В Украине за сутки подтвердили 2966 новых случаев COVID-19, 41 человек умер

За минувшие сутки в Украине подтвердили 2966 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего новых инфицированных в Харьковской, Одесской, Тернопольской областях и Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в Украине COVID-19 заразились 175 678 человек. Умерли от болезни 3557 человек.

За вчера от коронавируса в стране вылечились 758 человек и 41 человек умер от недуга.

Больше всего новых инфицированных в Харьковской (+424), Тернопольской (+231), Одесской (+217) областях и Киеве (+343).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 после России