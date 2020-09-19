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Новости Силовики
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Львовянка пыталась вывезти своего ребенка в Венгрию по поддельному разрешению отца, - ГПСУ

Львовянка пыталась вывезти своего ребенка в Венгрию по поддельному разрешению отца, - ГПСУ

Накануне в пункте пропуска "Тиса" пограничники Чопского отряда помешали незаконным намерениям львовянки, которая пыталась вывезти за границу полуторагодовалую дочь по недействительным документам.

Девочка направлялась в сопровождении матери, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Во время проверки документов 31-летняя женщина предъявила на контроль заявление от отца о разрешении на выезд ребенка за границу, выданное в Львовской области. Однако при изучении документов пограничникам удалось установить, что на момент выдачи заявления отец ребенка находился за пределами Украины.

О факте возможной подделки документа сообщили сотрудников Национальной полиции. Девочку через границу не пропустили и в сопровождении матери вернули на территорию Украины. В действиях женщины видят признаки преступления, предусмотренного ст.358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина за 13,2 тыс. грн взятки предлагал пограничнику на Черниговщине пропустить граждан Украины в Россию, - Госпогранслужба. ФОТО

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Госпогранслужба (6466) дети (6516) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+6
ГПСУ вычислила львовянку , но в упор не видит як в нарушение закона Украины , Медведчук летает на самолете до московии . Клоуны
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19.09.2020 20:58
+5
Ну і нахіба ця новина?
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19.09.2020 20:50
+5
Звична справа. Люди розлучаються,потім з різних причин виникає взаємна ненависть. Можливо, мати дитину до батька не впускала, може ще шось. Батько, злий на свою бувшу дружину, відмовляється давати дозвіл на виїзд бувшої за кордон разом зі спільною дитиною. От так такі новини і з'являються...
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19.09.2020 20:50
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Все бегут с Украины... Любыми способами. Здобулы...
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19.09.2020 20:43 Ответить
Методичка хамсська..
)))
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19.09.2020 21:11 Ответить
Да, да, и самое массовое бегство было с 2015 по 2019
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20.09.2020 07:41 Ответить
Ну і нахіба ця новина?
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19.09.2020 20:50 Ответить
бубочка неувиноват
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19.09.2020 20:53 Ответить
Звична справа. Люди розлучаються,потім з різних причин виникає взаємна ненависть. Можливо, мати дитину до батька не впускала, може ще шось. Батько, злий на свою бувшу дружину, відмовляється давати дозвіл на виїзд бувшої за кордон разом зі спільною дитиною. От так такі новини і з'являються...
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19.09.2020 20:50 Ответить
Буде дитинка жити в бідностях.Батько скоріше за все паскуда.
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19.09.2020 20:51 Ответить
Не факт 1!))
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19.09.2020 22:18 Ответить
Може й так.
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19.09.2020 22:20 Ответить
Все, как раз, может быть и наоборот
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20.09.2020 07:43 Ответить
ГПСУ вычислила львовянку , но в упор не видит як в нарушение закона Украины , Медведчук летает на самолете до московии . Клоуны
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19.09.2020 20:58 Ответить
Он тоже летал по поддельным документам с маленьким ребенком?
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19.09.2020 21:03 Ответить
до сих пор летает?
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19.09.2020 21:18 Ответить
Я канешно свечку не держал , но думаю шо - да .
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19.09.2020 21:20 Ответить
https://gordonua.com/news/politics/medvedchuk-uzhe-ne-letaet-napryamuyu-v-moskvu-tolko-cherez-minsk-zamglavy-op-timoshenko-1317266.htm Медведчук уже не летает напрямую в Москву, только через Минск - замглавы ОПУ Тимошенко Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/medvedchuk-uzhe-ne-letaet-napryamuyu-v-moskvu-tolko-cherez-minsk-zamglavy-op-timoshenko-1317266.html
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19.09.2020 21:29 Ответить
Не, не годится . В мене своя думка на цей рахунок .
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19.09.2020 21:32 Ответить
Ну не обязательно через Минск, Просто через Беларусь. Вы знаете, что такое смена номера рейса/разрешения на пролет в воздухе? Это когда входит борт в ВП страны с одним разрешением и тут же меняет его на номер, который предварительно получен в УВД той же самой Беларуси. Достаточно просто пролететь, задев краем воздушное пространство. Вот и получается, что рейс не прямой.
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19.09.2020 22:28 Ответить
Відволлюлюю уваги..
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19.09.2020 21:06 Ответить
А що таке "відволлюлюю"? Бракована методичка?
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20.09.2020 07:46 Ответить
Та не пріміряйте все на все з Вашого досвіду..
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20.09.2020 09:16 Ответить
Якщо нічого "писати", краще моск Лохам та неЛохам компостувати..
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19.09.2020 21:28 Ответить
Бабы вообще творят, что хотят в наш век. Вроде с каждого утюга кричат про равноправия. А на деле- ребёнка матери, на пенсию раньше, работу легче, срока в случае нарушения закона мягче- условия лучше, а посадить женщину на алименты- дело фантастическое, и многое-многое другое...
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19.09.2020 21:32 Ответить
Ніякої драми тут небачу. Мама з дитиною їхали на проживання чи в гості до тата за кордон. Заяву мама підробила, або взяла лівого дядька з паспортом чоловіка і привела до нотаріуса (всього 500грн. нот.послуга), ну а погранці пробили в системі "Гарт" дати заяви і батька - не співпало. Але вихід був: заяву батько міг оформити в укр.консульстві = 20дол. за консул.облік + 20 дол. посвідчення підпису на заяві + 5-10 дол.курєр.пошт. щоб заява за кілька днів була у мами. Жадібність ......
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19.09.2020 21:38 Ответить
Если бы они и вправду направлялись к отцу, то так бы и сделали, как вы расписали. Но информации такой нет. Есть информация, что она подделала документы, чтобы вывезти ребёнка за кордон.
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19.09.2020 21:46 Ответить
ДПСУ дала інформацію за виявленим фактом "..которая пыталась вывезти за границу полуторагодовалую дочь..." Источник: https://censor.net/ru/n3220277. Куди мама везла дитину - до батька чи до інших родичів, встановить поліція. Зі своєї практики скажу про такі випадки: 1. батько за кордоном нелегально або під чужими документами (естонські, польські, і.тд. паспорти), в консульство не піде і сюди не поїде, бо все втратить; 3. мама знайшла собі хлопа за кордоном, зі своїм чоловіком розлучилась і цей чоловік (батько дитини) принципово не дає дозволу на вивезення дитини
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19.09.2020 22:07 Ответить
Вірогідніше третє , увезти дитину від батька !!))
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19.09.2020 22:24 Ответить
Одні дебіли знаходять таких "злочинців", а інші пишуть про це.
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19.09.2020 22:41 Ответить
Идиотский закон, за поребриком давно уже отменили эту чушь
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19.09.2020 23:10 Ответить
Це явище не поодиноке.
Вивозять "яжематі" дітей з різною метою.
Я знаю випадки, коли за підробними документами вивозила "яжемать" для експлуатації на вулицях міст (дитина співає, мамка гроші збирає).
Ця спіймалася чисто випадково, а скільки не упіймані з папірцями від чорних нотаріусів.
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21.09.2020 10:52 Ответить
 
 