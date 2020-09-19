Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать"
Оппозиционный российский политик Алексей Навальный рассказал о своем самочувствие после отравления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.
"Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда.
Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню", - написал Навальный.
Российский политик отметил, что впереди ему предстоит долгое лечение, чтобы вернуться к нормальной жизнию
"Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: "о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел.
Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники "Шарите" решили главную. Они превратили меня из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки", - пояснил Навальный.
Напоминаем, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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Москва-2 была на 13-е, а Волгодонск на 16-е.
Записку о взрыве передали из ФСБ перепутав даты.
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Взрывы домов в России в 1999 году.
Дело засекречено решением Госдумы с запретом проводить расследование на 75 лет. .. ... ... Людей держат за ДУРРРАААКОВ ! -- https://uploads.disquscdn.com/images/295c33544f7f9035134a72eaa0302bdcb96fed3010d59f393030330ed91529bf.png https://uploads.disquscdn.com/images/37cc99d0ebdef421fa9d53ae8268b199d839ba6d6bbeeebc824d8e1a9406394c.png https://uploads.disquscdn.com/images/783f2377f7d7c82d185704508eae4f789fb987ae4ac4548a49a1c93f738319c5.jpg ... . . . .. . . . . .. . . ... .. . .. . ... .. . . . . .. .. .. .. .. . .. ... . . .. .
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Во всяком случае здоровее нашего Зебила.
Наше убожество не сформулирует и не может логически закончить ни одну фразу, состоящую из более чем 3х слов.
Но вопрос все равно остаётся - чей Крым?
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Оце вся суть їхньої апазіції.
И Навальный боролся с путинщиной и отсидел больше, чем все эти боты.
Тьфу, путлеровский чоеносос, да кому ты нужен!
Навальному там треба
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Операция "воскресение" прошла успешно!
Меркель обещала снять с нас санкции, как только я сяду в Ваше кресло - и Крым отдавать за это будет не надо!
- Хорошо, дома вас ждут награды и почет.
Получается, "новичок" и на соображалку позитивно действует...
Прям эликсир какой-то, шнобелевку в студию..)