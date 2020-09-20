Пограничник записал видео, на котором сравнивает военнослужащих ВСУ со свиньями, - офицер Штефан. СКРИНШОТ
Полковник Анатолий Штефан обнаружил в соцсети TikTok видео, на котором военнослужащий Госпогранслужбы Игорь Шарун отдает свиньям команды из устава украинской армии.
Об этом Штефан написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Знакомьтесь. "Мамкин блогер" Игорь Шарун. Вчера в сети ТикТок случайно наткнулся на видео против ВС Украины, которое набрало 119 000 просмотров, около 5000 👍 и 570 распространений и от 🇷🇺, которые продолжали его массово распространять. На видео автор сравнивает ВСУ и воинов с 🐷 и отдает им команды из "Устава" на украинском языке", - написал Штефан.
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По словам офицера, ему удалось за несколько минут установить личность автора видео.
"Это Игорь Шарун из Львовской области, который (предварительно в настоящее время является военнослужащим ГНСУ в Волынской области согласно декларации)", - утверждает Штефан.
Полковник связался с "блогером" и попросил его удалить видео, но тот в ответ "отправил в далекое плавание". Отреагировал автор ролика только после того, как Штефан опубликовал в комментарии его личные данные - день рождения и домашний адрес.
Сейчас аккаунт Шаруна удален.
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"Игорю Шаруну предлагаю записать официальное видеообращение с извинениями перед воинами ВС Украины за свои действия и сознательное распространение дискредитационных материалов относительно Украинского войска и подыгрывания российской пропаганде на 7 году войны", - написал Штефан.
В комментариях он отметил, что Госпогранслужба отреагировала на инцидент и сейчас выясняет, почему пограничник разместил такое видео.
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обиделись только те, которые подозревают в себе свинство.
Але цю мавпу потрібно покарати та засудити.
Щоб знало своє місце.
а карать и судить нужно мавп-какао-ботов.
шоб знали своё место.
Воно само себе у дзеркало бачило? Впалі груди, бурдюк, хоч ще молоде, худі ручки, тупа свиняча пика без ознак інтелекту. .. тьфу, тупа нікчема потвора.
С чужих слов там может быть чёрт знает что!