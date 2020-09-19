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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав обновил разделение стран на "красную" и "зеленую" зоны по уровню распространения COVID-19. СПИСОК

Минздрав обновил разделение стран на

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по распространенности COVID-19. После приезда из страны, которая отнесена к "красной" зоне, необходимо пройти обсервацию. В случае приезда из "зеленой" зоны такой необходимости нет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.

В список "красной" зоны входят: США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Люксембург, Испания, Аргентина, Мальдивы, Черногория, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других стран.

В "зеленую" зону входят в т.ч.: Албания, Австрия, Хорватия, Румыния, Турция, Канада, Германия, Венгрия, Мексика, Словакия, Беларусь, Россия, Болгария, Польша, Кипр, Египет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине зарегистрировали 3 240 новых случаев COVID-19, умерли 48 человек

Минздрав обновил разделение стран на красную и зеленую зоны по уровню распространения COVID-19 01
Минздрав обновил разделение стран на красную и зеленую зоны по уровню распространения COVID-19 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Установили новые эпидемические зоны, Киев по-прежнему в "оранжевой". СПИСОК

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
О, ну хто б сумнівався що рашка увійде в зелену зону.
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19.09.2020 15:48
+5
Пусть к тебе придет Сатана и унесет тебя в геенну огненную, где каждый день делают прививки!
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19.09.2020 21:13
+4
він ( чи такі як він) уже керують. Через телевізор і інтернет.
А названі вами дії взагалі технічно можливі. Поки що не бачу особливої потреби саме для нас, більшість яких без чіпування вибрала клоуна президентом.
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19.09.2020 21:27
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О, ну хто б сумнівався що рашка увійде в зелену зону.
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19.09.2020 15:48 Ответить
Пусть лучше Цензор расскажет что творят зеленые депутаты. Какой -то зеленый и продажный скот - Шевченко, не имеющий никакого отношения к медицине предложил законопроект о всеобщей обязательной вакцинации и недопущению детей в школы и сады, а взрослых на работу без вакцин, от которых дети сегодня умирают и впадают в кому, а взрослые болеют онкозаболеваниями. Эта тварь сказала, что законопроект разработан учеными и специалистами, но когда спросили этих ученых, они ответили, что никакого отношения к этому законопроекту не имеют и их тупо подставили. Вы представляете, что там в Раде за бандитская сатанячья брехливая шобла и что они понапринимали и понапринимают еще?
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19.09.2020 17:13 Ответить
Ви антищеплениця?
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19.09.2020 17:18 Ответить
А ты кто? Вакцинатор? Ну сам и вакцинируйся, на одного дурака меньше будет в этом мире.Тебе же пох, что Конституционный суд сказал, что карантин нарушает права человека и незаконный, тебе же пох , что единственный источник власти народ, тебе пох, что тебя хотят убить, подсовывая незаконно и ложно такие вот законы. Ну так и подыхай, но людей на это не агитируй.
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19.09.2020 20:41 Ответить
Ларіса, а Ви бачили як дитина помирає від правця?
Я бачив.
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19.09.2020 20:43 Ответить
Я видела как дети умирают от прививок или становятся инвалидами. При чем никакой компенсации им не положено по нашим законам, в отличие от Америке, где платят миллионы. Есть вот информация, что на днях новорожденному в роддоме сделали прививку от гепатита и он впал в кому. Так что иди со своими вопросами сам знаешь куда. Столько прививок как делают сейчас - это преступление. В Японии до 2-х лет ни одной прививки не делают. Наверное не просто так. А ты тут на сайте за бабки агитируешь на прививки, собака непривязанная.
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19.09.2020 20:54 Ответить
Справді? І да Ви бачили? По РЕН-ТВ?
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19.09.2020 21:02 Ответить
Я с ботами не общаюсь, все уже выше сказано.
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19.09.2020 21:03 Ответить
Ви боїтеся що Білл Гейтс з вакциною уведе Вам чіп і буде керувати Вами через мережу 5G?
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19.09.2020 21:07 Ответить
Я с про проплаченными ботами не общаюсь, свободен.
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19.09.2020 21:11 Ответить
Пусть к тебе придет Сатана и унесет тебя в геенну огненную, где каждый день делают прививки!
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19.09.2020 21:13 Ответить
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19.09.2020 21:54 Ответить
