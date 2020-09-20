"Слуга народа" представила кандидатов в Киевсовет, во главе списка - жена Кулебы. ФОТОрепортаж+СПИСОК
Партия "Слуга народа" представила своих кандидатов в депутаты Киевского городского совета на местных выборах. Во главе списка - жена министра иностранных дел Евгения Кулеба.
Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает с конференции киевской городской организации партии.
Так, в список "Слуги народа" вошли:
- Евгения Кулеба - жена министра иностранных дел, общественная активистка;
- Михаил Присяжнюк - юрист, телеведущий;
- Елена Говорова - легкоатлетка;
- Юрий Федоренко - юрист, бизнесмен;
- Владислав Трубицын - букинист;
- Лилия Пашинная - адвокат;
- Георгий Зантарая - дзюдоист;
- Андрей Витренко - замминистра науки и образования;
- Виктория Бурдукова - продюсер.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Получить меньше на выборах для нас выгодней. Меньше негатива", - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО
Также в списке:
- Анна Маляр;
- Виталий Селик;
- Ксения Семенова;
- Алексей Киселев;
- Игорь Драгин.
Также на Цензор.НЕТ: "Выборы выгодно проиграть": В "Слуге народа" утверждают, что "оппоненты использовали излюбленный прием" и вырвали слова Арахамии из контекста. ВИДЕО
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з себе повноваження нардепа
- Немає.
- А іконки?
- Немає!
- А свічки?
- Женщіна, ви зателефонували до Офісу ПреЗедента, у нас нема нічого святого!
- Та я знаю! 🤣
СПУ засуджує будь-які акції політичного характеру, в тому числі політичну агітацію на території Університету, а також використання назви Київського національного університету імені Тараса Шевченка для задоволення політичних інтересів", - заявляють студенти.
Не успели отгреметь фанфары убогого собрания зелёных опущенцев, как вдруг
https://lb.ua/news/2020/09/20/466401_sluzi_narodu_vidredaguvali.html
У "Слузі народу" відредагували список "київської команди" вже після представлення )))
Йованое шапито на конях !!! )))
Втім, згодом вона опинилася у складі "київської команди" провладної партії "Слуга народу", інформує "ДС".
На зміну політичних поглядів дружини очільника МЗС звернула увагу журналістка Марина Бондаренко.
"Ще наприкінці серпня дружина міністра закордонних справ і громадська діячка Женя Кулеба мала рішучий намір очолити список Партії Зелених України в Київраду. Український інститут майбутнього (Віктор Андрусів) навіть встиг розробити креатив виборчої кампанії кандидатки. Але за один вечір все змінилось: Женя Кулеба таки іде у Київраду, але вже від "Слуг народу", - написала Бондаренко в Facebook. Вона вважає таку позицію Кулеби "безпринципною".
Як писала "ДС", 20 вересня партія "Слуга народу" представила своїх кандидатів у депутати Київської міської ради на місцевих виборах. Виборчий список https://www.dsnews.ua/ukr/mestnyje-vybory-2020/zhena-kuleby-vozglavila-spisok-kandidatov-slugi-naroda-v-kievsovet-20092020-399774 очолила дружина міністра закордонних справ Женя Кулеба.