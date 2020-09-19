Порошенко о сокращении расходов на ВСУ в Бюджете-2021: "На армию и на солдата у них денег нет, а на силовые структуры есть"

Развитие Вооруженных сил Украины не является приоритетом действующей власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время областной партийной конференции в Виннице.

Как он подчеркнул, о том, что развитие Вооруженных Сил не в приоритете нынешней власти, свидетельствует и сокращение расходов на армию в проекте бюджета на следующий год, и приказ о введении штрафов за огонь, который вчера обнародовали в СМИ.

"Вынуждены признать - эта власть не любит армию. Это заключается не только в том, что сократили расходы на армию Украины, которая находится в состоянии войны. А и в приказе, который вышел вчера. Они собираются штрафовать воина, который открывает огонь при нападении на него оккупанта, и даже не стесняются. Они говорят, что это, по их пониманию, путь к миру", - возмутился Порошенко.

В то же время, отмечает пятый президент, у Зеленского увеличивают финансирование силовых органов, которые все чаще в ручном режиме используются для преследования оппозиции, волонтеров и патриотов.

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"На армию и на солдата у них денег нет, а на силовые структуры есть. На 40 процентов выросли расходы на ГБР. Почему выросли расходы? Потому что их очень любят, а любят потому, что они установили мировой рекорд Гиннеса - против Петра Порошенко возбуждено 58 уголовных дел, больше всего в мире. За Минские соглашения, Керченский пролив, приказ о контрнаступлении, оборону Донецкой и Луганской областей, назначение руководителей военных формирований", - перечисляет Порошенко.

Он отметил, что таким образом власть подрывает позиции Украины в международных судах. "Они возбудили уголовные дела по кляузам Коломойского, его клики, Януковича и заместителей главы его администрации, которые сейчас возглавляют вместе с его адвокатами силовые структуры", - констатирует Порошенко.

Он отметил, что последние полтора года были непростыми для всех патриотов-государственников - об этом свидетельствуют уголовные дела против Софии Федины и Маруси Звиробий, и жестокое избиение заключенного Кремля Владимира Балуха, который сейчас борется за жизнь.

"Игнорирование и травля наших защитников - это реалии сегодняшней жизни", - резюмирует лидер "Европейской Солидарности".

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