:13 Ответить
Надо отменить так же все справки перед водительской комиссией.
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19.09.2020 13:04 Ответить
Это вы так понимаете аналогичность ситуаций?
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19.09.2020 23:14 Ответить
Это шо теперь получается, воровка в авторитете (жужа), теперь еще и воровка в законе(бо сидела)? - спрашиваю не тока зебиков, но и юлеботов.
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19.09.2020 13:08 Ответить
Причём здесь регистрация?

По поводу 3995 лучше обратиться за разъяснением к "Голосу". Этот закон - инициатива депутатов этой фракции/партии.
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19.09.2020 23:16 Ответить
Ну, почему вы такие все злые!!!
Зеленский не виноват!!!!
Он же не должен вчитываться, вникать и вдумываться во все, что подписывает!!!!
Это виновато его плохое окружение, которое подсовывает ему на подпись всякую гадость!!!
Это они хотят нарочно очернить Владимира Александровича!!!!
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19.09.2020 13:08 Ответить
Интересно, а если окружение подсунет ему на подпись , мол , делай пи-пи в штаны, он это сделает?
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19.09.2020 13:11 Ответить
Владимир Александрович очень добрый, но доверчивый человек.
Конечно же он подпишет!!!
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19.09.2020 17:43 Ответить
Наоборот, именно потому что добрый, потому и не подпишет.
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19.09.2020 23:21 Ответить
Nope!
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19.09.2020 23:19 Ответить
Окружение здесь не при чём. Смотрите результаты голосования в Раде по этому закону.
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19.09.2020 23:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OBGMX6nsOlY

.
--
-
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19.09.2020 13:08 Ответить
теперь уже напрямую в тюрьмах будут говорить депутатов...
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19.09.2020 13:11 Ответить
???
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19.09.2020 23:25 Ответить
Кадровый голод - раскупорил последний запасниках "новых проФФесионалов"!
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19.09.2020 13:11 Ответить
Та мать его так, подписал , так подписал(были же очи , когда выбирали клоуна -довольствуемся)... Это он подписал кранты олигархам, бо ща зэчье их быстро к рукам приберет.
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19.09.2020 13:13 Ответить
ДА. намечаются крутые а-ля 90-е, с переэкспроприацией.
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19.09.2020 13:14 Ответить
ДИАГНОЗ ОДНОЗНАЧНЫЙ И БЕЗОГОВОРОЧНЫЙ - ДУРАК.из-за дурости и пострадает.
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19.09.2020 13:16 Ответить
Тaк и не поняв о чём этот закон, вы славно пообщались сами с собой.
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19.09.2020 23:33 Ответить
Зеленський підписав закон про скасування довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 9944
Владимирский цынтрал.... кандидаты в депутаты от слуг народа
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19.09.2020 13:14 Ответить
Зеленський підписав закон про скасування довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 2927
- Сколько я зарезал.....
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19.09.2020 13:16 Ответить
Кадровый голод, он такой - жестокий
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19.09.2020 13:16 Ответить
та это уже не голод...Это называется быть дроздом -ронять себе на беду помет, на котором произрастет ОМЕЛА.
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19.09.2020 13:18 Ответить
тупой дрозд любит харчить эту омелу , от чего и погибает, бо омела - ядовита.
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19.09.2020 13:19 Ответить
Это же классика - ГЮГО...
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19.09.2020 13:19 Ответить
Интеллектуальный - гораздо более жестокий. Из-за него подавляющее большинство здешних комментариев от тех, кто не понял о чём закон от депутатов фракции "Голос".
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19.09.2020 23:36 Ответить
В ЗЕобизьян кадровый голод уже их СИЗО или тюрем будут кандидаты от СлугУрода!))))
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19.09.2020 13:18 Ответить
Та какой голод ... у них хоть есть такое понятие - КАДРЫ... им проще все порешать с помощью решал-вышибал... Зебики не понимают, шо эти вышибалы их и вышибут, чем мы и воспользуемся , если хутин не опередит... Но слава Богу, у нас В-52 - в небе...
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19.09.2020 13:28 Ответить
А мы потешались, что в лугандонское "ополчение" набирают выпускников тюрем и СИЗО. Так это для простого пушечного мяса, а тут, шутка ли - в депутаты!
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19.09.2020 13:30 Ответить
Зехейтеры не поняли, что закон о справке, а не депутатской ксиве.
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19.09.2020 23:38 Ответить
Холодная осень 2020 года...
Урки приходят к власти! зЕлох кто заплатил, не гепа?
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19.09.2020 13:27 Ответить
Я вас умоляю, не делайте янелоху нервы, типо урки - у власти. Пусть бубочке это будет сюрпризом.
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19.09.2020 13:30 Ответить
Если в Украине "Урки приходят к власти" благодаря этому закону, то знайте, что вы живёте в альтернативной Украине.
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19.09.2020 23:40 Ответить
Правильно Не надо нам никаких справок ни о судимостях,ни о образовании.Долой бюрократизм.
Зеленський підписав закон про скасування довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 3002
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19.09.2020 13:31 Ответить
И это правильно !!!!! А лучше сразу анулировать все судимости для кандидатов !!!!! Маладец не-ЛОХ !!!!
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19.09.2020 13:37 Ответить
При Порошенко такого не было.
Ну так и Порох Гетьман, а не шавка "совецкий еврей" ватного разлива, шпана подворотняя
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19.09.2020 13:51 Ответить
все верно, за исключением вопроса о национальности. совковата не имеет национальности имеет лишь погоняло - гомосоветикус.
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19.09.2020 13:59 Ответить
При попареднике не было и фракции "Голос", депутаты которой инициировали данный закон.

