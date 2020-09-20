Зеленский обратился ко "всем своим" перед выборами: "Заканчивайте отказываться от ответственности и стелить себе соломку"
На местных выборах придется преодолевать тяжелое сопротивление старых ярых коррупционеров на местах, которые "спрессованы в прочные кланы и региональные мафии", но нужно работать в режиме "24/7".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский написал на странице в Facebook. Приводим его текст полностью.
"Разве мы уже не хотим изменить страну? Нет? Не просто поменять фамилии на кабинетных табличках, а получить наконец эффективное, удобное, современное и адекватное государство? Так давайте менять. Не ныть, не жаловаться, не прятаться, не сетовать на кого-то. А именно менять. По-настоящему. Без предварительных подсчетов и сравнений. Давайте показывать людям, что мы готовы работать и бороться. Бороться за то, чтобы, вопреки традиционным заговорам, получить еще одну возможность обнулить старые "серые элиты" на местах. Это, конечно, очень трудно. Потому что любая радикальная смена правил игры - это прежде всего ответственность. За себя и за свою команду. И это бесспорное преодоление тяжелого сопротивления старых ярых коррупционеров на местах, которые буквально спрессованы в прочные кланы и региональные мафии.
На мой взгляд, сегодня речь идет не только о выборах в органы местного самоуправления. Речь все еще о возможности перезагрузить наши традиционные социальные отношения, в которых годами работало отвратительное правило: коррумпированному меньшинству закон не писан, а большинству - нищета, несправедливость, обман. Речь сейчас о том, куда мы все-таки хотим в итоге дойти? И хотим ли? Или уже сломались на полпути? Но разве настоящие изменения могут произойти без выигрыша, без победы, без веры в себя? Вот почему необходимо, чтобы блестели глаза. Чтобы вопреки. Чтобы все вокруг видели желание идти и бороться. По-другому никак.
Да, я прекрасно понимаю, что "не все, не сразу и не быстро". И что есть ошибки. И что бывают у нас ошибки в людях, в кандидатах, в депутатах. Но сильным считается не тот, кто не ошибается, а тот, кто эти ошибки признает и исправляет. Или мы живем в идеальном мире? А если нет, тогда быстро исправляем ошибки и движемся вперед.
Всегда стараюсь максимально широко открывать двери для прогрессивных изменений. Давать шанс. Брать в свою команду тех, кто готов работать и отвечать за сделанное. Берите и делайте. И отвечайте. Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме "24/7" и постоянно доказывать людям свою полезность".
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"Жиди віками були замкнутою в собі спільнотою, що призвело до "інцестів, родинних шлюбів та кровозмішення". Це факт. та наслідки.
В своих интервью ведущий не раз упоминал о прибыльном бизнесе, честно заработанных миллионах и чуть ли не собственном парке самолетов. При этом, когда дело дошло до раздела всего этого богатства, Андрей доказал суду, что делиться с бывшей женой ему нечем.
Печерский суд, рассматривавший дело, признал банкротство Пальчевсского, и в правах на раздел имущества Елене отказал. И в связи с этим закономерно возникает вопрос: Андрей, якобы спонсирующий программу «Шустер Live», владеющий клиникой «Евролаб» и другими компаниями, все это время пускал пыль в глаза? Или просто-напросто решил не делиться с экс-супругой?
зе-команді доведеться долати важкий опір старих затятих корупціонерів на місцях
совсем не смешно.
идет команда зеленых коррупционеров, венец коррупционной деятельности в Украине. Чего они могут начудить под наркотой, один Бог знает. Мы же не в зоопарке, хватит ставить эксперименты над собой
- Щоби дали дорогу молодим корупціонерам?
Ті, що "галасавали па приколу", або "кто-угодно, только не Парашенка..."зрозуміли це через півроку після виборів...
До ЗЕ-ідіотів це стало доходить через рік...
До ЗЕ-батраків дійде, коли їм за роботу перестануть платить гроші...
Зебил - враг страны,
Но Барыга - причина появления Зебила.
И оба они - неукраинцы.
Но пока есть такие дегенераты, как Кал Голодный -
Мы будем вступать из одного лайна в другое.
Там явно просится другая - для которой нужен ваЗЕлин...
...Зеленский призывает свою команду брать на себя ответственность. Просто замечательные слова. Особенно от человека, который обещал уже здесь и сейчас побороть коррупцию, поднять экономику, остановить войну, распродать госдачи, самолеты и кортежи, а учителям по 4000 долларов зарплаты. От человека, который все это время только тем и занимается, что ищет, на кого сбросить ответственность за свои неудачи и невыполненные обещания", - пишет нардеп.
Также Гончаренко обратился к президенту: "Владимир Александрович, это вам пора заканчивать искать оправдания и "стелить соломку". Ответственность за весь этот беспорядок, который творится сейчас в стране, лежит только на вас. Поэтому следующие выборы вам не выгодней проиграть. На следующие выборы вам вообще не стоит идти".
В прошлом - яркий представитель русского мира и борец за русский язык.
На ходу переобулся и присосался к Барыге.
Сейчас, видать, обратно никто не берет.
Цитировать этого персонажа - дурной тон.
"... пуйло играет вдолгую. Украина, пока - действительно - ему не по зубам, такая. Он запустил в Украине - невидимые - процессы разложения. Яд - что-то типа Новичка, убивающего медленно, но уверенно, проникая и заражая плоть и кровь украинского общества: (РПЦ+сексоты (огромная опухоль этой секты, проросла своими миазмами во все социальные щели)+ откровенные политические враги, типа медведчука и компании из ОПЗЖ+холуи и манкурты из секты "анамвсеравно"). Давшие 73% зеленскому-клоуну, регулярно подкармливаемыми всякой помоечной чушью из мудведчуковой телекухни. Это, все, реально существует..."
але пуйлу буде по зубам Україна після катастрофічного правління шмарклі, дєрьмака та інших гебешних консерв, що ведуть до катастрофи.
Так вот вопрос: это мародёры или денег нет? Если денег нет, то где они - кто ворует?
Если деньги есть, но не закупают - это сознательное вредительство?
https://citaty.info/man/*******-cherchill Уинстон Черчилль
«Трусость всегда стремится переложить ответственность на кого-нибудь другого». Хулио Кортасар