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Новости Силовики
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Подозреваемый в нападении на Балуха пытался сбежать, когда его пришли задерживать, - замглавы Нацполиции Крищенко

Подозреваемый в нападении на Балуха пытался сбежать, когда его пришли задерживать, - замглавы Нацполиции Крищенко

Подозреваемый в избиении бывшего узника Кремля Владимира Балуха, которому 19 сентября избрали меру пресечения, пытался скрыться от полиции.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы Нацполиции Украины, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это тяжкое преступление. Он пытался убежать, когда пришли полицейские, четко понимая из СМИ, почему. Поэтому прокурор просил, а суд удовлетворил. Решение суда я не комментирую", - отметил Крищенко.

По словам начальника полиции Киева, есть свидетельства, что конфликт между потерпевшим и злоумышленником возник неожиданно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В избиении Балуха подозревается 32-летний житель Киева, - МВД

"Это показания свидетелей и самого подозреваемого. Когда мы сможем пообщаться с потерпевшим, возможно, будет другая картина", - уточнил он.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Когда его нашли - все говорило о жестоком избиении, - свидетель по делу Балуха. ВИДЕО

Автор: 

избиение (9802) нападение (2220) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Крищенко Андрей (372) Балух Владимир (349)


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Топ комментарии
+12
Після Антоненка, Кузьменко і Дугарь не вірю ЖОДНОМУ слову аваківських.
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19.09.2020 22:11
+12
Так сформульовано подавати інформацію, щодо Балуха на Лахта-2.
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19.09.2020 22:22
+10
уже сделаны выводы что Балух быковал и задирался ,а нападавший был трезв..откуда такое заключение?
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19.09.2020 22:14
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уже сделаны выводы что Балух быковал и задирался ,а нападавший был трезв..откуда такое заключение?
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19.09.2020 22:14 Ответить
Так сформульовано подавати інформацію, щодо Балуха на Лахта-2.
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19.09.2020 22:22 Ответить
Чувак, Балух з товаришами, відзначав дату звільнення з россійського полону.
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19.09.2020 22:31 Ответить
Чувак, дай Бог, і тобі бути п'яному, з такої нагоди.
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19.09.2020 22:37 Ответить
А я тобі бажаю, всього того, що трапилось з Балухом.
Бо таким як ти, все доходить тільки тоді, коли вони це відчують на власній шкірі.
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19.09.2020 22:48 Ответить
преамбула была так написана в посте и она имеет значение.это всё равно как человеку вместе с сахаром положить в чай маленький кусочек говна аргументируя тем что так как удельная доля не велика то ничего страшного.
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19.09.2020 22:34 Ответить
Після Антоненка, Кузьменко і Дугарь не вірю ЖОДНОМУ слову аваківських.
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19.09.2020 22:11 Ответить
Зєлю геть. Авакова у відставку. Дострокові.
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19.09.2020 22:12 Ответить
Рядовой Иванов стрельбу закончил !!))
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19.09.2020 22:15 Ответить
Знакомый говорил - однажды на военной подготовке была прозвучала фраза " курсант ляляля кончил".
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20.09.2020 09:25 Ответить
Никиту просто лечим.
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19.09.2020 22:11 Ответить
естественно когда он не виноват
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19.09.2020 22:18 Ответить
Затриманий наразі може базікати що завгодно , знаючи , що потерпілий знаходиться в комі , тому не вірю жодному слову
Крищенка , який заявляє , що бійка відбулася на побутовому грунті !
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19.09.2020 22:21 Ответить
раз тікав - значить неправ
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19.09.2020 22:29 Ответить
Уже и свидетелей конфликта нашли! А почему эти свидетели не оказали помощь Балуху, который пролежал всю ночь в парке?
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19.09.2020 22:31 Ответить
Тобто переводимо стрілку вини з піараса, на людину яку він скалічив ?
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19.09.2020 22:34 Ответить
Вину задержанному может определить только суд!
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19.09.2020 22:39 Ответить
Є ще Божий Суд на Небі.
І, Суд Лінча на Землі.
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19.09.2020 22:42 Ответить
Аваков замовив побиття, Аваков замовив "розслідування", Аваков визначить і "злочинців". Антоненко, Кузьменко і Дугарь підтвердять, що Аваков каже "правду, правду і нічого окрім правди".
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19.09.2020 23:08 Ответить
тут хтось пише що Балух "биковал". А що означає "биковал" ? Вимагав гроші в цього телепня?, чи підсрачники йому виписував? Що таке "биковал"? Сумніваюсь що після катівень кацапських Володимир поводиться як дурко. А от на фоні політичних чи національних непорозумінь, чи яких небудь проросійських заяв того, хто його бив, цілком можливо. Не для цього він 5 років терпів від кацапів знущання, щоб на своїй землі від прокацаплених козлів слухати як ********* його країну. В такий варіант повірю. Почекаємо свідчень Володимира.
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19.09.2020 22:34 Ответить
Про 5 лет ты немножко загнула, есть более точные данные...

