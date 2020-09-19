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Предложение сделать Австрию площадкой для ТКГ - хорошее, но решение будет принимать ОБСЕ, - Кравчук

Предложение сделать Австрию площадкой для ТКГ - хорошее, но решение будет принимать ОБСЕ, - Кравчук

Ввиду сложившейся политической ситуации в Беларуси и продолжающихся в этой стране протестов возможен перенос переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Австрию.

Об этом со ссылкой на слова главы украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщает Интерфакс-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Это хорошее предложение. Сейчас политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке. Народ поднялся против Лукашенко, и все говорит о том, что протесты будут продолжаться. Работать в таких условиях очень сложно", - сказал он.

Он добавил, что если ничего не изменится, участникам ТКГ нужно будет искать другую площадку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трехсторонняя контактная группа не должна менять минскую площадку переговоров по Донбассу, - Разумков

В этом контексте Кравчук отметил, что решение о переносе принимает ОБСЕ - как модератор. "Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно и решение будут принимать на международном уровне", - сказал он.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Вены предоставить площадку для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Вместе с тем, Зеленский заявил, что считает преждевременным обсуждать вопрос переноса встреч Трехсторонней контактной группы из Минска, и следует дождаться развития ситуации в Беларуси.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Формула Штайнмайера будет включена в закон про особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО, - Костин. ВИДЕО

Автор: 

Австрия (814) Кравчук Леонид (1226) Минск (1562) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+9
Сцикуни, вам......

Предложение сделать Австрию площадкой для ТКГ - хорошее, но решение будет принимать ОБСЕ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2811
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20.09.2020 00:00
+7
предлагаю площадку в районе где вы уроды хотели инспекцию сепарам устроить на наших позициях. в серой зоне поставите столик, стульчики и будете переговариваться
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20.09.2020 00:14
+7
Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2956
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20.09.2020 00:20
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Сцикуни, вам......

Предложение сделать Австрию площадкой для ТКГ - хорошее, но решение будет принимать ОБСЕ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2811
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20.09.2020 00:00 Ответить
Скільки вже пляшок на складі, Сашко?
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20.09.2020 00:40 Ответить
Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1976
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20.09.2020 01:18 Ответить
Била не конкурент ни новусу,ни ашану,ни сильпо с атб. Решение правильное, новус это прибалтийская контора, довольно таки неплохая.
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20.09.2020 15:10 Ответить
«Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Вены предоставить площадку для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.Источник: https://censor.net/ru/n3220285»

А Зєля шо? Заглядував вже у око *****?
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20.09.2020 00:02 Ответить
А Зєля шо? Заглядав вже у око )(уйлу? Так зрозуміло що ЗЕля заглядав в око )(уйлу, і як зазвичай пригнувшись перед ним раком.. А )(уйло також заглядав ЗЕли тільки не в око а в його багатостраждальне очко кловуна капітулянта .
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20.09.2020 07:31 Ответить
КРАВчук..
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20.09.2020 00:02 Ответить
фоКУС?
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20.09.2020 00:14 Ответить
ФАКус.
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20.09.2020 00:15 Ответить
в мене є інші варіанти.... такі як і у вас.
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20.09.2020 00:19 Ответить
Sucof
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20.09.2020 00:23 Ответить
Suck my dick!
Клавка, чи клон, вчи англійську!!
🤣
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20.09.2020 00:27 Ответить
та вижу, шо у тебя подгорело )))
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20.09.2020 00:57 Ответить
В Мене теж..))
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20.09.2020 00:24 Ответить
А Ростов стане майданчиком для зеслуг народуж2 і для кравчучки теж.
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20.09.2020 10:13 Ответить
Колаборанти- російські шавки повинні не мати змоги і ногою ступити в Европу, США, Канаду, Великобританію, Австралію, Японію, тощо.
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20.09.2020 00:09 Ответить
Так у ТКГ їх і немає. ТКГ- тристороння контактна група. Україна і расєя (сторони конфлікту), та ОБСЄ- посередницька організація.
Про колаборантів жодного слова. Хоча команда зеленського намагається їх легалізувати, ввівши у переговорний процес на офіційному рівні.
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20.09.2020 07:16 Ответить
А представиники у ТКГ від незаконних формувать в Мінськ їздили?
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20.09.2020 11:18 Ответить
Підписів представників незаконних формувань немає під жодним документом (виключення- нещодавнє підписання, в яке дєрьмак вписав цих вилупків).
Все у відкритому доступі є.
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20.09.2020 12:20 Ответить
У городі бузина, а в Києві дядько. Мова не про підписи, а про географію, в даному випадку.
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20.09.2020 23:11 Ответить
Ти читати вмієш? ТКГ- тристороння контактна група. Україна, Росія, ОБСЄ. Ніяких представників від незаконних формувань там ніколи не було.
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21.09.2020 07:52 Ответить
"Ти читати вмієш?" тобі ще довго треба над собою працювати...

