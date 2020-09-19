Возле Водяного подавлен вражеский беспилотник, обстрелов с начала суток не зафиксировано, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение условий перемирия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе населенного пункта Водяное, в полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в Донецкой области, задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения зафиксировано не было.

Итоги за прошлые сутки

За прошедшие сутки, 18 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили мирные договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней группы.Так, одна вражеская провокация из подствольного гранатомета зафиксирована у Водяного, другая - из крупнокалиберного пулемета неподалеку Новотошковского.

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Неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.

Во время тушения пожара возле Зализного, сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник был ранен. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлено 58 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 556 транспортных средств и 5 534 человека. Также были задержаны 5 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

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Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 963 человека, в обратном направлении - 2 269 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения на подконтрольную Украине территорию пересекли 85 человек, в обратном направлении - 222 человека. КПВВ "Марьинка" не функционировал.