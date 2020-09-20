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Новости
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Марченко о назначении Пудрика: "На таможне сложно с новыми лицами. Все плюс-минус одинаковые"

С точки зрения профессиональных качеств вопросов к новому руководителю Одесской таможни Денису Пудрику, который во времена президентства Януковича возглавлял Крымскую таможню, до его назначения не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью Радио Свобода.

"Меня часто спрашивают о назначении тех или иных лиц на таможню. Мы как Минфин, согласно закону, должны согласовывать назначение региональных руководителей. И по представлению руководства таможни мы осуществляем такое согласование. Мы можем проверить на наличие или отсутствие уголовных производств по тому или иному лицу. Это для нас может быть причиной не назначать. И мы проводим собеседование. И по результатам собеседования, проверок и т.д. оценить добродетельность того или иного человека, я считаю, сложно.

По поводу Дениса Пудрика. По нему вопросов не было с его назначением. Затем появились вопросы в прессе относительно его состояния и так далее. Я думаю, что можете спросить Дениса Пудрика. И он объяснит, каким образом он сформировал свое состояние", - отметил министр.

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На вопрос, не жалеет ли он сейчас, что такая кандидатура утверждена на ключевой пункт таможни в Украине, Марченко ответил:

"Я не знаю, как бы я действовал, зная резонанс. Или может, я проверял бы на имеющиеся у него состояние, задал бы этот вопрос Денису Пудрику? Я, возможно, задал бы. Знаете, задней мыслью можно многое посмотреть. Но с точки зрения профессиональных качеств к нему вопросов не было".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый глава Одесской таможни Пудрик обратился к Саакашвили и Бутусову: Обвинения в мой адрес напрасны, реформу таможни поддерживаю

На утверждение журналиста, что Пудрик - не "новое лицо", глава Минфина ответил:

"На таможне сложно с новыми лицами. Все лица на таможне плюс-минус одинаковые. Вопрос: выполняют ли они плановые показатели?".

По словам министра, таможня в целом выполняет плановые показатели, начиная с мая месяца.

"Май, июнь, июль, август - стопроцентное выполнение", - отметил министр.

Он добавил, что до мая план не выполнялся - недобор, по его словам, был в среднем до 5 млрд гривен, а сейчас недобора нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задекларировавший $96 тыс. наличными и.о. главы одесской таможни Пудрик: квартиры в Турции мне нужны, чтобы экономить деньги на путевках. ВИДЕО

Автор: 

Марченко Сергей (299) Пудрик Денис (15)


