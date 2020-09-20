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Новости Агрессия России против Украины
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Пограничник записал видео, на котором сравнивает военнослужащих ВСУ со свиньями, - офицер Штефан. СКРИНШОТ

Полковник Анатолий Штефан обнаружил в соцсети TikTok видео, на котором военнослужащий Госпогранслужбы Игорь Шарун отдает свиньям команды из устава украинской армии.

Об этом Штефан написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Знакомьтесь. "Мамкин блогер" Игорь Шарун. Вчера в сети ТикТок случайно наткнулся на видео против ВС Украины, которое набрало 119 000 просмотров, около 5000 👍 и 570 распространений и от 🇷🇺, которые продолжали его массово распространять. На видео автор сравнивает ВСУ и воинов с 🐷 и отдает им команды из "Устава" на украинском языке", - написал Штефан.

Пограничник записал видео, на котором сравнивает военнослужащих ВСУ со свиньями, - офицер Штефан 01

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По словам офицера, ему удалось за несколько минут установить личность автора видео.

"Это Игорь Шарун из Львовской области, который (предварительно в настоящее время является военнослужащим ГНСУ в Волынской области согласно декларации)", - утверждает Штефан.

Пограничник записал видео, на котором сравнивает военнослужащих ВСУ со свиньями, - офицер Штефан 02

Полковник связался с "блогером" и попросил его удалить видео, но тот в ответ "отправил в далекое плавание". Отреагировал автор ролика только после того, как Штефан опубликовал в комментарии его личные данные - день рождения и домашний адрес.

Сейчас аккаунт Шаруна удален.

Пограничник записал видео, на котором сравнивает военнослужащих ВСУ со свиньями, - офицер Штефан 03

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"Игорю Шаруну предлагаю записать официальное видеообращение с извинениями перед воинами ВС Украины за свои действия и сознательное распространение дискредитационных материалов относительно Украинского войска и подыгрывания российской пропаганде на 7 году войны", - написал Штефан.

В комментариях он отметил, что Госпогранслужба отреагировала на инцидент и сейчас выясняет, почему пограничник разместил такое видео.

Пограничник записал видео, на котором сравнивает военнослужащих ВСУ со свиньями, - офицер Штефан 04Пограничник записал видео, на котором сравнивает военнослужащих ВСУ со свиньями, - офицер Штефан 05

Автор: 

Госпогранслужба (6471) пропаганда (3683) блогер (218) ВСУ (6624) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+102
Цей горе-прикордонник проходить службу у Великих Мостах Львівської області. Сподіваюся, що місцеві патріоти начистять йому хвоста...
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20.09.2020 14:28
+56
В данном тяжёлом случае только чисткой хвоста не обойдёшься, гнать этот мусор со службы поганой метлой без всяких выплат и с запретом на госдолжности на всю жизнь. Да и руководству неплохо бы получше заняться воспитанием своих подчинённых, если они конечно не сами подобные
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20.09.2020 14:54
+41
Живут же такие твари шаруны. Подонок вонючий. И семейка видать такая же. Да и снимало оно свою семью.
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20.09.2020 14:41
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на дураков не обижаются.
обиделись только те, которые подозревают в себе свинство.
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21.09.2020 00:44 Ответить
Не образились.
Але цю мавпу потрібно покарати та засудити.
Щоб знало своє місце.
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21.09.2020 10:02 Ответить
образились.
а карать и судить нужно мавп-какао-ботов.
шоб знали своё место.
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21.09.2020 20:01 Ответить
шо там ЩЕля, кормит хорошо своих адептов Божьей Росой или уже не достаточно?
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22.09.2020 08:29 Ответить
З ким це лайно кого порівнювало?
Воно само себе у дзеркало бачило? Впалі груди, бурдюк, хоч ще молоде, худі ручки, тупа свиняча пика без ознак інтелекту. .. тьфу, тупа нікчема потвора.

Прикордонник записав відео, на якому порівнює військовослужбовців ЗСУ зі свинями, - офіцер Штефан - Цензор.НЕТ 530
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21.09.2020 01:47 Ответить
Оце, відсутність закона про колаборантів.
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21.09.2020 11:50 Ответить
Цього ублюдка четвертувати і кинути свиням на корм.
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21.09.2020 12:35 Ответить
А кто нибудь из кричащих єто самое видео хоть смотрел?
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21.09.2020 14:51 Ответить
Можно взять его в список Слуги народа. Там уже есть из Львовской области украинофобка Верещук, которая в 2015 году в Москве с подругой-пропагандоншей премию получала. Этого Серуна можно на мэра Львова выдвинуть.
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21.09.2020 15:23 Ответить
На перевиховання в АТО
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21.09.2020 19:38 Ответить
А что там на видео?
С чужих слов там может быть чёрт знает что!
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28.09.2020 09:35 Ответить
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