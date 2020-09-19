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Новости Бюджет-2021
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В 2021 году планируется закупить ГБР компьютеры и добрать сотрудников, поэтому в проекте госбюджета увеличено финансирование, - Марченко

В 2021 году планируется закупить ГБР компьютеры и добрать сотрудников, поэтому в проекте госбюджета увеличено финансирование, - Марченко

По словам главы Министерства финансов Сергея Марченко, увеличение финансирования Государственного бюро расследований связано с необходимостью технического обеспечения и доукомплектования штата. То же касается Офиса Президента.

Об этом Марченко заявил в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Так, финансирование ГБР увеличивается, по сравнению с финансированием Национального антикоррупционного бюро, из-за того, что "НАБУ было создано еще в 2015 году, и к этому времени бюджет НАБУ уже сформирован, и мы его четко понимаем, и мы индексируем на уровень инфляции, и мы индексируем действительно те вещи, которые необходимы".

"ГБР - орган, который был создан достаточно недавно. У них нет абсолютно обеспечения компьютерной техникой и не набрано достаточное количество людей. То есть это вопрос чисто технический. И люди, которые действительно хотят разобраться, могут спросить у нас. Мы четко объясним, почему, например, мы увеличили", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дефолт исключается, это не та практика, которую следует копировать, - министр финансов Марченко

То же самое, сказал глава Минфина, касается офиса президента: "300 миллионов гривен с плюсом. Я объясню. За последние годы, я думаю, что, наверное, за 5-6 лет, президенты Украины не считали необходимым заботиться об Офисе, думать о расходах Офиса и так далее. В связи с этим уровень зарплат служащих, а это люди, которые работают в Офисе Президента, по сравнению с секретариатом Кабмина и аппаратом Верховной Рады, значительно ниже".

При этом Марченко обратил внимание, что в Офисе Президента уже заявили о готовности сократить количество работников на 10 процентов, чтобы уменьшить расходы на эту структуру, и внести это сокращение в проект бюджета между первым и вторым чтениями.

Как заявили на Банковой со ссылкой на главу Офиса Андрея Ермака, он "считает недопустимым" увеличение расходов на содержание органов государственной власти во время кризиса.

Напомним, 14 сентября Кабинет Министров на своем заседании утвердил проект госбюджета на 2021 год, поданный Минфином, и в тот же день внес его на рассмотрение в Верховную Раду.

Также читайте: Президент готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП для снижения расходов на содержание, - Ермак

На обеспечение деятельности президента и его Офиса в смете на следующий год заложено 1,269 миллиарда гривен (на нынешний год было более 912 миллионов), на ГБР - 2,484 миллиарда гривен (было 1,417 миллиарда).

Вместе с тем, среди прочего, сокращаются объемы выплат льгот и субсидий гражданам (запланировано 36,608 миллиардов, на нынешний год было более 39,329 миллиардов гривен).

Автор: 

