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Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать"

Навальный о своем состоянии:

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный рассказал о своем самочувствие после отравления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

"Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда.

Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню", - написал Навальный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальный опубликовал первый пост в соцсети после отравления: "Я все еще почти ничего не умею, но вчера смог целый день дышать сам"

Российский политик отметил, что впереди ему предстоит долгое лечение, чтобы вернуться к нормальной жизнию

"Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: "о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел.

Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники "Шарите" решили главную. Они превратили меня из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки", - пояснил Навальный.

Также смотрите: Следы "Новичка" нашли на бутылке с водой в номере томской гостиницы, где жил Навальный. ВИДЕО

Напоминаем, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Автор: 

отравление (1584) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+29
По человечески конечно желаю выздоровоения. Но не имею никаких надежд излечения Алексея от от имперской чревоточины.
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19.09.2020 12:52
+17
Судя по тексту он совсем здоров!
Во всяком случае здоровее нашего Зебила.
Наше убожество не сформулирует и не может логически закончить ни одну фразу, состоящую из более чем 3х слов.
Но вопрос все равно остаётся - чей Крым?
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19.09.2020 13:01
+11
Но не имею никаких надежд излечения Алексея от от имперской чревоточины.----------Параноїдальная шизофренія великодержавного шовінізма , це ментальна відмінність росєян !!! Сотні років життя під впливом панівної ідеологіі Московіі-великодержавного шовінізма , дают свої ознаки,це вже ментальне !!))
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19.09.2020 13:01
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"Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - это до отравления, или после? "Не бутерброд" недоговаривает...
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19.09.2020 12:50 Ответить
По человечески конечно желаю выздоровоения. Но не имею никаких надежд излечения Алексея от от имперской чревоточины.
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19.09.2020 12:52 Ответить
Но не имею никаких надежд излечения Алексея от от имперской чревоточины.----------Параноїдальная шизофренія великодержавного шовінізма , це ментальна відмінність росєян !!! Сотні років життя під впливом панівної ідеологіі Московіі-великодержавного шовінізма , дают свої ознаки,це вже ментальне !!))
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19.09.2020 13:01 Ответить
Ага, учитывая, что всё отравление - совместный германо-кремлевский театральный фэйк, то и выздоравливать карнавальному не от чего
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19.09.2020 13:47 Ответить
Учитывая, что твоё пукин *****
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19.09.2020 14:06 Ответить
Та все такие, в Хабаровске уже полным ходом носят флаги СССР эта общность не излечима --выход один обкапывать и обкапывать.
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19.09.2020 16:34 Ответить
Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - Цензор.НЕТ 6228Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - Цензор.НЕТ 784Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - Цензор.НЕТ 9910Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - Цензор.НЕТ 3629Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - Цензор.НЕТ 9186Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - Цензор.НЕТ 293
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19.09.2020 12:53 Ответить
13 сентября 1999-го после второго взрыва в Москве, спикер Думы РФ Геннадий Селезнев заявил что взорван дом в Волгодонске. Только взрыв в Волгодонске произошел позже, 16 сентября 1999-го.
Москва-2 была на 13-е, а Волгодонск на 16-е.
Записку о взрыве передали из ФСБ перепутав даты.
+++
Взрывы домов в России в 1999 году.
Дело засекречено решением Госдумы с запретом проводить расследование на 75 лет. .. ... ... Людей держат за ДУРРРАААКОВ ! -- https://uploads.disquscdn.com/images/295c33544f7f9035134a72eaa0302bdcb96fed3010d59f393030330ed91529bf.png https://uploads.disquscdn.com/images/37cc99d0ebdef421fa9d53ae8268b199d839ba6d6bbeeebc824d8e1a9406394c.png https://uploads.disquscdn.com/images/783f2377f7d7c82d185704508eae4f789fb987ae4ac4548a49a1c93f738319c5.jpg ... . . . .. . . . . .. . . ... .. . .. . ... .. . . . . .. .. .. .. .. . .. ... . . .. .

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19.09.2020 13:33 Ответить
США выдвинули Навального на Нобелевскую премию мира.

Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - Цензор.НЕТ 5749
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19.09.2020 12:53 Ответить
Кацапському імперцю? Ну спостерігай, спостерігай.
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19.09.2020 12:56 Ответить
Кому сочуствовать? Имперцу и рашисту Навальному? А почему тогда не Кабзону и Мотороле?!
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19.09.2020 12:57 Ответить
Кто такой Навальный? До сих пор не понимаю. В расее иногда за коммент, могут вломиться в квартиру и отбить мозги. Лёша буд-то заколдованный, столько лет разносит коррупцию в роликах... Отравление. Тут и перелёт на частном самолёте и охрана почти президенская. Посчитать - огромные деньги. Откуда? И шумиха такая, вроде марсианин на землю спустился... Очень - очень всё загадочно..
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19.09.2020 12:59 Ответить
согласен. Давно о нем слышал. Неужели очередная многоходовочка *****? После этих событий с отравлением Леха - типа оппозиционер, борец с коррупцией - готовый будущий президент россии, только немного еще надо поработать для этого. Операция "преемник"?
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19.09.2020 13:17 Ответить
Судя по тексту он совсем здоров!
Во всяком случае здоровее нашего Зебила.
Наше убожество не сформулирует и не может логически закончить ни одну фразу, состоящую из более чем 3х слов.
Но вопрос все равно остаётся - чей Крым?
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19.09.2020 13:01 Ответить
Так наш 3эбил каждый день травиться каким то наркотичесским Шмурдяком.... .
.
\
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19.09.2020 13:05 Ответить
Навальный как Бабченко, половина слов бессмысленный мусор. Но это не из-за болезни, он всегда таким был.
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19.09.2020 13:06 Ответить
Ну ***** твоего вообще понять невозможно
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19.09.2020 14:07 Ответить
Он на него давно ответил А именно: если бы он стал президентом, то предложил бы провести параллельные референдумы в двух странах, где простым большинством окончательно решился бы этот вопрос. С учетом численности населения, результат - очевиден. Вот такая вот имперская "хитрость"...
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19.09.2020 13:11 Ответить
а теперь как? бутерброд уже могешь сожрать?
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19.09.2020 13:01 Ответить
Будь уважним в клініку Шаріте терміново підіслали агента ***** з прізвищем "Кернес" може добавити "Новічка".
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19.09.2020 13:02 Ответить
Забьёт как мамонта костылём в клозете.
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19.09.2020 13:09 Ответить
Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - Цензор.НЕТ 659

Оце вся суть їхньої апазіції.
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19.09.2020 13:08 Ответить
Вот тут в комментариях такая атака ботов на Навального, что понятно: Навальный - это союзник всех, кто хочет падения режима Путина.
И Навальный боролся с путинщиной и отсидел больше, чем все эти боты.
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19.09.2020 13:12 Ответить
Не забудь Лёше задать свой любимый вопрос чей крым
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19.09.2020 13:21 Ответить
А у ***** спрашивал?
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19.09.2020 14:08 Ответить
А есть смысл прашивать?)))))
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19.09.2020 14:10 Ответить
Всё равно хрень несёт, не так ли лахта?
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19.09.2020 14:12 Ответить
Учитесь - крепкий иммунитет и здоровый образ жизни гарантируют выздоровление от новичка за 2 недели
Тьфу, путлеровский чоеносос, да кому ты нужен!
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19.09.2020 13:16 Ответить
просто немецкая медицина это настолько завтрашний день, что яд, разработки 80-х - для неё полная туфта
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19.09.2020 16:20 Ответить
Навчальному одужання, але хотілося би взнати, чи знайшли в нас отруювачів Ющенка
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19.09.2020 13:18 Ответить
Т9, лайно.
Навальному там треба
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19.09.2020 13:21 Ответить
Да, это был начальник тогдашнего СБУ.
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19.09.2020 15:46 Ответить
Вы только посмотрите , как на эту тему " товаришь майор " разошолся ?? ..
.
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19.09.2020 13:19 Ответить
. https://uploads.disquscdn.com/images/334ba549ab97b240f69317756a7e417a329db62044f8007653a5e996ea2d4e8d.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c803a4876e5a936eba910026e02c7e444f2c4c1a27db3441eb5f117bc21dc9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bd501a8763b031b3500ea45f908be3a5c2ed1114e900352f989eeb6ec43978bc.jpg .. https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7830729*********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2aa5df93a399ba1645aa13f306275c1929fa5237040477634da35238359cc35c.jpg https://uploads.disquscdn.com/image

