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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве и 20 областях превышен индикаторный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения, - Минздрав. СПИСОК

В Киеве и 20 областях превышен индикаторный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения, - Минздрав. СПИСОК

В Киеве и 20 областях Украины превышены индикаторные показатели распространения COVID-19, что не позволяет ослаблять карантин в этих регионах

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в Киеве показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней составил 146,6 на 100 тыс. человек, при том, что индикаторный показатель составляет менее 40 на 100 тыс. населения.

Также не готовы к смягчению карантина Винницкая (показатель заболеваемости 56,9 на 100 тыс. населения), Волынская (96,3), Донецкая (41,5), Житомирская (108,8), Закарпатская (89,6) , Запорожская (58,4), Ивано-Франковская (161,2), Киевская (84,5), Луганская (47,6), Львовская (104,6), Николаевская (78), Одесская (124,1), Ривненская (120), Сумская (107,9), Тернопольская (381,2), Харьковская (142,4), Хмельницкая (120,1), Черкасская (95,5), Черновицкая (217,7), Черниговская (97,1) области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врачи не должны отправлять пациентов с симптомами COVID-19 делать тестирование в частных лабораториях, - Степанов

В Киеве и 20 областях превышен индикаторный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения, - Минздрав 01
В Киеве и 20 областях превышен индикаторный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения, - Минздрав 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Установили новые эпидемические зоны, Киев по-прежнему в "оранжевой". СПИСОК

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
В Северной Корее вообще НИ ОДНОГО больного.
Ты в это тоже веришь?
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19.09.2020 19:53
+4
Вчера зашёл в АТБ, кретинизм процветает - половина без масок ходят, их обслуживают на кассе, в то время как в миллионниках количество инфицированных за день уже измеряется сотнями.
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19.09.2020 19:26
+3
А фокус в том, что они "УЧИТЫВАЮТ" типа "факт" наличия "вируса" в организме...
А "наличие вируса" - НЕ РАВНО : болезни, риску, опасности, "возможность кого то заразить" и т.д.

"наличие вируса ковида" - это тоже самое что и обычный насморк - ни чем не угрожающий АБСОЛЮТНОМУ БОЛЬШИНСТВУ людей !

Но нам ВНУШАЮТ угрозы... - манипулируя цифрами, которые на самом деле - НИ О ЧЁМ !
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19.09.2020 19:28
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Украина вошла в 15 стран Европы с повышенным риском по COVID, а Беларуси и Швеции там нет, странно, правда?
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19.09.2020 19:20 Ответить
В Северной Корее вообще НИ ОДНОГО больного.
Ты в это тоже веришь?
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19.09.2020 19:53 Ответить
Да, верю. А ты болел?
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19.09.2020 19:55 Ответить
при чём тут психиатр, ты сам болел? Ты, твоя тёща, собака, жена, дети? Если болел, пиши секрет выздоровления, если нет, что ты тут лепишь? Или кто ты там, оно?
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19.09.2020 20:00 Ответить
вот насморк-підозрілий випадок?
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19.09.2020 19:22 Ответить
Так. Бо носоглотка - резервуар вірусів.
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19.09.2020 20:09 Ответить
как же мы без этого правительства неправильно дышали....через вирусный резервуар. О горе нам, все на карантин!!!! Нех. шастать!
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19.09.2020 20:14 Ответить
Хз як ви біота дихаєте...
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19.09.2020 20:33 Ответить
Почти Олимпийские чемпионы. Да, зебилы!
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19.09.2020 19:24 Ответить
путин спасет белорусь от пандемии.
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19.09.2020 19:24 Ответить
Вчера зашёл в АТБ, кретинизм процветает - половина без масок ходят, их обслуживают на кассе, в то время как в миллионниках количество инфицированных за день уже измеряется сотнями.
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19.09.2020 19:26 Ответить
А чего кретинизм, носи маску сам, спи в ней, будь примером. Начни с себя, вобщем
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19.09.2020 19:56 Ответить
Витяй, ты давно из анабиоза вышел?Переходящих на личности спорщиков признают проигравшими.
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19.09.2020 20:36 Ответить
Где тут твоя личность? Для меня человек едущий в своём авто в маске-дятел, пропагандирующий её носить тоже дятел, который окружающих называет кретинами, похоже сам недоразвит, поэтому носи поцак свой намордник)))
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19.09.2020 20:41 Ответить
Где тут твоя личность?

