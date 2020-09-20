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Россия, Беларусь и еще 11 авторитарных стран выступили в ООН против пункта об "Обязанности защищать"

Россия, Беларусь и еще 11 авторитарных стран выступили в ООН против пункта об

Российская Федерация и еще 12 авторитарных стран проголосовали против дальнейшего рассмотрения на 75-й Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций пункта об "Обязанности защищать", чтобы сузить возможность ООН обсуждать преступления против человечности и нарушения прав человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в субботу на официальной странице в Фейсбуке постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Беларусь, Иран, Кыргызстан, ДР Конго, КНР, Куба, Мьянма, Никарагуа, Россия, Египет, Эритрея, Южный Судан, Сирия", - перечислил украинский дипломат страны, высказавшиеся против во время голосования.

Кислица подчеркнул, что эти страны входят в "круг ярых борцов с правом Генассамблеи обсуждать вопросы, имеющие прямое отношение к борьбе с массовыми нарушениями прав человека и преступлениями против человечности". Эти страны "упрямо и отчаянно" борются за то, чтобы в ООН не обсуждали их собственную извращенную концепцию.

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Соответствующее предложение на голосование внесла Сирия, по словам Кислицы, "одна из главных прокси" России в Генассамблее.

"Эта страна часто используется российскими дипломатами, которые делают вид в ГА, что это собственно не их инициатива, но они готовы поддержать. Матрица "настамнет", - отметил украинский дипломат.

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Обязанность защищать, или обязанность защитить (responsibility to protect (R2P) - это концепция, определенная в международном праве. Она была поддержана ООН в 2005 году. Согласно концепции, на государстве лежит первичный долг по защите населения на его территории. Если государство не в состоянии защитить людей, то ли из-за отсутствия возможности, то ли из-за нехватки или отсутствия политической воли — обязанность защищать переходит к международному сообществу.

Автор: 

ООН (4177) права человека (988) Кислица Сергей (171)


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Топ комментарии
+51
Мені здається, що світовому співтовариству час подумати, як захистити нас всіх від тих ненормальних.
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20.09.2020 09:26
+29
азарову в ответ

Россия, Беларусь и еще 11 авторитарных стран выступили в ООН против пункта об "Обязанности защищать" - Цензор.НЕТ 2458
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20.09.2020 09:39
+27
Если ООН ничего не может сделать с кучкой подонков и убийц,то нафига это ООН нужна?
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20.09.2020 09:34
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Не заметил. Мои извинения Ци за поклеп.
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20.09.2020 12:07 Ответить
Эта "обязанность защищать" еще больше укрепит диктатуру сверхдержав.
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20.09.2020 12:04 Ответить
Тогда зачем было подписываться под декларациями и другими международными договорами, честно и публично денонсируте эти документы /и тогда какой спрос?/
Меня, к примеру, тоже не устраивает декларация о правах "голых обезьян", но в таком случае нужно публично четко и обаснованно объявить в чем разница между людьми и "голыми обезьянами" /а она есть и очень существенная/!
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20.09.2020 12:05 Ответить
Чудесный список стран. Удивительно, нет КНДР или оно просто положило на ООН
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20.09.2020 12:12 Ответить
Думаю большинство воздержались, чтобы Запад не наказал.
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20.09.2020 12:15 Ответить
Пора этих дикарей выгонять из ООН на хер.Пусть создают своё миниООН и епутся там как хотят.
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20.09.2020 12:20 Ответить
Нельзя. Они создают иллюзию демократии в этом ООН.
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20.09.2020 12:29 Ответить
Те що коїться в Криму - з цієї опери, кацапи не можуть забезпечити водою всіх кримчан, бо витрачають воду на завезених кацапських військових і їх сім ї
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20.09.2020 13:02 Ответить
СПИСОК СТРАН ДОСТОЙНЫХ ДРУГ ДРУГА КАК И ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ООН !)
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20.09.2020 17:34 Ответить
Беларусь, Иран, Кыргызстан, ДР Конго, КНР, Куба, Мьянма, Никарагуа, Россия, Египет, Эритрея, Южный Судан, Сирия- ось і бачимо коаліцію з якою ерефія буде вести світову війну. Хоча, у випадку з КНР ерефії треба бути дуже уважними.
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21.09.2020 10:56 Ответить
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