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Новости Местные выборы-2020
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Зеленский обратился ко "всем своим" перед выборами: "Заканчивайте отказываться от ответственности и стелить себе соломку"

Зеленский обратился ко

На местных выборах придется преодолевать тяжелое сопротивление старых ярых коррупционеров на местах, которые "спрессованы в прочные кланы и региональные мафии", но нужно работать в режиме "24/7".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский написал на странице в Facebook. Приводим его текст полностью.

"Разве мы уже не хотим изменить страну? Нет? Не просто поменять фамилии на кабинетных табличках, а получить наконец эффективное, удобное, современное и адекватное государство? Так давайте менять. Не ныть, не жаловаться, не прятаться, не сетовать на кого-то. А именно менять. По-настоящему. Без предварительных подсчетов и сравнений. Давайте показывать людям, что мы готовы работать и бороться. Бороться за то, чтобы, вопреки традиционным заговорам, получить еще одну возможность обнулить старые "серые элиты" на местах. Это, конечно, очень трудно. Потому что любая радикальная смена правил игры - это прежде всего ответственность. За себя и за свою команду. И это бесспорное преодоление тяжелого сопротивления старых ярых коррупционеров на местах, которые буквально спрессованы в прочные кланы и региональные мафии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" с треском проигрывает выборы. Но разве Зеленский виноват, что на его горбу к власти пришло множество мерзавцев?", - Гордон

На мой взгляд, сегодня речь идет не только о выборах в органы местного самоуправления. Речь все еще о возможности перезагрузить наши традиционные социальные отношения, в которых годами работало отвратительное правило: коррумпированному меньшинству закон не писан, а большинству - нищета, несправедливость, обман. Речь сейчас о том, куда мы все-таки хотим в итоге дойти? И хотим ли? Или уже сломались на полпути? Но разве настоящие изменения могут произойти без выигрыша, без победы, без веры в себя? Вот почему необходимо, чтобы блестели глаза. Чтобы вопреки. Чтобы все вокруг видели желание идти и бороться. По-другому никак.

Да, я прекрасно понимаю, что "не все, не сразу и не быстро". И что есть ошибки. И что бывают у нас ошибки в людях, в кандидатах, в депутатах. Но сильным считается не тот, кто не ошибается, а тот, кто эти ошибки признает и исправляет. Или мы живем в идеальном мире? А если нет, тогда быстро исправляем ошибки и движемся вперед.

Всегда стараюсь максимально широко открывать двери для прогрессивных изменений. Давать шанс. Брать в свою команду тех, кто готов работать и отвечать за сделанное. Берите и делайте. И отвечайте. Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме "24/7" и постоянно доказывать людям свою полезность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Получить меньше на выборах для нас выгодней. Меньше негатива", - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) местные выборы (2752)


