Марченко о назначении Пудрика: "На таможне сложно с новыми лицами. Все плюс-минус одинаковые"

С точки зрения профессиональных качеств вопросов к новому руководителю Одесской таможни Денису Пудрику, который во времена президентства Януковича возглавлял Крымскую таможню, до его назначения не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью Радио Свобода.

"Меня часто спрашивают о назначении тех или иных лиц на таможню. Мы как Минфин, согласно закону, должны согласовывать назначение региональных руководителей. И по представлению руководства таможни мы осуществляем такое согласование. Мы можем проверить на наличие или отсутствие уголовных производств по тому или иному лицу. Это для нас может быть причиной не назначать. И мы проводим собеседование. И по результатам собеседования, проверок и т.д. оценить добродетельность того или иного человека, я считаю, сложно.

По поводу Дениса Пудрика. По нему вопросов не было с его назначением. Затем появились вопросы в прессе относительно его состояния и так далее. Я думаю, что можете спросить Дениса Пудрика. И он объяснит, каким образом он сформировал свое состояние", - отметил министр.

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На вопрос, не жалеет ли он сейчас, что такая кандидатура утверждена на ключевой пункт таможни в Украине, Марченко ответил:

"Я не знаю, как бы я действовал, зная резонанс. Или может, я проверял бы на имеющиеся у него состояние, задал бы этот вопрос Денису Пудрику? Я, возможно, задал бы. Знаете, задней мыслью можно многое посмотреть. Но с точки зрения профессиональных качеств к нему вопросов не было".

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На утверждение журналиста, что Пудрик - не "новое лицо", глава Минфина ответил:

"На таможне сложно с новыми лицами. Все лица на таможне плюс-минус одинаковые. Вопрос: выполняют ли они плановые показатели?".

По словам министра, таможня в целом выполняет плановые показатели, начиная с мая месяца.

"Май, июнь, июль, август - стопроцентное выполнение", - отметил министр.

Он добавил, что до мая план не выполнялся - недобор, по его словам, был в среднем до 5 млрд гривен, а сейчас недобора нет.

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