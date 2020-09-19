Предложение сделать Австрию площадкой для ТКГ - хорошее, но решение будет принимать ОБСЕ, - Кравчук

Ввиду сложившейся политической ситуации в Беларуси и продолжающихся в этой стране протестов возможен перенос переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Австрию.

Об этом со ссылкой на слова главы украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщает Интерфакс-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Это хорошее предложение. Сейчас политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке. Народ поднялся против Лукашенко, и все говорит о том, что протесты будут продолжаться. Работать в таких условиях очень сложно", - сказал он.

Он добавил, что если ничего не изменится, участникам ТКГ нужно будет искать другую площадку.

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В этом контексте Кравчук отметил, что решение о переносе принимает ОБСЕ - как модератор. "Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно и решение будут принимать на международном уровне", - сказал он.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Вены предоставить площадку для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Вместе с тем, Зеленский заявил, что считает преждевременным обсуждать вопрос переноса встреч Трехсторонней контактной группы из Минска, и следует дождаться развития ситуации в Беларуси.

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