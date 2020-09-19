В ВСУ за сутки 40 новых случая COVID-19, всего болеет 681 человек
В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 40 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Медицинских сил ВСУ.
Из 40 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 10 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клиницний центр Северного региона - 1 военнослужащий, Белоцерковский и Житомирский военные госпитали - по 1 военнослужащему, Ивано-Франковская и Львовская городская больница - по 1 сотруднику ВСУ).
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 30 человек (Киевская область - 10 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, Львовская область - 4 военнослужащих и 3 сотрудника ВСУ, Одесская область - 6 военнослужащих, Тернопольская, Черкасская, Кировоградская и Винницкая области - по 1 военнослужащему, Ривненская область - 1 сотрудник ВСУ).
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
"По состоянию на 10:00 19 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 681 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 1 754 человека, летальных случаев – 9", - говорится в сообщении.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 844 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 53 человека.
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Где средства защиты ??..
вы ужэ выкупили ихназад,
из польш , испаний израиля и росции ?..
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И за свой счет , или за счет бюджэта ?? .
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