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Новости Агрессия России против Украины
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Возле Водяного подавлен вражеский беспилотник, обстрелов с начала суток не зафиксировано, - пресс-центр ОС

Возле Водяного подавлен вражеский беспилотник, обстрелов с начала суток не зафиксировано, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение условий перемирия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе населенного пункта Водяное, в полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в Донецкой области, задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения зафиксировано не было.

Итоги за прошлые сутки

За прошедшие сутки, 18 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили мирные договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней группы.Так, одна вражеская провокация из подствольного гранатомета зафиксирована у Водяного, другая - из крупнокалиберного пулемета неподалеку Новотошковского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подорвавшийся 15 сентября у Водяного боец находится в реанимации в Харькове

Неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.

Во время тушения пожара возле Зализного, сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник был ранен. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлено 58 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 556 транспортных средств и 5 534 человека. Также были задержаны 5 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Также читайте: Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 963 человека, в обратном направлении - 2 269 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения на подконтрольную Украине территорию пересекли 85 человек, в обратном направлении - 222 человека. КПВВ "Марьинка" не функционировал.

Автор: 

беспилотник (3639) Донбасс (26956) перемирие (1650) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли интересно, а кто ставит диагноз - прицельно или нет стреляли.
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19.09.2020 18:06
+4
Смотря кому. ЗСУ заборонено.
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19.09.2020 18:33
+4
Біля Водяного нейтралізували ворожий безпілотник, обстрілів від початку доби не зафіксовано, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1452
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19.09.2020 20:13
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Неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли интересно, а кто ставит диагноз - прицельно или нет стреляли.
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19.09.2020 18:06 Ответить
Неприцельно когда все живы.
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19.09.2020 18:21 Ответить
Вот, вот. Пускай ОБСЕ под неприцельным огнём проводят осмотр позиций. До этого ,после любого одиночного выстрела, накладывали полные штаны и бегом на место своей резиденции и сразу в кабак с барышнями и водкой снимать стресс
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19.09.2020 19:14 Ответить
Без них было бы хуже. Шанс был в 14 году всё закончить. Сейчас там так укрепились, что теперь действительно без больших потерь не победить.

Сейчас начнёте про какая была в то время армия и т.п.
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19.09.2020 19:42 Ответить
Біля Водяного нейтралізували ворожий безпілотник, обстрілів від початку доби не зафіксовано, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1452
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19.09.2020 20:13 Ответить
Прицельно, это когда пулю можно выковырять: с бруствера, из дерева, из тела. Всё, что прошло над головой в 1 см и ушло в поле - провокация. Видео заснятое на мобилу или камеру с нарушениями со стороны сепаров покажешь кому - за это ещё и накажут, так как данные девайсы на передке запрещены, и потом объявят провокатором или паникёром. Остаются официальные источники видеофиксации по одной видеокамере на роту, но что с нее запишешь с дальности 1-3 км?
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19.09.2020 21:14 Ответить
Давили роялем?
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19.09.2020 18:11 Ответить
Мабуть у Орлана-10 електронні лампи від злості полопали...
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19.09.2020 18:14 Ответить
В етом БРЕДЕ ключевое слово "по мнению ".

Сии басни Лафонтена на расее рассказивайте.
Там 99% клинических идиотов - они вас поймут.
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19.09.2020 18:26 Ответить
По-ходу кацапозэбаранов от Рош-Ашана popierdoliło...
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19.09.2020 18:23 Ответить
кому штрафы?
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19.09.2020 18:25 Ответить
Це ж не порушення "перемирия"? Безпілотники ж дозволені?
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19.09.2020 18:29 Ответить
Смотря кому. ЗСУ заборонено.
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19.09.2020 18:33 Ответить
правило номер раз - перемирие невозможно нарушить ничем.

кроме как зеленым криворогатым приказом - оно его выдумало?
ему с ним и жить.
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19.09.2020 18:33 Ответить
Да, не видать теперь командиру части квартальной премии. Враг не одобрит.
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19.09.2020 18:34 Ответить
наградной список тех кто открыл по какацпане огонь
после приказа 330 открыт:1.?
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19.09.2020 18:39 Ответить
можно инициалами - с кацапней же дело имеем....
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19.09.2020 18:41 Ответить
за стрельбу по кацапне вообще-то штрафуют
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19.09.2020 21:07 Ответить
поетому и спросил:
наградной список бойцов, шо положили на приказ 330!
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19.09.2020 21:14 Ответить
а их нет и не будет. За стрельбу так душу на изнанку выворачивают, что потом неделю-три ходишь и думаешь: посадят или уволят? К тому же для заробитчан в ВСУ на передок новую премию придумали. Что-то подсказывает, что они будут главным источником информации для начальства про неблагонадежных. Писюнист 7 мильными шагами делает ПРЕДНЕСТРОВЬЕ.
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19.09.2020 21:17 Ответить
но кто то же положил кацапский беспилотник или ето все муйня?
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19.09.2020 21:54 Ответить
Я уже сам начинаю подумывать что бы уволиться. Неделю назад приказ из ГШ пришел в ООС: Все бритые, подстриженные, по уставной форме, порядок в расположении, занятия и т.д. (Кроме ВОП и РОП). Люди увольняються, остаються заробитчане, которым пох.. война, они за деньгами приехали.
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19.09.2020 21:21 Ответить
твой выбор - и только твой...как бы ты не решил - уважения бойцам, защищающим Украину, не уменьшится....
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19.09.2020 21:47 Ответить
просто пора увольняться и ехать мочить зелень и обязанных путину своей жизнью. Вы только трындеть и обсасывать можете.
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19.09.2020 22:50 Ответить
а детей моих и внуков ты, умник, кормить будешь?
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20.09.2020 00:14 Ответить
они сами себя кормить будут. Точнее они будут кормить москву, если будете сопли жевать с реваншистами.
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20.09.2020 06:56 Ответить
в 20-х годах украинцы тоже устали от войны с москалями, выбрали мир, землю, хлеб, покой. Тоже думали кто же моих детей кормить будет. А через 10 - 15 лет с любезного благословения москалей сами жрали своих детей и внуков.
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20.09.2020 08:45 Ответить
министр обороны Украины заставил бойцов боятся воевать.
плаче смерека....
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19.09.2020 21:57 Ответить
Блин! Вот вам даже не стыдно подавать такие новости в эфир?!
"Подавлен(!!!) вражеский беспилотник..." Как будто сбили континентальную ядерную ракету!...
Может какие-то идиоты ещё и радуются таким информ-сводкам. Но не нада за идиотов держать всё население Украины. Вы удивитесь, но мы куда умнее, чем то, за шо вы нас держите.
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19.09.2020 19:24 Ответить
Скоро премию придумают - поймай волонтера
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19.09.2020 21:05 Ответить
если головной комадуваечь предатель и министер обороны отдает преступный приказ? - воевать должны летехи и ниже рангом - ну кому то же нужно родину защищать!
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19.09.2020 21:26 Ответить
Как это осмелились подавить беспилотник? Штраф! А то Путин с Вовочкой не встретится,и у мамы с папой не будет совместной фотографии! Штраф!
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19.09.2020 23:11 Ответить
 
 