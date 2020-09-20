Воин ВСУ был ранен недалеко от Песков, за сутки наемники РФ трижды нарушили "тишину", - штаб ООС
За субботу, 19 сентября, в полосах ответственности бригад Вооруженных Сил Украины российские наемники трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля, вследствие чего один украинский военный был ранен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.
"Так, факт нарушения режима прекращения огня был зафиксирован недалеко от населенного пункта Пески, где враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций. Вследствие вражеского выстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сводке.
Еще одно применение противником стрелкового оружия отмечено вблизи Павлополя.
Кроме того, нарушение достигнутых договоренностей зафиксировано в районе н.п. Водяное. На этом участке замечен пролет вражеского БПЛА типа "МЕВИК-2" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение.
"Враг в очередной раз пытался спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", - говорится в сводке.
С начала текущих суток, 20 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Подразделения ВСУ и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению и находятся в готовности реагировать на любые провокации противника.
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Азовцам под Мариком запретили наступать за Широкино, прибегал лично турчинов, его послали на, и тогда им перестали заправлять технику .
опечатанные затворы, уголовные дела за "убийство гражданских"....
Но впрочем рошеновских ботов делают явно в цехе переработки отходов, им памяти иметь по ТУ не положено .
https://censor.net/ru/resonance/3220133/**********************************************************************************************************
І поранених теж нема.
да и приказ под номером 330 от 16 сентября 2020 года о штрафах для украинских военнослужащих за ответный огонь по ихтамнетам и сепрам... надо исполнять!!!
вони випадково влучили
або наш вояк навмисне під куля поліз - це він у всьому винний.
не наказанное зло - борзеет! (с)
Зебіли а як би відповів Черчілль на місці вашого недоумка.
Типу, боярє хароші, а то просто царь хєровий...
Ну, ну...
Я тебе ненавиджу і зневажаю. Ти купка зеленого лайна на берцях України.
Воно того не варте.
Шоу от Зеленского: русские оккупанты убивают солдат ВСУ, за просмотр которого платят украинцы.
Логика Зеленского и Министераста обороны: зачем тратить большие деньги на боеприпасы и оружие, когда можно платить копейки за запрет стрелять?
2020 р. головнокомандувач Зеленський (пробач господи), мін.оборони А.Таран. - наказом №330 вводиться винагорода за НЕВІДКРИТТЯ вогню по ворогу
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а у другій частині навіть підкреслено те, на що треба звернути увагу
тобто Ви наголошуєте, що це все так складно-ладно вигадав Бутусов?
Майже через день таку уйню пишуть. Не ясно, той безпілотник впав, чи спрацювали системи захисту і благополучно повернули його на базу ? Підозрюю що ГлавЗЕбіл (дерьмак ?) таємно заборонили збивати москальські бомбовози навіть над Київом, бо "нельзя, ПВО восстановили за деньги Пороха"
https://twitter.com/DunlopDueler
Кость Галицький
@DunlopDueler
·https://twitter.com/DunlopDueler/status/1307019680691949573 18 вер.
Готовий спонсорувати штраф кожному воіну ЗСУ за влучний постріл у відповідь!
Кто теперь согласится заключить контракт и стать обычной мишенью? После таким мудрых приказов ЗЕбанды будет массовый отток из рядов ВСУ. Развал ИСУ - это и было задачей, поставленной кремлем ЗЕпреступнику. А потом военный преступник смоется на историческую родину, Израиль своих не выдает.
А передвижения вне окопов не существует?
А зеленському доведеться відповідати за все. За кожен злочинний наказ.
Ах да, уже ж перестали...
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
щяс ботоферма пойдёт в полный рост в атаку и забьёт всех врагов клавиатурами.