він ( чи такі як він) уже керують. Через телевізор і інтернет.
А названі вами дії взагалі технічно можливі. Поки що не бачу особливої потреби саме для нас, більшість яких без чіпування вибрала клоуна президентом.
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19.09.2020 21:27 Ответить
тільки но погуглив: правець не має вірусної природи. тобто говорити про щеплення не коректно. окремо щепитись від правця не можливо, застосовується трійчатка (дифтерія, кашлюк, правець).
лікують: вводячи антитоксин правцевий та протиправцевий імуноглобулін. летальність - від 10 до 70% (так написано у офіційній інфі). Тобто вибирай летальність яка подобається
Мені більше подобаєть найменша - більше шансів одужати.
Запевняють, що імунітет весь час треба поновлювати вакцинацією починаючи з 2 місяців!!! ( до сраки така вацинація).
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19.09.2020 21:42 Ответить
Мда...
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19.09.2020 21:46 Ответить
Я десь відступив від істини? Чи мізків не вистачає самому прочитати те саме у відкритих джерелах?
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19.09.2020 22:34 Ответить
до речі: вакцина акдс - індійська, за запевненнями супрун - дуже безпечна.
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19.09.2020 22:36 Ответить
І де ти ОТЕ вичитав щодо індійської вакцини в Україні від правця? У "лєнті ру"? Чи щось курнув дебеле? Ось тобі список дозволених вакцин зх виробниками: Гексаксим (Франція-Угорщина), Тетраксим (Франція-Угорщина), Бустрикс Полио (Бельгія), Пентаксим (Франція-Угорщина), Бустрикс (Бельгія), АДС-М (Україна), ІНФАНРИКС ІПВ (Бельгія), ІНФАНРИКС ГЕКСА (Бельгія). Але довбні заранше все-все-все знають. Хоч вони й ідіоти, що ширинку застебнути правильно не вміють. Найкраще для "радників вакцин" вдається голосування за гречку за клоунів.
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20.09.2020 10:25 Ответить
вована - ти неуважно читаєш. Хоч і ідіотом себе не вважаєш. за запевненнями супрун...
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/412879-dyfteryia
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20.09.2020 13:29 Ответить
вовасик! Ты был идиотом и им и останешься. Человеческий мусор из разряда (породы) "я не врач, но...". В той статье, что ты мне скинул, некая недоучка подводила мысль про сложности вакцинации. Вполне возможно, что она жертва несостоявшегося аборта. Я тебе дал список РАЗРЕШЕННЫХ на территории Украины вакцин (из официальных источников). Но я не могу тебе объяснять почему вакцину АДС-М харьковского производства ВДРУГ какая-то курва назвала "индийской". А ты, "я не врач, но..." повелся. Потому и идийот. Так понятнее?
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21.09.2020 21:06 Ответить
Голосуй за зеленского. Тебя он точно сделает богатым.
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21.09.2020 21:07 Ответить
https://compendium.com.ua/info/103722/ads-m-biolek/?term=%D0%90%D0%94%D0%A1-%D0%9C-%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A
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21.09.2020 21:10 Ответить
так, дійсно харківьяни роблять вакцину (дуже недорогу, що доводить надвисоку прибутковість цього бізнесу). але жаліються, що влада не хоче в них замовляти, а віддала закупки вооз. Ну я памятаю скандал про розлив індійських вакцин сином однієї регіональші. Я б не хотів довіряти хоч богатирьовим, хоч вольнянським (перепрошую, не памятаю точно фамілію).
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22.09.2020 12:32 Ответить
А ти мені шо підсовуєш з посилань? З твого недолугого допису аж бринить про "капіталістів усіх крвїн", котрі на тобі - жебраку і дурню - нібито щось заробляють. Навіщо ти їм? Ти ще й дітей своїх виховов на тій брехні, що ти тут постиш. І вони зара борються мабуть за бабло путєна. Я розумію, що ти генетичне сміття, що взагалі ничого в житті не зробило і навіть не зрозуміло. Дорога вакцина - то погано, а дешева - теж погано. Так? Краще мізки (якщо вони взагалі у тебе були) десь залишити на споживання дружини (щоб вона там тобі лічинки вкладала про свою красу і незамінність), а самому постити тут гасла з "лєнти.ру". Ти взагалі замислювався навіщо ти живеш на цьому світі?
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23.09.2020 21:37 Ответить
Замислювався. Через що і намагаюся нести правду навіть на цьому ресурсі-смітнику. Але тіпа не пуйлу правда не потрібна. Він має завдання захищати вакцинаторів.
Я взагалі вдячний вам - пропагандонам вакцинації: тобі, антипу, ще комусь, хто як видно в темі. Завдяки вам читаю то підручник із імунології, то інші цікавинки.
про Волянського:http://pharma.net.ua/publications/articles/22000-andrej-voljanskij-my-polzuemsja-samymi-deshevymi-vakcinami-v-mire
- ніби то живий
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24.09.2020 21:04 Ответить
То Дрюха - його пристроєний синуля. Таке... Волянський, що створював вакцини - то його батько. Ось: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Так а шож там про "індійску вакцину"? Я так і не почув? Чи в підручнику про арихметику того не було?
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29.09.2020 14:10 Ответить
