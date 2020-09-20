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Новости Местные выборы-2020
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"Выборы выгодно проиграть": В "Слуге народа" утверждают, что "оппоненты использовали излюбленный прием" и вырвали слова Арахамии из контекста. ВИДЕО

Пресс-служба "Слуги народа" утверждает, что слова главы фракции в Верховной Раде Давида Арахами в эфире одного из украинских телеканалов о том, что его партии выгодно проиграть местные выборы, были вырваны из контекста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба "Слуги народа" пишет в Телеграм.

Напомним, перед этим глава фракции Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов заявил:

"Получить меньшую долю в местных советах для нас выгодней. Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее - не на нас. Не мы же рулим городом".

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В связи со значительным резонансом данного заявления, пресс-служба "Слуги народа" опубликовала официальную реакцию. В телеграм-канале партии, в частности, говорится, что "оппоненты использовали свой излюбленный прием" – "вырвали 20 секунд из контекста часового выступления".

"Мы вынуждены опровергнуть сообщения, в которых глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия якобы заявляет, что партии выгодно проиграть на местных выборах,
– говорится в сообщении.

Вместе с этим опубликовано более длительное видео с записью слов Арахамии. Как подчеркивает пресс-служба "СН", глава фракции обсуждал с журналистами "разные версии политтехнологов о местных выборах и развитие политической ситуации".

Далее приводим слова Давида Арахамии полностью: "Многие политтехнологи так говорят: на самом деле в местных выборах побеждать – себе дороже. Только тебя выбрали – ты наверху. Только пошел первый же отопительный сезон, второй – ты уже не с такими эпитетами, антиэпитетами тебя начинают называть. Если рассматривать, что нам нужно выйти на парламентские выборы через четыре года – получить меньшую долю в местных советах для нас выгоднее. Почему? Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее – не в нас. Не мы же, как бы, рулим городом. Это не странная логика, это мы сейчас говорим с точки зрения политтехнологий".

При этом также стоит отметить, что в видео, опубликованном партией "Слуга народа", начало разговора также урезано. В разговоре Арахамия начал предложения со слов: "Мое мнение такое, и многие политтехнологи так говорят..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился ко "всем своим" перед выборами: "Заканчивайте отказываться от ответственности и стелить себе соломку"

Автор: 

местные выборы (2752) Арахамия Давид (989) Слуга народа (2632)


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Топ комментарии
+58
"Выборы выгодно проиграть": В "Слуге народа" утверждают, что "оппоненты использовали излюбленный прием" и вырвали слова Арахамии из контекста - Цензор.НЕТ 3380
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20.09.2020 14:45
+57
от порохоботы проклятые) рвуть контекст найвеличнішим лідерам і нема на то ради
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20.09.2020 14:24
+55
Арахамия по жизни вырванный из контекста имбицил.

Любой его высер оказывается вырванным.
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20.09.2020 14:26
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В нас під генделиком таку "хамію" просто б одлупили. Шоб хоча б мовчало.
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20.09.2020 17:28 Ответить
Вьрвите уже етой обезьяне язьік чтобьі потом слова из контекста не приходиломь вьірьівать
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20.09.2020 17:59 Ответить
Ну, гаразд, вирвуть йому язика. І що далі? А далі буде так: тиждень Ви будете насолоджуватися тишею, а потім скучите за бздурами цього вар'ята. І першим почнете дратуватися: "Чого так нудно?!"
Хіба нє?
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20.09.2020 18:06 Ответить
Нє
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20.09.2020 18:23 Ответить
Дякую, Ви мене заспокоїли. Тоді додіку направду можна відривати язика, вуха та інше навісне устаткування
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20.09.2020 18:32 Ответить
ну ти й дурне. Мабуть ти скучаєш, як тобі не бздять під носа, еге ж?
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20.09.2020 22:43 Ответить

О, бачу пан знається на збоченьствах. Майже, як Ваташа.
Що ж, добродію. Ваш досвід буде цікавим. Для таких же збоченців як і ви .
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20.09.2020 23:50 Ответить
зразу видно, що в тебе нема ні клепки, й голова ватна.
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20.09.2020 23:52 Ответить

Не дивись, Зю!-вар'яте, до дзеркала, і вати не побачиш .
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21.09.2020 00:00 Ответить
ти занадто часто зелену дурну мавпу в дзеркало бачиш, тож вже здурів.
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21.09.2020 00:09 Ответить

Йой, хруню, де тебе такого відшукали? І, головно, навіщо?