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Топ комментарии
+90
Не мешайте героин и кокаин.
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20.09.2020 09:56
+79
Зеленский обратился ко "всем своим" перед выборами: "Заканчивайте отказываться от ответственности и стелить себе соломку" - Цензор.НЕТ 9673
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20.09.2020 10:03
+66
Арахамка вже сказав - що чим менше перемог на виборах, тим краще для твоїх служанок - менше відповідальності.
Щось не бачу жодного законопроекту, який би допоміг країні розвиватись, запросити інвесторів.
Самі балачки нероби, яка збільшила бюджетні витрати на своє утримання.
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20.09.2020 09:55
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Страница 4 из 4
Спокоен и, увы, атеист. Так что после смерти тело просто сожгут и пепел развеют. Постоянно удивляют люди которых приучили каяться за несуществующие грехи и отстаивать чужую точку зрения. Я скорее индивидуалист и нонконформист - в роду никогда не было ни одного члена любой партии. Мы всегда в оппозиции или, как я, во внутренней эмиграции. Вот так и живем. Веками при любой чуждой по духу власти и никуда отсюда не уедем. Я это к тому, что коммунист и фашист это синонимы, а я никого не собираюсь "загонять к счастью железной рукой".
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20.09.2020 21:48 Ответить
А то, что кто-то имеет уровень развития, который позволяет иметь свою собственную точку зрения Вами не рассматривается? Ну а прочитав Вашу собственную оценку себя, индивидуального, вывод грустный. Симбиоз приспособленца с позицией "Баба яга против" не выглядит оптимистично. Даже затрудняюсь представить, что в вашем близком окружении считается "не чуждой по духу властью"
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20.09.2020 21:59 Ответить
Приспособленцы как раз наоборот конформисты и поддерживают любую точку зрения большинства. Если Вы думаете что надеяться только на себя просто, то заверяю что это не так. Независимость требует значительных усилий. В моем случае было бы куда проще продолжать заведовать кафедрой чем 12 лет назад уйти во внутреннюю эмиграцию. В результате я зарабатываю куда больше и вообще не нуждаюсь в пенсии от государства, а мой доход унаследуют мои дочки. Да, согласен, понимать "грехопадение нации" грустно, однако в моем возрасте демонстрировать щенячий оптимизм просто глупо и неестественно. Что касается "близкого окружения", то теперь это семья, три кота, две собаки, белка, ежик и вот еще недавно дятел выдолбал на моем участке дупло в старой яблоне...
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20.09.2020 22:26 Ответить
Приспособленцы никого не поддерживают. Они просто живут, ни во что не вмешиваясь, приспосабливаясь к ситуации. Внутренняя эмиграция........ звучит красиво, а по сути - обычная пассивность.
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20.09.2020 22:44 Ответить
Вы что с Майданов и акций протеста просто не уходите? Всему свое время. Я свое "отмайданил" начиная с отказа вступать в комсомол, через психушки после отказа "выполнить интернациональный долг", РУХ, "революцию на граните", Нашу Украину... Хватит с меня ... но карабин завел, стрелять научился, хожу на выборы и голосую за украинцев... Ну разве что поучаствую в Майдане Линча. Этого я уж никак не пропущу.
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20.09.2020 23:19 Ответить
Майдана Линча не будет. Что касается перспектив Майдана-3, то участие, во всяком случае мое, будет зависеть от того, под каким лозунгом он соберется и кто его возглавит. Акции подобного рода не имеют шанса на жизнь без инициативной группы.
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21.09.2020 00:06 Ответить
Входил в группу которая "делала" Майдан в 2004-2005. В 2008 "хлопнул дверью" столкнувшись с оголтелой коррупцией в рядах победителей и заявил что следующий Майдан будет цвета хаки. Когда меня пригласили для реванша в 2014 категорически отказался сотрудничать с коррумпированными пацанами которые просрали Майдан 2004. Так оно и сталось, но уже стоило бессмысленно потерянных жизней. Помните греческий идеал калокагатии - единства истины, добра и красоты? Я помню. И знаю что если руководители коррумпированы изначально, то финал будет плачевным - "То что плохо начинается всегда плохо заканчивается". Революция не завершена и не может быть завершенной без крови паразитов. Кровопускание это прививка от коррупции. Без Майдана Линча, увы, уже никак не получится... Вы, как активный оптимист, пытайтесь и дальше "совестить" мерзавцев. Их это вполне устраивает - "...а Васька слушает да ест"... Считаю что их остановит только петля или пуля.
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21.09.2020 00:29 Ответить
среди евреев много умных но и много дураков. дураков гораздо больше, и всех дураков тянут наверх на веревке умные, хоть в какой-нибудь ВУЗ поступить, хоть на тройки закончить, а дальше - поможем,
"Жиди віками були замкнутою в собі спільнотою, що призвело до "інцестів, родинних шлюбів та кровозмішення". Це факт. та наслідки.
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20.09.2020 21:17 Ответить
Браки между кузенами куда чаще встречались в той же Британии. И как только они не выродились. Ну а если взять библейский вариант появления человека, то.......... продолжать не буду.
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20.09.2020 21:25 Ответить
Три ЗЕбила лайкнуло...а ещё кацапам удивляемся, тут вот контингент не отстаёт...
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20.09.2020 18:35 Ответить
И зачем ты на свет появился и зачем тебя мать родила!
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20.09.2020 18:37 Ответить
Текст красивый. Но почему-то воспринимается, как очередное выступление в Квартале.
