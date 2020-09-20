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Новости Коронавирус и карантин
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Украина - на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 после России

За последние сутки больше всего заболевших в мире выявили в Индии (92 755). Украина (3240) заняла 15-е место, при этом по количеству умерших в сутки Украина 16-я в мировой динамике и 2-я в европейской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometers.

Всего в мире COVID-19 заболели 30 976 621 (за сутки – 291 222) человек, выздоровели 22 577 829 (241 545) пациентов, умерли 960 872 (5142).

США на втором месте по количеству новых случаев за сутки (42 533), затем следуют Бразилия (30 913), Франция (13 498) и Аргентина (9276).

Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировали в Индии (1149), Бразилии (708), США (657), Мексике (624) и Колумбии (189).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и 18 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина. В восьми регионах больницы заполнены более, чем на 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По количеству умерших в сутки Украина 16-я в мировой динамике и 2-я в европейской (48). В Европе за предыдущие сутки самая высокая смертность в России (144 летальных случая).

Украина - на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 после России 01

С начала эпидемии в Китае до 19 сентября в мире было зафиксировано 30,98 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 22,58 миллиона человек, а 961,4 тысячи пациентов (4%) умерли.

Активных случаев в настоящее время – почти 7,44 млн, из них серьезные или критические 61,4 тысячи (1%).

Украина - на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 после России 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав обновил разделение стран на "красную" и "зеленую" зоны по уровню распространения COVID-19. СПИСОК

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карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Зєєєля у нас оголосив себе улюбленого "чемпіоном по боротьбі з короновірусом".
Брехло.
Єдине що воно може так це брехати. Ну і красти, звичайно.
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20.09.2020 08:52
+11
Украина - на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 после России - Цензор.НЕТ 6245
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20.09.2020 08:55
+8
Ну так у нас же тут мастера спорта по коронавирусу☹️
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20.09.2020 08:50
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Правила форума Совет форумчан
Ну так у нас же тут мастера спорта по коронавирусу☹️
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20.09.2020 08:50 Ответить
А Зєлєнскій таки трішки збрезав по чемпіонство стосовно КОВІД. По-перше, не чемпіони, а лише другі, тому, підозрюю, будуть старатися вийти на перше місце. І по-друге, не світу, а Європи. Це дещо інший рівень. Це був сарказм. А тепер серйозно: ........... (матюки). Гидко!
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20.09.2020 09:32 Ответить
просто ЗЕ душечка вровень то как с Х..лом и *********.. Украину посставил просто слезно посмотреть... мразь короче... добулыся болотной топи... и тут с Ковидом
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20.09.2020 09:56 Ответить
Корономор
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20.09.2020 11:12 Ответить
мастера спорта по ковид
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20.09.2020 08:51 Ответить
Ну хоть тут мы в первых рядах...
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20.09.2020 08:51 Ответить
У повідомленні явно не враховано нових випадків коронавірусу, зафіксованих у Франції, Іспанії та Брекситанії, які позбавляють Нашу Епідемію призового місця, відсуваючи аж на п'яту сходинку єврорейтингу.
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20.09.2020 13:46 Ответить
А чого Брекситанії? Вони ж вроді уже того екзитнулися...
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20.09.2020 13:54 Ответить
Ну, по-перше, екситувати вони хочуть з ЄС (не плутиати з партією!), а не з Європи...
А по-друге - охвіційно вони ще нікуди не ділися і тепер пробують злякати Євроспільноту "розривом угоди про розрив".
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20.09.2020 14:52 Ответить
Ну з Європи вони ніяк не екзитнуться це і так зрозуміло. А от що до виходу з ЕС то це робота не одного року. Це кацапи можуть віджати півострів за тиждень і говорити Шо все по закону.
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20.09.2020 15:00 Ответить
Не совсем корректная информация. Надо считать от количества жителей страны.
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20.09.2020 08:52 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/ відкривайте додаткові стовпчики і аналізуйте.
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20.09.2020 08:57 Ответить
Кто сказал?
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20.09.2020 08:59 Ответить
Да, в таблице есть и эта информация: количество случаев на 1 млн населения и количество смертей на 1млн населения. На сайте источника можно сортировать таблицу по параметрам.
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20.09.2020 09:29 Ответить
Зєєєля у нас оголосив себе улюбленого "чемпіоном по боротьбі з короновірусом".
Брехло.
Єдине що воно може так це брехати. Ну і красти, звичайно.
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20.09.2020 08:52 Ответить
Где те звездюки рассказывающие, что Ковида нет и не надо париться и носить маски. Не хотите за смерти людей ответить?
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20.09.2020 08:53 Ответить
они уже своё дело сделали, быдло радостно подхватило и вот,что имеем, то имеем!
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20.09.2020 19:35 Ответить
Украина - на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 после России - Цензор.НЕТ 6245
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20.09.2020 08:55 Ответить
... Украина (3240) заняла 15-е место ...

