Предложение сделать Австрию площадкой для ТКГ - хорошее, но решение будет принимать ОБСЕ, - Кравчук
Ввиду сложившейся политической ситуации в Беларуси и продолжающихся в этой стране протестов возможен перенос переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Австрию.
Об этом со ссылкой на слова главы украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщает Интерфакс-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"Это хорошее предложение. Сейчас политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке. Народ поднялся против Лукашенко, и все говорит о том, что протесты будут продолжаться. Работать в таких условиях очень сложно", - сказал он.
Он добавил, что если ничего не изменится, участникам ТКГ нужно будет искать другую площадку.
В этом контексте Кравчук отметил, что решение о переносе принимает ОБСЕ - как модератор. "Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно и решение будут принимать на международном уровне", - сказал он.
Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Вены предоставить площадку для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.
Вместе с тем, Зеленский заявил, что считает преждевременным обсуждать вопрос переноса встреч Трехсторонней контактной группы из Минска, и следует дождаться развития ситуации в Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Зєля шо? Заглядував вже у око *****?
Клавка, чи клон, вчи англійську!!
🤣
Про колаборантів жодного слова. Хоча команда зеленського намагається їх легалізувати, ввівши у переговорний процес на офіційному рівні.
Все у відкритому доступі є.
Розмовляти ввічливо навчись. На все добре.
1, там офис ОБСЕ
2. В Вену летают самолеты , а отличии от многих городов
Ясна-панятна, Зеля ж не лох якийсь. У нього і дипльома є.
Если парламент не пойдет на изменение постановления, дальнейшая возможность работать будет заблокирована, сказал глава делегации.
Также мы обсуждали вопрос обмена пленными. Украинская сторона подала свой список и попросила ОРДЛО подать свой, но они заявили, что список подавать не будут, пока Рада не отменит или уточнит постановление о проведении местных выборов. Это значит, что вопрос обмена пленными уже заблокирован. Если мы не приведем постановление Верховной Рады о проведении выборов в соответствие к международным документам, что бы мы не говорили, Россия и ОРДЛО не согласятся с этим. Они заявляют, что мы отказываемся от минских соглашений", - добавил Кравчук.
Чаушеску-2 буде.