Подозреваемый в нападении на Балуха пытался сбежать, когда его пришли задерживать, - замглавы Нацполиции Крищенко

Подозреваемый в избиении бывшего узника Кремля Владимира Балуха, которому 19 сентября избрали меру пресечения, пытался скрыться от полиции.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы Нацполиции Украины, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это тяжкое преступление. Он пытался убежать, когда пришли полицейские, четко понимая из СМИ, почему. Поэтому прокурор просил, а суд удовлетворил. Решение суда я не комментирую", - отметил Крищенко.

По словам начальника полиции Киева, есть свидетельства, что конфликт между потерпевшим и злоумышленником возник неожиданно.

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"Это показания свидетелей и самого подозреваемого. Когда мы сможем пообщаться с потерпевшим, возможно, будет другая картина", - уточнил он.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

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