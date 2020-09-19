В 2021 году планируется закупить ГБР компьютеры и добрать сотрудников, поэтому в проекте госбюджета увеличено финансирование, - Марченко

По словам главы Министерства финансов Сергея Марченко, увеличение финансирования Государственного бюро расследований связано с необходимостью технического обеспечения и доукомплектования штата. То же касается Офиса Президента.

Об этом Марченко заявил в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Так, финансирование ГБР увеличивается, по сравнению с финансированием Национального антикоррупционного бюро, из-за того, что "НАБУ было создано еще в 2015 году, и к этому времени бюджет НАБУ уже сформирован, и мы его четко понимаем, и мы индексируем на уровень инфляции, и мы индексируем действительно те вещи, которые необходимы".

"ГБР - орган, который был создан достаточно недавно. У них нет абсолютно обеспечения компьютерной техникой и не набрано достаточное количество людей. То есть это вопрос чисто технический. И люди, которые действительно хотят разобраться, могут спросить у нас. Мы четко объясним, почему, например, мы увеличили", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дефолт исключается, это не та практика, которую следует копировать, - министр финансов Марченко

То же самое, сказал глава Минфина, касается офиса президента: "300 миллионов гривен с плюсом. Я объясню. За последние годы, я думаю, что, наверное, за 5-6 лет, президенты Украины не считали необходимым заботиться об Офисе, думать о расходах Офиса и так далее. В связи с этим уровень зарплат служащих, а это люди, которые работают в Офисе Президента, по сравнению с секретариатом Кабмина и аппаратом Верховной Рады, значительно ниже".

При этом Марченко обратил внимание, что в Офисе Президента уже заявили о готовности сократить количество работников на 10 процентов, чтобы уменьшить расходы на эту структуру, и внести это сокращение в проект бюджета между первым и вторым чтениями.

Как заявили на Банковой со ссылкой на главу Офиса Андрея Ермака, он "считает недопустимым" увеличение расходов на содержание органов государственной власти во время кризиса.

Напомним, 14 сентября Кабинет Министров на своем заседании утвердил проект госбюджета на 2021 год, поданный Минфином, и в тот же день внес его на рассмотрение в Верховную Раду.

Также читайте: Президент готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП для снижения расходов на содержание, - Ермак

На обеспечение деятельности президента и его Офиса в смете на следующий год заложено 1,269 миллиарда гривен (на нынешний год было более 912 миллионов), на ГБР - 2,484 миллиарда гривен (было 1,417 миллиарда).

Вместе с тем, среди прочего, сокращаются объемы выплат льгот и субсидий гражданам (запланировано 36,608 миллиардов, на нынешний год было более 39,329 миллиардов гривен).