Чтобы назначать и увольнять главу НАБУ, придется изменить законодательство или Конституцию, - Разумков
В Украине на сегодняшний день нет механизмов отзыва с должности главы Национального антикоррупционного бюро.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сегодняшний день, согласно действующему законодательству, даже после решения КСУ нет механизмов отзыва с должности главы НАБУ. С другой стороны, мы понимаем, что тогда, когда принимался этот закон, многие эксперты говорили, что президент назначает на должность указом, который противоречит Конституции. Поэтому необходимо либо вносить изменения в Конституцию, или по-другому выписывать закон", - заявил он.
Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.
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Так изменить основной закон - это ж зелядям раз плюнуть, если ЗЕ очень нужно.
Если шо, всегда можно сказать, что это Порошенко виноват.
зато поменять Конституцию монозеленью-конституционно
Найди пожалуйста в конституции пункт про генпрокуратуру, который поменяли.
Но интернет стерпит. Ты пиши еще, зебилка.
1. Вона не збирається жити за правилами, тому пише правила під себе
2. Вона абсолютно непроіесійна, якщо не може вирішувати наявні проблеми і виклики у рамкпзприцнятиз законів. І їй не вистачаєосвіти/мізкіа/бажання робити це.
А, если еще под каждого наркомана конституцию затачивать, то совсем алес...
Змінюйте.
Запад требовал независимый антикор. Орган.
Сделали. Херовый сытник, но по требованиям.
Сейчас:
А нахеру мы имели западные требования!
Сытник неконституционен, и т.п.
Ближайшая перспектива, запад:
А Украине поможем "большим, толстым, эластичным" по всей морде
Щоб призначати і звільняти главу НАБУ, доведеться змінити законодавство або Конституцію, - Разумков..."
А найкраще це змінити Верховну Раду.