... США на втором месте по количеству новых случаев за сутки (42 533) ...

???
Ніби про спортивні змагання пишуть. Для чого це ?
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20.09.2020 08:56 Ответить
Украина - на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 после России - Цензор.НЕТ 1626
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20.09.2020 08:56 Ответить
А 50% не мають.
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20.09.2020 09:24 Ответить
У них еще есть шанс в 95%,попасть в списки выявленных с ковидом и перенести его бессимптомно.
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20.09.2020 10:42 Ответить
А за даними OurWorldInData - на першому місці.
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20.09.2020 09:02 Ответить
первая ...бо раиська не европа,а азиопа
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20.09.2020 09:03 Ответить
Слуги Народа Мастера спорта по борьбе с короновирусом!
В. ЗЕЛЕНСКИЙ
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20.09.2020 09:04 Ответить
ПРУФ:
https://youtu.be/O-7NCRUH5Wo?t=21 МЫ МАСТЕРА СПОРТА!
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20.09.2020 09:07 Ответить
Быдло без масок досягло свого.
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20.09.2020 09:10 Ответить
шведы 88237 заболевших,5865 умерших,смертность на миллион 580...
а лукаша сейчас другие заботы...единственно,может таки умудрился ***** в сочи заразить
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20.09.2020 09:17 Ответить
Медиана умерших в Швеции 86 лет это значит что половина умерших с вирусом старше 86 и в домах престарелых . Ну и что дальше а дальше что у них 1 человек с вирусом умирает в день. В Европе 80+ средние потери от вируса . До 18 лет 0%
.
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20.09.2020 10:10 Ответить
медиана,бисектрисса...значит если в доме престарелых-то и фу на него...а если у нас старушка в своем доме,а дети внуки на зароботках-то это ой...
надо как то определяться с крестиком и трусами...
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20.09.2020 10:16 Ответить
В Беларуси смертность только в июне 2020 превысила среднюю для этого сесяца примерно на 3600-3700. А еще в мае - примерно на 1400-1500 и в апреле выше среднего на 500-600. А по официальной статаистике таракана - на 30-е июня от ковида умерло 392 человека.

https://officelife.media/upload/iblock/b03/b03df02b0a0a010762a82c8bf77ff577.jpg Україна - на 2 місці в Європі з добової смертності від COVID-19 після Росії - Цензор.НЕТ 3284 Україна - на 2 місці в Європі з добової смертності від COVID-19 після Росії - Цензор.НЕТ 1501
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20.09.2020 09:58 Ответить
Зато за первые 3 месяца умерло меньше.
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20.09.2020 13:56 Ответить
Вы полагаете, это потому что они маски не носили?
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20.09.2020 19:43 Ответить
Из-за тёплой зимы. И все те кто не умерли зимой умерли в мае-июне.
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20.09.2020 20:04 Ответить
И по этой причине https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/6/7265474/ Смертность в Беларуси за первое полугодие побила пятилетний рекорд ?
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20.09.2020 21:57 Ответить
А чего только за 5 лет? Надо смотреть хотя бы за 20. Да и по графику видно, что превышение небольшое. А ведь нас пугали, что страны без карантина и ношения намордников вымрут к осени.
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21.09.2020 01:12 Ответить
Небольшое? по графику видно, что превышение 5500-5800, что примерно соответствует показателям Швеции. В пересчете на население Украины это было бы порядка 22-23 тысячи смертей. Вы к этому нас толкаете?
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21.09.2020 09:21 Ответить
Умерли те кто умер бы и от гриппа. Но всё идёт к тому, что скоро уже начнут умирать от голода из-за нищеты вызванной этим психозом.
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21.09.2020 17:05 Ответить
Вы хотите сказать, что предыдущие 4 года от гриппа в Беларуси никто не умирал, а тут за март, апрель июнь и июль 2020 вдруг решили от чего-то умереть. И ведь явно, что не от гриппа.
Вывод: статистика Беларуси по ковиду - фальсификация.
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21.09.2020 20:09 Ответить
Если сравнивать Швецию и Украину то при шведском подходе у нас было бы
5865*4,2=24633 умерших

