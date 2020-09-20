Россия, Беларусь и еще 11 авторитарных стран выступили в ООН против пункта об "Обязанности защищать"

Российская Федерация и еще 12 авторитарных стран проголосовали против дальнейшего рассмотрения на 75-й Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций пункта об "Обязанности защищать", чтобы сузить возможность ООН обсуждать преступления против человечности и нарушения прав человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в субботу на официальной странице в Фейсбуке постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Беларусь, Иран, Кыргызстан, ДР Конго, КНР, Куба, Мьянма, Никарагуа, Россия, Египет, Эритрея, Южный Судан, Сирия", - перечислил украинский дипломат страны, высказавшиеся против во время голосования.

Кислица подчеркнул, что эти страны входят в "круг ярых борцов с правом Генассамблеи обсуждать вопросы, имеющие прямое отношение к борьбе с массовыми нарушениями прав человека и преступлениями против человечности". Эти страны "упрямо и отчаянно" борются за то, чтобы в ООН не обсуждали их собственную извращенную концепцию.

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Соответствующее предложение на голосование внесла Сирия, по словам Кислицы, "одна из главных прокси" России в Генассамблее.

"Эта страна часто используется российскими дипломатами, которые делают вид в ГА, что это собственно не их инициатива, но они готовы поддержать. Матрица "настамнет", - отметил украинский дипломат.

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Обязанность защищать, или обязанность защитить (responsibility to protect (R2P) - это концепция, определенная в международном праве. Она была поддержана ООН в 2005 году. Согласно концепции, на государстве лежит первичный долг по защите населения на его территории. Если государство не в состоянии защитить людей, то ли из-за отсутствия возможности, то ли из-за нехватки или отсутствия политической воли — обязанность защищать переходит к международному сообществу.