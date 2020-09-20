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Новости Агрессия России против Украины
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Воин ВСУ был ранен недалеко от Песков, за сутки наемники РФ трижды нарушили "тишину", - штаб ООС

Воин ВСУ был ранен недалеко от Песков, за сутки наемники РФ трижды нарушили

За субботу, 19 сентября, в полосах ответственности бригад Вооруженных Сил Украины российские наемники трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля, вследствие чего один украинский военный был ранен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

"Так, факт нарушения режима прекращения огня был зафиксирован недалеко от населенного пункта Пески, где враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций. Вследствие вражеского выстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сводке.

Еще одно применение противником стрелкового оружия отмечено вблизи Павлополя.

Кроме того, нарушение достигнутых договоренностей зафиксировано в районе н.п. Водяное. На этом участке замечен пролет вражеского БПЛА типа "МЕВИК-2" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боец ВСУ получил ранения, подорвавшись на неизвестном устройстве при тушении пожара в зоне ООС, - штаб

"Враг в очередной раз пытался спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", - говорится в сводке.

С начала текущих суток, 20 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Подразделения ВСУ и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению и находятся в готовности реагировать на любые провокации противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ два раза нарушили режим "тишины" на Донбассе, но ситуация остается контролируемой, - штаб ООС

Автор: 

обстрел (27351) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+41
а зебіл відповідати вогнем на вогонь заборонив
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20.09.2020 08:21
+32
Блазню все одно порушень нема.
І поранених теж нема.
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20.09.2020 08:25
+30
Моніка Зеленскі ще спить, не турбуйте різним дріб"язком. Вона вже пабіділа вайну.
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20.09.2020 08:22
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а зебіл відповідати вогнем на вогонь заборонив
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20.09.2020 08:21 Ответить
«А шо, ваш Порошенко був кращий ?» (с)
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20.09.2020 08:32 Ответить
он был умнее - не давал этим приказам огласки.
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20.09.2020 10:04 Ответить
І десятки тисяч воїнів,які буцімто отримували ці накази,ніде і нікому про них не проговорилися?Невже таке можливо?Цікаво,вас,зелених амеб,у пробірках виводять чи ви природнім шляхом такі незвичайні на світ з'явилися?
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20.09.2020 10:22 Ответить
еще как проговаривались.
Азовцам под Мариком запретили наступать за Широкино, прибегал лично турчинов, его послали на, и тогда им перестали заправлять технику .
опечатанные затворы, уголовные дела за "убийство гражданских"....

