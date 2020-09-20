Пограничник записал видео, на котором сравнивает военнослужащих ВСУ со свиньями, - офицер Штефан. СКРИНШОТ

Полковник Анатолий Штефан обнаружил в соцсети TikTok видео, на котором военнослужащий Госпогранслужбы Игорь Шарун отдает свиньям команды из устава украинской армии.

Об этом Штефан написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Знакомьтесь. "Мамкин блогер" Игорь Шарун. Вчера в сети ТикТок случайно наткнулся на видео против ВС Украины, которое набрало 119 000 просмотров, около 5000 👍 и 570 распространений и от 🇷🇺, которые продолжали его массово распространять. На видео автор сравнивает ВСУ и воинов с 🐷 и отдает им команды из "Устава" на украинском языке", - написал Штефан.

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По словам офицера, ему удалось за несколько минут установить личность автора видео.

"Это Игорь Шарун из Львовской области, который (предварительно в настоящее время является военнослужащим ГНСУ в Волынской области согласно декларации)", - утверждает Штефан.

Полковник связался с "блогером" и попросил его удалить видео, но тот в ответ "отправил в далекое плавание". Отреагировал автор ролика только после того, как Штефан опубликовал в комментарии его личные данные - день рождения и домашний адрес.

Сейчас аккаунт Шаруна удален.

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"Игорю Шаруну предлагаю записать официальное видеообращение с извинениями перед воинами ВС Украины за свои действия и сознательное распространение дискредитационных материалов относительно Украинского войска и подыгрывания российской пропаганде на 7 году войны", - написал Штефан.

В комментариях он отметил, что Госпогранслужба отреагировала на инцидент и сейчас выясняет, почему пограничник разместил такое видео.