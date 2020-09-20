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Новости Агрессия России против Украины
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Бутусов: Если депутаты не хотят создания ВСК по "вагнеровцам" из-за отсутствия допуска к гостайне, то зачем они ходят на работу и получают деньги. ВИДЕО

Юрий Бутусов и Игорь Мазур, в студии программы "Центральная Рада.KYIV" рассказали о срыве операции по задержанию "вагнеровцев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, Бутусов прокомментировал слова председателя комитета нацбезопасности и обороны Александра Завитневича по поводу нецелесообразности создания ВСК по "вагнеровцам".

"Вообще странно такое слышать. Во-первых, депутат Завитневич глава комитета Верховной рады по нацбезопасности. Если у него в Комитете, он лично или его коллеги до сих пор, за год работы, не нашли время получить допуск к гостайне, то они в принципе не выполняют свои служебные обязанности. Возникает вопрос, а зачем они вообще туда ходят на работу и получают деньги налогоплательщиков. Если у них нет допуска, то они либо не нашли время для его получения, то есть для работы с государственными документами, поскольку "совершенно секретно" есть не только в сфере спецслужб, но и в других сферах. Либо же они на самом деле не могут пройти спецпроверку и у них есть какие-то пятна в биографии. Как у "слуги народа" Юрченко – возможно, какой то привод в полицию за воровство или что-то другое. То есть депутат Завитневич сейчас кинул пятно на депутатский корпус, на фракцию "Слуги народа". Если у них нет допуска, то они должны выстраиваться в очередь и бежать в СБУ, которую, кстати, тоже возглавляет друг Президента, и быстренько там себе все оформить", - сказал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выдала Турции курдского боевика Озера в обмен на содействие в сорванной "вагнеровской операции", - Бутусов

Экс-разведчик Тополя: По вагнеровцам Путин поставил плюсик Лукашенко. А они - ценный обменный фонд.

"Если даже депутат Завитневич говорит, что много документов по этому делу с грифом "секретно", то наверно дыма без огня не бывает. Гриф "секретно" не может стоять на чистой бумаге. Кому-то кажется, что это нереальная операция, как по мне, то такое вполне могло быть. Самолет бы сел, были бы определенные переговоры. Возможно они даже пытались бы захватить самолет. Мы понимаем, что этот контингент мог исполнить.

По большому счету, это качественный обменный материал, на который можно было выменять всех ребят, которые уже 4-5 лет находятся в подвалах Донецка или вывезены на территорию России. Их бы привезли назад и обменяли. Тот же Лемох, когда припекло, что может быть полное раскрытие по сбитому самолету, обменяли большое количество наших бойцов. Не бабушек, которые гдет-то в очереди сказали, что "при Украине было лучше", которых нам в поледнее время в основном поменяли.

Поэтому однозначно ВСК должна быть, и как у разведчика у меня ощущение, что операция проводилась. Возможно она проводилась не идеально, но она окончательно развалилась после того, как прошло то совещание. Мы видим, как их отдали. За них думаю Путин Лукашенко плюсик поставил. И это сейчас одна из его козырных карт на переговорах с Россией, для того чтобы получить поддержку от Кремля", - сказал Мазур.

Также читайте: Ермак про версию Бутусова о "вагнеровской операции": "Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки"

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

13 сентября петиция родственников украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию срыва операции по задержанию террористов с ЧВК Вагнера, набрала необходимые 25 тыс. голосов на официальном портале Верховной Рады Украины.

Автор: 

Бутусов Юрий (4367) ЧВК Вагнер (1332) Завитневич Александр (54) Мазур Игорь (32)