госбюджет (1186) Марченко Сергей (299) ГБР (3000) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+18
И тогда можно будет открыть ещё больше дел на Порошенко
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19.09.2020 21:06
+12
Ви зробили це разом.
В 2021 году планируется закупить ГБР компьютеры и добрать сотрудников, поэтому в проекте госбюджета увеличено финансирование, - Марченко - Цензор.НЕТ 6019
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19.09.2020 21:19
+10
Ану давай пруф как Порох урезал субсидии и армию и повышал финансирование чиновников. А то вы земрази только звиздеть умеете.
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19.09.2020 21:47
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И тогда можно будет открыть ещё больше дел на Порошенко
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19.09.2020 21:06 Ответить
😁
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19.09.2020 21:47 Ответить
Ви зробили це разом.
В 2021 году планируется закупить ГБР компьютеры и добрать сотрудников, поэтому в проекте госбюджета увеличено финансирование, - Марченко - Цензор.НЕТ 6019
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19.09.2020 21:19 Ответить
Не переймайся, ми все пам'ятаємо і, навіть, ПОРІВНЮЄМО:
"1. Після втечі Януковича в скарбниці України залишалося 108 тисяч гривень.
А вже станом на 1 квітня 2019 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс до 14,9 млрд грн.
2. Курс долара штучно утримувався на позначці 8 грн\$ за рахунок постійних валютних запозичень.
Держборг України з 2010 до 2014 року зріс з 41 до 73 млрд $,
водночас за 5 років 2014-2019 цей показник практично не змінився (72,6 млрд $)
і лише в 2020 році знову виріс до 84 млрд $.
Вперше з 2013 року запозичені у МВФ кошти йдуть не на забезпечення макрофінансової стабільності (розвиток промисловості, золотовалютний резерв), а на "латання " діри держбюджету в розмірі ~500 млрд. грн..
3. Золотовалютний резерв України
станом на 2014 рік: 7,533 млрд $,
станом на 2019 рік: 26,293 млрд $.
4. Мінімальна зарплатня 2013:1218 грн ; 2019: 4723 грн
Середня зарплатня в перерахунку на дол.. США: 2013: 372$; 2019: 406$
Коефіцієнт девальвації гривні до $ 2013-2019: 3,11
Коефіцієнт зростання мінімальної зарплатні 2013-2019: 3.87
5. Темпи росту ВВП: 2013: 0%; 2019: +3,2% (без врахування ВВП окупованих територій).
На 2020 рік прогнозується страшний обвал в -11,3%, але все ж таки варто дочекатися кінця року.
6. Ще один фактор тиску на економіку - пряме вторгнення росії з окупацією 10% території України в 2014 році. Більшість металургійних підприємств, які і є основними генераторами валютних надходжень в країну (на рівні з аграріями) залишилися на окупованій територіях і станом на сьогоднішній день порізані та вивезені в рф.
7. " Укрборонопром" закінчив перший квартал 2020 року зі збитками 681 млн гривень, борги по зарплаті - 481 млн гривень, зірвані закупівлі стратегічних видів озброєнь - ракет "Вільха " і " Нептун", немає жодного контракту на закупівлю озброєння. За 6 місяців 2020 року, Укроборонпром експортував на $145 млн, в той час за минулий 2019 рік продукції продано на $908 млн.
8. З 8 мільйонів отримувачів субсидій в 2018 році залишилось 2,7 млн., а за разрахунками бюджету 2021 буде близько 2,1 млн."

