Врачи не должны отправлять пациентов с симптомами COVID-19 делать тестирование в частных лабораториях, - Степанов
Семейные врачи не должны отправлять пациентов с симптомами коронавируса делать тестирование в частных лабораториях.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам чиновника, в случае появления симптомов коронавирусной болезни, семейный врач должен отправить к пациенту мобильную бригаду, которая сделает ПЦР-тестирование.
"ПЦР-тестирование делается людям, имеющим симптомы или признаки коронавирусной болезни. В таком случае обращайтесь к семейному врачу, который должен отправить мобильную бригаду, которая сделает ПЦР-тестирование. Если семейный врач говорит вам, что нужно куда-то поехать и сдать тест, то такой алгоритм не предусмотрен. Семейный врач должен отправить мобильную бригаду к человеку, если он говорит, что у него есть симптомы", - сказал Степанов.
Глава Минздрава подчеркнул, государство заплатило за это, и в госбюджете предусмотрены средства на работу мобильных бригад.
"Никакие частные лаборатории. Я акцентирую на этом внимание, потому что мы получаем большое количество обращений граждан, когда вопреки установленным правилам людей куда-то отправляют ждать в очередях", - сказал Степанов.
Министр также отметил, что ПЦР-тестирование должны делать всем без исключения людям, которые попали в больницы с пневмонией.
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Часом не санітарка Супрун і великий гецьман Порошенко? Тепер жрі-те.
Не подскажите ли?
Поэтому уважаемые граждане, доставайте свои кубышки и раскошеливайтесь: 1 ПЦР-тест в частных лабораториях 700-1000 гривен.
Зеленский, имей лохторат дальше!
зеленый ********** как и вся его шобла дегенератов слуг сброда должны висеть на столбах вместо светильников.