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Топ комментарии
+14
Може Азарова повернемо в ДФС щоб збільшити надходження в бюджет?
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20.09.2020 15:22
+11
Конгениально...!!!
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20.09.2020 15:19
+10
тут еще круче:
Кандидат в налоговую Киева Мариноха украл в супермаркете презервативы и смазку "Клубничка" и хотел вынести их в барсетке. ФОТО
В одном из супермаркетов Киева за кражу товара интимного назначения задержан гражданин Василий Мариноха, который претендует на работу в налоговой полиции г. Киева.
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20.09.2020 15:30
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Правила форума Совет форумчан
Конгениально...!!!
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20.09.2020 15:19 Ответить
Може Азарова повернемо в ДФС щоб збільшити надходження в бюджет?
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20.09.2020 15:22 Ответить
Это мысль! Он ещё и "молод" как "новое лицо", 80-ти нет.
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20.09.2020 18:17 Ответить
тут еще круче:
Кандидат в налоговую Киева Мариноха украл в супермаркете презервативы и смазку "Клубничка" и хотел вынести их в барсетке. ФОТО
В одном из супермаркетов Киева за кражу товара интимного назначения задержан гражданин Василий Мариноха, который претендует на работу в налоговой полиции г. Киева.
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20.09.2020 15:30 Ответить
воруют все- только так можно понять
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20.09.2020 15:19 Ответить
Фокин не подходит как новое лицо?
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20.09.2020 15:20 Ответить
Нет, пристроен внучкой.
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20.09.2020 18:19 Ответить
Очень плохо, что таможня у нас, такая "уникальная" контора, где "все лица плюс-минус одинаковые". А почему новым лицам, не связанным со старыми, невозможно там работать, в чём секрет?
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20.09.2020 15:20 Ответить
Не знают: Кому, Сколько, Куда и По какому поводу ЗАНОСИТЬ. Вот и ФСЬО!
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20.09.2020 15:23 Ответить
закрытая система для чужих, как суды, прокуратура , большой бизнес...
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20.09.2020 15:33 Ответить
т.е профессионально... ворует - не подкопаешься...
мышь крысу пацюка на мякине не подловишь
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20.09.2020 15:22 Ответить
Нуда, нуда кгог попало ведь не назначишь! На как можно доверить таможню незнакомым людям? Лучше уж знакомым)))
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20.09.2020 15:24 Ответить
И? Вы предлагаете оставить все как есть?...
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20.09.2020 15:26 Ответить
Посмотри на эти рожи,
В чём-то все они похожи.
практически (с)
Не победа, а тоска,
Не держава, а...
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20.09.2020 15:27 Ответить
Не придерешься... Мордочки то у всех соискателей +/- круглые...
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20.09.2020 15:28 Ответить
Підрик це новЄ ліТСо!
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20.09.2020 15:30 Ответить
Двое из ларца, одинаковы с рыльца..
Рыльца в паху..ойц..sorry.. в пуху...
)))
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20.09.2020 15:30 Ответить
так этому ЛИЦУ только за лицо лет 20 с конфискацией можно смело давать с разу !!!!
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20.09.2020 15:31 Ответить
зато со старыми лицами никаких сложностей .свое дело знают туго
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20.09.2020 15:34 Ответить
Хоть бы для проформы конкурс провели.Нормальный,а не ермаковский с братом.
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20.09.2020 15:36 Ответить
Коли Юля призначила на таможню Макаренко, то відрахунки до бюджету вирісли втричі. Це що, за місяць стало втричі більше товару провозитись? Ні. Це корупція зникла. Сьогодні корумпованого до нестями Пєціного Насірова поміняв ще більш корумпований Зєлін Нєфьодов і навіть слабенькі надходження з таможні впали вдвічі. Абинеюлькі рулять
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20.09.2020 15:39 Ответить
В детстве я молил Бога о велосипеде. Потом понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молиться о прощении. Аль Капоне.
http://www.wisdoms.one/aforizmi_al_capone.html
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20.09.2020 15:40 Ответить
сколько не делай революций, всё равно вернешься к пудрику ...
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20.09.2020 15:47 Ответить
Могу поспорить, что ты последние 2 революции просидел возле телевизора
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20.09.2020 15:52 Ответить
где я просидел зелебоб это только мне считается...
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20.09.2020 16:35 Ответить
Если у Марченко нет вопросов к Пудрику, то тогда у общества есть вопросы к Марченко. Какой дебил назначил Марченко если он не мог проверить Пудрика, а вместо него этим занимается пресса? Такое впечатление что там дебил цепляется за дебила и дебилом погоняет.
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20.09.2020 16:23 Ответить
Для коррупционной морды всё ворьё плюс-минус одинаковое.
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20.09.2020 16:24 Ответить
Накинулись на ЧЕЛОВЕКА! Пудрик жеж такая милаха 😁
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20.09.2020 16:31 Ответить
овцы все схавают.
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20.09.2020 16:43 Ответить
Свиняча харя это "новое лицо" ?!
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20.09.2020 16:48 Ответить
https://censor.net/resonance/3216092/*******************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_

Банда Януковича возвращается и назначается гауляйтером Украины Ермаком-Козырем на высокие должности: Татаров, Шкарлет, Кава, Якубовский и прочая, осталось еще Портнова куда-нибудь пристроить.
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20.09.2020 16:51 Ответить
Т.е., Марченко признал, что преЗЕдент провел очередной сеанс уриноофтальмологии, когда обещал новые лица?...
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20.09.2020 18:38 Ответить
Если "задней мыслью" рассуждать, то то что у Пудрика в верхней точке туловища ну явно лицом назвать сложно .Одно очевидно что это орган для принятия пищи.И то это если "задней мыслью"рассуждать.А вот то что на таможне лица плюс минус одинаковые это человек тонко подметил .Не дай бог неформат всунется в доблестные ряды харь .
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20.09.2020 21:19 Ответить
 
 