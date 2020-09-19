РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9596 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 295 29

Врачи не должны отправлять пациентов с симптомами COVID-19 делать тестирование в частных лабораториях, - Степанов

Врачи не должны отправлять пациентов с симптомами COVID-19 делать тестирование в частных лабораториях, - Степанов

Семейные врачи не должны отправлять пациентов с симптомами коронавируса делать тестирование в частных лабораториях.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам чиновника, в случае появления симптомов коронавирусной болезни, семейный врач должен отправить к пациенту мобильную бригаду, которая сделает ПЦР-тестирование.

"ПЦР-тестирование делается людям, имеющим симптомы или признаки коронавирусной болезни. В таком случае обращайтесь к семейному врачу, который должен отправить мобильную бригаду, которая сделает ПЦР-тестирование. Если семейный врач говорит вам, что нужно куда-то поехать и сдать тест, то такой алгоритм не предусмотрен. Семейный врач должен отправить мобильную бригаду к человеку, если он говорит, что у него есть симптомы", - сказал Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, государство заплатило за это, и в госбюджете предусмотрены средства на работу мобильных бригад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае отсутствия симптомов коронавируса после самоизоляции школьники не должны делать ПЦР-тест и могут продолжать обучение, - Степанов

"Никакие частные лаборатории. Я акцентирую на этом внимание, потому что мы получаем большое количество обращений граждан, когда вопреки установленным правилам людей куда-то отправляют ждать в очередях", - сказал Степанов.

Министр также отметил, что ПЦР-тестирование должны делать всем без исключения людям, которые попали в больницы с пневмонией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав обновил стандарт оказания помощи при Covid-19, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) тестирование (496) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
если врач пошлет на анализы - предлагаю идти сначала на прием во все местные администрации, суды и прокуратуры......и не стесняться там поплеваться побольше!
показать весь комментарий
19.09.2020 13:20
+7
Ой, а хто ж це таку потужну реформу провів з дуже корисними сімейними лікарями і невиїздами бригади окрім критичних випадків:?
Часом не санітарка Супрун і великий гецьман Порошенко? Тепер жрі-те.
показать весь комментарий
19.09.2020 13:13
+7
Напомню что это при Порошенко было Супрун и начало реформы,чтобы врачи не приходили к пациенте домой,чтобы скорые не приезжали если температупра меньше 40.
показать весь комментарий
19.09.2020 13:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да и вiслюкам сцать в пробирку в частных клиниках тоже не гоже.
показать весь комментарий
19.09.2020 13:07 Ответить
Зеленый идиот. Знает ведь, мразь, что "мобильные бригады" не приедут, в 90 процентов случаев не приедут.А семейному врачу-по большому барабану этот ковид и тем более придурок Степанов.
показать весь комментарий
19.09.2020 13:10 Ответить
Ой, а хто ж це таку потужну реформу провів з дуже корисними сімейними лікарями і невиїздами бригади окрім критичних випадків:?
Часом не санітарка Супрун і великий гецьман Порошенко? Тепер жрі-те.
показать весь комментарий
19.09.2020 13:13 Ответить
Простите, ви утверждаете, что Степанов ето есть Супрун и Порошенко в одном лице?
показать весь комментарий
19.09.2020 18:47 Ответить
Верно. Не говоря уже о том, что ковид-фонд слили в дороги, а при скудном финансировании медицины никто не приедет делать ковид-тест к больному на дом, что бы этот попугай не кукарекал.
показать весь комментарий
19.09.2020 13:15 Ответить
если врач пошлет на анализы - предлагаю идти сначала на прием во все местные администрации, суды и прокуратуры......и не стесняться там поплеваться побольше!
показать весь комментарий
19.09.2020 13:20 Ответить
Напомню что это при Порошенко было Супрун и начало реформы,чтобы врачи не приходили к пациенте домой,чтобы скорые не приезжали если температупра меньше 40.
показать весь комментарий
19.09.2020 13:49 Ответить
А что врач с собою лабораторию носит в чемодане? А мобильные бригады по анализам не приедут, потому, что деньги все из коронафонда зеленые чепучилы пустили на якобы стройку дорог и разокрали, поэтому денег ни на тесты, ни на бензин, ни на врачей НЕТ!!!
показать весь комментарий
19.09.2020 14:10 Ответить
Всё есть.Откуда инфа что ничего нет? У меня жена медик,кума медик ,соседка медик .Всё есть.
показать весь комментарий
19.09.2020 14:11 Ответить
Ну вот не недо свистеть о том, что все есть. Даже если тебя госпитализируют и сделают бесплатно ПЦР-тест, то за половину лекарств тебе придется заплатить из собственного кармана. А если оказался на амбулаторном лечении, то и за тест заплатишь, и за лекарства.
показать весь комментарий
19.09.2020 14:19 Ответить
Враньё.Знакомая сейчас в Белой Церкцви лечится в больнице от короны,ничего не платит.
показать весь комментарий
19.09.2020 14:45 Ответить
Брехня, в Тернопольской области маму лечили от короны за свой счет, притом, что она бывшая медсестра и проработала в этой больнице всю жизнь. Единственное, что оплатили, это ПЦР-тест и 2 упаковки азитромицина ( 58 грн).
показать весь комментарий
19.09.2020 15:13 Ответить
Тітка знайомої з короновірусом неділю була в реанімації(на Закарпатті).Платили за все і суми там називали астрономічні.На жаль,жінка померла .
показать весь комментарий
19.09.2020 16:46 Ответить
Украина-на последнем месте в Европе( даже Молдова впереди) по количеству тестов на Ковид из расчета на 100 тыс. населения! А так "все есть" прекрасная маркиза!
показать весь комментарий
19.09.2020 14:53 Ответить
Почему же "честний" Зеленский не отменил такое безобразие?
Не подскажите ли?
показать весь комментарий
19.09.2020 18:57 Ответить
Эти тесты на ковид как сломанные стрелочные часы - "два раза в сутки показывают совершенно точное время" (с).
показать весь комментарий
19.09.2020 13:14 Ответить
Те саме відбувається і в Харківській обдасті .
показать весь комментарий
19.09.2020 13:30 Ответить
Болт вони клали на тебе, отримуючи відкати від цих лабораторій.
показать весь комментарий
19.09.2020 13:17 Ответить
Да им пох..й !!!!! Степанов реально дебил, или притворяется?
показать весь комментарий
19.09.2020 13:36 Ответить
Істина причина в тому, що приватні лабораторії спроможні викрити фальшування ковідної статистики. Тому й Степанов такий незадоволений.
показать весь комментарий
19.09.2020 13:38 Ответить
Цена слов придурка Степанова - ноль. Факт в том, что никто не будет делать эти тесты бесплатно.

