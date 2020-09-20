Зеленский представил Верещук как кандидата в мэры Киева: Столицей может эффективно управлять не только коренной киевлянин
Президент Украины Владимир Зеленский официально представил депутата партии "Слуга народа" Ирину Верещук в качестве кандидата на должность киевского городского главы.
Зеленский представил Верещук на конференции Киевской городской организации политической партии "Слуга народа", информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Часто приходится слышать, что Киевом может эффективно управлять только коренной киевлянин. Знаете, мы с вами находимся в университете Тараса Шевченко, который родился не в Киеве, собственно как и Грушевский, Драгоманов, которые преподавали не здесь. ... Чтобы работать на благо города – не обязательно быть "коренным". Обязательно быть порядочным, трудолюбивым, честным, талантливым, и вкладывать в этот город свое сердце и душу. Верю, что именно таким человеком является кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук", - сказал Зеленский.
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Президент перечислил ряд проблем Киева - пробки, дыры в асфальте, загрязненный воздух и хаотичную застройку.
"Киев – это душа Украины, и мы не хотим смотреть, как в эту душу плюют выбросы и смог. И, наконец, Киев – это сердце Украины, и оно должно биться полной грудью. Мы все хотим, чтобы наш любимый город наконец-то получил тот вид, который давно заслуживает, стал комфортным, удобным, современный, уютным", - сказал президент.
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А ті придурки,що шукали ідеал,якого не існує в природі, замість неідеального Порошенка півтора роки тому вибрали таке лайно, як шмаркля.
У топ-10 "Слуг народу" увійшли:
№1 - Євгенія Кулеба - дружина міністра закордонних справ України, громадська діячка, координаторка створення скверу Небесної сотні, керівниця ГО "Місто-сад"
№2 - Михайло Присяжнюк - юрист, правозахисник, адвокат, телеведучий, ведучий соціального проєкту «Один за всіх».
№3 - Олена Говорова, легкоатлетка, призерка Олімпійських ігор, телеведуча.
№4 - Юрій Федоренко, приватний підприємець, правозахисник, голова громадської організації «Твердиня».
№5 - Владислав Трубіцин, букініст і меценат, засновник Благодійного фонду «Культурні новації».
№6 - Лілія Пашинна, адвокатка.
№7 - Георгій Зантарая, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України.
№8 - Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки України.
№9 - Вікторія Бурдукова, телевізійна продюсерка («Ревізор», «Страсті за Ревізором»), голова Експертної ради Української телевізійної академії.
№10 - Зоряна Скалецька, колишня міністерка охорони здоров'я, юристка у галузі медичного права.
Також у списку "Слуг" є юрист-кримінолог Анна Маляр, підприємці Владислав Трубіцин і Юрій Федоренко, помічник нардепа Ганни Бондар, громадський діяч, голова ради з урбаністики Віталій Селик, помічниця нардепа Романа Грищука Ксенія Семенова, керівник ГО "Ветеранська справа" Олексій Кисельов, президент Асоціації шеф-кухарів України Ігор Брагін, нардеп Микола Тищенко.
Тиждень добігає кінця, настав час підбити його підсумки. Особисто для мене тиждень зайве довів: Зеленський і Єрмак давно дали згоду РФ на капітуляцію, просто вони не уявляють, як це піднести суспільству.
Ще один фактор, який заважає Путіну і російській агентурі в Україні - капітуляцію треба закріпити законодавчо.
Які ж фактори говорять на користь того, що країну ведуть в прірву?
Влада пішла на безпрецедентну кількість поступок Кремлю протягом останніх 2 місяців, а особливо - останніх 10 днів. Такого не було ні восени минулого року, ні навіть цієї весни.
Сергій Пархоменко . Нова Січ. https://www.novasich.top/?p=11277
Сказали Зеленский приедет выступать, ждали игры на пианино, билеты продавали дорого. А зеленский был в качестве конферансье, Веру Поппинс расхваливал.
Ватна на всю голову наволоч з парасолькою хоча і розмовляє непогано українською, але видає цілком рашистські ватні наративи, є гарний досвід керування потоками на митниці...
Чи може ця ватна провінційна феська щось цінне зробити для столиці? Ні і ще раз ні, як і все ЗеБільне лайно.
Кличко перед таким непотрібом виглядає просто титаном.
Тому Верещук повинні, взагалі зняти з виборів, а Зеленському об"явити імпичмент.