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20.09.2020 18:42 Ответить
оно ещё тупее чем я думал
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20.09.2020 18:57 Ответить
и на много ...
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20.09.2020 19:46 Ответить
Зеленский обратился ко "всем своим" ... Вот бы еще попинал своего протеже Пальчевского"преуспевающего" в бизнесе, как и во "всем"... бо позорит тока Зелю... То заявляет , шо воспитывался у деда с бабкой, у которых дети сыновья Дел имел фамилию Панько, а внук почему-то стал Пальчевским... А уж о том , как тот Пальчевский обошелся с женой Еленой, с которой прожил тридцать лет, то я представляю, как у ЗЕжены волосы дыбом от этой заунывной истории с преуспевающим во всем Пальчевским - В многочисленных интервью Андрей Пальчевский рассказывал о том, что является богатым человек. Он начал свой бизнес в пищевой промышленности, затем в нефтегазовой индустрии. Кроме того, он занимается инвестированием в финансовые активы, в частности в биткоин...
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20.09.2020 19:20 Ответить
Андрей Пальчевский в 2012 году развёлся с женой Еленой, с которой состоял в браке целых 30 лет. Инициатором процесса стала супруга: мол, они давно не живут вместе, да и общаться перестали. Естественно, в суде Елена заявила о своих правах на половину имущества, нажитого в браке. Но тут оказалось, что Пальчевский… гол как сокол.
В своих интервью ведущий не раз упоминал о прибыльном бизнесе, честно заработанных миллионах и чуть ли не собственном парке самолетов. При этом, когда дело дошло до раздела всего этого богатства, Андрей доказал суду, что делиться с бывшей женой ему нечем.
Печерский суд, рассматривавший дело, признал банкротство Пальчевсского, и в правах на раздел имущества Елене отказал. И в связи с этим закономерно возникает вопрос: Андрей, якобы спонсирующий программу «Шустер Live», владеющий клиникой «Евролаб» и другими компаниями, все это время пускал пыль в глаза? Или просто-напросто решил не делиться с экс-супругой?
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20.09.2020 19:24 Ответить
Ой, а как узнает пани ЗЕлена, шо Пальчевский отжигает с новой пассией и новым выводком в своей вилле на Майорке, да еще почему-то не слышно, чтобы пальч ее задекларировал... то , sure, ЗЕжена запилит ЗЕмужа за то, шо в ее жизни экзотики не хватает... Каарочи, не понятно кто более шустрый клоун : ЗЕ или ПАльч... Но кто-то кому-то делает зашквар и не хилый... Думаю в итоге получится обоюдный , мол, баш на баш, бо доколе...
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20.09.2020 19:30 Ответить
Интересно, зепапа потратится на своих по 21-ой штуке в год на ребенка за учебу в британской школе, как Пальчевский (на своих оболтусов на Майорке тратит 42 000 USD)... Вот только не слышно , шобы пальч тратился на четверых первенцев от первой жены-украинки... Если зепапа сможет составить конкуренцию пальчику, то хоть его дети не вырастут зебилами...
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20.09.2020 20:19 Ответить
Зеленский: На местных выборах придется преодолевать тяжелое сопротивление старых ярых коррупционеров... от которых мы ничем не отличаемся...
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20.09.2020 20:07 Ответить
Блин , у зебика - явний розумовий розлад... Лайно кинув у своi ворота... ПРОШЛО ПОЛТОРА ГОДА ЕГО ЦАРЮВАННЯ , а он тока вдуплил, шо (обратите на ключевое слово с большой буквы) НУЖНО постоянно доказывать людям свою полезность"... - даже невзирая на то , шо у тебя это не получается, скажи-те , Вова. Черт, не я шлепер, а то спросил бы , мол, а разве так можно?...
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20.09.2020 20:30 Ответить
Зеленский обратился ко "всем своим" перед выборами: "Заканчивайте отказываться от ответственности и стелить себе соломку" - Жванецкий: А уж фраза: "Я вами руководил, я отвечу за все" - прямо колом в горле стоит.
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20.09.2020 20:40 Ответить
От каденции и след простыл... Стоит зебик на маргинальном поле весь обплеваный обблеваный, чумазо-замухрыженый, типо поделом... А мимо на запике едет-чихает пальчевский, немного в лучшем обличии, бо о нем вааще давно никто не помнит(на выборах как пролетел)...Пальчик глып... Ба занкомые все лица... Вован, ты откуда... - Из анекдотов я , из анекдотов... ЗЫ... мораль сей басни: вот слушался бы, що казали мама , мол, не высовываться... До сих пор бы чудил на сцене с тем роялем и в ус не дул, жил бы припеваючи... А ща какие варианты , внатуре? Израиль или , на худой конец, к шлеперу в мордор на все оставшиеся годы.. другого не дано... Везде достанут и ответишь перед законом за предательство иетересов страны... В этом случае срака давности просто не существует.
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20.09.2020 20:41 Ответить
Четырежды откосивший от армии в воюющую 73 года страну (Израиль) не поедет! Он сцикло. А вот в Испанию, где у него "хатынка" запросто. Если до трапа самолета добежит...
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20.09.2020 21:29 Ответить
хатинка у Зе-чма в Італії,офшори на Кіпрі. Прошу пана перевіряти фактаж.
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21.09.2020 09:05 Ответить
Хм... Та він "всей душой в маскве", прибув сюди "по заданию".
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21.09.2020 11:09 Ответить
https://videos.cnscdn.com/video/3/180920_pal.mp4
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20.09.2020 20:58 Ответить
Этот "товарищ" - ватная рашистская гнида. Мозгами думайте, когда голосуете, а не жопой
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21.09.2020 12:34 Ответить
Он понимает хоть, когда он президент, а когда комик 95-го квартала. А то вот это вот:
зе-команді доведеться долати важкий опір старих затятих корупціонерів на місцях
совсем не смешно.