Розмовляти ввічливо навчись. На все добре.
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21.09.2020 23:15 Ответить
Просто все вже давно розжовано, а кацапські тролі задають одні й ті ж питання ось вже 6 років- осточортіло всім роз'яснювати. Приношу вибачення, якщо образив.
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22.09.2020 07:18 Ответить
мало того що наші батьки були іпанутими совкодрочерами, то нажаль деякі їх діти стали зє лідорами. я таким не став.
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20.09.2020 00:13 Ответить
Навіщо ти так про своїх батьків та ще й на загал...
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20.09.2020 00:42 Ответить
предлагаю площадку в районе где вы уроды хотели инспекцию сепарам устроить на наших позициях. в серой зоне поставите столик, стульчики и будете переговариваться
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20.09.2020 00:14 Ответить
Поездки туристов типа кравчука в Австрию на бессмысленные посиделки конечно лучше для этих самых туристов.Тем более оплачивается из бюджета.
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20.09.2020 00:16 Ответить
А чого не в Києві??
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20.09.2020 00:17 Ответить
***** засцить летіти...
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20.09.2020 07:17 Ответить
Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2956
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20.09.2020 00:20 Ответить
Вена - хорошее предложение

1, там офис ОБСЕ
2. В Вену летают самолеты , а отличии от многих городов
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20.09.2020 00:21 Ответить
В Зимбабве самолеты тоже летают...
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20.09.2020 00:46 Ответить
Не смійся з Зімбабве. У них середня з/п висококваліфікованих працівників (з вишкою) в районі 1000$... Я останнім часом цікавлюсь рівнем життя в країнах Африки- був неприємно здивований.
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20.09.2020 07:20 Ответить
А почему выбирает кто-то, а не мы- УКРАИНЦЫ?
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20.09.2020 00:21 Ответить
Ви вже обрали що регоче увесь світ.
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20.09.2020 00:29 Ответить
Та ні. Лише у педроботів пердаки палахкотять. І ще в одного юлькофіла.
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20.09.2020 00:44 Ответить
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20.09.2020 00:50 Ответить
Ну от. Ти руками махаєш, а Вона ж працює!
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20.09.2020 01:02 Ответить
Расскажи это депутатам Европарламента и Госдепу США.
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20.09.2020 02:33 Ответить
ЧМП та ЯО просрав , та і літаки..
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20.09.2020 00:22 Ответить
Комуняцьким маразматикам Кравчуку, Фокіну, та Ермаку с Ко, хочу сказати, що Україні потрібний не закон про особливий статус чи амністію сепарам на Донбасі, та звичайно не зробити Австрію майданчиком для ТКГ (тому що ТГК потрібно закривать накуй ) - а потрібен Нам закон про примусову евтаназію таких покидьків як ви !!!
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20.09.2020 00:22 Ответить
Та коли воно вже здохне !!!!!!!!!
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20.09.2020 00:25 Ответить
Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5553

Ясна-панятна, Зеля ж не лох якийсь. У нього і дипльома є.
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20.09.2020 00:27 Ответить
убейте уже етого старого камунацкого казла....
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20.09.2020 00:28 Ответить
От ермака и Компани (ЗЕ) устами кравчука :"Верховная Рада Украины должна проголосовать за изменения в закон о местных выборах на Донбассе, которые касаются части передачи границ в ОРДЛО. В противном случае работа Трехсторонней контактной группы будет заблокирована.Как пояснил в интервью "Стране" глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, дело в том, что закон в нынешней его редакции противоречит Минским договоренностям. По его словам, на данный момент этот вопрос обсуждается в Раде.Он был поднят на фоне заявления "министра иностранных дел ДНР" Натальи Никаноровой, что без отмены или внесения поправок в постановление об отмене местных выборов невозможен прогресс ни по одному направлению по тому, что изучал лично я, скажу что - да, в этом постановлении есть несоответствия. Как поступит Верховная Рада я не знаю, но есть поправка депутата от фракции "Слуга Народа" Александра Качуры, который также увидел необходимость внести в это постановление соответствующие коррективы. Сейчас этот вопрос находится на обсуждении и возможном решении", - отметил Кравчук.