115*4,2=483 максимальное число умерших за день

88237*4,2=370595 случаев заболеваний

Наша медицина просто захлебнулась бы и все было бы гораздо хуже. Но, похоже, именно этого Вам и надо.
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20.09.2020 10:04 Ответить
Все ще попереду, зважаючи на експоненційний характер зростання. А коли захворюваність перетне межу за якою можливість госпіталізації стане малоймовірною, швидкість зростання лише збільшиться.
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20.09.2020 20:05 Ответить
Не захлебнулась бы. Или в Украине медицина намного хуже белорусской?
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20.09.2020 20:06 Ответить
Мы тут Украину со Швецией сравнивали. А в Беларусь весьма сильно мутит со статистикой по ковиду.
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20.09.2020 22:22 Ответить
Высокую смертность не удалось бы скрыть. Ведь многие врачи против Луки.
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21.09.2020 01:13 Ответить
Ну, вот это скрыть и не получилось. https://www.currenttime.tv/a/belarus-covid-medic-death/30605620.html Смертность от COVID-19 среди врачей в Беларуси в 15-30 раз выше, чем в других европейских странах? Как так получилось
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21.09.2020 09:17 Ответить
"В Беларуси нет официальной статистики о том, сколько медиков погибло от коронавируса". Всё остальное домыслы.
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21.09.2020 17:02 Ответить
А официальная статистика Беларуси, она ведь против Лукашенко, правда?
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21.09.2020 20:10 Ответить
Вот это тоже домыслы?
https://censor.net/ru/user/440999

Высокую смертность не удалось бы скрыть. Ведь многие врачи против Луки.
https://censor.net/ru/comments/locate/3220294/019214b9-b83a-72da-9963-6cdad1c1dc22
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21.09.2020 20:11 Ответить
Мокшания тоже Ивропа???
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20.09.2020 09:13 Ответить
по областям,районам и населенным пунктам

