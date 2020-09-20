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Чтобы назначать и увольнять главу НАБУ, придется изменить законодательство или Конституцию, - Разумков

Чтобы назначать и увольнять главу НАБУ, придется изменить законодательство или Конституцию, - Разумков

В Украине на сегодняшний день нет механизмов отзыва с должности главы Национального антикоррупционного бюро.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день, согласно действующему законодательству, даже после решения КСУ нет механизмов отзыва с должности главы НАБУ. С другой стороны, мы понимаем, что тогда, когда принимался этот закон, многие эксперты говорили, что президент назначает на должность указом, который противоречит Конституции. Поэтому необходимо либо вносить изменения в Конституцию, или по-другому выписывать закон", - заявил он.

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Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.

Автор: 

НАБУ (4222) Сытник (958) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+22
Тю.
Так изменить основной закон - это ж зелядям раз плюнуть, если ЗЕ очень нужно.

Если шо, всегда можно сказать, что это Порошенко виноват.
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20.09.2020 02:23
+22
Прикинь сколько раз конституцию США пришлось бы менять под ФБР, ЦРУ, АНБ и пр конторы.
А, если еще под каждого наркомана конституцию затачивать, то совсем алес...
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20.09.2020 03:01
+17
Идиоты, не понимающие, что в Конституции не должен быть прописан порядок отзыва и назначения глав всех подразделений силовых ведомств. Они могут создаваться и ликвидироваться. Конституцию не меняют под каждый чих. А порядок увольнения и назначения определен Законом о НАБУ.
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20.09.2020 02:50
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Тю.
Так изменить основной закон - это ж зелядям раз плюнуть, если ЗЕ очень нужно.

Если шо, всегда можно сказать, что это Порошенко виноват.
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20.09.2020 02:23 Ответить
Це ваш собутильник? Кидайте цю пиятику.
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20.09.2020 08:14 Ответить
Щоб призначати і звільняти главу НАБУ, доведеться змінити законодавство або Конституцію, - Разумков - Цензор.НЕТ 8259Щоб призначати і звільняти главу НАБУ, доведеться змінити законодавство або Конституцію, - Разумков - Цензор.НЕТ 2349Щоб призначати і звільняти главу НАБУ, доведеться змінити законодавство або Конституцію, - Разумков - Цензор.НЕТ 9495
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20.09.2020 10:09 Ответить
Це ваш портрет, пані, дуже мило
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20.09.2020 16:57 Ответить
так сразу и сказали,шо то порох...мол назначил неконституционно
зато поменять Конституцию монозеленью-конституционно
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20.09.2020 08:37 Ответить
Особенно про конституцию у тебя интересно вышло.
Найди пожалуйста в конституции пункт про генпрокуратуру, который поменяли.

