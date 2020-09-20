Воин ВСУ был ранен недалеко от Песков, за сутки наемники РФ трижды нарушили "тишину", - штаб ООС

За субботу, 19 сентября, в полосах ответственности бригад Вооруженных Сил Украины российские наемники трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля, вследствие чего один украинский военный был ранен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

"Так, факт нарушения режима прекращения огня был зафиксирован недалеко от населенного пункта Пески, где враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций. Вследствие вражеского выстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сводке.

Еще одно применение противником стрелкового оружия отмечено вблизи Павлополя.

Кроме того, нарушение достигнутых договоренностей зафиксировано в районе н.п. Водяное. На этом участке замечен пролет вражеского БПЛА типа "МЕВИК-2" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

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"Враг в очередной раз пытался спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", - говорится в сводке.

С начала текущих суток, 20 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Подразделения ВСУ и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению и находятся в готовности реагировать на любые провокации противника.

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