26 тыс. потребителей более 6 лет остаются без газоснабжения - Украина не может получить гарантии "тишины" для ремонта станции "Марьинка", - штаб ОС
В Марьинке блокируются ремонтно-восстановительные работы на газораспределительной станции. Украинская сторона Специального центра координации и контроля ждет гарантий безопасности.
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, еще в июле 2014 года газораспределительная станция вместе с газопроводом была выведена из строя.
"Подчеркиваем, что реконструкция газораспределительной станции позволит обеспечить газоснабжение более 26000 жителей, а также 13 газовым котельным, учебным заведениям и дошкольным учреждениям, Марьинской центральной районной больницы и ряду предприятий", - отмечается в сообщении.
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+1 Yasina Nina
показать весь комментарий20.09.2020 05:04
+1 Андерсен #450397
показать весь комментарий20.09.2020 09:42
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Снятие с рассмотрения пункта об "Обязанности защищать" поддержали Россия, Беларусь, КНР, Иран, Кыргызстан, Конго, Куба, Мьянма, Никарагуа, Египет, Эритрея, Южный Судан и Сирия, которая и была инициатором изъятия этого пункта.
Кислица уточнил, что Россия, Беларусь, Сирия, Иран, Конго, Куба, Мьянма и Никарагуа также голосовали на 74-й сессии против внесения в повестку дня 75-й сессии п. "Ситуация на оккупированных территориях Украины". 18 сентября этот пункт не решились поставить на голосование после "откровенного поражения" 4 сентября.
Я ще маю думати, що в криссіян води не буде.
У Маріуполь вода із Дніпра надходить через окуповані території. Це ще при совку так придумали, щоб не прямо на Маріуполь а через обласний центр. Йогнуті, шо ти з них візьмеш. Йде вже шостий рік окупації. А вода так і подається через окуповані території. Хоча річка Вовча і Самара є природним каналом із сходу на захід.
Позорные дамбасы свое благополучие САМИ слили в унитаз! Соответственно оно им и не нужно. Пусть прозябают и дальше как те животные опомоенные. Предатели Родины иного и не заслуживают! Их тварей даже в Хренлостане все ненавидят. Ну предателей Родины даже фюреры в войну и то не любили.