идет команда зеленых коррупционеров, венец коррупционной деятельности в Украине. Чего они могут начудить под наркотой, один Бог знает. Мы же не в зоопарке, хватит ставить эксперименты над собой
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20.09.2020 21:18 Ответить
"На местных выборах придется преодолевать тяжелое сопротивление старых ярых коррупционеров" - Источник: https://censor.net/ru/n3220303
- Щоби дали дорогу молодим корупціонерам?
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20.09.2020 21:34 Ответить
На местных выборах придется преодолевать тяжелое сопротивление старых ярых коррупционеров на местах, которые "спрессованы в прочные кланы и региональные мафии", но нужно работать в режиме "24/7". Источник: https://censor.net/ru/n3220303

Зеленський звернувся до "всіх своїх" перед виборами: "Закінчуйте відмовлятися від відповідальності та стелити собі соломку" - Цензор.НЕТ 65
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20.09.2020 22:53 Ответить
Зеленський звернувся до "всіх своїх" перед виборами: "Закінчуйте відмовлятися від відповідальності та стелити собі соломку" - Цензор.НЕТ 6555
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20.09.2020 23:12 Ответить
Зеленський звернувся до "всіх своїх" перед виборами: "Закінчуйте відмовлятися від відповідальності та стелити собі соломку" - Цензор.НЕТ 4259
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20.09.2020 23:13 Ответить
Ну, ох*еть теперь, не прибил на лоб Малый Государственный Герб. А что ж петя патриот так и не утвердил герб Украины, патриот-миллиардер?
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21.09.2020 12:33 Ответить
Зе-чмо без державних символів, без гідності, без чоловічої статі, вбогий хробак...
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21.09.2020 09:02 Ответить
всё неправильно сказал, зрада, ненавижу-ненавижу, аааааа.
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21.09.2020 00:20 Ответить
зеленский... просто упоминание этой хвамилии вызывает ассоциацию с человеком слабым, недалеким, зашедшим с тупик и не знающим из него выхода... один только концерт на День независимости показал, что такое украинская власть... неужели он не понимает, что его окружение делает из него козла отпущения... нет у него 30, 25, 20%... если есть 5% - это максимум на сегодня, а завтра будет 4... если раньше в него верили, то сейчас в него верят только пустоголовые "слуги", в народе - полнейшее разочарование в нем... он не просто бессистемный человек, но и нулевой организатор работы...
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21.09.2020 06:04 Ответить
Як в нього можна було взагалі вірити? Які були підстави для цього? Його ''жарти'' над усім святим для українців? Обрання зеленського - це ганьба для української нації, яка віддала на поталу Україну. І здихатись зеленського буде значно складніше, ніж януковича, бо зелена пропаганда просто вбиває розум українців.
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21.09.2020 06:36 Ответить
Те, що Зеленський - ідіот, розумні люди розуміли ще до виборів...
Ті, що "галасавали па приколу", або "кто-угодно, только не Парашенка..."зрозуміли це через півроку після виборів...
До ЗЕ-ідіотів це стало доходить через рік...
До ЗЕ-батраків дійде, коли їм за роботу перестануть платить гроші...
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21.09.2020 06:47 Ответить
И снова на арена Кал Голодный, любитель Пеци и его цукерок.
Зебил - враг страны,
Но Барыга - причина появления Зебила.
И оба они - неукраинцы.
Но пока есть такие дегенераты, как Кал Голодный -
Мы будем вступать из одного лайна в другое.
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21.09.2020 09:35 Ответить
Зеленский -- настоящий Лидер. Украине очень повезло с ним.
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21.09.2020 06:49 Ответить
Очі блищать, ще не все, не відразу й не так швидко вкрали і зруйнували, кінець попереду.
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21.09.2020 09:15 Ответить
Вы с буковкой "Л" не ошиблись?
Там явно просится другая - для которой нужен ваЗЕлин...
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21.09.2020 09:37 Ответить
Лицемірство і демагогія.
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21.09.2020 06:50 Ответить
Яке воно дурне......
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21.09.2020 06:52 Ответить
народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, передает Depo.ua.

