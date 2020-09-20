"Слуга народа" представила кандидатов в Киевсовет, во главе списка - жена Кулебы. ФОТОрепортаж+СПИСОК

Партия "Слуга народа" представила своих кандидатов в депутаты Киевского городского совета на местных выборах. Во главе списка - жена министра иностранных дел Евгения Кулеба.

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает с конференции киевской городской организации партии.

Так, в список "Слуги народа" вошли:

- Евгения Кулеба - жена министра иностранных дел, общественная активистка;

- Михаил Присяжнюк - юрист, телеведущий;

- Елена Говорова - легкоатлетка;

- Юрий Федоренко - юрист, бизнесмен;

- Владислав Трубицын - букинист;

- Лилия Пашинная - адвокат;

- Георгий Зантарая - дзюдоист;

- Андрей Витренко - замминистра науки и образования;

- Виктория Бурдукова - продюсер.

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Также в списке:

- Анна Маляр;

- Виталий Селик;

- Ксения Семенова;

- Алексей Киселев;

- Игорь Драгин.

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