Но интернет стерпит. Ты пиши еще, зебилка.
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20.09.2020 12:01 Ответить
Напомним, 45 депутатов Верховной Рады просят Конституционный Суд проверить, соответствует ли Конституции закон, который позволяет назначать генпрокурором кандидата без юридического образования. Об этом сообщает пресс-служба КС. "18 мая в Конституционный Суд поступило конституционное представление 45 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины" от 12 мая 2016 № 1355-VIII", - говорится в сообщении. 12 мая 16 года Верховная Рада приняла изменения, которые позволяют назначить генпрокурором человека без юридического образования, а также нормируют реформу Генпрокуратуры. Таким образом, этот закон позволил лидеру фракции БПП Юрию Луценко возглавить Генпрокуратуру.
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20.09.2020 12:40 Ответить
Так кто конституцию менял, полено тупое?
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20.09.2020 13:12 Ответить
Щоб призначати і звільняти главу НАБУ, доведеться змінити законодавство або Конституцію, - Разумков - Цензор.НЕТ 5308
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20.09.2020 12:46 Ответить
Це ваш портрет, пані, дуже мило
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20.09.2020 17:00 Ответить
Кожна "нова" команда, яка починає зі зміни законів і особливо - Конституції показує дві речі :
1. Вона не збирається жити за правилами, тому пише правила під себе
2. Вона абсолютно непроіесійна, якщо не може вирішувати наявні проблеми і виклики у рамкпзприцнятиз законів. І їй не вистачаєосвіти/мізкіа/бажання робити це.
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20.09.2020 10:34 Ответить
Идиоты, не понимающие, что в Конституции не должен быть прописан порядок отзыва и назначения глав всех подразделений силовых ведомств. Они могут создаваться и ликвидироваться. Конституцию не меняют под каждый чих. А порядок увольнения и назначения определен Законом о НАБУ.
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20.09.2020 02:50 Ответить
Прикинь сколько раз конституцию США пришлось бы менять под ФБР, ЦРУ, АНБ и пр конторы.
А, если еще под каждого наркомана конституцию затачивать, то совсем алес...
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20.09.2020 03:01 Ответить
Весь мир живет по принципу, что разрешено все, что не запрещено и только пост-совок с точностью до наоборот. Подобные Законы просто должны приниматься 2/3 голосов. А с Законом по НАБУ, если мне память не изменяет было что-то около 340. Выше крыши.
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20.09.2020 03:10 Ответить
Было.
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20.09.2020 04:49 Ответить
та шо там нет? - мендель выпустите, она вам все механизмы подрежет.....
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20.09.2020 02:51 Ответить
І Хто це зробив?
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20.09.2020 03:28 Ответить
Разумков. 😁
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20.09.2020 08:15 Ответить
выходя из дома на головашку, не забудьте взять мозги, они под зеркалом и между расчесок никому не нужны
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20.09.2020 04:18 Ответить
*голосовашку
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20.09.2020 04:20 Ответить
а то я завис на головашке
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20.09.2020 08:39 Ответить
вам изменить законодательстсво, шо в потной рученке копейку зажать...
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20.09.2020 04:31 Ответить
Процитирую один коммент из социальных сетей,почти дословно дословно. Добавит нечего-"Путин играет в долгую. Украина пока ему не по зубам. Яд,что-то типа Новичка,убивающего медленно,но уверенно-РПЦ, откровенные политические враги,типа Медведчука из ОПЗЖ, плюс холуи и манкурты из секты "анамвсеравно",давшие Зеленскому 73% и регулярно подкармливаевыми всякой помоечной чушью из медведчуковской телекухни. И, КОГДА РЕАЛЬНО РВАНЕТ-дальше не цитирую.Но,кое-что произойдет. И не так,как планируют кремль и его холуй Мертвечук.. А оно произойдет
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20.09.2020 05:24 Ответить
Перший раз, невже?
Змінюйте.
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20.09.2020 06:49 Ответить
Эти идиоты уже взялись за Конституцию.
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20.09.2020 06:57 Ответить
Каждая власть-берется за Конституцию,начинают кромсать,под себя,вместо того что бы-ее ВЫПОЛНЯТЬ.
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20.09.2020 07:48 Ответить
Теперішній випадок особливий - гарант, котрий юрист за освітою, навіть Конституції не читав.
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20.09.2020 09:11 Ответить
Если я ничего не путаю, ранее:
Запад требовал независимый антикор. Орган.
Сделали. Херовый сытник, но по требованиям.
Сейчас:
А нахеру мы имели западные требования!
Сытник неконституционен, и т.п.
Ближайшая перспектива, запад:
А Украине поможем "большим, толстым, эластичным" по всей морде
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20.09.2020 07:23 Ответить
А може склад Ради поміняти, якщо у них кебети не вистачає, навіщо чіпати Конституцію?
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20.09.2020 07:29 Ответить
А може взагалі нічого не чіпати, роз руки криві і ростуть не з того місця?
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20.09.2020 08:18 Ответить
придется изменить законодательство.- Не бегемота тащить из болота барыге./ В Раде зарегистрирован законопроект о легализации игорного бизнеса. / Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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20.09.2020 07:34 Ответить
Чтобы назначать и увольнять главу НАБУ, придется изменить законодательство или Конституцию, - Разумков - Цензор.НЕТ 9894
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20.09.2020 07:36 Ответить
Зебіли задоволені.
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20.09.2020 07:50 Ответить
Кацапам - так.
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20.09.2020 08:24 Ответить
"Хуже не будет!!! Хоть поржьом!!!"
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20.09.2020 08:48 Ответить
Перше, що треба зробити для відновлення конституційного ладу в країні - це повішати одномоментно проституційний "суд" в повному складі. В бордових сутанах та з брязькальцями на їхніх пузяках.
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20.09.2020 08:19 Ответить
Алкаша комсомольца, предателя по жизни, особь без профильного образования можно Генпрокурором за полдня назначить?!
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20.09.2020 08:42 Ответить
Кеша, как всегда бредит. Зеленый бред про "предателя и комсомольца", но самое прикольное что Луценко был одним из лучших Генпрокуроров! И уж точно лучше раскосой мордвинки, которая хороша только тем, что готова исполнить любую команду главЗЕ-Била!
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20.09.2020 08:51 Ответить
похмелись и памперс на голове смени.
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20.09.2020 08:58 Ответить
Кеша не похмелился, у него сосна бурятская лучший прокурор)))
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20.09.2020 10:06 Ответить
из за таких порохосвинов как ты страна в опе.
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20.09.2020 10:55 Ответить
А мне кажется, что из-за таких зебилов, как ты. При Порохе - страна развивалась, да, не все было хорошо. Но в итоге, ты и такие как ты выбрали полное дно, "лишь бы не Порох"
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21.09.2020 21:19 Ответить
менять конституции - тренд этого сезона. сначала *****, потом луко*****, теперь уже шестоло туда же метит )
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20.09.2020 08:49 Ответить
разумков - хеній
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20.09.2020 09:10 Ответить
никогда не будет хорошая избранная новая власть,коорая не научиласть выполнять пусть и несовершенные законы.изменяя их под себья
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20.09.2020 11:11 Ответить
"
Щоб призначати і звільняти главу НАБУ, доведеться змінити законодавство або Конституцію, - Разумков..."

А найкраще це змінити Верховну Раду.
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20.09.2020 11:41 Ответить
 
 