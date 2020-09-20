"Выборы выгодно проиграть": В "Слуге народа" утверждают, что "оппоненты использовали излюбленный прием" и вырвали слова Арахамии из контекста. ВИДЕО
Пресс-служба "Слуги народа" утверждает, что слова главы фракции в Верховной Раде Давида Арахами в эфире одного из украинских телеканалов о том, что его партии выгодно проиграть местные выборы, были вырваны из контекста.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба "Слуги народа" пишет в Телеграм.
Напомним, перед этим глава фракции Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов заявил:
"Получить меньшую долю в местных советах для нас выгодней. Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее - не на нас. Не мы же рулим городом".
В связи со значительным резонансом данного заявления, пресс-служба "Слуги народа" опубликовала официальную реакцию. В телеграм-канале партии, в частности, говорится, что "оппоненты использовали свой излюбленный прием" – "вырвали 20 секунд из контекста часового выступления".
"Мы вынуждены опровергнуть сообщения, в которых глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия якобы заявляет, что партии выгодно проиграть на местных выборах,
– говорится в сообщении.
Вместе с этим опубликовано более длительное видео с записью слов Арахамии. Как подчеркивает пресс-служба "СН", глава фракции обсуждал с журналистами "разные версии политтехнологов о местных выборах и развитие политической ситуации".
Далее приводим слова Давида Арахамии полностью: "Многие политтехнологи так говорят: на самом деле в местных выборах побеждать – себе дороже. Только тебя выбрали – ты наверху. Только пошел первый же отопительный сезон, второй – ты уже не с такими эпитетами, антиэпитетами тебя начинают называть. Если рассматривать, что нам нужно выйти на парламентские выборы через четыре года – получить меньшую долю в местных советах для нас выгоднее. Почему? Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее – не в нас. Не мы же, как бы, рулим городом. Это не странная логика, это мы сейчас говорим с точки зрения политтехнологий".
При этом также стоит отметить, что в видео, опубликованном партией "Слуга народа", начало разговора также урезано. В разговоре Арахамия начал предложения со слов: "Мое мнение такое, и многие политтехнологи так говорят..."
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Хіба нє?
О, бачу пан знається на збоченьствах. Майже, як Ваташа.
Що ж, добродію. Ваш досвід буде цікавим. Для таких же збоченців як і ви .
Не дивись, Зю!-вар'яте, до дзеркала, і вати не побачиш .
Йой, хруню, де тебе такого відшукали? І, головно, навіщо?
Ану, ще щось рохни!
Гаразд. Зазвичай мені то ліньки, але для тебе зроблю виняток - поясню очевидне. Є така штука - сарказм. Ним люди користуються, коли хочуть висміяти якесь плюгавство. Наприклад, таке, як додік арахамія. Або Зю!-нєлох. Або якесь подібне непорозуміння. Щоб це зрозуміти, треба мати хоча б якесь почуття гумору і трохи життєвого досвіду. Тому не журися - в тебе все ще попереду.
Тепер, коли ти дізнався дещо нове і корисне, йди лягай, бо завтра школу проспиш .
Малий ти ще, щоб дорослих дядьків судити. Але то таке - сам колись був як ти, тому і не серджуся.
2. Якщо так, то це може бути дуже зле. Для тебе в першу чергу. Бо інфантильність сама по собі не є патологією, але є паскудним симптомом (як не віриш, запитай у лікаря). Звісно, якщо тільки ти так не розважаєшся, вдаючи інфантильне чудо. Але і з такими розвагами треба бути обережним, бо часом люди вживаються в образ (як сумніваєшся, спитай в акторів). А тоді - біда.
Виходить, пані Ваташа дійсно знається на збоченьствах!
.... на самом деле в словах Арахамии о выгоде партии «слуг» от проигрыша выборов с целью избежания ответственности - вся их беспринципная и извращенная идеология. Они сразу не шли строить и создавать, а под ширмой «новых лиц» захватывать активы, отбивать расходы своих хозяев, садиться на потоки и загребать власть любыми методами. И делали они это продуманно, сознательно вводя в заблуждение миллионы своих избирателей, которых теперь бросают в объятия других мошенников и кучи ФСБшных партий-обманок. Отсюда разграбленный бюджет, безработица, дерибан, падение экономики, отмена субсидий, остановка реформ и деградация целых отраслей, а взамен увеличение расходов на силовиков, ширка с регионалами, договорняки с РФ и такие жалкие попытки избежать ответственности.
«Слуге народа» выгоднее проиграть местные выборы» - это не только плевок в лицо тем, кто им поверил, но и невиданный цинизм отказа от своих обещаний. Это еще и явка с повинной....
Але ж дебіли не можуть бути ораторами!
...
Злодії які дірвалися до державного корита!
На вас уродов по любому ляжет негатив по поводу дорог и отопительного сезона. И в первую очередь на вас. Это вы обещали в 2019 навести порядок в стране, а не только в кабине и раде. Для 73 % зелохов именно осел оманский ЦАРЬ, им плевать кто мер или депутат міськради.
Вы зря платите зарплаты своим полит технологам: лохи работают на янелоха