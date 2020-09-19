РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11391 посетитель онлайн
Новости
3 090 62

Дефолт исключается, это не та практика, которую следует копировать, - министр финансов Марченко

Дефолт исключается, это не та практика, которую следует копировать, - министр финансов Марченко

Правительство исключает возможность дефолта Украины.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Исключается ... Я простой приведу пример. Вы живете на площадке с соседями. Вы пришли к ним однажды и говорите: одолжите мне деньги - мне нужно купить холодильник. Соседи скинулись - вы купили холодильник ", - сказал Марченко.

И через некоторое время вы не можете отдать всю сумму и предлагаете отдать половину, продолжает министр.

"Соседи говорят: ты наш сосед, хорошо, простим. И Аргентина так делала 9 раз. Как вы думаете, можно ли 9 раз обманывать своих соседей? Это нормальная практика? Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют ", - добавил Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект Госбюджета-2021 предусматривает сокращение госдолга на 3,4% - до 64,6% ВВП, - Марченко

Глава Минфина считает, что это не та практика, которую следует копировать и о которой стоит говорить.

"Когда об этом говорят уважаемые народные депутаты, то у меня волосы встают дыбом. Думаю: ладно, это можно сделать раз, а потом забудьте обо всем остальном лет на 5. Вам не будет никто доверять. Мы это уже проходили, кстати ", - отметил министр финансов.

Также читайте: Проект Госбюджета-2021 предусматривает получение 6 млрд грн от приватизации, $1,5 млрд от МВФ и $3 млрд от евробондов, - Марченко

Автор: 

дефолт (435) Минфин (1556) Марченко Сергей (299)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Дефолту не уникнути, це факт. Але кого ж винуватити?
Дефолт исключается, это не та практика, которую следует копировать, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 2276
показать весь комментарий
19.09.2020 19:49
+11
Дефолт исключается, это не та практика, которую следует копировать, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 2366
показать весь комментарий
19.09.2020 19:46
+10
"1. Після втечі Януковича в скарбниці України залишалося 108 тисяч гривень.
А вже станом на 1 квітня 2019 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс до 14,9 млрд грн.
2. Курс долара штучно утримувався на позначці 8 грн\$ за рахунок постійних валютних запозичень.
Держборг України з 2010 до 2014 року зріс з 41 до 73 млрд $,
водночас за 5 років 2014-2019 цей показник практично не змінився (72,6 млрд $)
і лише в 2020 році знову виріс до 84 млрд $.
Вперше з 2013 року запозичені у МВФ кошти йдуть не на забезпечення макрофінансової стабільності (розвиток промисловості, золотовалютний резерв), а на "латання " діри держбюджету в розмірі ~500 млрд. грн..
3. Золотовалютний резерв України
станом на 2014 рік: 7,533 млрд $,
станом на 2019 рік: 26,293 млрд $.
4. Мінімальна зарплатня 2013:1218 грн ; 2019: 4723 грн
Середня зарплатня в перерахунку на дол.. США: 2013: 372$; 2019: 406$
Коефіцієнт девальвації гривні до $ 2013-2019: 3,11
Коефіцієнт зростання мінімальної зарплатні 2013-2019: 3.87
5. Темпи росту ВВП: 2013: 0%; 2019: +3,2% (без врахування ВВП окупованих територій).
На 2020 рік прогнозується страшний обвал в -11,3%, але все ж таки варто дочекатися кінця року.
6. Ще один фактор тиску на економіку - пряме вторгнення росії з окупацією 10% території України в 2014 році. Більшість металургійних підприємств, які і є основними генераторами валютних надходжень в країну (на рівні з аграріями) залишилися на окупованій територіях і станом на сьогоднішній день порізані та вивезені в рф.
7. " Укрборонопром" закінчив перший квартал 2020 року зі збитками 681 млн гривень, борги по зарплаті - 481 млн гривень, зірвані закупівлі стратегічних видів озброєнь - ракет "Вільха " і " Нептун", немає жодного контракту на закупівлю озброєння. За 6 місяців 2020 року, Укроборонпром експортував на $145 млн, в той час за минулий 2019 рік продукції продано на $908 млн.
8. З 8 мільйонів отримувачів субсидій в 2018 році залишилось 2,7 млн., а за разрахунками бюджету 2021 буде близько 2,1 млн."

