На Сумщине задержан гражданин Молдовы, с 2013 года находящийся в розыске Интерпола, - Госпогранслужба

Пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, который с 2013 года находится в международном розыске.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера в пункте пропуска "Бачевск" пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, который с 2013 года находится в международном розыске. Во время проверки гражданина Молдовы, который направлялся в Украину, сработала международная база данных Интерпола. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию лица", - говорится в сообщении.

По предварительным данным установлено, что согласно данным Генерального секретариата Интерпола, гражданин числится в международном розыске и подлежит аресту и последующей экстрадиции в Молдову для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.151 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью) и ст.287 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Молдова.

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Сейчас 51-летнего мужчину, после проведения процессуальных действий, в установленном порядке передали компетентным правоохранительным органам.