...Зеленский призывает свою команду брать на себя ответственность. Просто замечательные слова. Особенно от человека, который обещал уже здесь и сейчас побороть коррупцию, поднять экономику, остановить войну, распродать госдачи, самолеты и кортежи, а учителям по 4000 долларов зарплаты. От человека, который все это время только тем и занимается, что ищет, на кого сбросить ответственность за свои неудачи и невыполненные обещания", - пишет нардеп.
Также Гончаренко обратился к президенту: "Владимир Александрович, это вам пора заканчивать искать оправдания и "стелить соломку". Ответственность за весь этот беспорядок, который творится сейчас в стране, лежит только на вас. Поэтому следующие выборы вам не выгодней проиграть. На следующие выборы вам вообще не стоит идти".
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21.09.2020 07:05 Ответить
Гончаренко - однин из самых отвратительных персонажей украинской политики.
В прошлом - яркий представитель русского мира и борец за русский язык.
На ходу переобулся и присосался к Барыге.
Сейчас, видать, обратно никто не берет.
Цитировать этого персонажа - дурной тон.
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21.09.2020 09:40 Ответить
Своих у него все меньше и меньше.
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21.09.2020 07:41 Ответить
https://censor.net/ru/news/3220248/poluchit_menshe_na_vyborah_dlya_nas_vygodneyi_menshe_negativa_sluga_naroda_arahamiya_videohttps://censor.net/ru/n3220303
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21.09.2020 08:03 Ответить
старі корупціонери не заважайте новим корупціонерам. фак
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21.09.2020 08:21 Ответить
слуги на службі у пуйла... або ригоЗебільний реванш