Поэтому уважаемые граждане, доставайте свои кубышки и раскошеливайтесь: 1 ПЦР-тест в частных лабораториях 700-1000 гривен.

Зеленский, имей лохторат дальше!
показать весь комментарий
19.09.2020 14:32 Ответить
При пневмонії, якщо тест підтверджує COVID-19, лікують пневмонію. Нафіга копошитись? Кому потрібна срана статистика, нехай приїздить і тестує.
показать весь комментарий
19.09.2020 15:01 Ответить
та ні , при ковіді проводять масивну протитромбозну терапію ,
показать весь комментарий
19.09.2020 23:40 Ответить
Треба регулярно, розумно дозуючи, вживати живе(не пастеризоване), якісне червоне вино. Гарантія здорового гемоглобіну
показать весь комментарий
20.09.2020 00:41 Ответить
В Україні один з найнижчих % захворюваності на 100 тис нас. ЗЄ, як німецька повія, завищуючи показники(за кошти переляканих хворих), скиглить, шепочучи: "share". Карочє, для корпоративщиків шара "обйома нє імєєт"
показать весь комментарий
20.09.2020 01:08 Ответить
А вони їх взагалі нікуди не мають права відправлять, а брати одразу мазок, і після цього лише додому і нікуди з дому до результату!!¡
показать весь комментарий
19.09.2020 20:48 Ответить
зеленый неадекват, что с него взять кроме как прц анализ .
зеленый ********** как и вся его шобла дегенератов слуг сброда должны висеть на столбах вместо светильников.
показать весь комментарий
19.09.2020 21:03 Ответить
 
 