Ану, ще щось рохни!
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21.09.2020 00:13 Ответить
ти такий кумедний ідіот, ти б знав
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21.09.2020 00:23 Ответить
От же невгамовне дитя...
Гаразд. Зазвичай мені то ліньки, але для тебе зроблю виняток - поясню очевидне. Є така штука - сарказм. Ним люди користуються, коли хочуть висміяти якесь плюгавство. Наприклад, таке, як додік арахамія. Або Зю!-нєлох. Або якесь подібне непорозуміння. Щоб це зрозуміти, треба мати хоча б якесь почуття гумору і трохи життєвого досвіду. Тому не журися - в тебе все ще попереду.
Тепер, коли ти дізнався дещо нове і корисне, йди лягай, бо завтра школу проспиш .
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21.09.2020 00:33 Ответить
та я вже прочитав там твій коментар нижче. Кульгавий твій сарказм, однак. Нікого нічому не навчив, і сам з себе посміявся. Воно б було кумедне в цирку, а пусти клована на урядове місце . Невже не видно, що воно жалюгідне. Якщо б замість Шварцнегера Термінатора грав Джим Кері чи Олег Попов з носом і в картузі - видовище було б провальним. Одним словом, це не сарказм, а триндець.
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21.09.2020 00:40 Ответить

Малий ти ще, щоб дорослих дядьків судити. Але то таке - сам колись був як ти, тому і не серджуся.
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21.09.2020 01:29 Ответить
те, що ти виріс великий - не значить, що став розумним. А щодо мого віку - дуже помиляєшся.
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21.09.2020 09:13 Ответить
1. То твоя приватна думка, маєш на неї право.
2. Якщо так, то це може бути дуже зле. Для тебе в першу чергу. Бо інфантильність сама по собі не є патологією, але є паскудним симптомом (як не віриш, запитай у лікаря). Звісно, якщо тільки ти так не розважаєшся, вдаючи інфантильне чудо. Але і з такими розвагами треба бути обережним, бо часом люди вживаються в образ (як сумніваєшся, спитай в акторів). А тоді - біда.
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21.09.2020 15:06 Ответить
ти, очевидно, так мною заморочений, що мені аж лестить. Може подушку підстелиш\?
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21.09.2020 20:46 Ответить
Бачу, ти дійсно нездоровий. Сходи до лікаря, поки чого не витворив у реалі.
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22.09.2020 13:19 Ответить
Ти не лікар часом, що так за форумчанами гоняєшся? Може збочений?
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22.09.2020 14:13 Ответить
Я все сказав. На все добре.
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22.09.2020 17:15 Ответить
А це - воістину шедевр: "Хард з Влащенко. Гість... Арахамія"!
Виходить, пані Ваташа дійсно знається на збоченьствах!
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20.09.2020 18:16 Ответить
Да у них с тем контекстом уже постоянная практика как у того врача, который гланды через попу вырывает.
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20.09.2020 18:30 Ответить
Арахамия, так Вам по твоей логике надо было и президентские выборы проиграть, чтобы на Вас, балерин, не упал негатив. Руководить городом или областью вы боитесь, а страной- за ноги не оттянешь. Что, бюджет для тырева здесь больше, чем в городе или в селе?
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20.09.2020 18:52 Ответить
Хламидию опять на контексты порвали?
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20.09.2020 18:58 Ответить
Бажано зробити перевибори в ВР і президента. І взяти їх програти!!!
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20.09.2020 19:02 Ответить
/// (цитата)
.... на самом деле в словах Арахамии о выгоде партии «слуг» от проигрыша выборов с целью избежания ответственности - вся их беспринципная и извращенная идеология. Они сразу не шли строить и создавать, а под ширмой «новых лиц» захватывать активы, отбивать расходы своих хозяев, садиться на потоки и загребать власть любыми методами. И делали они это продуманно, сознательно вводя в заблуждение миллионы своих избирателей, которых теперь бросают в объятия других мошенников и кучи ФСБшных партий-обманок. Отсюда разграбленный бюджет, безработица, дерибан, падение экономики, отмена субсидий, остановка реформ и деградация целых отраслей, а взамен увеличение расходов на силовиков, ширка с регионалами, договорняки с РФ и такие жалкие попытки избежать ответственности.
«Слуге народа» выгоднее проиграть местные выборы» - это не только плевок в лицо тем, кто им поверил, но и невиданный цинизм отказа от своих обещаний. Это еще и явка с повинной....
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20.09.2020 19:49 Ответить
Обделались дерьмом по самые уши, так лучше тихо стойте в сторонке и не вякайте, а утверджать что гавно не воняет, а пахнет это только усугубляет положение!
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20.09.2020 19:51 Ответить
Нічого не вирвано з контекста. Зайвий раз підтврджено, що зелених цікавлять справи в країні тільки з точки зору їх власного рейтингу. А добре це для країни чи ні, значення не має. Арахамія вже не вперше каже це відкритим текстом. Шкода тільки, що українці вірять їх брехливій пропаганді. Талановиті послідовники геббельса.
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20.09.2020 20:14 Ответить
А этот Чиполлино еще глупее,чем выглядит. 73 %, ау! Это, а ведь это ВАШ выбор, Чиполлино -это ВЫ.
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20.09.2020 21:06 Ответить
Саме цікаве - це те, що ці дебіли й ембіцили, які називають себе слугами народу є підростаючим поколінням 27%,
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20.09.2020 21:17 Ответить
Ты сам то понял,что сказал?
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21.09.2020 20:04 Ответить
"Найбільше з достоїнств оратора - не тільки сказати те, що потрібно, але і не сказати того, що не потрібно" - Ціцерон.
Але ж дебіли не можуть бути ораторами!
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20.09.2020 21:13 Ответить
"Вибори вигідно програти": У "Слузі народу" стверджують, що "опоненти використали улюблений прийом" і вирвали слова Арахамії з контексту - Цензор.НЕТ 2386

