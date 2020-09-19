Зеленский подписал закон об отмене справки о несудимости для кандидатов на местных выборах
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий обязательную подачу при регистрации кандидатами в депутаты на местных выборах справки о наличии или отсутствии судимости.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующая информация указывается в карточке законопроекта №3995, опубликованной на сайте парламента.
В графе "Дата и состояние прохождения" указано, что 17 сентября закон подписал Председатель Верховной Рады, а 18 сентября он был возвращен с подписью от Президента.
Согласно документу, изымается пункт 9 части первой статьи 222 Избирательного кодекса, который содержит требование о предоставлении справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах.
Таким образом, все кандидаты на местных выборах будут в равных условиях относительно подтверждения несудимости и указывать об этом сведения только в автобиографии.
Авторы законопроекта народные депутаты Роман Лозинский и Владимир Цабаль (оба - из фракции "Голоса") убеждены, что его принятие будет способствовать устранению препятствий для реализации гражданами Украины пассивного избирательного права, которые существуют пока во время регистрации кандидатами в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также городских, сельских, поселковых советов (территориальных громад с количеством избирателей 10 и более тысяч).
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Згідно закону 3995 справка про несудімість відмінена для кандидатів, але не відмінена для тих хто за результатами виборів отрим статус депутата.
Тобто, обрали, але якщо є судимість то депутатських повноважень не набереш
По поводу 3995 лучше обратиться за разъяснением к "Голосу". Этот закон - инициатива депутатов этой фракции/партии.
Зеленский не виноват!!!!
Он же не должен вчитываться, вникать и вдумываться во все, что подписывает!!!!
Это виновато его плохое окружение, которое подсовывает ему на подпись всякую гадость!!!
Это они хотят нарочно очернить Владимира Александровича!!!!
Конечно же он подпишет!!!
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Владимирский цынтрал.... кандидаты в депутаты от слуг народа
- Сколько я зарезал.....
Урки приходят к власти! зЕлох кто заплатил, не гепа?
Ну так и Порох Гетьман, а не шавка "совецкий еврей" ватного разлива, шпана подворотняя
Кстати, а как попаредник и его ЕвроСоль проголосовали за 3995?! Вопрос риторический, ибо ответ я знаю: 24 из 27 - "за", включая попаредника. Упс!
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7506
Недавно исключенный из монобольшинства Гео Лерос опубликовал часть списка выдвиженцев от партии власти на киевских выборах.
И сделал вывод: "Кандидаты от штаба - люди Ермака, Тищенко и их корешей".
Читатель скажет: непотизм в украинской политической элите всегда признавался нормой.
Это правда, однако "зеленая" власть декларировала новую кадровую политику, где на руководящие должности и в депутаты людей будет привозить социальный лифт.
И где его обещания ?
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