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Новости Местные выборы-2020
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Россия и ОРДЛО заблокируют все вопросы, пока Рада не разрешит выборы на Донбассе, - Кравчук

Россия и ОРДЛО заблокируют все вопросы, пока Рада не разрешит выборы на Донбассе, - Кравчук

Если Верховная Рада Украины не изменит постановление о местных выборах, то это заблокирует не только обмен пленными, но и всю работу Трехсторонней контактной группы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил в комментарии "Общественному".

"Сегодня уже очевидно, на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются, упираются в одно: Россия и ОРДЛО заявляют официально, что пока не будет изменено постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы", - заявил Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе

Он добавил, что "если нет желания одной стороны договариваться, а есть желание только Украины, то поле маневра сужается и его не существует по конкретным вопросам, но мы должны искать ответы на все вопросы".

Кравчук уточнил, что не знает, изменит ли Верховная Рада постановление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предложение сделать Австрию площадкой для ТКГ - хорошее, но решение будет принимать ОБСЕ, - Кравчук

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) местные выборы (2752) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+78
На кого він працює?
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20.09.2020 15:45
+60
Не думаю-Зеленський сам має роботодавців і це не український народ.
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20.09.2020 15:50
+56
ну и прекрасно. нехер с ними разговаривать. когда им понадобится - сами прибегут
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20.09.2020 15:48
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Льоня! Ходити вмієш? Ходи на...! Виконувати забаганки людожерів- це зрада народу та країни.
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20.09.2020 18:20 Ответить
Короче если не сдадимся Путлеру, то усё у нас будет плохо, дедушка знае шо кажэ
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20.09.2020 18:39 Ответить
Краще вже цього старого комуняцького пердуна заблокували. Нудить від нього.
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20.09.2020 18:46 Ответить
А не пішла-би ота ПАрашія у,так сказать,ордло,чи орду,чи взвгвлі,на три веселих букви?!Задовбала уже із своїм ординло! А Кравчучок разом із нею,паскудник старий,спить-і бачить,як Україну пуцці здать,маразматик хренів.
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20.09.2020 18:51 Ответить
Цікаво, хто в українській владі погодиться відкрито йти на поводу у терористів?
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20.09.2020 18:53 Ответить
Росія та ОРДЛО заблокують всі питання, поки Рада не дозволить вибори на Донбасі, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5742
Да прекрасно ! Теперь с лихвой хватит для нашей безбедной старости, честно заработанных кровавых кремлевских сребреников для Иуд ...за измену и капитуляцию Украины в угоду кремлевских фашистов )(уйла.
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20.09.2020 19:08 Ответить
Это уже чужие люди, им не нужна Украина, а они не нужны Украине. Как это не доходит, не понимаю.
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20.09.2020 19:36 Ответить
Не понял , кто шантажирует : Кравчук или мордор, или и тот и этот?
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20.09.2020 19:42 Ответить
ця українська гнида дає пораду московським вошам.
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21.09.2020 07:44 Ответить
А далі чого ще забажає та країна Моксель ? Щоб їй здали всю Україну ! То що Кравчук буде шукати "компроміси" про що ??? Як ефектно здати всіх нас з потрохами ??? Це просто державний злочин + капітуляція в прямій трансляції ...
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20.09.2020 19:49 Ответить
"Россия и ОРДЛО заблокируют все вопросы, пока Рада не разрешит выборы на Донбассе, - Кравчук".

Рада не разрешит.

Кравчук, идите домой.

Домашние тапки, туалет, газетка.
Что еще нужно человеку, чтоби прожить старость?
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20.09.2020 19:55 Ответить
Закрыть эту минскую лавочку и забыть. Пусть кормильцы наслаждаются рузьким миром.
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20.09.2020 20:48 Ответить
РФія виставляє ульбтиматуми,
про це заявляв Лавров і його сцар.
Навіщо це озвучують у такій інтерпритації ці дідугани не відомо.
Москалі блокували і будуть блокувати усі українські ініціативи.........їм війна , нерозрішений конфлікт вигідний, це їх можливість не допустити вступ України у НАТО!!!!!!!!!!!!
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20.09.2020 21:00 Ответить
Цей трухлявий пеньок вже з здорового глузду поїхав.
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20.09.2020 21:11 Ответить
Ну и фули с того что заблокируют??
что хуже станет??
А не было мысли что-то заблокировать из ********** хотелок??
попробуйте-может сто-то получится
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20.09.2020 21:30 Ответить
Шмокину дай "гАмнистию" для всех,этому выборы для ********,а может уже всем отсосать у )(уйла,попросить прощения и с поклоном войти в сРублевую зону а ?
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20.09.2020 22:04 Ответить
Да, я так дивлюсь, що булаби його воля вже змінивби цю статтю, тварюка.
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20.09.2020 22:08 Ответить
Они и так блокируют всё что можно - зачем нам втирать эту хрень ???
Кравчук, садись на кравчучку и катись домой, а то договоришься до того,
что на границе не пустят, как вредителя, и поедешь к Януковичу - вспоминать былое..
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20.09.2020 22:08 Ответить
эта хрень уже озвучивает предьявы Украине от имени оккупанта, в т.ч. и к законодательному органу. А ребята гибли и калечились, защищая территориальную целостность Украины.
Мудило вместе с компанией все равно придется линчевать рано или поздно по седьмое колено вместе с порнозвездой фокина.
Если заблокируют переговоры, то запроданець не сможет торговать интересами Украины, вот и волнуется. минские соглашения все-равно подписаны под давлением, противоречивы, многократно нарушены рашистами и срок их давно кончился.
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20.09.2020 23:15 Ответить
Мне довелось видеть много разных предательств. И, признаюсь, меня всегда удивляло, как низко может пасть человек. Джо Блек
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20.09.2020 23:24 Ответить
это правда, они взяли заложников и им пох.
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21.09.2020 00:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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21.09.2020 02:36 Ответить
Потому Украина и буксует, что такие первые президенты.
Жыдокомуняцкое отродье. Баньте, цензюки !
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21.09.2020 07:23 Ответить
Заблокируют.
А сейчас активно движемся к цели?.
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21.09.2020 09:26 Ответить
Дуже сподіваюся, що він здохне, разом з фокіним, що до нового року...
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21.09.2020 11:11 Ответить
Чого цей старий комуністичний пердун так розкидується своїми недолугими висерами?
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21.09.2020 12:39 Ответить
То нехай Рада дозволить ці вибори. Я тобі навіть дату підкажу. 1 січня 2093 року. Мудак!
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21.09.2020 16:28 Ответить
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