Но впрочем рошеновских ботов делают явно в цехе переработки отходов, им памяти иметь по ТУ не положено .
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20.09.2020 19:32 Ответить
Амеба лахтинська,а польський прапор під впн навіщо взяла?Зазвичай ви ховаєтесь під американськими чи німецькими.Новий наказ від таварісча майора отримали?
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20.09.2020 20:50 Ответить
какая тебе разница где я живу, однобитное... ням рошенку и не задумывайся... а то опять всю память забьет и пойдешь на переработку.
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21.09.2020 07:31 Ответить
все, что вы можете - это врать как кацапы и банить своей коричневой массой.
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20.09.2020 19:33 Ответить
Я яростный противник Порошенко , но вынужден признать , что он был для Украины в разы полезней и нужней . У него есть много достижений это и Томос и создание армии и дипломатия . А у нынешнего говнокомандующего только здача страны и тупые оправдания о провале всех лживых обещаний .
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20.09.2020 11:03 Ответить
А можете сказати, чому ви так агритесь на Пороха?
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20.09.2020 11:48 Ответить
Да уж получше твоего путлера !!!! Сдрысни лахтинский !!!!
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20.09.2020 11:35 Ответить
Значит ,военным нужно быть умнее и не выполнять преступные приказы зельцмана и его ************ назначенцев ! Позор гнидам - кравчуку кучме фокину, пора на кладбище ,а не Украиной торговать
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20.09.2020 09:58 Ответить
Що значить заборонив?
https://censor.net/ru/resonance/3220133/**********************************************************************************************************
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20.09.2020 11:07 Ответить
Моніка Зеленскі ще спить, не турбуйте різним дріб"язком. Вона вже пабіділа вайну.
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20.09.2020 08:22 Ответить
Блазню все одно порушень нема.
І поранених теж нема.
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20.09.2020 08:25 Ответить
шестой стал "сталинским последышом" - "ни поддаваться на провокации! агонь не открывать! нарушителей - под трибунал!,........"
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20.09.2020 08:27 Ответить
Не шестой,а полшестой.
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20.09.2020 10:24 Ответить
) или полседьмой. если посмотреть на часы, положение вобщем-то одно и тоже. так, небольшая симметрия относительно шестёрки )).
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20.09.2020 22:17 Ответить
не прицельный и провокационный ??? (ой...есть раненный? ну тогда шальная пуля...ибо перемирие нерушимо - как и все обещания зелеморды растущей не по дням а по часам)
да и приказ под номером 330 от 16 сентября 2020 года о штрафах для украинских военнослужащих за ответный огонь по ихтамнетам и сепрам... надо исполнять!!!
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20.09.2020 08:28 Ответить
а москалі неприцільно стріляли.
вони випадково влучили
або наш вояк навмисне під куля поліз - це він у всьому винний.
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20.09.2020 08:39 Ответить
кулю*
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20.09.2020 08:39 Ответить
Саме ОЦЕ і називається "провокувати ворога на агресивні дії". Бо безкарні обстріли і ураження наших воїнів будуть лише все більше заохочувати ворога до таких дій. Тим більше, коли на поранення військового відповіді (адекватної) не було.
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20.09.2020 09:27 Ответить
***
не наказанное зло - борзеет! (с)
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20.09.2020 09:54 Ответить
Воин ВСУ был ранен недалеко от Песок, за сутки наемники РФ трижды нарушили "тишину", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1710
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20.09.2020 08:29 Ответить
Только в Киеве есть стадионы ?
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20.09.2020 08:37 Ответить
Класне фото. ІлюСРАЦія рузкого міра.
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20.09.2020 08:37 Ответить
Играть некому , футбол не попонятиям в Донецке турниры в очко и нарды надо проводить ..
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20.09.2020 08:41 Ответить
От навіщо таке писати. В ДиниРі грають гранди світового футбола.
Воїна ЗСУ було поранено недалеко від Пісків, за добу найманці РФ тричі порушили "тишу", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6945
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20.09.2020 09:15 Ответить
Його ще 20 років тому треба було зруйнувати.
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20.09.2020 09:08 Ответить
опять неприцельно?
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20.09.2020 08:30 Ответить
Пора з фронту послати неприцільно до Києва батальйонну тактичну групу й заарештувати шпигунів на Банковій.
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20.09.2020 08:38 Ответить
это уже не перемирие, а очковтирательство
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20.09.2020 08:31 Ответить
Устойчивое прекращение огня! А что тогда не устойчивое по мнению ЗЕбилов?!
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20.09.2020 08:33 Ответить
Воїна ЗСУ було поранено недалеко від Пісків, за добу найманці РФ тричі порушили "тишу", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3845

Зебіли а як би відповів Черчілль на місці вашого недоумка.
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20.09.2020 08:36 Ответить
Черчиль был премьер к чему такой тупой фотошоп ? Тогда слова Шмыгаля процитируй или какая разница
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20.09.2020 08:39 Ответить
Черчілль вів війну з набагато сильнішою Німеччиною не дивлячись ні на що, а блазень заглядує ***** в дупу.
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20.09.2020 08:44 Ответить
В Великобритании премьер-министр фактически глава государства.
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20.09.2020 09:05 Ответить
В західних демократіях розділені принципи влади - "правити і управляти".
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20.09.2020 09:12 Ответить
Воїна ЗСУ було поранено недалеко від Пісків, за добу найманці РФ тричі порушили "тишу", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6393
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20.09.2020 09:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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20.09.2020 14:36 Ответить
У багатьох совкохохлів зараз мрія: «Вот Путін уйдьот.....»
Типу, боярє хароші, а то просто царь хєровий...
Ну, ну...
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20.09.2020 09:04 Ответить
Йо..ні зе і кравчук ! Вам дупи треба прострелювати за кожного пораненого Українця !
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20.09.2020 08:41 Ответить
Зеленський Володимир Олександрович!
Я тебе ненавиджу і зневажаю. Ти купка зеленого лайна на берцях України.
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20.09.2020 08:42 Ответить
А чого це ти так офіційно ?
Воно того не варте.
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20.09.2020 08:52 Ответить
Ну як не як, а офіційно ніби ж державна особа
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20.09.2020 10:07 Ответить
бійці віддано стоять на убой влада приказала стояти мішеннями це потрібно так сліпо виконувати накази комбати вже рабами стали евреїв,не пора на все наплювати і звільнити донецьк
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20.09.2020 08:44 Ответить
Ну так 73,22% них, проголосувало саме за євреєв...
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20.09.2020 09:41 Ответить
зеля сделал из всу мишени
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20.09.2020 08:45 Ответить
В ВСУ теперь будут за бабки смотреть как подыхают сослуживцы.
Шоу от Зеленского: русские оккупанты убивают солдат ВСУ, за просмотр которого платят украинцы.
Логика Зеленского и Министераста обороны: зачем тратить большие деньги на боеприпасы и оружие, когда можно платить копейки за запрет стрелять?
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20.09.2020 08:55 Ответить
2015 р. головнокомандувач П.Порошенко, мін.оборони С.Полторак - наказом № 49 вводиться винагорода за ЗНИЩЕННЯ ворожої техніки.
2020 р. головнокомандувач Зеленський (пробач господи), мін.оборони А.Таран. - наказом №330 вводиться винагорода за НЕВІДКРИТТЯ вогню по ворогу
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20.09.2020 08:55 Ответить
відчутна різниця!!!! тому один - 5-й Президент України, а інше - преЗЕдент на півшостий..
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20.09.2020 09:05 Ответить
Покажи першоджерело де ти таку єресь вичитав
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20.09.2020 09:30 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0135-15#Text.Кушай-те.
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20.09.2020 10:31 Ответить
Воїна ЗСУ було поранено недалеко від Пісків, за добу найманці РФ тричі порушили "тишу", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2506

