Чтобы назначать и увольнять главу НАБУ, придется изменить законодательство или Конституцию, - Разумков

В Украине на сегодняшний день нет механизмов отзыва с должности главы Национального антикоррупционного бюро.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день, согласно действующему законодательству, даже после решения КСУ нет механизмов отзыва с должности главы НАБУ. С другой стороны, мы понимаем, что тогда, когда принимался этот закон, многие эксперты говорили, что президент назначает на должность указом, который противоречит Конституции. Поэтому необходимо либо вносить изменения в Конституцию, или по-другому выписывать закон", - заявил он.

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Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.