Не моє. Поцупив у добрих людей
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19.09.2020 21:45 Ответить
Заперечити є що? чи ти тільки посрати?
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19.09.2020 21:56 Ответить
"в 2021 году планируется закупить ГБР компьютеры" ---аж в 2021?? а сейчас они на счетах считают??
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20.09.2020 07:57 Ответить
Ану давай пруф как Порох урезал субсидии и армию и повышал финансирование чиновников. А то вы земрази только звиздеть умеете.
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19.09.2020 21:47 Ответить
********** не отмажется. "А вова, вова 3.14здует до Рстова"
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19.09.2020 22:23 Ответить
иди в чинуши, только воротник сначала протри...
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19.09.2020 21:50 Ответить
Та понятно, шо сотрудников не хватает.
По два раза картины в музее арестовывать и указания козла портнова выполнять.
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19.09.2020 21:08 Ответить
А комп'ютери будуть коштувати,від 200 тисяч гривень,за один.
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19.09.2020 21:10 Ответить
Ага. "Щоб командами грати в танчики на максималках і без лагів", так би мовити У 2021 році планують закупити ДБР комп'ютери і добрати співробітників, тому в проєкті держбюджету збільшено фінансування, - Марченко - Цензор.НЕТ 5996
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19.09.2020 22:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/413583 Та річ навіть не в цьому напевне.Просто куплять по 30 тисяч.А решту спишуть в кишені.
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19.09.2020 22:21 Ответить
Я ж про це й кажу в формі сарказму )))))
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19.09.2020 22:29 Ответить
https://censor.net/ru/user/413583 Ну вони танчики,все одно зможуть грати.
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19.09.2020 22:32 Ответить
Або ще тупіше, в ЗЕ-стилі - закупити компи по 200 тисяч, "бо у всего ГБР контрал страйк лагает"
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19.09.2020 22:56 Ответить
Комп для офиса стоит 5.
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20.09.2020 09:01 Ответить
Уроды зелёные, вы зробыли це разом)
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19.09.2020 21:14 Ответить
Смешного мало, в лучшем случае после этих идиотов опять придётся очухиваться как после Яныка, если что-то останется.
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19.09.2020 21:49 Ответить
Дай об'язяну куркулятор...
Прохоходили ..
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19.09.2020 21:15 Ответить
Минималку повышают на 30 гр , а закон сделали под Себя , - а у Их зарплата повышается на 5 тыс.
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19.09.2020 21:18 Ответить
Правильно...
А армію скорочуєте...
І озброєння закупати не збираєтесь...
Тіки на подарункові Паркери, для путєна та фєдєрастових гєнєралів, яким капітуляцію України будете підписувати...
тому на ВСУ фінансування зменьшуєте...
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19.09.2020 21:18 Ответить
Определитесь там как врать ))))
Вчера же сказали что из за повышения минималка, а сегодня из за компьютеров ? ))))))))))
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19.09.2020 21:19 Ответить
"КАКАЯРАЗНИЦААА"
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19.09.2020 21:32 Ответить
всё равно всё утащат-растащат кому надо - традиция такия у нас
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19.09.2020 21:22 Ответить
или закупить сотрудников,добрать компьютеры?
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19.09.2020 21:26 Ответить
2.5 лярда на компы? да вы уху ели что ли там?
средняя цена компа около 12000 грн. это на 208000 компов!!!!!
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19.09.2020 21:29 Ответить
Дык они ж видать позолоченные как наградные ручки Минобороны.
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19.09.2020 21:39 Ответить
https://censor.net/ru/user/83072 Ви ціну пк множте на 20.Вони решту спишуть в кишені.
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19.09.2020 22:23 Ответить
клоуны , бл*дь . кто то верит, что когда создавали это гребанное гбр то не купили дебилам компы? что с компами, что без них результатов все равно нет и не будет . как чуваки вы не садитесь а в спецы вы не годитесь
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19.09.2020 21:30 Ответить
всех нищебродов сидевших на субсидиях и голосовавших за зеленую плесень я искренне поздравляю. вы теперь получите на 3 лярда меньше. наголосовали? жри те
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19.09.2020 21:31 Ответить
Не НА три млрд, а УДВІЧІ МЕНШЕ, ніж у 2018 році.
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19.09.2020 21:33 Ответить
А якщо точніше, то 36,6 млрд грн у Бюджеті-21 замість 71 млрд у бюджеті-18.
зЕбчіки, ВИ СЕБЕ ЗРОБИЛИ РАЗОМ!!!
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19.09.2020 21:42 Ответить
От этих дармоедов столько же толку, как и от тараканов - всё жрут, а полезной работы не делают.
Скоро количество силовых структур у нас в стране станет в два раза больше, чем работяг и пенсионеров вместе взятых. Как мы собираемся прокормить эту кодлу трутней? Возьмём очередной кредит у МВФ?
Летим вниз со свистом...
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19.09.2020 21:32 Ответить
Ломы и монтировки ещё закупите, двери музеев ломать.
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19.09.2020 21:36 Ответить
Нюююю...
А че??
На компютрі ще трошки моску треба мати..
Тут треба типу "абак"..на крайній випадок- "ФЕЛІКС"..І таблиці "Брадіса"..
Логарифмічна лінійка -ваще мрак..
Там і куркулятор не допоможе-з чотирмммяя арифметичноїмя діями..))
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19.09.2020 21:40 Ответить
носки не всё, планшеты все. а то что как лохи...
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19.09.2020 21:42 Ответить
А до сегодняшнего для ГБР писало перьевыми ручками?
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19.09.2020 21:43 Ответить
Так про цих людей хвилюєтесь,що вирішили 10% залишити без роботи.Ще один психопат квартальний на керівній посаді.
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19.09.2020 21:47 Ответить
А ручки с золотым пером будут ?? ..
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19.09.2020 21:48 Ответить
Крысы, они и в Африке - крысы.. И незачем НАБУ (независимый должно по сути от госструктур орган) сравнивать с подвластным госструктурам ГБР..
И вернемся к Африке.. ДьЕрмак, он и в ОП и Африке Дерьмак.
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19.09.2020 21:49 Ответить
За последние годы, я думаю, что, наверное, за 5-6 лет, президенты Украины не считали необходимым заботиться об Офисе, думать о расходах Офиса и так далее.

Кто ж знал, что будет революция? Каждый устраивался как мог. (с)
А нынешний Офис проявляет заботу об будущей Хунте? -- аммортизационный Фонд -- туда, сюда...*)
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19.09.2020 21:57 Ответить
Компютер Розуму не добавить..
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19.09.2020 22:04 Ответить
Для ВСУ ничего закупать не надо. Ну разве что ручки Паркер золотые для Генштаба.

Очень надо закупать только для цепных псов режима ЗЕ - ГБР, полиции, прокуратуры.
Ведь это им шить дела на активистов и подавлять акции протеста.
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19.09.2020 22:26 Ответить
Вірно. А рахівниці,якими вони зараз користуються продати,а гроші терміново в бюджет!! А то дірка в міл'ярди на 2021 рік
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19.09.2020 23:06 Ответить
З того що плодить ЗЕгенератизм усе за своєю суттю є мертвородженим втіленням жидобільшовизму.
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20.09.2020 02:03 Ответить
 
 