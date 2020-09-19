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Минздрав обновил разделение стран на "красную" и "зеленую" зоны по уровню распространения COVID-19. СПИСОК
Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по распространенности COVID-19. После приезда из страны, которая отнесена к "красной" зоне, необходимо пройти обсервацию. В случае приезда из "зеленой" зоны такой необходимости нет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.
В список "красной" зоны входят: США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Люксембург, Испания, Аргентина, Мальдивы, Черногория, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других стран.
В "зеленую" зону входят в т.ч.: Албания, Австрия, Хорватия, Румыния, Турция, Канада, Германия, Венгрия, Мексика, Словакия, Беларусь, Россия, Болгария, Польша, Кипр, Египет.
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+6 Порохобандерівець
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Я бачив.
А названі вами дії взагалі технічно можливі. Поки що не бачу особливої потреби саме для нас, більшість яких без чіпування вибрала клоуна президентом.
лікують: вводячи антитоксин правцевий та протиправцевий імуноглобулін. летальність - від 10 до 70% (так написано у офіційній інфі). Тобто вибирай летальність яка подобається
Мені більше подобаєть найменша - більше шансів одужати.
Запевняють, що імунітет весь час треба поновлювати вакцинацією починаючи з 2 місяців!!! ( до сраки така вацинація).
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/412879-dyfteryia
Я взагалі вдячний вам - пропагандонам вакцинації: тобі, антипу, ще комусь, хто як видно в темі. Завдяки вам читаю то підручник із імунології, то інші цікавинки.
про Волянського:http://pharma.net.ua/publications/articles/22000-andrej-voljanskij-my-polzuemsja-samymi-deshevymi-vakcinami-v-mire
- ніби то живий
Так а шож там про "індійску вакцину"? Я так і не почув? Чи в підручнику про арихметику того не було?
нихуяне понимаешь.
Тільки не треба киздіть, що через невакцинованих вакциновані хворіють. Бо такі твердження можуть робити лише люди співрозмірні своїм інтелектом зеленському.
А ви дійсно голосували за зелень?
я бачите розділяю.. А хто обзивав других порохоботами, га?
https://site.ua/volodimir.pavlovich/20661-narisi-proektu-partiyi--slugi-************-narodu/
чи я остався "покемоном" у Вашій уяві?
Чи Ви тільки лаятись умієте (собака непривязана )?
Я не против естественного отбора людей. Таких как вы и нужно утилизировать вакцинами.
Якщо Вам більше 30 років, певен, що вам у дитинстві зробили купу щеплень.
А Ви ще живі.
Дивно ??
Нє.
Медицина працює.
Крім того, а Ви знаєте, що від раку лікують. І багато хто виліковується.
А зараз розповідати про страшну загрозу можуть лише віруючі у ковід люди. Бо люди із здоровим глуздом вже побачили справжню суть цієї "епідемії" - зірвати побільше бабла і применшити демократичні права і свободи.
Осіннього валу ковіду не буде (саме ковіду19). Буде купа звичайної простуди, яку степанов із ляшками припишуть ковіду як причині. А от поширення іншого штаму коронавірусу цілком можливе. Як і штами грипу - то свинячий, то птічий, то ще якийсь.
І нема "пандемії на расії".
Навіть якщо у пьяній бійці проломили голову, то не факт, що у нього не було ковіду. але ж помер від струсу мозку. А у нас такого б записали у ковідники. Тест посмертно ж - позитивний.