Подозреваемый в избиении Балуха арестован судом на 2 месяца, он полностью признал свою вину, - прокуратура
Днепровский районный суд г.Киева избрал подозреваемому в нападении на бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.
Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.
"В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нанесении тяжких травм Владимиру Балуху", - написала Максимец на странице в Фейсбуке.
Отмечается, что суд не определял альтернативы содержанию под стражей.
В прокуратуре добавили, что подозреваемый - 32-летний житель Киевской области, безработный, полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).
Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.
В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.
Позже нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
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Сгонял бы отдохнуть в Оман какой-нибудь. В Велюр сходил бы покушать.
А то, есть подозрение, что мусора просто СПИСАЛИ дело на первого попавшегося БОМЖа.
Підозрюваний зізнався в побитті , а наразі потрібно з'ясувати , , хто замовив це жахливе побиття !
Например, его поймали с пакетом герыча и предложили выбор:
Или садишься за наркоту или за бытовую драку.
Или десятки других вариантов.
Втім, цей колишній сіделєц прекрасно знає, що груповуху дадуть більше; тому бере все на себе одного.
Вирішив взяти всю вину на себе !
Сіделєц, щоправда, не візьме на себе - але то дрібниці...
Здоров я Балауху, хай видужує