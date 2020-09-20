Украина - на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 после России
За последние сутки больше всего заболевших в мире выявили в Индии (92 755). Украина (3240) заняла 15-е место, при этом по количеству умерших в сутки Украина 16-я в мировой динамике и 2-я в европейской.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometers.
Всего в мире COVID-19 заболели 30 976 621 (за сутки – 291 222) человек, выздоровели 22 577 829 (241 545) пациентов, умерли 960 872 (5142).
США на втором месте по количеству новых случаев за сутки (42 533), затем следуют Бразилия (30 913), Франция (13 498) и Аргентина (9276).
Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировали в Индии (1149), Бразилии (708), США (657), Мексике (624) и Колумбии (189).
По количеству умерших в сутки Украина 16-я в мировой динамике и 2-я в европейской (48). В Европе за предыдущие сутки самая высокая смертность в России (144 летальных случая).
С начала эпидемии в Китае до 19 сентября в мире было зафиксировано 30,98 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 22,58 миллиона человек, а 961,4 тысячи пациентов (4%) умерли.
Активных случаев в настоящее время – почти 7,44 млн, из них серьезные или критические 61,4 тысячи (1%).
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А по-друге - охвіційно вони ще нікуди не ділися і тепер пробують злякати Євроспільноту "розривом угоди про розрив".
Брехло.
Єдине що воно може так це брехати. Ну і красти, звичайно.
... США на втором месте по количеству новых случаев за сутки (42 533) ...
???
Ніби про спортивні змагання пишуть. Для чого це ?
В. ЗЕЛЕНСКИЙ
https://youtu.be/O-7NCRUH5Wo?t=21 МЫ МАСТЕРА СПОРТА!
а лукаша сейчас другие заботы...единственно,может таки умудрился ***** в сочи заразить
.
надо как то определяться с крестиком и трусами...
https://officelife.media/upload/iblock/b03/b03df02b0a0a010762a82c8bf77ff577.jpg
Вывод: статистика Беларуси по ковиду - фальсификация.
5865*4,2=24633 умерших
115*4,2=483 максимальное число умерших за день
88237*4,2=370595 случаев заболеваний
Наша медицина просто захлебнулась бы и все было бы гораздо хуже. Но, похоже, именно этого Вам и надо.
https://censor.net/ru/user/440999
Высокую смертность не удалось бы скрыть. Ведь многие врачи против Луки.
https://censor.net/ru/comments/locate/3220294/019214b9-b83a-72da-9963-6cdad1c1dc22
https://healthcenter.od.ua/coronavirus/operatyvnyj-monitoryng-sytuacziyi-dovkola-covid-19/
І можна бути впевненим: до 25 жовтня (включно) жоден обласний центр не опиниться в "червоній зоні" і жодного злочинного посилення необов'язкового карантину не станеться.
А там видно буде... Приблизно таке:
Всё, что нужно знать об этом "супер-опасном" вирусе.
Итого текущая летальность 960872*100/30976621=3,10%
И если из текущих 7,44 млн серьезных или критическиих случаев 61,4 тысячи (1%), то 2,1% уже в стране "вечной охоты".
Всё, что нужно знать об этом опасном вирусе.
А вот при Пе такого не было.
И если бы выбрали Пе вот нихто бы заболел и не умер.