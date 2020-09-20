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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки 343 заболевших коронавирусом, четверо больных умерли, 42 человека госпитализировали, - Кличко

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, за минувшие сутки увеличилось на 343 человека, четверо больных умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Заболели: 181 женщина в возрасте от 19 до 82 лет; 133 мужчины в возрасте от 19 до 84 лет; 17 девочек от 2 лет до 17 и 12 мальчиков от 25 дней до 16 лет. Заболели, в частности, 8 медиков. В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - написал Кличко.

На сегодня в столице уже 19 483 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего за период пандемии коронавирус унес жизни 316 киевлян.

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Выздоровел за минувшие сутки 31 человек. Всего коронавирус преодолели 5 859 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 58. В Деснянском - 57. Но в Оболонском районе - 52 случая.

"Предотвратить попадание Киева в "красную зону" и возвращение к строгим ограничениям можно только соблюдая правила. - Носите маску, пользуйтесь антисептиками, держите социальную дистанцию, не идите в места большого скопления людей!", - отметил Кличко.

В Киеве за сутки 343 заболевших коронавирусом, четверо больных умерли, 42 человека госпитализировали, - Кличко 01

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Напевно вже серед тих хто верещав, що Ковід19 це видумки Міровой Закуліси, а хворий вмирає не від Ковід19, а від хронічних хвород, також вже є жертви.
Хоч один зних попередив своїх минулих однодумців, що це не жарти?
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20.09.2020 11:56 Ответить
Очень серьезно для тех кому за 80 +лет имющих паталогии . Таков средний возраст умерших с ковидом в Европе. Если не так то по чему у нас нет такой статистики. Возраст и патологии? С выявленными и так все ясно 95% бессимптомных и не дотягивающих до среднего уровня болезни. Жалкие шарлатаня шила в мешке не утаишь как и правду.
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20.09.2020 13:31 Ответить
У меня такое впечатление , что специально заражают , коронавирус используют как биологическое оружие .
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20.09.2020 12:17 Ответить
 
 