==
Ты сам не видишь что несешь, иди проспись от стекломоя.
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19.09.2020 21:02 Ответить
АТБ - пристанище всех ватников и тыпилов.
Я в него пару раз зашел, лет 10 назад, посмотрел ассортимент и больше туда не хожу.
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19.09.2020 19:56 Ответить
Это большое достижение, очень хорошее даже, "не хожу в атб".
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19.09.2020 20:35 Ответить
А фокус в том, что они "УЧИТЫВАЮТ" типа "факт" наличия "вируса" в организме...
А "наличие вируса" - НЕ РАВНО : болезни, риску, опасности, "возможность кого то заразить" и т.д.

"наличие вируса ковида" - это тоже самое что и обычный насморк - ни чем не угрожающий АБСОЛЮТНОМУ БОЛЬШИНСТВУ людей !

Но нам ВНУШАЮТ угрозы... - манипулируя цифрами, которые на самом деле - НИ О ЧЁМ !
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19.09.2020 19:28 Ответить
женщин на планете 4,5 миллиарда, мужчин 3 миллиарда.войны не будет.некому воевать.
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19.09.2020 19:30 Ответить
Карантин в школах треба терміново вводити...
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19.09.2020 19:45 Ответить
а работать люди как будут?
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19.09.2020 19:57 Ответить
А у лікарні, як вони лежати будуть? Хз...
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19.09.2020 20:01 Ответить
на удалёнку перейдут, не умрут.
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19.09.2020 20:38 Ответить
Понятно, ты компьютерный дрочер))) Каменщик, пекарь, водитель и другие уйдут на удалёнку))) Ну идиот...
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19.09.2020 20:44 Ответить
Не тупи, каменщик на улице работает, водитель сам в кабине сидит, пекарь с толпой не общается.
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19.09.2020 21:01 Ответить
Не не не, каменщик кладёт кирпич мышкой, водила рулит стрелками, пекарь тоже, типа в приложении, да? Такой у тебя мир))) Иди на улицу выйди, уже осень, красиво как на фотообоях))
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19.09.2020 21:07 Ответить
Сынок, я на улице живу, сижу в собственном саду, и фотообои сам себе купи, не суди по себе в своём человейнике-девятиэтажке.
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19.09.2020 21:54 Ответить
Так само, як працювали і раніше. Мова про школи, і діти і вчителі жодних санітарних норм не дотримуються, вся зараза через них потраплятиме в родини
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19.09.2020 21:59 Ответить
кто???? уже все морги должны быть забиты
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19.09.2020 20:07 Ответить
Допустим, морги не забиты даже умершими от сердечно-сосудистых заболеваний. Но это вовсе не повод считать что таких заболеваний нет.
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19.09.2020 20:34 Ответить
Ага и никто по этому поводу не объявил карантин. Или вообще как то отреагировал,- за курение штрафовал, за выпивку, за х.з что-17000.
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19.09.2020 20:37 Ответить
Если бы сердечно сосудистые заболевания передавались бы воздушно-капельным путем то непременно объявили бы.
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19.09.2020 20:44 Ответить
Вы ради интереса посмотрите статистику с января по март 2020, её "правительство" засекретило, потом рассекретило. Мин стат, официально. Количество смертей от ковид, за 3 месяца, если не ошибаюсь 8 чел., это то что подписал патологоанатом, видимо.
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19.09.2020 20:48 Ответить
Вы так умны, но все равно делаете ошибки. Предлагайте смотреть статистику только за январь и февраль. Тогда даже заболевших на ковид в Украине не было. Может, кто из легковерных и поверит Вашим манипуляциям...
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19.09.2020 20:58 Ответить
Это официальная статистика, почему "не было" А сейчас как дела? Вы смотрели? Я о том, что ни один человек, который за фальсификацию свидетельства о смерти может получить срок, не напишет эту лабуду. Вы всё таки посмотрите от чего умирают в Украине, потом спорьте
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19.09.2020 21:03 Ответить
Извините что расстраиваю Вас, но по официальной статистике в январе и феврале 2020 года ни одного заболевшего, а тем более умершего от ковида в Украине не было.
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19.09.2020 21:54 Ответить
У Києві та 20 областях перевищено індикаторний показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1708
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19.09.2020 20:45 Ответить
А у на проводять якийсь фестиваль. ДЛБ.
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19.09.2020 20:27 Ответить
0,15%? Из них 80% каких-то бессимптомных, процентов 30 из всех - ложноположительные (-отрицательные). Пойду забьюсь от страха под кроватью.
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19.09.2020 22:41 Ответить
 
 