РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6514 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 425 23

В Украине за сутки подтвердили 2966 новых случаев COVID-19, 41 человек умер

За минувшие сутки в Украине подтвердили 2966 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего новых инфицированных в Харьковской, Одесской, Тернопольской областях и Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в Украине COVID-19 заразились 175 678 человек. Умерли от болезни 3557 человек.

За вчера от коронавируса в стране вылечились 758 человек и 41 человек умер от недуга.

Больше всего новых инфицированных в Харьковской (+424), Тернопольской (+231), Одесской (+217) областях и Киеве (+343).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 после России

В Украине за сутки подтвердили 2966 новых случаев COVID-19, 41 человек умер 01

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Зебіл у родині - горе у країні.
показать весь комментарий
20.09.2020 09:12
+5
Если сравнивать Швецию и Украину то при шведском подходе у нас было бы
5865*4,2=24633 умерших
115*4,2=483 максимальное число умерших за день
88237*4,2=370595 случаев заболеваний

Наша медицина просто захлебнулась бы и все было бы гораздо хуже. Но, похоже, именно этого Вам и надо.
показать весь комментарий
20.09.2020 10:07
+4
Може тому, що у Швеції захворів на КОВІД кожен 115 мешканець і помер кожен 1724?
Бо в Україні це кожен 253 і 12422 відповідно...
показать весь комментарий
20.09.2020 10:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зебіли!
показать весь комментарий
20.09.2020 09:04 Ответить
Ну что ты так?!
Они лучшие мастера по пандемия!)))
показать весь комментарий
20.09.2020 09:06 Ответить
пфф...
А ви не чули, що корона не сезонне захворювання ?
Який ще імунітет к зімє ? До чого ?
показать весь комментарий
20.09.2020 09:15 Ответить
Може тому, що у Швеції захворів на КОВІД кожен 115 мешканець і помер кожен 1724?
Бо в Україні це кожен 253 і 12422 відповідно...
показать весь комментарий
20.09.2020 10:05 Ответить
Если сравнивать Швецию и Украину то при шведском подходе у нас было бы
5865*4,2=24633 умерших
115*4,2=483 максимальное число умерших за день
88237*4,2=370595 случаев заболеваний

Наша медицина просто захлебнулась бы и все было бы гораздо хуже. Но, похоже, именно этого Вам и надо.
показать весь комментарий
20.09.2020 10:07 Ответить
З статистики Worldometr виходять трохи інші цифри - майже 480 тис захворівших, та, в цьому випадку, це не принципово, бо майже трикратне підвищення кількості хворих дійсно призвело б до колапсу медицини.
показать весь комментарий
20.09.2020 10:22 Ответить
Друже, все ещё впереди... Мы сейчас как Италия в начале марта 2020 года. Все говорят про вторую волну, но у нас только первая набирает обороты...
показать весь комментарий
20.09.2020 11:16 Ответить
А у нас, что, есть де факто хоть какой-то карантин? В чем выражается? В бинокль не вижу! Уверен, что в либеральной типа Швеции все серьезнее, чем в нашей стране *****.тических мачо...
показать весь комментарий
20.09.2020 10:26 Ответить
лахта не спит!
показать весь комментарий
20.09.2020 19:32 Ответить
Зебіл у родині - горе у країні.
показать весь комментарий
20.09.2020 09:12 Ответить
І це істи на😁
показать весь комментарий
20.09.2020 11:17 Ответить
Выходные... статистика снизилась.. Естественный процесс. Посмотрим по вторнику.
показать весь комментарий
20.09.2020 09:14 Ответить
Украина занимает первые места везде
только с другой стороны
только в России населения в пять раз больше
поэтому и смертей больше
показать весь комментарий
20.09.2020 09:28 Ответить
90 МЛН ЧЕЛОВЕК, РЕАЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ

https://www.youtube.com/watch?v=95Hl9oHw9_o
показать весь комментарий
20.09.2020 10:46 Ответить
Почему заражённых в десять раз больше?
показать весь комментарий
20.09.2020 17:41 Ответить
Ес твою мать в Харьковской (+424),хоть в город не показывайся.Придется на даче зимовать.
показать весь комментарий
20.09.2020 09:48 Ответить
Где те дебилы, которые 1.5 года назад орали, что хуже не будет если избрать клоуна президентом?! Хуже настало прямо уже!
показать весь комментарий
20.09.2020 10:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Lu9kEYIOa7U Ми маємо ІМУНІТЕТ від коронавірусу!
показать весь комментарий
20.09.2020 11:11 Ответить
Яндекс ты где ?под каким ником?
показать весь комментарий
20.09.2020 17:38 Ответить
 
 