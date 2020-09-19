Подозреваемый в избиении Балуха арестован судом на 2 месяца, он полностью признал свою вину, - прокуратура

Днепровский районный суд г.Киева избрал подозреваемому в нападении на бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

"В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нанесении тяжких травм Владимиру Балуху", - написала Максимец на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что суд не определял альтернативы содержанию под стражей.

В прокуратуре добавили, что подозреваемый - 32-летний житель Киевской области, безработный, полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.

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Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

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Позже нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.