Если парламент не пойдет на изменение постановления, дальнейшая возможность работать будет заблокирована, сказал глава делегации.
Также мы обсуждали вопрос обмена пленными. Украинская сторона подала свой список и попросила ОРДЛО подать свой, но они заявили, что список подавать не будут, пока Рада не отменит или уточнит постановление о проведении местных выборов. Это значит, что вопрос обмена пленными уже заблокирован. Если мы не приведем постановление Верховной Рады о проведении выборов в соответствие к международным документам, что бы мы не говорили, Россия и ОРДЛО не согласятся с этим. Они заявляют, что мы отказываемся от минских соглашений", - добавил Кравчук.
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20.09.2020 00:31 Ответить
ЗЕмудак вліз в лайно по самі вуха.
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20.09.2020 00:35 Ответить
Это чтобы звери-головорезы из Л/ДНР топтали европейские страны и был повышен их статус. Лукьяновская тюрьма лучший "майданчик" для этих скотов.
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20.09.2020 00:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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20.09.2020 00:39 Ответить
Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5328
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20.09.2020 00:43 Ответить
Конечно,старым дуракам хочется кататься в Вену за наш счёт!
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20.09.2020 00:45 Ответить
А чо? Попити кохвєю, то да сьо.
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20.09.2020 00:52 Ответить
Вже кожен українець по безвізу може в Відень скататись на вихідні, щоб кавуськи посьорбати. То сам Петро казав, а він не обмане.
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20.09.2020 01:30 Ответить
Ну так и не будет вам безвиза с Европой. Останется с страной-помойкой, как ты и мечтал.
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20.09.2020 01:45 Ответить
Ну это не какой-то мурза, сбежавший в своё время из этой помойки, решает. Не так ли?
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20.09.2020 01:48 Ответить
Конечно, нет. Это решают те, которые сейчас поддерживают курс Украины на Запад. И они видят, шо зеленая слизь тянется на восток, к своим братьям-дикарям.
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20.09.2020 01:53 Ответить
Хорошо, что ты убежал от этих дикарей еще раньше в рваных портках.
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20.09.2020 01:55 Ответить
Именно так, в рваных портках.И с левой ногой в клочьях. И сегодня в неделю делаю больше, чем ты в год. Так как насчет дорог и коронавируса, русский?
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20.09.2020 02:00 Ответить
Продолжай делать. Твоя кацапская родина тебя любит и помнит, где бы ты не был.
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20.09.2020 02:03 Ответить
Ты такой же русский, как Моника Зеленски,Дерьмак, рамзанка дыров или *****. Так шо успокойся, гуманоид.
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20.09.2020 02:07 Ответить
Ты не подскажешь, почему ракоцапы так упорно называют сцаря всех набутылочников ***** каким-то путеным?
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20.09.2020 01:33 Ответить
Понежнее со своим братом-дикарем, не провоцируй.Так тебе Моника говорит.
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20.09.2020 01:47 Ответить
Тільки не Австрія! Ця країна з потрохами куплена ****** і переповнена кацапською агентурою та "бізнемс партнерами" *****, Фірташа, Клюєвих, Суркісят, Коломойського, Хорошковського, Добролюбова, Новицького і всього прокацапленого лайна України. На такому "хитрому майданчику" важко буде просувати інтереси України наступникам (сподіваюсь зелене гівно скоро змиємо в унітаз).
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20.09.2020 01:58 Ответить
А не все равно, где ЗЕ и Ермак подпишут капитуляцию?
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20.09.2020 02:37 Ответить
не зможуть.
Чаушеску-2 буде.
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20.09.2020 13:23 Ответить
Предложение сделать могилу у тебя в огороде для похорон в месте с Фокиным- хорошее, но решение будет принимать народ Украины, - Чуб
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20.09.2020 03:31 Ответить
Аастрія - це партнер-товариш уХйла по танцях з Європою, може вже майже бувші, це єдина країна, в яку крім Оману, за останній час зміг зїздити НЕлох... Австрія це притулок Фірташа , акціонера прорашистського каналу Інтер, на якому Вовку вербували в роки його праці головним редактором. Автрія - це країна у якій міністр закордонних справ тусить частенько на пропогандонських каналах Кремля .
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20.09.2020 05:13 Ответить
Все правильно. Тиждень назад,коли ЧМО було в Австрії, я про це казав. Австрія є агентурним центром кацапії в Європі. Але це краще ніж Мінськ.
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20.09.2020 09:11 Ответить
На кладовище може б вас перенести. "Там уютненько и спокойненько, исключительная благодать"
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20.09.2020 06:27 Ответить
Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9550
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20.09.2020 07:30 Ответить
Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1482
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20.09.2020 07:30 Ответить
Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8166
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20.09.2020 07:32 Ответить
Минск для переговоров Украины с де факто агрессором Рашей не подходит по простой причине. Беларусь составная часть союзного государства с Рашей ( а в нынешней ситуации, это почти что генерал- губернаторство РФ. Т.е. в любом случае, почему украинская делегация должна проводить переговоры в де факто стране контролируемой страной агрессором, или стран мало Австрия не лучший вариант кстати , есть к примеру Швеция.. Хотя можно и в Австрии конечно. Но Минск уже пройденный этап, тем более на фоне захвата там власти в незаконный способ уже скоро бывшим президентом Лукашенко.
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20.09.2020 09:50 Ответить
Ты старый маразматик, по каким документам будут вьезжать в Австрию террористы?
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20.09.2020 15:54 Ответить
 
 