Кстати, а как попаредник и его ЕвроСоль проголосовали за 3995?! Вопрос риторический, ибо ответ я знаю: 24 из 27 - "за", включая попаредника. Упс!

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7506
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19.09.2020 23:54 Ответить
Слуги урода роблять собі дембельський акорд, а майбутнім бандюкам дають право ховатися від правосуддя за чиновницькими кірочками.
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19.09.2020 14:07 Ответить
Тогда почему ЕвроСоль с попаредником проголосовала за предложенный депутатами "Голоса" закон 3995?
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19.09.2020 23:56 Ответить
ПОВНІСТЮ підтримую!!!! ЗЕК-президент вже ж був! то чому не може бути ЗЕК-ДЕПУТАТ???? закінчить зек-депутат звісно ж так само погано, як і зек-президент, але прецедент вже створено, тому....
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19.09.2020 14:13 Ответить
зеленский,сказал,что у него высокий айкью,бо вiн добре чуе.1-й-вариант он будет справки выдавать при выходе,а надо будет выдать всего 1 справку на всех"Воры в законе".2-й-вариант :он хочет заманить всю мафию мира в депутаты и тогда появляется" Надежда" с гранатометом+луценко не брыхло!
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19.09.2020 14:29 Ответить
Чем полностью подтвердил, что ЗЕ неадекватный наркоман, а СН зборище отбросов (в том числе и уголовников).
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19.09.2020 16:10 Ответить
Страшно даже подумать, сколько эшелонов родственников и друзей депутатов и различных чиновников высшего звена въедет в местные советы по итогам выборов 25 октября.
Недавно исключенный из монобольшинства Гео Лерос опубликовал часть списка выдвиженцев от партии власти на киевских выборах.
И сделал вывод: "Кандидаты от штаба - люди Ермака, Тищенко и их корешей".
Читатель скажет: непотизм в украинской политической элите всегда признавался нормой.
Это правда, однако "зеленая" власть декларировала новую кадровую политику, где на руководящие должности и в депутаты людей будет привозить социальный лифт.
И где его обещания ?
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19.09.2020 16:23 Ответить
Вже й "Вийди звідси, розбійник" - не зможе сказати віслючок
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19.09.2020 16:44 Ответить
Очень даже может, ибо закон касается только подачи заявки, а не амнистии.
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20.09.2020 00:08 Ответить
Зеленський підписав закон про скасування довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 8385
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19.09.2020 17:50 Ответить
Зеленський підписав закон про скасування довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 2245

....
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19.09.2020 18:18 Ответить
Зеленський підписав закон про скасування довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 2726
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20.09.2020 10:21 Ответить
Тогда нужна справка о том, что судим. Не предоставил(ла)- обманул(ла)! Висівки...
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19.09.2020 20:45 Ответить
депутат - да не судим я , век воли не видать .страной правят зеленые дегенераты
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19.09.2020 21:07 Ответить
Доиграются что в зал ВР войдет пару парней с пулеметами и положат весь криминальный бомонд Украины
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19.09.2020 22:30 Ответить
Класс...а простым смертным увеличить срок ожидания справки до 4-х месяцев ...предъява справки при официальном оформлении обязательно...
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19.09.2020 23:16 Ответить
Что,несидячие депутаты от зеленых закончились?
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20.09.2020 02:31 Ответить
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