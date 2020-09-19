Львовянка пыталась вывезти своего ребенка в Венгрию по поддельному разрешению отца, - ГПСУ
Накануне в пункте пропуска "Тиса" пограничники Чопского отряда помешали незаконным намерениям львовянки, которая пыталась вывезти за границу полуторагодовалую дочь по недействительным документам.
Девочка направлялась в сопровождении матери, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
"Во время проверки документов 31-летняя женщина предъявила на контроль заявление от отца о разрешении на выезд ребенка за границу, выданное в Львовской области. Однако при изучении документов пограничникам удалось установить, что на момент выдачи заявления отец ребенка находился за пределами Украины.
О факте возможной подделки документа сообщили сотрудников Национальной полиции. Девочку через границу не пропустили и в сопровождении матери вернули на территорию Украины. В действиях женщины видят признаки преступления, предусмотренного ст.358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов", - говорится в сообщении.
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Вивозять "яжематі" дітей з різною метою.
Я знаю випадки, коли за підробними документами вивозила "яжемать" для експлуатації на вулицях міст (дитина співає, мамка гроші збирає).
Ця спіймалася чисто випадково, а скільки не упіймані з папірцями від чорних нотаріусів.