Не моє. Поцупив у добрих людей.
показать весь комментарий
19.09.2020 19:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дефолт исключается, это не та практика, которую следует копировать, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 2366
показать весь комментарий
19.09.2020 19:46 Ответить
А що на це скаже бородата бабуся???
показать весь комментарий
19.09.2020 19:47 Ответить
Дефолт исключается
Генераторы бывают двух видов: генераторы и дегенераторы. (с)
показать весь комментарий
19.09.2020 19:49 Ответить
А краны - башенные и безбашенные.
показать весь комментарий
19.09.2020 20:21 Ответить
Дефолту не уникнути, це факт. Але кого ж винуватити?
Дефолт исключается, это не та практика, которую следует копировать, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 2276
показать весь комментарий
19.09.2020 19:49 Ответить
Не буде дефолту буде 35-40 за долар.
показать весь комментарий
19.09.2020 19:50 Ответить
"1. Після втечі Януковича в скарбниці України залишалося 108 тисяч гривень.
А вже станом на 1 квітня 2019 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс до 14,9 млрд грн.
2. Курс долара штучно утримувався на позначці 8 грн\$ за рахунок постійних валютних запозичень.
Держборг України з 2010 до 2014 року зріс з 41 до 73 млрд $,
водночас за 5 років 2014-2019 цей показник практично не змінився (72,6 млрд $)
і лише в 2020 році знову виріс до 84 млрд $.
Вперше з 2013 року запозичені у МВФ кошти йдуть не на забезпечення макрофінансової стабільності (розвиток промисловості, золотовалютний резерв), а на "латання " діри держбюджету в розмірі ~500 млрд. грн..
3. Золотовалютний резерв України
станом на 2014 рік: 7,533 млрд $,
станом на 2019 рік: 26,293 млрд $.
4. Мінімальна зарплатня 2013:1218 грн ; 2019: 4723 грн
Середня зарплатня в перерахунку на дол.. США: 2013: 372$; 2019: 406$
Коефіцієнт девальвації гривні до $ 2013-2019: 3,11
Коефіцієнт зростання мінімальної зарплатні 2013-2019: 3.87
5. Темпи росту ВВП: 2013: 0%; 2019: +3,2% (без врахування ВВП окупованих територій).
На 2020 рік прогнозується страшний обвал в -11,3%, але все ж таки варто дочекатися кінця року.
6. Ще один фактор тиску на економіку - пряме вторгнення росії з окупацією 10% території України в 2014 році. Більшість металургійних підприємств, які і є основними генераторами валютних надходжень в країну (на рівні з аграріями) залишилися на окупованій територіях і станом на сьогоднішній день порізані та вивезені в рф.
7. " Укрборонопром" закінчив перший квартал 2020 року зі збитками 681 млн гривень, борги по зарплаті - 481 млн гривень, зірвані закупівлі стратегічних видів озброєнь - ракет "Вільха " і " Нептун", немає жодного контракту на закупівлю озброєння. За 6 місяців 2020 року, Укроборонпром експортував на $145 млн, в той час за минулий 2019 рік продукції продано на $908 млн.
8. З 8 мільйонів отримувачів субсидій в 2018 році залишилось 2,7 млн., а за разрахунками бюджету 2021 буде близько 2,1 млн."

Не моє. Поцупив у добрих людей.
показать весь комментарий
19.09.2020 19:52 Ответить
Если Петя был так крут, почему же тогда народ не оценил таких великих достижений ?
показать весь комментарий
19.09.2020 21:42 Ответить
Заперечити наведене можете? З своїх "Британій"...
показать весь комментарий
19.09.2020 21:47 Ответить
не сможет
показать весь комментарий
19.09.2020 22:58 Ответить
если гитлер был таким чудовищем почему народ за него голосовал?
показать весь комментарий
19.09.2020 22:56 Ответить
Кстати, тоже шото около 75-80%. Ну падок охлос на простые решения.

И лечится это только звиздюлями и временем.
Вот наше жлобье нахлебается говна, частично падет жертвой во время волнений и охоты на зебилов, еще несколько десятков лет пойдет на осмысление и... лет через 50 научится выбирать не красивую сказку и киногероя, а реальную программу и реального лидера.
показать весь комментарий
20.09.2020 02:44 Ответить
Всё так. Но только вот такого лидера у Украины нет, к сожалению. Им мог стать Зеленский. Но последнее время он всё больше разочаровывает.
показать весь комментарий
20.09.2020 10:31 Ответить
Да не мог ЗЕ им стать. Не может безмозглый клоун-наркоман стать лидеров нации.

И ваша беда в том, что вы так этого и не поняли.
показать весь комментарий
20.09.2020 11:59 Ответить
А почему на рашке голосуют за пуйла ? Он реально популярен и имеет свои 80-85% поддержки. Как и Гитлер в своё время. Первые годы правления Гитлера - это рост экономики, повышение уровня жизни, "вставание с колен". А потом начались аннексии и вторжения в соседние государства. Ничего не напоминает ?

