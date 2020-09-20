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В Украине за сутки подтвердили 2966 новых случаев COVID-19, 41 человек умер
За минувшие сутки в Украине подтвердили 2966 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего новых инфицированных в Харьковской, Одесской, Тернопольской областях и Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
С начала пандемии в Украине COVID-19 заразились 175 678 человек. Умерли от болезни 3557 человек.
За вчера от коронавируса в стране вылечились 758 человек и 41 человек умер от недуга.
Больше всего новых инфицированных в Харьковской (+424), Тернопольской (+231), Одесской (+217) областях и Киеве (+343).
Топ комментарии
+8 Dmitriy k #474925
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+5 Антип61
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+4 Said_
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Они лучшие мастера по пандемия!)))
А ви не чули, що корона не сезонне захворювання ?
Який ще імунітет к зімє ? До чого ?
Бо в Україні це кожен 253 і 12422 відповідно...
5865*4,2=24633 умерших
115*4,2=483 максимальное число умерших за день
88237*4,2=370595 случаев заболеваний
Наша медицина просто захлебнулась бы и все было бы гораздо хуже. Но, похоже, именно этого Вам и надо.
только с другой стороны
только в России населения в пять раз больше
поэтому и смертей больше
https://www.youtube.com/watch?v=95Hl9oHw9_o