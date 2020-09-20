Украина - на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 после России

За последние сутки больше всего заболевших в мире выявили в Индии (92 755). Украина (3240) заняла 15-е место, при этом по количеству умерших в сутки Украина 16-я в мировой динамике и 2-я в европейской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometers.

Всего в мире COVID-19 заболели 30 976 621 (за сутки – 291 222) человек, выздоровели 22 577 829 (241 545) пациентов, умерли 960 872 (5142).

США на втором месте по количеству новых случаев за сутки (42 533), затем следуют Бразилия (30 913), Франция (13 498) и Аргентина (9276).

Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировали в Индии (1149), Бразилии (708), США (657), Мексике (624) и Колумбии (189).

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По количеству умерших в сутки Украина 16-я в мировой динамике и 2-я в европейской (48). В Европе за предыдущие сутки самая высокая смертность в России (144 летальных случая).

С начала эпидемии в Китае до 19 сентября в мире было зафиксировано 30,98 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 22,58 миллиона человек, а 961,4 тысячи пациентов (4%) умерли.

Активных случаев в настоящее время – почти 7,44 млн, из них серьезные или критические 61,4 тысячи (1%).

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