А когда режим пуйла падёт, основная масса населения рашки станет недоумённо разводить руками "ну мы же не знали, это всё пропаганда". Куда в Германии после 1945-го ВНЕЗАПНО пропали все нацисты и те, кто их поддерживал ?
показать весь комментарий
20.09.2020 10:26 Ответить
Потому что кроме пророссийских ПРЕДАТЕЛЕЙ в стране оказалось много не умеющих думать идиотов и вместе их стало 73%.
А Петя был,в самом деле,крут! И больно смотреть как предатели Украины и Сврбоды,каждый день,шаг за шагом,гробят все достижения тех 5-и прошедших лет....
И ДОЛГО СМОТРЕТЬ БУДЕМ?
показать весь комментарий
20.09.2020 07:38 Ответить
В скарбниці чи на поточному рахунку Казначейства ? Як кажуть в Одесі , це дві великі різниці.
показать весь комментарий
20.09.2020 06:50 Ответить
Думаю: ладно, это можно сделать раз, а потом забудьте обо всем остальном лет на 5. Вам не будет никто доверять. Мы это уже проходили, кстати ", - отметил министр финансов.Источник: https://censor.net/ru/n3220274

І цей дебіл міністр фінансів... Коли це в Україні був дефолт...?
показать весь комментарий
19.09.2020 19:53 Ответить
ЭТО БИЛА ИХ ВЛАЖРАЯ МЕЧТА... Но "Кролик" обламал им весь кайф - Вытянул страну за уши.что называется !!!
показать весь комментарий
20.09.2020 07:43 Ответить
В Аргентине, кстати, таки случился дефолт. Греция был бы получше пример:
"-Вы что будете заказывать?
-Я? Пожалуй, "греческий салат". Т.к. платить не собираюсь."
показать весь комментарий
19.09.2020 19:54 Ответить
Сами заплатили.... Основные дороры,как никак....
показать весь комментарий
20.09.2020 07:46 Ответить
Зелёная власть занимается демонтажем государства по заданию *****. У Верховного Недоумка план бегства уже давно готов.
показать весь комментарий
19.09.2020 19:58 Ответить
Верить хоть одному из зеленских министров - это самому себя нае... обмануть.
Они такую несусветную чушь несут и принимают, что создаётся впечатление, что наша страна доживает последние дни. (Вестники апокалипсиса блдь)
А ещё и сывочолый гэтьмАн расшатывает наше хлипкое судёнышко как токо может...
Не хочу навевать на вас всех уныние, но вангую, шо ещё пару лет такого управления страной и наша страна сотрётся с карты мира. Вместе со всеми нами.
Запомните этот твит.
показать весь комментарий
19.09.2020 20:00 Ответить
Вашого щура нудить?
показать весь комментарий
19.09.2020 20:09 Ответить
брешуть, скоти ЗЕкловані зебіли. завжди брешуть.
Ціни на ппродукти харчування полізли вгору - і це в сезон!
показать весь комментарий
19.09.2020 20:05 Ответить
Видел бы ты валютные операции на межбанке последние 2 недели...
показать весь комментарий
20.09.2020 02:45 Ответить
все, пора бежать за баксами
показать весь комментарий
19.09.2020 20:12 Ответить
Дефолт виключається, це не та практика, яку слід копіювати, - міністр фінансів Марченко

Звичайно.

