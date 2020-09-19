Минздрав обновил разделение стран на "красную" и "зеленую" зоны по уровню распространения COVID-19. СПИСОК

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по распространенности COVID-19. После приезда из страны, которая отнесена к "красной" зоне, необходимо пройти обсервацию. В случае приезда из "зеленой" зоны такой необходимости нет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.

В список "красной" зоны входят: США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Люксембург, Испания, Аргентина, Мальдивы, Черногория, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других стран.

В "зеленую" зону входят в т.ч.: Албания, Австрия, Хорватия, Румыния, Турция, Канада, Германия, Венгрия, Мексика, Словакия, Беларусь, Россия, Болгария, Польша, Кипр, Египет.

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