"... пуйло играет вдолгую. Украина, пока - действительно - ему не по зубам, такая. Он запустил в Украине - невидимые - процессы разложения. Яд - что-то типа Новичка, убивающего медленно, но уверенно, проникая и заражая плоть и кровь украинского общества: (РПЦ+сексоты (огромная опухоль этой секты, проросла своими миазмами во все социальные щели)+ откровенные политические враги, типа медведчука и компании из ОПЗЖ+холуи и манкурты из секты "анамвсеравно"). Давшие 73% зеленскому-клоуну, регулярно подкармливаемыми всякой помоечной чушью из мудведчуковой телекухни. Это, все, реально существует..."

але пуйлу буде по зубам Україна після катастрофічного правління шмарклі, дєрьмака та інших гебешних консерв, що ведуть до катастрофи.
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21.09.2020 08:57 Ответить
30 лет в Украине запущены процессы разложения. Проблема украинцев в том, что они патологически не способны избирать мозгами. Как минимум тех, кто эти процессы способен, а главное - действительно хочет остановить. А это ой как не просто. Существование таких особей, как Аваков, Ахметов, Коломойский, Медведчук, Порошенко, Фирташ и т.п. доказывают, что де-факто у украинцев нет реальной власти. По прежнему страной владеет кучка кровожадных алчных тварей, и президенты и парламенты в сущности погоды не делают.
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21.09.2020 12:31 Ответить
"...короче,Склифосовский".© "Старая коррумпированная система" была плоха до тех пор ,пока новые ..."лица" не уселись в старые кресла.А теперь - система как система,а тут вдруг "берите на себя ответственность...", ну рассмешил клован!
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21.09.2020 10:17 Ответить
А він вже взяв гос дачу, кортежі ще більші, грошей з бюджету колосальні суми на адміністрацію президента і своє оточення.
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21.09.2020 11:19 Ответить
Газ дурачёк в действии
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21.09.2020 11:23 Ответить
Да. Сделайте, зебобики, себя в третий раз вместе! А мы поржем по приколу над вами.
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21.09.2020 11:25 Ответить
В свете тех событий, когда в армии отказываются от закупки новых суточных пайков питания, возвращая советские консервные банки и скудный рацион.

Так вот вопрос: это мародёры или денег нет? Если денег нет, то где они - кто ворует?

Если деньги есть, но не закупают - это сознательное вредительство?
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21.09.2020 11:29 Ответить
Это не мародеры, это враги народа. Но народ их сам избрал. Кто такому народу доктор?
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21.09.2020 12:26 Ответить
Fool me once - shame on you. Fool me twice - shame on me.
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21.09.2020 12:27 Ответить
ЦЕНА ВЛАСТИ - ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
https://citaty.info/man/*******-cherchill Уинстон Черчилль

«Трусость всегда стремится переложить ответственность на кого-нибудь другого». Хулио Кортасар
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21.09.2020 11:51 Ответить
Бояре - алчные беспринципные тараканы, а царь - хороший? Зеля, эта телега уже не канает, наверное.
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21.09.2020 12:25 Ответить
Любе слово з цієї гнилої пащі викликає миттєву відразу і блювотний рефлекс .
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21.09.2020 12:41 Ответить
та ви всім плюнули в обличчя, паскудники зелені, так що, справа не в "соломкє".. Йдіть вже з влади, невігласи тупорилі. Від вас лише ганьба та неадекватна "політика".
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21.09.2020 12:44 Ответить
Я не себя вашу ответственность брать не собираюсь, но и своей с вас не снимаю, - заявил паяц.
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21.09.2020 12:51 Ответить
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