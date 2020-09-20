Зеленский представил Верещук как кандидата в мэры Киева: Столицей может эффективно управлять не только коренной киевлянин

Президент Украины Владимир Зеленский официально представил депутата партии "Слуга народа" Ирину Верещук в качестве кандидата на должность киевского городского главы.

Зеленский представил Верещук на конференции Киевской городской организации политической партии "Слуга народа", информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Часто приходится слышать, что Киевом может эффективно управлять только коренной киевлянин. Знаете, мы с вами находимся в университете Тараса Шевченко, который родился не в Киеве, собственно как и Грушевский, Драгоманов, которые преподавали не здесь. ... Чтобы работать на благо города – не обязательно быть "коренным". Обязательно быть порядочным, трудолюбивым, честным, талантливым, и вкладывать в этот город свое сердце и душу. Верю, что именно таким человеком является кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук", - сказал Зеленский.

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Президент перечислил ряд проблем Киева - пробки, дыры в асфальте, загрязненный воздух и хаотичную застройку.

"Киев – это душа Украины, и мы не хотим смотреть, как в эту душу плюют выбросы и смог. И, наконец, Киев – это сердце Украины, и оно должно биться полной грудью. Мы все хотим, чтобы наш любимый город наконец-то получил тот вид, который давно заслуживает, стал комфортным, удобным, современный, уютным", - сказал президент.

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