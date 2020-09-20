26 тыс. потребителей более 6 лет остаются без газоснабжения - Украина не может получить гарантии "тишины" для ремонта станции "Марьинка", - штаб ОС

В Марьинке блокируются ремонтно-восстановительные работы на газораспределительной станции. Украинская сторона Специального центра координации и контроля ждет гарантий безопасности.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, еще в июле 2014 года газораспределительная станция вместе с газопроводом была выведена из строя.

"Подчеркиваем, что реконструкция газораспределительной станции позволит обеспечить газоснабжение более 26000 жителей, а также 13 газовым котельным, учебным заведениям и дошкольным учреждениям, Марьинской центральной районной больницы и ряду предприятий", - отмечается в сообщении.

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