арахимия№2, какая то... Любопытно а диплом его настоящий, самый главный Москаль Украины сделал запрос!
но кто ж его привлечёт к ответственности???
ШЛЯХЕ́ТНИЙ, а, е.
1. Прикм. до http://sum.in.ua/s/shljakhta шляхта і http://sum.in.ua/s/shljakhtych шляхтич .
// Власт. шляхті, аристократам; такий, як у шляхти, аристократів.
// Належний шляхті, аристократам.
2. Який відзначається високими моральними якостями; який дістав добре виховання; благородний.
// Власт. такій людині.
Ю́рій Гера́симович Іллє́нко - український кінооператор, кінорежисер, та сценарист. Серед найвідоміших фільмів Іллєнка «Криниця для спраглих», «Вечір на Івана Купала», «Білий птах з чорною ознакою», та «Легенда про княгиню Ольгу». Один із представників хвилі «українського поетичного кіно». Це скарб українського кіномистецтва, української культури, який могла створитити саме високодуховний шляхетний митець. /прим. Любителі гри членом на піаніно це ніколи не зрозуміють./.
Батько актора і продюсера, голови Держкіно з 2014 року Пилипа Іллєнка та українського політика, депутата Верховної Ради України VIII скликання Андрія Іллєнка.
Брат Ю́рія Гераасимовича - Вадим, опенратор і кінорежисер багатьох (перелік див. нижче) кіношедеврів, з яких я б виділив "За двома зайцями".
Фільмографія
Як оператор зняв кінокартини:
«Мандрівка в молодість» (1957, у співавт. з В. Орлянкіним i В. Філіпповим),
«Військова таємниця» (1958),
«Олекса Довбуш» (1960),
«Іду до вас»
«За двома зайцями» (1961),
«Мовчать тільки статуї» (1962),
«Вечір на Івана Купала» (1968),
«Поштовий роман» (1969),
«Весілля» (1973),
«Там вдалині, за рікою» (1975),
«Свято печеної картоплі» (1976),
«Чоботи всмятку» (1977, т/ф),
«Незручна людина» (1978, т/ф),
«Школа» (1980, т/ф, 3 с, Одеська кіностудія),
«Три гільзи від англійського карабіна» (1982),
«В лісах під Ковелем» (1984),
«Івін А.» (1990),
«Цвітіння кульбаби» (1992)
«Гетьманські клейноди» (1993) та ін.
Як режисер поставив стрічки:
«Повернення Вероніки» (1964, у співавт.),
«Над нами Південний хрест» (1965, у співавт.),
«Зозуля з дипломом» (1971),
«У синьому небі посію ліс» (1986),
«Передай далі…» (1988),
«Останній бункер» (1990),
«Геллі і Нок» (1995, співавт. сцен., реж. і опер.).
Брат Юрія і Вадима Іллєнків - Михайло,
З 1973 р. - режисер Київської кіностудії ім. О. П. Довженка.
З 1997 року - організатор кінофестивалю Відкрита ніч.
З 2000 року - декан кінофакультету Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Член Національної спілки кінематографістів України.
У 2009 році брав участь у першому етапі навколосвітньої подорожі на яхті «Купава».
Від квітня 2017 до листопада 2018 року був Головою Правління української кіноакадемії. Тут просто неможливо розповісти про всіх з цієї великої шляхетної сім'ї... Всі вони - частина нашої української культури. І знайомство з ними наближає і нас до шляхетності і благородства, до гордості і любові до України.
UPD. Теперь понял, "Свобода", кремлевские карманные националисты
За Тягныбока бы еще предложил проголосовать
Сарказм мого поста ,вище написаного і діти зрозуміли ,але прошу пана тільки не ви.
Возможно марсианин даже более порядочен и умней (любого киевлянина), но ПРОБЛЕМА в том, чтоб ЧЕМ ТО УПРАВЛЯТЬ НУЖНО ХОРОШО ЗНАТЬ СПЕЦИФИКУ И ТОНКОСТИ ПРЕДМЕТА УПРАВЛЕНИЯ, постороний не знает всех ньюансов и обязательно "наломает дров" прежде, чем деиально и тчательно вникеет в суть проблем.
В таком случае (по его логике) Зе можно балотироваться в президенты в ГОНДУРАСА или УРУГВАЯ!
"Ти - це Верещук !"
Ги ги ги ! 😂
... вибачаюсь, бо щоразу забуваю,що вже майже півтора року в Україні не президент, а **********.