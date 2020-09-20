Россия и ОРДЛО заблокируют все вопросы, пока Рада не разрешит выборы на Донбассе, - Кравчук
Если Верховная Рада Украины не изменит постановление о местных выборах, то это заблокирует не только обмен пленными, но и всю работу Трехсторонней контактной группы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил в комментарии "Общественному".
"Сегодня уже очевидно, на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются, упираются в одно: Россия и ОРДЛО заявляют официально, что пока не будет изменено постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы", - заявил Кравчук.
Он добавил, что "если нет желания одной стороны договариваться, а есть желание только Украины, то поле маневра сужается и его не существует по конкретным вопросам, но мы должны искать ответы на все вопросы".
Кравчук уточнил, что не знает, изменит ли Верховная Рада постановление.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Да прекрасно ! Теперь с лихвой хватит для нашей безбедной старости, честно заработанных кровавых кремлевских сребреников для Иуд ...за измену и капитуляцию Украины в угоду кремлевских фашистов )(уйла.
Рада не разрешит.
Кравчук, идите домой.
Домашние тапки, туалет, газетка.
Что еще нужно человеку, чтоби прожить старость?
про це заявляв Лавров і його сцар.
Навіщо це озвучують у такій інтерпритації ці дідугани не відомо.
Москалі блокували і будуть блокувати усі українські ініціативи.........їм війна , нерозрішений конфлікт вигідний, це їх можливість не допустити вступ України у НАТО!!!!!!!!!!!!
что хуже станет??
А не было мысли что-то заблокировать из ********** хотелок??
попробуйте-может сто-то получится
Кравчук, садись на кравчучку и катись домой, а то договоришься до того,
что на границе не пустят, как вредителя, и поедешь к Януковичу - вспоминать былое..
Мудило вместе с компанией все равно придется линчевать рано или поздно по седьмое колено вместе с порнозвездой фокина.
Если заблокируют переговоры, то запроданець не сможет торговать интересами Украины, вот и волнуется. минские соглашения все-равно подписаны под давлением, противоречивы, многократно нарушены рашистами и срок их давно кончился.
Жыдокомуняцкое отродье. Баньте, цензюки !
А сейчас активно движемся к цели?.