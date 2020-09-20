Трамп заявил, что Россия украла у США информацию о гиперзвуковой ракете. Путин возразил, мол, Вашингтон вынудил РФ начать разработку
Хотя у РФ есть гиперзвуковая ракета, США может похвастать намного более мощным оружием.
Президент Дональд Трамп заявил об этом вечером в пятницу, обращаясь к своим сторонникам, собравшимся на предвыборном митинге в штате Миннесота, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Вы знаете, что у них есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета – я называю ее супер-пупер, потому что ее скорость в пять раз превышает скорость обычной ракеты… Но Россия получила эту информацию от администрации Обамы. Россия украла эту информацию… и они построили (ракету)", - заявил Трамп.
Однако, по словам президента, у США теперь есть намного более мощное оружие: "Самое лучшее, самое невероятное, к сожалению, самое смертоносное". Трамп при этом не назвал характеристики и вид этого оружия, сославшись на секретность данной информации.
"Мы хотели бы никогда его не использовать. Но у нас есть величайшее оружие в истории", - заявил президент, по словам которого, это вооружение является "предметом зависти всего мира", включая руководителей Китая и России, которые "знают, что у нас есть вещи, о которых они даже не слышали раньше".
"Теперь все, что я делаю, - это говорю миру, что у нас самое мощное оружие в мире. Я даже не говорю, какое именно. Вы даже не хотите об этом знать… Боже, помоги нам, если нам когда-нибудь придется его использовать. Но у нас есть самое мощное оружие, когда-либо созданное человеком", - подчеркнул Трамп.
После заявления президента США Владимир Путин указал, что работы по созданию такого оружия ведутся в РФ с 2004 года, информирует DW. Вашингтон вынудил РФ начать масштабные разработки в области гиперзвуковых ракет после выхода в 2002 году из договора по ПРО, заявил Путин в субботу, 19 сентября, во время разговора с разработчиком гиперзвуковых ракет "Авангард" Гербертом Ефремовым, не упоминая при этом Трампа.
"Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал", - указал далее Путин, общаясь по видеосвязи с почетным гендиректором ВПК "НПО Машиностроение" по случаю Дня оружейника.
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Скоро Пукиндля это го и пару десятков ВАГНЕРОВЦЕВ для растерзание американцам отдаст..
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Та шо там ті ракети? У них є навіть літаюча сокира. А вам слабо?
- украсть и скопировать быстрее и дешевле;
- разработка с нуля долго, дорого, требует больших усилий и Мозгов,которые выродились;
- украсть - историческая ментальность московского каганата.
А Пукин для это го и пару десятков ВАГНЕРОВЦЕВ для растерзание американцам отдаст..
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. Это для россии НОРМА ! .
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Но!!! чтобы вы знали, можно легко! смоделировать аварию, где на заднем сиденье сидит известный политик, пьяный в дупель(кстати тот же Ефремов), который влетает в остановку общественного транспорта, сиденье водителя пустое( а оно и не надо) управление идет по нитке. И вся политика государства после аварии меняется на корню....и не надо никаких пукающих ракеток, гиперзвуковых, супер- пупер летовых и т.д.
Это вам информация к размышлению, эта технология есть, она работает и ...она успешно применяется...
https://youtu.be/tOgpNlhp7wA?t=1115 ссиль