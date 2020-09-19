Врачи не должны отправлять пациентов с симптомами COVID-19 делать тестирование в частных лабораториях, - Степанов

Семейные врачи не должны отправлять пациентов с симптомами коронавируса делать тестирование в частных лабораториях.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам чиновника, в случае появления симптомов коронавирусной болезни, семейный врач должен отправить к пациенту мобильную бригаду, которая сделает ПЦР-тестирование.

"ПЦР-тестирование делается людям, имеющим симптомы или признаки коронавирусной болезни. В таком случае обращайтесь к семейному врачу, который должен отправить мобильную бригаду, которая сделает ПЦР-тестирование. Если семейный врач говорит вам, что нужно куда-то поехать и сдать тест, то такой алгоритм не предусмотрен. Семейный врач должен отправить мобильную бригаду к человеку, если он говорит, что у него есть симптомы", - сказал Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, государство заплатило за это, и в госбюджете предусмотрены средства на работу мобильных бригад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае отсутствия симптомов коронавируса после самоизоляции школьники не должны делать ПЦР-тест и могут продолжать обучение, - Степанов

"Никакие частные лаборатории. Я акцентирую на этом внимание, потому что мы получаем большое количество обращений граждан, когда вопреки установленным правилам людей куда-то отправляют ждать в очередях", - сказал Степанов.

Министр также отметил, что ПЦР-тестирование должны делать всем без исключения людям, которые попали в больницы с пневмонией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав обновил стандарт оказания помощи при Covid-19, - Ляшко