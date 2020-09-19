Порошенко о сокращении расходов на ВСУ в Бюджете-2021: "На армию и на солдата у них денег нет, а на силовые структуры есть"
Развитие Вооруженных сил Украины не является приоритетом действующей власти.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время областной партийной конференции в Виннице.
Как он подчеркнул, о том, что развитие Вооруженных Сил не в приоритете нынешней власти, свидетельствует и сокращение расходов на армию в проекте бюджета на следующий год, и приказ о введении штрафов за огонь, который вчера обнародовали в СМИ.
"Вынуждены признать - эта власть не любит армию. Это заключается не только в том, что сократили расходы на армию Украины, которая находится в состоянии войны. А и в приказе, который вышел вчера. Они собираются штрафовать воина, который открывает огонь при нападении на него оккупанта, и даже не стесняются. Они говорят, что это, по их пониманию, путь к миру", - возмутился Порошенко.
В то же время, отмечает пятый президент, у Зеленского увеличивают финансирование силовых органов, которые все чаще в ручном режиме используются для преследования оппозиции, волонтеров и патриотов.
"На армию и на солдата у них денег нет, а на силовые структуры есть. На 40 процентов выросли расходы на ГБР. Почему выросли расходы? Потому что их очень любят, а любят потому, что они установили мировой рекорд Гиннеса - против Петра Порошенко возбуждено 58 уголовных дел, больше всего в мире. За Минские соглашения, Керченский пролив, приказ о контрнаступлении, оборону Донецкой и Луганской областей, назначение руководителей военных формирований", - перечисляет Порошенко.
Он отметил, что таким образом власть подрывает позиции Украины в международных судах. "Они возбудили уголовные дела по кляузам Коломойского, его клики, Януковича и заместителей главы его администрации, которые сейчас возглавляют вместе с его адвокатами силовые структуры", - констатирует Порошенко.
Он отметил, что последние полтора года были непростыми для всех патриотов-государственников - об этом свидетельствуют уголовные дела против Софии Федины и Маруси Звиробий, и жестокое избиение заключенного Кремля Владимира Балуха, который сейчас борется за жизнь.
"Игнорирование и травля наших защитников - это реалии сегодняшней жизни", - резюмирует лидер "Европейской Солидарности".
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Безусловным приоритетом для воюющей страны остается и сфера национальной безопасности и обороны. И формально это приоритет вроде сохранен: номинальные расходы на эту сферу в следующем году должны вырасти - до 267,2 миллиарда гривень (в 2019 году соответствующая сумма составила 218, в 2020-м - 245 миллиардов гривен). При этом расходы, идущие непосредственно на нужды Министерства обороны, хотя и ненамного - 127 миллионов - все-таки сокращены. Что, по мнению специалистов, неоправданно. Особенно на фоне роста бюджетов других силовых структур: МВД - на 5,2% (почти на 5 миллиардов гривень), Службы безопасности Украины - почти на 23%, Госспецсвязи - на 36%, Службы внешней разведки - на 69,5% . Если бы "аппетиты" части этих ведомств несколько ограничили, финансирование Минобороны можно было бы увеличить - хотя бы на несколько миллиардов гривень.
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3100274-proekt-budzeta2021-vs-budzet2020-isem-otlicia.html
Если "На 40 процентов выросли расходы на ГБР" (Источник: https://censor.net/ru/n3220249), то это означает, что идет 37 год, то есть политические преследования противников.
Значитльное увеличение расходов на МВД означает, что ОПЗЖ с "бубочкой" ждут и готовятся подавлять народные демонстрации как в Беларуси.
Порошенко просто противопоставил ВСУ прочим силовым структурам ведомств Авакова и Баканова.
11 сентября 2020
13:34
608
https://glavnoe.ua/news/n357038184/print
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Запланированный в проекте Государственного бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,92% валового внутреннего продукта.
Как сообщает https://www.unian.net/weapons/oboronnyy-byudzhet-na-oboronu-v-2021-godu-pustyat-do-6-vvp-poslednie-novosti-11143301.html УНИАН со ссылкой на СНБО, об этом во время совещания по подготовке проекта бюджета заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он добавил, что соответствующий показатель на 2020 год составлял 5,45% от ВВП.
"Увеличение расходов - принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского в вопросах обеспечения национальной безопасности", - цитирует Данилова пресс-служба.
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Заметим, что в 2021 году финансирование Министерства обороны Украины запланировано в меньшем объеме, чем в 2020 году. В 2021 предусмотрено финансирование в размере 116,094 млрд гривен, а в 2020 году было на 120 млн больше - 116,217 млрд.
Также ожидают и готовятся подавлять народные демонстрации, как в Беларуси.
Иначе не было бы такого значительного увеличения финсирования ведомствам Авакова, Баканова и Венедиктовой.
С одной стороны это очень плохо.
С другой - весьма показательно, вон как боятся своего народа то.
Без них сиди в спаме
Я помилявся -- Зе КЛОУН ЩЕ ГІРШИЙ ЯНУКОВОЩА, ТОЙ ХОЧ УКРАЇНОЮ НЕ ТОРГУВАВ НА ВЕСЬ СВІТ, А МОВЧКИ ІЇ ГРАБУВАВ
От себя добавлю - взаимно.
Вся эта возня вокруг Порошенко делается только ради самого Порошенко.
Если бы не Зеленский, если бы не Дубинский, Портнов и разные там "законники" и "силовики", о Петре Алексеевиче давно бы уже забыли.
Ну, был такой себе скупердяй, прохвост, мошенник, захвативший лакомые куски советской пищевой
и не только промышленности, создатель Партии регионов, кум Ющенко, министр Януковича,
милостью Майдана президент, уничтоживший дух революции, просравший освободительную войну,
похоронивший надежды миллионов людей, трус и предатель, мародёр, негодяй, приведший своей омерзительной политикой к власти Зеленского.
Теперь Зеленский делает всё, чтобы вернуть к власти Порошенко.
Лепит из него светлый образ патриота и жертву политических репрессий.
Разыгрывает спектакль!!!