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Топ комментарии
+53
Зраду засекретили. Отак.
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20.09.2020 12:21
+34
за капец проголосовали 1,5 года назад не особо обременённые разумом .
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20.09.2020 12:26
+28
За деньгами они ходят, причём не только за зарплатой.
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20.09.2020 12:20
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Скажи, що обісрався і крапка.
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20.09.2020 16:22 Ответить
Что бы было в случае посадки самолета в Украине ?????
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20.09.2020 16:45 Ответить
Если там все агентура РФ, то о какой гос тайне может быть идти речь???
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20.09.2020 17:51 Ответить
Правильно, Юрий ! А ещё лучше было б им построиться и - аж бегом - валить на...
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20.09.2020 20:02 Ответить
много зеленых сядет, но нам бы хотелось, чтобы все
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20.09.2020 21:12 Ответить
Какая операция, никогда бы их не выдали или собирались перехватить самолёт? Хватит этот бред раскачивать.
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20.09.2020 21:33 Ответить
Бутусов просто смешон. Его развели, как лоха. Какой то Сергей Петрович вербует целый взвод отпетых убийц, берет у них показания про преступления в Украине, затем предлагает хорошо заработать, перевозит их в Минск, чтобы потом якобы лететь в Турцию. В самый важный момент он решает спросить разрешение на операцию у Зеленского и все это разваливается! ))) Ну не бред разве описан? И Бутусов настаивает, что это все чистая правда и есть повод для расследования. ))) Я не против, раз более нечем заняться.
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20.09.2020 23:36 Ответить
Не, не бред. Ето просто ******* ето читает и делает согласно его умишку умозаключения.
И в его черепной порожнині вообще нет места для предположения, что президент должен бьіть посвящен в детали заключительной стадии операции
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20.09.2020 23:49 Ответить
В передачі Право на владу 17 вер. 2020 р роз'яснили на які гроші робляться ті вброси інформації
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21.09.2020 09:30 Ответить
Не городи чушь, тупой зебил. "тримати руку на горлі Саші" - такую херню мог только идиот сморозить. Почему-то "тримати руку на горлі" понабирали не бывших боксеров-борцов, или каких-то в попучленцев, а операторов ПЗРК.
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21.09.2020 10:43 Ответить
Все действия "вагнеровцев" курируются и координируются исключительно ФСБ и ГРУ РФ.
Вы можете ответить на простой вопрос,как их "понабирали" на какую-то левую работу минуя вышеупомянутые структуры?
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21.09.2020 10:53 Ответить
Предлагаю проснуться и включить то, что называется "м о з г"
https://www.youtube.com/watch?v=VOwKCQsD-uU
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21.09.2020 11:11 Ответить
Наемники - это не резерв ЦК партии, куда один раз попал и на всю жизнь. Наемник отработал получил деньги и отвалил. Никто за ним следить специально не будет до тех пор пока не вознинет необходимость в его услугах. Не лепи горбатого - дурачком выглядишь.
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21.09.2020 11:41 Ответить
Ти дебіл. Якщо тобі забили гол і пролунав свисток про закінчення гри, то ти програв. Я ж чітко пояснив хто тут виграє, а хто програє. І чому так виходить постійно.
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21.09.2020 11:51 Ответить
Як один казав є коли граєш ти, а є коли грають тебе. Ось це і відбувається.
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21.09.2020 11:52 Ответить
Вообще непонятно как Народные Депутаты могут работать например в Парламентском комитете по обороне и безопасности без допуска)
Если спецпроверку не прошел или не хочет проходить, а еще хуже, даже не знает, что нужен допуск для работы с документами с грифом - таких товарищей надо гнать в шею.
Представьте себе ситуацию: приходит в этот Комитет серьезная развернутая аналитическая записка из Службы внешней разведки Украины, на трех страницах, с грифом и попадает в руки какому-нибудь зеленому *******, который еще год назад воровал пивко в гастрономе, а сейчас (без допуска) сидит в комитете и надувает щеки).
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21.09.2020 11:08 Ответить
Дело "вагнеровцев" обернулось еще одним очень интересным моментом - отсутствием у большинства депутатов допуска к секретным документам. Мы уже обращали внимание что формально ни Зеленский, ни большая часть кадрового состава Кабмина, ОПУ, СНБО допуска к секретным документам не имеет.
Дело в том, что существует специальная процедура предварительного согласования на допуск к секретным документам. Она предусматривает достаточно мягкий, но все же мониторинг соискателей спецслужбами и Департаментом охраны государственной тайны и лицензирования СБУ . Понятно, что могут всплыть факты весьма интересные - двойное\тройное (!) гражданство, не декларированная собственность, родственные связи в ненужных местах и тому подобное. Департамент покрытие таких фактов брать на себя не будет.
Потому "государственные люди" - живут без доступа к государственным секретам. Люди которые разглашают им секретные сведения, фактически совершают нарушения, граничащие с государственной изменой. Бывший ООС ВСУ Наев на требования Зеленского доложить разведывательные сведения о противнике, четко заявил - "Сведения о Вооруженных силах РФ сейчас получают министр обороны, главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба и я как командующий ООС." За что и был уволен.
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21.09.2020 11:19 Ответить
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