4 августа 2017 года Раздольненский районный суд приговорил Владимира Балуха к трём годам и семи месяцам колонии общего режима. 7 сентября 2019 года освобождён в рамках обмена осуждённых между Украиной и Россией
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19.09.2020 23:06 Ответить
а скільки його до того в сізо тримали?
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19.09.2020 23:14 Ответить
В СИЗО условия другие...
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19.09.2020 23:19 Ответить
Зазвичай навіть гірші, ніж в тюрмі...
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19.09.2020 23:19 Ответить
Ты там был?
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19.09.2020 23:21 Ответить
Знайомого несправедливо звинуватили і він півроку в СІЗО провів... Там камери переповнені раза в 2-3. Умовно камера розрахована на 10 осіб, а сидить там більше 20!
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19.09.2020 23:23 Ответить
Тема Крыма не раскрыта...
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19.09.2020 23:29 Ответить
Сиди на бутылке ровно, чучело лишнехрмосомное Тема для темя автоматически раскроется
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20.09.2020 11:12 Ответить
хочешь рассказать что на крытке лучше чем в лагере ?
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20.09.2020 09:26 Ответить
А ти ще порахуй перші роки окупації криму, коли до нього фсб-шники весь час шастали з перевірками та провокували його. Він в окупації прожив з першого її дня, і під УКРАЇНСЬКИМ прапором, щоб ти знав. Та ще й вулицю свою переіменував у вулицю Героїв Майдану. На таке всі здатні, як вважаєш???
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21.09.2020 22:55 Ответить
"..Там у него возник конфликт с неизвестнымИсточник: https://censor.net/ru/n3220191
"..что конфликт между потерпевшим и злоумышленником возник неожиданно." Источник: https://censor.net/ru/n3220281

Так вперто хочуть всіх переконати що це банальна битовуха - "шел, упал, очнулся -гипс" . Бо не вигідно ЗЕвладі визнати що відомого політвязня кремля в центрі столиці України покалічили ватнікі за його політичні переконання.
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19.09.2020 22:35 Ответить
Ну если пытался скрыться это очень весомый аргумент ..теперь и доказывать ничего не надо
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19.09.2020 23:50 Ответить
Есть старая шутка...
- Вы почему убегали?
- А зачем вы догоняли?
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20.09.2020 00:59 Ответить
Сейчас бы еще пьяные разборки обсуждать, кто на кого быковал, кто от кого убегал, вы серьезно?!
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20.09.2020 09:55 Ответить
Когда тебя по пьянке изобьют - торжественно клянемся: обсуждать твою никчемную тушку не будем!
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20.09.2020 11:14 Ответить
Не кто заказал Балуха,а что заказывал Балух в этом кафе.Огласите весь список пожалуйстса
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20.09.2020 11:38 Ответить
"Мальчишник в Гидропарке"Підозрюваний у нападі на Балуха намагався утекти, коли його прийшли затримувати, - заступник голови Нацполіції Крищенко - Цензор.НЕТ 9493
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20.09.2020 11:36 Ответить
овцам преподносят как пьная драка, типа толкнул, а тот сломал руку, ключицу и чм-травма, ниху" себе толкнул и пришел типа случайно в час ночи товарища увидеть, ну а что, 73% овец в стране, схавают.
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20.09.2020 12:41 Ответить
 
 