Волянський Юрий Леонидович, светлая ему память, ушел из жизни в 2013 году. Богатырева Раиса уволена с поста министра в феврале 2014 года. Так кто там вакцины бодяжил последние 7 лет? Умерший пациент с лейкозом после инъекции вакцины от розеолы оказался кацапским фэйком, хотя это стоило поста министру здравоохранения. Самое смешное, что вакцина была для женщин до 35 лет. Путэн не разобрался, постя соотвествующие методички. Ответ тебе, тупому: нэ можешь доверять богатырэвым, доверяй азіровым. И пости лучше об консервации на зиму. Хотя, я уверен, в ней ты тоже нихуя не понимаешь.
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23.09.2020 21:50 Ответить
дуже примітивний підхід: а ви защепленець? Кожен діє в міру свого розуміння становища. Хочете вакцинуватися - скатертью дарога. але чому повинні вакцинуватися і ті, хто того робити не бажає?
Тільки не треба киздіть, що через невакцинованих вакциновані хворіють. Бо такі твердження можуть робити лише люди співрозмірні своїм інтелектом зеленському.
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19.09.2020 21:00 Ответить
Особисто вам і вашим дітям щеплення протипоказані. Премія Дарвіна має знайти свого героя.
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19.09.2020 21:04 Ответить
Ваші слова та лікарям у вуха. Але паскудники наполягають! До речі: Дарвін коли створював свою теорію про походження видів, дуже багато не знав важливих наукових фактів. Як наприклад роль вірусів у еволюції всього живого. але Дарвіну це можна вибачити - у нього інтернету не було. але вам - розумакам, цього незнання вибачатти просто не можна. Бо тупість не оправдовує агресивну поведінку. Навіть навпаки.
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19.09.2020 21:22 Ответить
Вакцини, які були колись, і ті що зараз, це не одне й те саме, і їх неймовірна кількість - це смерть. Але є такі "інтелектуали", які цього не розуміють і взагалі не усвідомлюють, що в світі відбувається.
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19.09.2020 21:10 Ответить
Не перегинайте, пані ...
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19.09.2020 17:23 Ответить
Я не перегибаю. А если вам нравится прививаться, нравится антиконституционный карантин, то вперед и с песней. Я не против естественного отбора людей. Таких как вы и нужно утилизировать вакцинами.
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19.09.2020 20:38 Ответить
А пані урінотерапію коштувала?
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19.09.2020 20:44 Ответить
Я не ты, г-вна не ем.
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19.09.2020 20:48 Ответить
Я якраз за щеплення.
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19.09.2020 20:49 Ответить
Ну так сам и прививайся и своих детей прививай. Чего ты тут за бабло агитируешь? Сатана рогатая.
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19.09.2020 20:55 Ответить
Пані в якій області медицини спеціалізувалася?
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19.09.2020 21:01 Ответить
який ти в сраку бандерівець, коли ти українські слова путаєш - коштувала. Лариса - безцінна, вона лише з коханим
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19.09.2020 21:03 Ответить
Не путаєш, а плутаєш, безцінний ВП.
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19.09.2020 21:05 Ответить
бач, правила мови знає, а комент не оцінила. чи гугл транслейтом всі користуєтесь, що багато простих речей до вас не доходять. Мене звісно не обходить, хто з ким і як спілкується: чи з коханим, чи з ким попало. Але апріорі вважаю людину порядною, аж поки вона сама те не заперечуватиме.
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19.09.2020 21:17 Ответить
Якби я користувалася перекладачем, то не знала б правила. Ви самі собі суперечите.
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19.09.2020 21:28 Ответить
так перекладач (редактор) і виявив помилкове застосування. Якби Ви знали мову, Вас би дуже засмутило слово "коштувала" відносно Вас.
А ви дійсно голосували за зелень?
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19.09.2020 21:45 Ответить
Мене взагалі дивують ваші коментарі. Чого ви людей розподіляєте на зелених, шоколадних, блакитних, помаранчевих. Вам не здається , що це смішно? Ви міркуєте як покемон.
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19.09.2020 21:52 Ответить
смішна Ви - покемон... Я ще повинен узнати, шо то за іграшка така? - не діждетесь
я бачите розділяю.. А хто обзивав других порохоботами, га?
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19.09.2020 22:19 Ответить
Для особо "одаренных" ботов повторяю, что я НИКОГДА не выступала в поддержку олигархических кукол и самих олигархов, ни за какую их партию или цвет. Я свободный человек, а 90% "писателей" на этом сайте чьи-то оплаченные боты, особенно много порохоботов, у которых ума нет и они мыслят как покемоны.
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20.09.2020 15:12 Ответить
добре Вільна людино. Ось Вам програма партії:
https://site.ua/volodimir.pavlovich/20661-narisi-proektu-partiyi--slugi-************-narodu/

