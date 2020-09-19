"Получить меньше на выборах для нас выгодней. Меньше негатива", - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Партии "Слуга народа" на местных выборах в 2020 году будет выгоднее проиграть, чтобы избиратели потом не смогли их обвинить в плохих дорогах или других проблемах местного уровня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава фракции Давид Арахамия заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Получить меньшую долю в местных советах для нас выгодней. Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее - не на нас. Не мы же рулим городом", - сказал Арахамия.

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