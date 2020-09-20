Марченко о назначении Пудрика: "На таможне сложно с новыми лицами. Все плюс-минус одинаковые"
С точки зрения профессиональных качеств вопросов к новому руководителю Одесской таможни Денису Пудрику, который во времена президентства Януковича возглавлял Крымскую таможню, до его назначения не было.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью Радио Свобода.
"Меня часто спрашивают о назначении тех или иных лиц на таможню. Мы как Минфин, согласно закону, должны согласовывать назначение региональных руководителей. И по представлению руководства таможни мы осуществляем такое согласование. Мы можем проверить на наличие или отсутствие уголовных производств по тому или иному лицу. Это для нас может быть причиной не назначать. И мы проводим собеседование. И по результатам собеседования, проверок и т.д. оценить добродетельность того или иного человека, я считаю, сложно.
По поводу Дениса Пудрика. По нему вопросов не было с его назначением. Затем появились вопросы в прессе относительно его состояния и так далее. Я думаю, что можете спросить Дениса Пудрика. И он объяснит, каким образом он сформировал свое состояние", - отметил министр.
На вопрос, не жалеет ли он сейчас, что такая кандидатура утверждена на ключевой пункт таможни в Украине, Марченко ответил:
"Я не знаю, как бы я действовал, зная резонанс. Или может, я проверял бы на имеющиеся у него состояние, задал бы этот вопрос Денису Пудрику? Я, возможно, задал бы. Знаете, задней мыслью можно многое посмотреть. Но с точки зрения профессиональных качеств к нему вопросов не было".
На утверждение журналиста, что Пудрик - не "новое лицо", глава Минфина ответил:
"На таможне сложно с новыми лицами. Все лица на таможне плюс-минус одинаковые. Вопрос: выполняют ли они плановые показатели?".
По словам министра, таможня в целом выполняет плановые показатели, начиная с мая месяца.
"Май, июнь, июль, август - стопроцентное выполнение", - отметил министр.
Он добавил, что до мая план не выполнялся - недобор, по его словам, был в среднем до 5 млрд гривен, а сейчас недобора нет.
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практически (с)
Не победа, а тоска,
Не держава, а...
Рыльца в паху..ойц..sorry.. в пуху...
)))
http://www.wisdoms.one/aforizmi_al_capone.html
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