Бутусов: Если депутаты не хотят создания ВСК по "вагнеровцам" из-за отсутствия допуска к гостайне, то зачем они ходят на работу и получают деньги. ВИДЕО

Юрий Бутусов и Игорь Мазур, в студии программы "Центральная Рада.KYIV" рассказали о срыве операции по задержанию "вагнеровцев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, Бутусов прокомментировал слова председателя комитета нацбезопасности и обороны Александра Завитневича по поводу нецелесообразности создания ВСК по "вагнеровцам".

"Вообще странно такое слышать. Во-первых, депутат Завитневич глава комитета Верховной рады по нацбезопасности. Если у него в Комитете, он лично или его коллеги до сих пор, за год работы, не нашли время получить допуск к гостайне, то они в принципе не выполняют свои служебные обязанности. Возникает вопрос, а зачем они вообще туда ходят на работу и получают деньги налогоплательщиков. Если у них нет допуска, то они либо не нашли время для его получения, то есть для работы с государственными документами, поскольку "совершенно секретно" есть не только в сфере спецслужб, но и в других сферах. Либо же они на самом деле не могут пройти спецпроверку и у них есть какие-то пятна в биографии. Как у "слуги народа" Юрченко – возможно, какой то привод в полицию за воровство или что-то другое. То есть депутат Завитневич сейчас кинул пятно на депутатский корпус, на фракцию "Слуги народа". Если у них нет допуска, то они должны выстраиваться в очередь и бежать в СБУ, которую, кстати, тоже возглавляет друг Президента, и быстренько там себе все оформить", - сказал Бутусов.

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Экс-разведчик Тополя: По вагнеровцам Путин поставил плюсик Лукашенко. А они - ценный обменный фонд.

"Если даже депутат Завитневич говорит, что много документов по этому делу с грифом "секретно", то наверно дыма без огня не бывает. Гриф "секретно" не может стоять на чистой бумаге. Кому-то кажется, что это нереальная операция, как по мне, то такое вполне могло быть. Самолет бы сел, были бы определенные переговоры. Возможно они даже пытались бы захватить самолет. Мы понимаем, что этот контингент мог исполнить.

По большому счету, это качественный обменный материал, на который можно было выменять всех ребят, которые уже 4-5 лет находятся в подвалах Донецка или вывезены на территорию России. Их бы привезли назад и обменяли. Тот же Лемох, когда припекло, что может быть полное раскрытие по сбитому самолету, обменяли большое количество наших бойцов. Не бабушек, которые гдет-то в очереди сказали, что "при Украине было лучше", которых нам в поледнее время в основном поменяли.

Поэтому однозначно ВСК должна быть, и как у разведчика у меня ощущение, что операция проводилась. Возможно она проводилась не идеально, но она окончательно развалилась после того, как прошло то совещание. Мы видим, как их отдали. За них думаю Путин Лукашенко плюсик поставил. И это сейчас одна из его козырных карт на переговорах с Россией, для того чтобы получить поддержку от Кремля", - сказал Мазур.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

13 сентября петиция родственников украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию срыва операции по задержанию террористов с ЧВК Вагнера, набрала необходимые 25 тыс. голосов на официальном портале Верховной Рады Украины.