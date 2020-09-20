"Россия и ОРДЛО заблокируют все вопросы, пока Рада не разрешит выборы на Донбассе, - Кравчук".

Если Верховная Рада Украины не изменит постановление о местных выборах, то это заблокирует не только обмен пленными, но и всю работу Трехсторонней контактной группы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил в комментарии "Общественному".

"Сегодня уже очевидно, на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются, упираются в одно: Россия и ОРДЛО заявляют официально, что пока не будет изменено постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы", - заявил Кравчук.

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Он добавил, что "если нет желания одной стороны договариваться, а есть желание только Украины, то поле маневра сужается и его не существует по конкретным вопросам, но мы должны искать ответы на все вопросы".

Кравчук уточнил, что не знает, изменит ли Верховная Рада постановление.

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