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19.09.2020 13:34 Ответить
У ***** вонючего вообще рейтинг ниже плинтуса
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19.09.2020 14:09 Ответить
Запад собирается наградить Навального своей любимой печенькой, Нобелевской премией.

Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - Цензор.НЕТ 9288
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19.09.2020 13:28 Ответить
это кацап выдвинул Н на премию
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19.09.2020 13:43 Ответить
***** вообще не светит, вот и бесится, да мордва?
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19.09.2020 14:10 Ответить
Главное,чтт бы вы,кацапе*долочи,получили премию Дарвина.
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19.09.2020 18:00 Ответить
- Задание выполнено!
Операция "воскресение" прошла успешно!
Меркель обещала снять с нас санкции, как только я сяду в Ваше кресло - и Крым отдавать за это будет не надо!
- Хорошо, дома вас ждут награды и почет.

Навальний про свій стан: "Зовсім недавно я не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти" - Цензор.НЕТ 9918
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19.09.2020 13:42 Ответить
НЕ останавливайся в своем выздоровлении! Так, глядишь, и дойдет что Крым, хоть и не бутерброд, но отдать Украине нужно!
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19.09.2020 13:42 Ответить
Не отдаст ни Навальный ни кто другой если украинцы сами не придпримут каких решительных шагов. Пока видно лишь стремление к примирению и к миру в донбасе, а Крым ваще за чертой обозримого планирования
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19.09.2020 15:27 Ответить
Главное, чтобы не потерял способность различать Крым и бутерброд.
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19.09.2020 13:57 Ответить
***** Навальній.
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19.09.2020 14:07 Ответить
Вы уверены? Наоборот, его имя теперь знает весь мир, мало того, его номинируют на Нобелевскую премию мира. Навальный станет теперь лидером оппозиции уровня убитого путеным Немцова.
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19.09.2020 20:09 Ответить
Не рівняй Нємцова та Навального, він ніколи не буде таким як Нємцов.
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20.09.2020 00:42 Ответить
Кернес заплатил за перелет в Шарите 6 млн. грн. Сколько заплачено за Навального и кем?
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19.09.2020 15:09 Ответить
Всё оплатил российский миллионер Дмитрий Зимин который сейчас в бегах. Он организовал в девяностые компанию Вымпелком известную по сотовой сети Билайн. Если не ошибаюсь, Киевстар сейчас тоже принадлежит ему, хоть и частично. Так что тут всё прозрачно и понятно
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19.09.2020 15:23 Ответить
как там харькафскає муділа в сасєдней палатє?
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19.09.2020 15:35 Ответить
Фотография Навального с семьей набрала уже миллионы лайков , но наши форумчане продолжают нести всякую ахинею про бутерброды
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19.09.2020 17:19 Ответить
Ти теж лайкнула?
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20.09.2020 00:36 Ответить
"стать Высшей Формой Существа Современного Общества - человеком" расеянин не может в принципе - мешает скрепа и лишняя хромосома
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19.09.2020 18:37 Ответить
В смысле - до отравления?)))
Получается, "новичок" и на соображалку позитивно действует...
Прям эликсир какой-то, шнобелевку в студию..)
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19.09.2020 22:13 Ответить
За шо йому Нобелівську? За які такі заслуги? Він шо зупинив головного спонсора тероризму? Він що припинив війну на Донбасі? Він що переміг ху#ла та віддав Україні Крим? От коли всі ці три пункти виконає, тоді я не буду проти Нобелівської премії Навальному, а зараз він для мене - бутербродний.
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20.09.2020 00:41 Ответить
какао ботва пригожинские хают Навального хором.
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20.09.2020 04:32 Ответить
 
 