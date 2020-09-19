Зеленский подписал закон об отмене справки о несудимости для кандидатов на местных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий обязательную подачу при регистрации кандидатами в депутаты на местных выборах справки о наличии или отсутствии судимости.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующая информация указывается в карточке законопроекта №3995, опубликованной на сайте парламента.

В графе "Дата и состояние прохождения" указано, что 17 сентября закон подписал Председатель Верховной Рады, а 18 сентября он был возвращен с подписью от Президента.

Согласно документу, изымается пункт 9 части первой статьи 222 Избирательного кодекса, который содержит требование о предоставлении справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах.

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Таким образом, все кандидаты на местных выборах будут в равных условиях относительно подтверждения несудимости и указывать об этом сведения только в автобиографии.

Авторы законопроекта народные депутаты Роман Лозинский и Владимир Цабаль (оба - из фракции "Голоса") убеждены, что его принятие будет способствовать устранению препятствий для реализации гражданами Украины пассивного избирательного права, которые существуют пока во время регистрации кандидатами в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также городских, сельских, поселковых советов (территориальных громад с количеством избирателей 10 и более тысяч).