"Выборы выгодно проиграть": В "Слуге народа" утверждают, что "оппоненты использовали излюбленный прием" и вырвали слова Арахамии из контекста. ВИДЕО

Пресс-служба "Слуги народа" утверждает, что слова главы фракции в Верховной Раде Давида Арахами в эфире одного из украинских телеканалов о том, что его партии выгодно проиграть местные выборы, были вырваны из контекста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба "Слуги народа" пишет в Телеграм.

Напомним, перед этим глава фракции Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов заявил:

"Получить меньшую долю в местных советах для нас выгодней. Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее - не на нас. Не мы же рулим городом".

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В связи со значительным резонансом данного заявления, пресс-служба "Слуги народа" опубликовала официальную реакцию. В телеграм-канале партии, в частности, говорится, что "оппоненты использовали свой излюбленный прием" – "вырвали 20 секунд из контекста часового выступления".

"Мы вынуждены опровергнуть сообщения, в которых глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия якобы заявляет, что партии выгодно проиграть на местных выборах,

– говорится в сообщении.

Вместе с этим опубликовано более длительное видео с записью слов Арахамии. Как подчеркивает пресс-служба "СН", глава фракции обсуждал с журналистами "разные версии политтехнологов о местных выборах и развитие политической ситуации".

Далее приводим слова Давида Арахамии полностью: "Многие политтехнологи так говорят: на самом деле в местных выборах побеждать – себе дороже. Только тебя выбрали – ты наверху. Только пошел первый же отопительный сезон, второй – ты уже не с такими эпитетами, антиэпитетами тебя начинают называть. Если рассматривать, что нам нужно выйти на парламентские выборы через четыре года – получить меньшую долю в местных советах для нас выгоднее. Почему? Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее – не в нас. Не мы же, как бы, рулим городом. Это не странная логика, это мы сейчас говорим с точки зрения политтехнологий".

При этом также стоит отметить, что в видео, опубликованном партией "Слуга народа", начало разговора также урезано. В разговоре Арахамия начал предложения со слов: "Мое мнение такое, и многие политтехнологи так говорят..."

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