чи я остався "покемоном" у Вашій уяві?
Чи Ви тільки лаятись умієте (собака непривязана )?
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21.09.2020 20:44 Ответить
ПНХ.
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21.09.2020 21:12 Ответить
https://censor.net/ua/user/401376

Я не против естественного отбора людей. Таких как вы и нужно утилизировать вакцинами.

Якщо Вам більше 30 років, певен, що вам у дитинстві зробили купу щеплень.
А Ви ще живі.
Дивно ??
Нє.
Медицина працює.
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19.09.2020 21:55 Ответить
Все пророссийски настроенные могут спокойно отправляться в путешествия по Московии МОЗ оновив розподіл країн на "червону" і "зелену" зони за рівнем поширення COVID-19 - Цензор.НЕТ 9512 или в КНДР (по ней нет данных, значит и ковида нет). И, как поется в песне, там остаться ....навсегда МОЗ оновив розподіл країн на "червону" і "зелену" зони за рівнем поширення COVID-19 - Цензор.НЕТ 9512
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19.09.2020 16:11 Ответить
Який тариф за районування? Беруть грошима, медіа-ресурсами, електоральними "бонусами" чи банальною лояльностю до політичного свавілля?
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19.09.2020 16:24 Ответить
Я про районування України.
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19.09.2020 16:34 Ответить
Згідно даних медичної статистики ...
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19.09.2020 17:24 Ответить
ага, якраз медстатистика говорить про відсутність загрози для більшості населення. Порівняй смертність від ковіду, туберкульозу, серцево-судинних захворювань. А якщо ліньки чи в арифметиці слабкий, то не лізь коментувати, а лише читай розумніших.
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19.09.2020 21:06 Ответить
Нам же пояснюють - справа у способі поширення і легкості передачі.
Крім того, а Ви знаєте, що від раку лікують. І багато хто виліковується.
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19.09.2020 21:52 Ответить
причому тут способи поширення? Я сто разів підкреслював обьєктивний показник небезпеки хвороби - смертність на кількість населння у відсотках. У ковіда цей показник не більший від грипу і інших корона вірусів. На початку року було страшно, бо повірили китайцям. Потім був приклад круїзного лайнера, де з 3700 чоловік померло лише 11 ( це серед старих людей!).
А зараз розповідати про страшну загрозу можуть лише віруючі у ковід люди. Бо люди із здоровим глуздом вже побачили справжню суть цієї "епідемії" - зірвати побільше бабла і применшити демократичні права і свободи.
Осіннього валу ковіду не буде (саме ковіду19). Буде купа звичайної простуди, яку степанов із ляшками припишуть ковіду як причині. А от поширення іншого штаму коронавірусу цілком можливе. Як і штами грипу - то свинячий, то птічий, то ще якийсь.
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19.09.2020 22:30 Ответить
А в кацапії всіх ковідних жертв у статистиці можно провести під "алкогольною токсикацією".
І нема "пандемії на расії".
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19.09.2020 16:37 Ответить
так і є - більшість алкоголіків мають хвору печінку і серце. І ковід якраз таким допомагає прискорити звільнення від їхньої боротьби проти власного здоровья.
Навіть якщо у пьяній бійці проломили голову, то не факт, що у нього не було ковіду. але ж помер від струсу мозку. А у нас такого б записали у ковідники. Тест посмертно ж - позитивний.
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19.09.2020 21:10 Ответить
Ааа ... Ви у морзі працюєте ...
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19.09.2020 21:49 Ответить
Я читав думку голови асоціації ( обьєднання) паталогоанатомів України. А ви замість того, аби подякувати за інформацію, юродствуєте.
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19.09.2020 22:32 Ответить
Всі ці карантини і зони тільки на бідноту впливають.Багатіям на все пофіг.Вони стають тільки багатші.
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19.09.2020 16:40 Ответить
 
 