...
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20.09.2020 21:47 Ответить
Партія бездарів. Там без конекста те саме що й в контексті. При чому в кожного з них. В тому числі самого зеленського.

Злодії які дірвалися до державного корита!

"Вибори вигідно програти": У "Слузі народу" стверджують, що "опоненти використали улюблений прийом" і вирвали слова Арахамії з контексту - Цензор.НЕТ 7149
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20.09.2020 23:15 Ответить
Все у ЗЕ как всегда. Херню несет агрохимия, а виноваты - оппоненты
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21.09.2020 00:36 Ответить
Корабельную сосну тоже из контекста вырвали. Баба да , баба да!
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21.09.2020 00:44 Ответить
де зрада?
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21.09.2020 00:45 Ответить
Дурбэцало
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21.09.2020 03:50 Ответить
Зеленского жаль. идиоты обложили
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21.09.2020 06:05 Ответить
Какой же все таки мерзости понавыбирали ваши 73% недоумков
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21.09.2020 06:57 Ответить
Це дурбело і саме не знає, що ляпне в наступний раз. Не звертайте на бідолагу увагу...
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21.09.2020 08:20 Ответить
Опять из Хламидии контекст выпал )))
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21.09.2020 08:48 Ответить
Таракамия жги исчо
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21.09.2020 09:00 Ответить
давид "Срущий кот" арахамия - этим сказано все
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21.09.2020 09:51 Ответить
"Вибори вигідно програти": У "Слузі народу" стверджують, що "опоненти використали улюблений прийом" і вирвали слова Арахамії з контексту - Цензор.НЕТ 7580
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21.09.2020 11:11 Ответить
Абхазский отброс
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21.09.2020 11:24 Ответить
Так что, если при власти в Киеве, то вы не отвечаете за то что творится на местах? Т.е. вертикали власти не существует ???
На вас уродов по любому ляжет негатив по поводу дорог и отопительного сезона. И в первую очередь на вас. Это вы обещали в 2019 навести порядок в стране, а не только в кабине и раде. Для 73 % зелохов именно осел оманский ЦАРЬ, им плевать кто мер или депутат міськради.
Вы зря платите зарплаты своим полит технологам: лохи работают на янелоха
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21.09.2020 11:51 Ответить
идиот, чтобы было выгодно вам квартальным утыркам на все 100%, так лучше в них вООще не участвовать и про выиграш ЗАБЫТЬ!
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21.09.2020 11:52 Ответить
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