https://healthcenter.od.ua/coronavirus/operatyvnyj-monitoryng-sytuacziyi-dovkola-covid-19/
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20.09.2020 09:13 Ответить
кстати нам степанов неделю назад рассказывал что у нас самая низкая смертность))
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20.09.2020 09:13 Ответить
Такий же свистун як і ти.
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20.09.2020 09:25 Ответить
ты 12 в школе получил, что родители планшет дали? или они как всегда пьяные спят?))))
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20.09.2020 10:10 Ответить
Зеленский взял эту ситуацию под личный контроль
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20.09.2020 09:17 Ответить
Украина - на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 после России - Цензор.НЕТ 2577
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20.09.2020 09:20 Ответить
Догонім і пєрєгонім *********!
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20.09.2020 09:22 Ответить
Как там говорил Зе - "мы чемпиона по борьбе с ковидом"..Близко, но еще нет.. Впереди "старший брат", но и "почетное" серебро, второго места на первенстве Европы это весомое "достижение" Хотя мы можем вполне и оспорить "успех" соседа. Если сравнить численность населения, при соотношении 1 к 3.. То наверное все таки мы впереди. А все благодаря чему.., как сказал " мудрый Зе волшебник с Банковой", это из за начавшейся предвыборной компании... ( вот я и не пойму, он так шутит или полный деб-л)
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20.09.2020 09:23 Ответить
Это красновречивое доказательство что медицина Украины так и не выбралась из совковой параши. Отстала на 50 лет и похоже никому не под силу оживить покойника в белом халате. Искренне сичтаю украинских врачей в массе, опасней чем бандиты в 90-е, те в десятки раз меньше людей угробили чем эти недоучки. И тем более это более опасная публика чем торговцы легкими наркотиками, те лечат, а эти калечат со своим бедумным и повсеместными назначениями опасных антибиотиков и кучи фуфла.
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20.09.2020 09:33 Ответить
Отстала на 50 лет ? Да вы оптимист. Отстала навсегда.
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20.09.2020 09:40 Ответить
Тут дело не в медицине, а в зеленых дегенератах, которыми своими велюровыми карантинами нивелировали опасность болезни
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20.09.2020 10:39 Ответить
Тем временем в Орде умер работник цеха пропагандонов ведущий РуССССког лото. Якобы пневмония, ИВЛ не помог. Убрался за один день.
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20.09.2020 09:42 Ответить
Зебили равняются на кацапов.
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20.09.2020 09:58 Ответить
Не может быть! Зе и Степанов говорят, что у нас все хорошо и все под контролем. Даже 37 миллиардов из фонда КОВИД можем выделить на распил ЗЕмафии.
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20.09.2020 09:59 Ответить
Нет, нужно стараться обогнать «старшего брата» Зеленского в этом деле.
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20.09.2020 10:09 Ответить
Супер результат. Спасибо зе-команде! Они сделали вас вместе.
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20.09.2020 10:37 Ответить
точь в точь как и в 1933 в самой аграрной стране Европы был голод
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20.09.2020 10:39 Ответить
Смертность нельзя сравнивать в Украине с Россией и миром - так как в Украине значительно ниже численность. Правильно было бы сравнить на 100 тыс населения и Украина была бы точно на первых местах в мире и европе.
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20.09.2020 10:43 Ответить
А по загальній кількості?
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20.09.2020 10:49 Ответить
Россия не Европа.
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20.09.2020 10:50 Ответить
"не украинские служивы" в гонке за рашистским хозяином -лидером
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20.09.2020 11:08 Ответить
Так клоун все бабки на ковид разворовывает на дорогах Схема безпроиграшная
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20.09.2020 11:27 Ответить
Тот редкий случай,когда радует выражение "мы отстаем от кацапов")
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20.09.2020 11:27 Ответить
Головне, щоб злочинного масочного режиму не запроваджували, базарів не закривали і щоб працював транспорт та розважально-харчувальні заклади...
І можна бути впевненим: до 25 жовтня (включно) жоден обласний центр не опиниться в "червоній зоні" і жодного злочинного посилення необов'язкового карантину не станеться.
А там видно буде... Приблизно таке:

Україна - на 2 місці в Європі з добової смертності від COVID-19 після Росії - Цензор.НЕТ 9550
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20.09.2020 11:31 Ответить
головне, чтоб таких "икспертов" лахтинских банили вовремя!
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20.09.2020 19:40 Ответить
Україна - на 2 місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 після Росії - Цензор.НЕТ 1539
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20.09.2020 21:48 Ответить
Может Медведчук с Кернесом окочурятся...
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20.09.2020 11:41 Ответить
Україна - на 2 місці в Європі з добової смертності від COVID-19 після Росії - Цензор.НЕТ 3453
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20.09.2020 12:09 Ответить
На первом месте, раися - не европа, раися - азия.
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20.09.2020 13:19 Ответить
"Активных случаев в настоящее время - почти 7,44 млн, из них серьезные или критические 61,4 тысячи (1%)"
Всё, что нужно знать об этом "супер-опасном" вирусе.
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20.09.2020 13:51 Ответить
сам придумал? Или из методички?
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20.09.2020 19:41 Ответить
Новость не можешь внимательно прочитать?
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20.09.2020 20:02 Ответить
Всего в мире COVID-19 заболели 30 976 621 (за сутки - 291 222) человек, выздоровели 22 577 829 (241 545) пациентов, умерли 960 872 (5142).Источник: https://censor.net/ru/n3220294

Итого текущая летальность 960872*100/30976621=3,10%
И если из текущих 7,44 млн серьезных или критическиих случаев 61,4 тысячи (1%), то 2,1% уже в стране "вечной охоты".
Всё, что нужно знать об этом опасном вирусе.
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21.09.2020 20:57 Ответить
Зе виноват.
А вот при Пе такого не было.
И если бы выбрали Пе вот нихто бы заболел и не умер.
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21.09.2020 00:09 Ответить
 
 