Дефолт оголошується самостійно,а Банкротство -не за твоїм бажанням...
показать весь комментарий
19.09.2020 20:15 Ответить
После дефолта экономика рашки за десять лет выросла в 8 раз. Прозябание в кредитах МВФ может длится бесконечно.
показать весь комментарий
19.09.2020 20:31 Ответить
Не садитесь випивши за клавиатуру!
показать весь комментарий
19.09.2020 21:03 Ответить
Тоді, в нульових роках, не економіка виросла а ціни на нафту. А ще Буш-юніор, щось побачив в очах *****, і допустив росію на ринки світу. Росія тоді продала нафти і газу на суму 4трильйони доларів.
показать весь комментарий
19.09.2020 21:15 Ответить
Казалось бы причем тут рост цен на нефть...
показать весь комментарий
20.09.2020 02:46 Ответить
да ладно, Марченко не экономист и не финансист. Просто проходил мимо. И вообще он похлебать из корыта министр, а не какой-то там спец по экономике.
показать весь комментарий
19.09.2020 20:47 Ответить
А там є інші?
показать весь комментарий
19.09.2020 21:48 Ответить
Дефолт исключается... Марченко/ Старший приказал: Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский.
показать весь комментарий
19.09.2020 20:48 Ответить
Дефолт как и песец, может придти неожиданно.
показать весь комментарий
19.09.2020 20:54 Ответить
пострадают все ,кроме зеленой команды
показать весь комментарий
19.09.2020 20:57 Ответить
Да, эти сумеют выфинтикультипнуться, ещё и Порошенка обвинят.
показать весь комментарий
19.09.2020 21:09 Ответить
как говорила в своё время мисс Джереско, "дефолт-это не страшно!"
показать весь комментарий
19.09.2020 21:46 Ответить
Стесняюсь спросить, мисс не перепутала дефолт с дефлорацией?
показать весь комментарий
20.09.2020 06:31 Ответить
включется
показать весь комментарий
19.09.2020 20:56 Ответить
О дефолте говорит первый Марченко. Второй Марченко радостно рапортует о досрочном завершении: 05.06.20 Украина прошла кризис в экономике, министр Марченко.- Это дает основания ожидать, что государственный бюджет на 2020 год будет выполнен.
показать весь комментарий
19.09.2020 21:01 Ответить
если зеленная плесень заскулила , значит дефолт близко
показать весь комментарий
19.09.2020 21:01 Ответить
Вот его то,Марченко и хотят отправить в отставку Бенины депутаты.После этого со страной будет так как и с Приватбанком.Только рефинанс делать не кому будет.
показать весь комментарий
19.09.2020 21:10 Ответить
дефолт для Украины совсем по другому-""зе служивые " -дайте денег ,нам нужно ими прошлые кредиты погасить " "МВФ и остальные кредиторы ЕС И США - хорошо мы Вам дадим денег,только Вы САП и НАБУ не трогайте"-Подписали меморандум вышли "зе на улицу"-а пошли они на,,уй ,деньги уже в кармане и САП С НАБУ убираем, пусть не мешают тырить не только эти монеты.которых еще нет ,но и те,которые еще малость имеются в Украине "
показать весь комментарий
19.09.2020 21:14 Ответить
І таке можливе. Свого роду шантаж.Від цих зелених напьорсточників, всього можна чекати.
показать весь комментарий
19.09.2020 21:27 Ответить
дефолт не дефолт, а соціяльний вибух статися певно може..
показать весь комментарий
19.09.2020 21:22 Ответить
Все йде до національного вибуху.
показать весь комментарий
19.09.2020 21:26 Ответить
для цього потрібна нація зі справжньою елітою..але поки немає як мінімум другого..
показать весь комментарий
19.09.2020 21:31 Ответить
Нет, но как оно брешет! Так ЗЕлено ни кто не брехал. Даже Микила Азиров так не брехал.

19.‎09.‎2020 г.
ЕС делает последнюю попытку вразумить Зеленского. 22 сентября Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Боррель посетит Украину с официальным визитом. Он так же планирует провести ряд неофициальных встреч. . Источник: https://censor.net/ru/n3220222
Вслед за МВФ, Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша $350 млн из утвержденного кредита в 700 млн. $
показать весь комментарий
19.09.2020 21:30 Ответить
P.S. Зеленский и его окружение представляют ОВГЗ и государственные кредитные гарантии этакими волшебными бумажками которые приносят реальные деньги. С такими подходами к формированию доходной части бюджета внутренний дефолт наступит уже в конце 2021 года, со всеми вытекающими социальными обстоятельствами для страны.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
показать весь комментарий
19.09.2020 21:31 Ответить
Думаю: ладно, это можно сделать раз, а потом забудьте обо всем остальном лет на 5. Вам не будет никто доверять. Источник: https://censor.net/ru/n3220274

вот за это его и уволят
показать весь комментарий
19.09.2020 22:48 Ответить
ЕС делает последнюю !!! попытку вразумить Зеленского. 22 сентября Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Боррель посетит Украину с официальным визитом. Он так же планирует провести ряд неофициальных встреч.(с)
показать весь комментарий
19.09.2020 23:39 Ответить
Дефолт виключається, це не та практика, яку слід копіювати, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 2934
показать весь комментарий
19.09.2020 23:46 Ответить
А вот Медведчук, который ручкается с Бакановы и в фаворе у нынешней власти Украины, хочет, чтоб был дефолт. Я думаю совместно с другими агентами кремля из офиса капитуляции, они доведут Украину до дефолта.
показать весь комментарий
20.09.2020 01:04 Ответить
Зеленский, Шмыгаль и Марченко делают всё, чтобы дефолт состоялся. А на словах они вроде бы и против.
показать весь комментарий
20.09.2020 08:04 Ответить
 
 