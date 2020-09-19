В Киеве и 20 областях превышен индикаторный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения, - Минздрав. СПИСОК

В Киеве и 20 областях Украины превышены индикаторные показатели распространения COVID-19, что не позволяет ослаблять карантин в этих регионах

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в Киеве показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней составил 146,6 на 100 тыс. человек, при том, что индикаторный показатель составляет менее 40 на 100 тыс. населения.

Также не готовы к смягчению карантина Винницкая (показатель заболеваемости 56,9 на 100 тыс. населения), Волынская (96,3), Донецкая (41,5), Житомирская (108,8), Закарпатская (89,6) , Запорожская (58,4), Ивано-Франковская (161,2), Киевская (84,5), Луганская (47,6), Львовская (104,6), Николаевская (78), Одесская (124,1), Ривненская (120), Сумская (107,9), Тернопольская (381,2), Харьковская (142,4), Хмельницкая (120,1), Черкасская (95,5), Черновицкая (217,7), Черниговская (97,1) области.

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