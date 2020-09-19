В 2021 году планируется закупить ГБР компьютеры и добрать сотрудников, поэтому в проекте госбюджета увеличено финансирование, - Марченко
По словам главы Министерства финансов Сергея Марченко, увеличение финансирования Государственного бюро расследований связано с необходимостью технического обеспечения и доукомплектования штата. То же касается Офиса Президента.
Об этом Марченко заявил в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Так, финансирование ГБР увеличивается, по сравнению с финансированием Национального антикоррупционного бюро, из-за того, что "НАБУ было создано еще в 2015 году, и к этому времени бюджет НАБУ уже сформирован, и мы его четко понимаем, и мы индексируем на уровень инфляции, и мы индексируем действительно те вещи, которые необходимы".
"ГБР - орган, который был создан достаточно недавно. У них нет абсолютно обеспечения компьютерной техникой и не набрано достаточное количество людей. То есть это вопрос чисто технический. И люди, которые действительно хотят разобраться, могут спросить у нас. Мы четко объясним, почему, например, мы увеличили", - сказал он.
То же самое, сказал глава Минфина, касается офиса президента: "300 миллионов гривен с плюсом. Я объясню. За последние годы, я думаю, что, наверное, за 5-6 лет, президенты Украины не считали необходимым заботиться об Офисе, думать о расходах Офиса и так далее. В связи с этим уровень зарплат служащих, а это люди, которые работают в Офисе Президента, по сравнению с секретариатом Кабмина и аппаратом Верховной Рады, значительно ниже".
При этом Марченко обратил внимание, что в Офисе Президента уже заявили о готовности сократить количество работников на 10 процентов, чтобы уменьшить расходы на эту структуру, и внести это сокращение в проект бюджета между первым и вторым чтениями.
Как заявили на Банковой со ссылкой на главу Офиса Андрея Ермака, он "считает недопустимым" увеличение расходов на содержание органов государственной власти во время кризиса.
Напомним, 14 сентября Кабинет Министров на своем заседании утвердил проект госбюджета на 2021 год, поданный Минфином, и в тот же день внес его на рассмотрение в Верховную Раду.
На обеспечение деятельности президента и его Офиса в смете на следующий год заложено 1,269 миллиарда гривен (на нынешний год было более 912 миллионов), на ГБР - 2,484 миллиарда гривен (было 1,417 миллиарда).
Вместе с тем, среди прочего, сокращаются объемы выплат льгот и субсидий гражданам (запланировано 36,608 миллиардов, на нынешний год было более 39,329 миллиардов гривен).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"1. Після втечі Януковича в скарбниці України залишалося 108 тисяч гривень.
А вже станом на 1 квітня 2019 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс до 14,9 млрд грн.
2. Курс долара штучно утримувався на позначці 8 грн\$ за рахунок постійних валютних запозичень.
Держборг України з 2010 до 2014 року зріс з 41 до 73 млрд $,
водночас за 5 років 2014-2019 цей показник практично не змінився (72,6 млрд $)
і лише в 2020 році знову виріс до 84 млрд $.
Вперше з 2013 року запозичені у МВФ кошти йдуть не на забезпечення макрофінансової стабільності (розвиток промисловості, золотовалютний резерв), а на "латання " діри держбюджету в розмірі ~500 млрд. грн..
3. Золотовалютний резерв України
станом на 2014 рік: 7,533 млрд $,
станом на 2019 рік: 26,293 млрд $.
4. Мінімальна зарплатня 2013:1218 грн ; 2019: 4723 грн
Середня зарплатня в перерахунку на дол.. США: 2013: 372$; 2019: 406$
Коефіцієнт девальвації гривні до $ 2013-2019: 3,11
Коефіцієнт зростання мінімальної зарплатні 2013-2019: 3.87
5. Темпи росту ВВП: 2013: 0%; 2019: +3,2% (без врахування ВВП окупованих територій).
На 2020 рік прогнозується страшний обвал в -11,3%, але все ж таки варто дочекатися кінця року.
6. Ще один фактор тиску на економіку - пряме вторгнення росії з окупацією 10% території України в 2014 році. Більшість металургійних підприємств, які і є основними генераторами валютних надходжень в країну (на рівні з аграріями) залишилися на окупованій територіях і станом на сьогоднішній день порізані та вивезені в рф.
7. " Укрборонопром" закінчив перший квартал 2020 року зі збитками 681 млн гривень, борги по зарплаті - 481 млн гривень, зірвані закупівлі стратегічних видів озброєнь - ракет "Вільха " і " Нептун", немає жодного контракту на закупівлю озброєння. За 6 місяців 2020 року, Укроборонпром експортував на $145 млн, в той час за минулий 2019 рік продукції продано на $908 млн.
8. З 8 мільйонів отримувачів субсидій в 2018 році залишилось 2,7 млн., а за разрахунками бюджету 2021 буде близько 2,1 млн."
Не моє. Поцупив у добрих людей
По два раза картины в музее арестовывать и указания козла портнова выполнять.
Прохоходили ..
А армію скорочуєте...
І озброєння закупати не збираєтесь...
Тіки на подарункові Паркери, для путєна та фєдєрастових гєнєралів, яким капітуляцію України будете підписувати...
тому на ВСУ фінансування зменьшуєте...
Вчера же сказали что из за повышения минималка, а сегодня из за компьютеров ? ))))))))))
средняя цена компа около 12000 грн. это на 208000 компов!!!!!
зЕбчіки, ВИ СЕБЕ ЗРОБИЛИ РАЗОМ!!!
Скоро количество силовых структур у нас в стране станет в два раза больше, чем работяг и пенсионеров вместе взятых. Как мы собираемся прокормить эту кодлу трутней? Возьмём очередной кредит у МВФ?
Летим вниз со свистом...
А че??
На компютрі ще трошки моску треба мати..
Тут треба типу "абак"..на крайній випадок- "ФЕЛІКС"..І таблиці "Брадіса"..
Логарифмічна лінійка -ваще мрак..
Там і куркулятор не допоможе-з чотирмммяя арифметичноїмя діями..))
И вернемся к Африке.. ДьЕрмак, он и в ОП и Африке Дерьмак.
Кто ж знал, что будет революция? Каждый устраивался как мог. (с)
А нынешний Офис проявляет заботу об будущей Хунте? -- аммортизационный Фонд -- туда, сюда...*)
Очень надо закупать только для цепных псов режима ЗЕ - ГБР, полиции, прокуратуры.
Ведь это им шить дела на активистов и подавлять акции протеста.