.
Воїна ЗСУ було поранено недалеко від Пісків, за добу найманці РФ тричі порушили "тишу", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7923

.
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20.09.2020 10:44 Ответить
то є добре.. А де першолджерело єресі про "вводиться винагорода за НЕВІДКРИТТЯ вогню по ворогу". Так би мовити "приказ 330".
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20.09.2020 12:37 Ответить
де першеджерело не знаю (мабудь миші з переляку з"їли)
а у другій частині навіть підкреслено те, на що треба звернути увагу
тобто Ви наголошуєте, що це все так складно-ладно вигадав Бутусов?
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20.09.2020 12:50 Ответить
Допоки триватиме це так зване односторонє перемир'я ? Все це тільки посилює впевненість ворога в безкарності і деморалізація наших ЗС.
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20.09.2020 08:58 Ответить
"Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение".Источник: https://censor.net/ru/n3220292

Майже через день таку уйню пишуть. Не ясно, той безпілотник впав, чи спрацювали системи захисту і благополучно повернули його на базу ? Підозрюю що ГлавЗЕбіл (дерьмак ?) таємно заборонили збивати москальські бомбовози навіть над Київом, бо "нельзя, ПВО восстановили за деньги Пороха"
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20.09.2020 09:08 Ответить
Як би СЬОМОМУ Президенту України не прийшлось знову відновлювати систему ППО Києва за свій кошт.
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20.09.2020 09:14 Ответить
Восстановление ПВО за деньги Барьіги - брехня для идиотов.
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20.09.2020 12:59 Ответить
Не покаране зло стверджується в своїй правоті. Це стосується і зеленої соплі.
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20.09.2020 09:11 Ответить
Вот так вот в свое время "проср-ли Крым" ( что нынешняя власть теперь пеняет попередникам. "Главное не провоцировать", в Крыму позакрывались за заборами воинских частей и защищали корабли из шланг, под лозунгом " главное не провоцировать" и маршировали с понтом ( во какие мы смелые) и где теперь Крым... Теперь вот на Донбассе, почти 1100 обстрелов за время полномасштабного перемирия, а главное не отвечать, не поддаваться на провокации. Так может в связи с полным прекращением огня нашим военным вылезти всем на бруствер окопов и загорать на виду у противника.. огня то они не должны открывать. И сколько тогда мы будем иметь убитых и раненных. ( да нет, жалко ребят) Поэтому предлагаю на бруствере разместить "ОПЗЖопсов", "Слуг народа," Довиру", "За майбутне", "Наш край", "Опа блок", "партию Шария", "Перемогу Пальчевского", " партию Простых людей"" социалистов", " коммунистов" всех в полном составе и добавить переговорщиков Фокина, Сивоху и Кравчука..( для пущей наглядности) Если честно то в этом случае нашлось бы немало украинцев которые согласны были бы потерпеть и обстрелы и нарушения перемирия и даже подносили" той стороне боеприпасы" ( контрабандой) Ну последнее это конечно же шутка, у них такого добра и так навалом, Раша вагонами ежедневно гонит.
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20.09.2020 09:13 Ответить
Старый шизофреник жирик уже грозится взять Харьков и нападать со стороны Беларуси. Известно,что у этого недоумка на языке,то у кремлядей на уме. А у нас всякие тараны штрафуют за огонь по оккупантам. Так победим.
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20.09.2020 09:17 Ответить
Новости медицЫны процветающих рышпублик
Воїна ЗСУ було поранено недалеко від Пісків, за добу найманці РФ тричі порушили "тишу", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4356
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20.09.2020 09:20 Ответить
Воїна ЗСУ було поранено недалеко від Пісків, за добу найманці РФ тричі порушили "тишу", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1980
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20.09.2020 09:22 Ответить
Воїна ЗСУ було поранено недалеко від Пісків, за добу найманці РФ тричі порушили "тишу", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1813
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20.09.2020 09:23 Ответить
к чему ЭТО?
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20.09.2020 10:29 Ответить
https://twitter.com/DunlopDueler
https://twitter.com/DunlopDueler

