Трамп заявил, что Россия украла у США информацию о гиперзвуковой ракете. Путин возразил, мол, Вашингтон вынудил РФ начать разработку

Хотя у РФ есть гиперзвуковая ракета, США может похвастать намного более мощным оружием.

Президент Дональд Трамп заявил об этом вечером в пятницу, обращаясь к своим сторонникам, собравшимся на предвыборном митинге в штате Миннесота, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Вы знаете, что у них есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета – я называю ее супер-пупер, потому что ее скорость в пять раз превышает скорость обычной ракеты… Но Россия получила эту информацию от администрации Обамы. Россия украла эту информацию… и они построили (ракету)", - заявил Трамп.

Однако, по словам президента, у США теперь есть намного более мощное оружие: "Самое лучшее, самое невероятное, к сожалению, самое смертоносное". Трамп при этом не назвал характеристики и вид этого оружия, сославшись на секретность данной информации.

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"Мы хотели бы никогда его не использовать. Но у нас есть величайшее оружие в истории", - заявил президент, по словам которого, это вооружение является "предметом зависти всего мира", включая руководителей Китая и России, которые "знают, что у нас есть вещи, о которых они даже не слышали раньше".

"Теперь все, что я делаю, - это говорю миру, что у нас самое мощное оружие в мире. Я даже не говорю, какое именно. Вы даже не хотите об этом знать… Боже, помоги нам, если нам когда-нибудь придется его использовать. Но у нас есть самое мощное оружие, когда-либо созданное человеком", - подчеркнул Трамп.

После заявления президента США Владимир Путин указал, что работы по созданию такого оружия ведутся в РФ с 2004 года, информирует DW. Вашингтон вынудил РФ начать масштабные разработки в области гиперзвуковых ракет после выхода в 2002 году из договора по ПРО, заявил Путин в субботу, 19 сентября, во время разговора с разработчиком гиперзвуковых ракет "Авангард" Гербертом Ефремовым, не упоминая при этом Трампа.

"Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал", - указал далее Путин, общаясь по видеосвязи с почетным гендиректором ВПК "НПО Машиностроение" по случаю Дня оружейника.

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