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Подозреваемый в избиении Балуха арестован судом на 2 месяца, он полностью признал свою вину, - прокуратура

Подозреваемый в избиении Балуха арестован судом на 2 месяца, он полностью признал свою вину, - прокуратура

Днепровский районный суд г.Киева избрал подозреваемому в нападении на бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

"В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нанесении тяжких травм Владимиру Балуху", - написала Максимец на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что суд не определял альтернативы содержанию под стражей.

В прокуратуре добавили, что подозреваемый - 32-летний житель Киевской области, безработный, полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.

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Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

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Позже нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Подозреваемый в избиении Балуха арестован судом на 2 месяца, он полностью признал свою вину, - прокуратура 01

Автор: 

прокуратура (5020) Балух Владимир (349) Максимец Надежда (19)


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Топ комментарии
+29
Швидкого одужання Володимиру Балуху , бо ця людина заслуговує на повагу та життя !
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19.09.2020 14:34
+15
Да достали они уже откровенно говоря. Ощущение, что с женой/мужем дома в постели тоже Порошенко ищут под одеялом.
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19.09.2020 14:54
+8
Где тут Порошенко или его команда?! https://censor.net/ru/news/3218189/politsiya_doljna_proverit_politicheskuyu_versiyu_pri_rassledovanii_izbieniya_baluha_op
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19.09.2020 14:40
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Правила форума Совет форумчан
У тебя уже полтора года как эпоху бедности отпел.
Сгонял бы отдохнуть в Оман какой-нибудь. В Велюр сходил бы покушать.
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19.09.2020 14:29 Ответить
Где тут Порошенко или его команда?! https://censor.net/ru/news/3218189/politsiya_doljna_proverit_politicheskuyu_versiyu_pri_rassledovanii_izbieniya_baluha_op
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19.09.2020 14:40 Ответить
Смачно зебіла повазюкала писком по його ж какулям))
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19.09.2020 14:46 Ответить
Да достали они уже откровенно говоря. Ощущение, что с женой/мужем дома в постели тоже Порошенко ищут под одеялом.
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19.09.2020 14:54 Ответить
Воно не витримало сорому і видалило коментар)))
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19.09.2020 15:57 Ответить
Это старый трюк после того, как тычешь их носом в ложь.
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19.09.2020 17:57 Ответить
Швидкого одужання Володимиру Балуху , бо ця людина заслуговує на повагу та життя !
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19.09.2020 14:34 Ответить
Должен выздороветь. Чтобы рассказать кто на самом деле его избил.
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19.09.2020 14:39 Ответить
Це ви про свою амнезію ?
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19.09.2020 14:57 Ответить
І в мене є підозра що знайшли якогось "безробітного бомжа"!!! на початку не було свідків, потім знайшлись і свідки і безробітний!!! Залишається підтвердження самого Балуха!!!
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19.09.2020 15:39 Ответить
а КРОМЕ показаний, какие-либо доказательства есть?!!
А то, есть подозрение, что мусора просто СПИСАЛИ дело на первого попавшегося БОМЖа.
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19.09.2020 14:50 Ответить
Читай уважніше !
Підозрюваний зізнався в побитті , а наразі потрібно з'ясувати , , хто замовив це жахливе побиття !
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19.09.2020 14:54 Ответить
И кто же из нас невнимательно читает?
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19.09.2020 14:57 Ответить
навряд чи колишній сіделєц погодився би навішати на себе мінімум 5 років і цим допомогти ментам...
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19.09.2020 14:56 Ответить
Мусора умеют уговаривать.
Например, его поймали с пакетом герыча и предложили выбор:
Или садишься за наркоту или за бытовую драку.
Или десятки других вариантов.
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19.09.2020 15:01 Ответить
в этом месте полно камер, и были свидетели. Сегодня опасно умничать и делать замечания на улице - для Балуха еще легко кончилось, раз он жив.
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19.09.2020 15:32 Ответить
Не вірю, що він один Балуха побив. Читав, що експерти кажуть, що били мінімум троє.

Втім, цей колишній сіделєц прекрасно знає, що груповуху дадуть більше; тому бере все на себе одного.
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19.09.2020 14:52 Ответить
Абсолютно вірно !
Вирішив взяти всю вину на себе !
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19.09.2020 14:56 Ответить
ага, он, же продолжил бомбу Шеремету, убил Гонгадзе и застрелил Кеннеди
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19.09.2020 14:58 Ответить
а це - цілком можливо... Мому б ні, коли обвинувачення у справі вбивства Шеремета розсиплеться?
Сіделєц, щоправда, не візьме на себе - але то дрібниці...
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19.09.2020 15:15 Ответить
Троцкого точно не он
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19.09.2020 15:16 Ответить
да? я бы не был так уверен
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19.09.2020 20:21 Ответить
Ожидал, что Senator выскажется в таком духе
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19.09.2020 23:23 Ответить
За Кеннеди будет минималка по малолетству. Как-никак 57 лет назад ему было минус 25.
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19.09.2020 15:20 Ответить
Монарх і його команда так дістали мужика пропагандою,що той не витримав-зламав Балухові руку.Так за таке перед місцевими виборами потрібно преміювати,а не саджати на два місяці.
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19.09.2020 15:25 Ответить
Муть какая-то. Да и нашли быстро. Подозрительно
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19.09.2020 16:40 Ответить
безработный сидит в ресторане...
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19.09.2020 17:53 Ответить
Ватна бикота, а Балуху теж требо було себе обережно поводити на святкуванні.
Здоров я Балауху, хай видужує
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19.09.2020 19:10 Ответить
НИ ИМЕНИ НИ ФАМИЛИИ !!! А ЗА УБИЙСТВО ШЕРЕМЕТА, ТОЛЬКО ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ, УЖЕ СРАЗУ ВСЕ ИМЕННА НАЗВАЛИ !!!
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20.09.2020 18:06 Ответить
 
 