Кость Галицький

@DunlopDueler

·https://twitter.com/DunlopDueler/status/1307019680691949573 18 вер.

Готовий спонсорувати штраф кожному воіну ЗСУ за влучний постріл у відповідь!
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20.09.2020 09:34 Ответить
"Враг в очередной раз пытался спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали. "Источник: https://censor.net/ru/n3220292

Кто теперь согласится заключить контракт и стать обычной мишенью? После таким мудрых приказов ЗЕбанды будет массовый отток из рядов ВСУ. Развал ИСУ - это и было задачей, поставленной кремлем ЗЕпреступнику. А потом военный преступник смоется на историческую родину, Израиль своих не выдает.
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20.09.2020 09:51 Ответить
Да кому он там нужен, на исторической родине!
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20.09.2020 10:02 Ответить
Що ж це за перемир*я таке, що кожний день на протязі 2-х місяців "та сторона" його провокує?
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20.09.2020 10:10 Ответить
Ну и кто объяснит,как сидя в окопе можно получить ранение в ногу?
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20.09.2020 10:14 Ответить
А почему именно сидя в окопе?
А передвижения вне окопов не существует?
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20.09.2020 11:05 Ответить
За все будет отвечать Зеленский В.А.
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20.09.2020 11:07 Ответить
Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, хопці і дівчата.
А зеленському доведеться відповідати за все. За кожен злочинний наказ.
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20.09.2020 11:12 Ответить
террористы проверяют ,расстреливая украинских защитников,действенность приказа ихнего министра обороны Украины , о штрафах в случае ответки ,,,,
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20.09.2020 11:18 Ответить
Может просто надо перестать стрелять?!
Ах да, уже ж перестали...
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20.09.2020 11:23 Ответить
Уже сейчас нужно выбрать подходящий каштан на Крещатике, поливать и заботиться о нем, чтоб под разжиревшей тушкой клована его ветка не треснула
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20.09.2020 11:43 Ответить
А в ответ - тишина...
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20.09.2020 13:14 Ответить
Это же не прицельное ранение?
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20.09.2020 13:22 Ответить
Це означає поставити наших військових під РОЗСТРІЛ !!! То не розумію чого самі військові мовчать ??? Їх просто розстрілюють в упор , це пряма загроза їх життю ... а у відповідь тиша і мертві с косами стоять , як у томі радянському ще фільмі .
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20.09.2020 13:30 Ответить
Армия терпил,большинство из которых голосовали за ЗЕлёного ******.Надежда только на добробаты,у них боец четыре дня не умирал бы на солнцепёке.
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20.09.2020 15:17 Ответить
При таком главнокомандующем как у нас, наша армия скоро развалится сама собой, по ней стреляют, а паркетные генералы и их "загарнотряды" не дают возможности ответить. Это пиар-перемирие Зеленского дорого обойдется Украине.
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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20.09.2020 14:26 Ответить
https://censor.net/ua/news/3217861/********************************************************************************************************
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20.09.2020 14:35 Ответить
зрада.
щяс ботоферма пойдёт в полный рост в атаку и забьёт всех врагов клавиатурами.
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21.09.2020 00:13 Ответить
 
 