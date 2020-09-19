В ВСУ за сутки 40 новых случая COVID-19, всего болеет 681 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 40 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Медицинских сил ВСУ.

Из 40 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 10 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клиницний центр Северного региона - 1 военнослужащий, Белоцерковский и Житомирский военные госпитали - по 1 военнослужащему, Ивано-Франковская и Львовская городская больница - по 1 сотруднику ВСУ).

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 30 человек (Киевская область - 10 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, Львовская область - 4 военнослужащих и 3 сотрудника ВСУ, Одесская область - 6 военнослужащих, Тернопольская, Черкасская, Кировоградская и Винницкая области - по 1 военнослужащему, Ривненская область - 1 сотрудник ВСУ).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине зарегистрировали 3 240 новых случаев COVID-19, умерли 48 человек

"По состоянию на 10:00 19 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 681 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 1 754 человека, летальных случаев – 9", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 844 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 53 человека.

Также читайте: Минздрав обновил стандарт оказания помощи при Covid-19, - Ляшко