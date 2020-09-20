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Экс-мэр Дебальцево Бондарчук работает в такси в Киеве и рассказывает пассажирам правду о Донбассе: "Русские - обычно оправдываются. Некоторые просят прощения"

Бывший мэр Дебальцево Андрей Бондарчук работает в такси в Киеве и рассказывает пассажирам правду об агрессии России на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, о поездке с мэром написал на странице в Facebook Игорь Котелянец.

"Он приехал на наш вызов по Uber Comfort. Везет из центра Киева на левый берег.
Цитируя стихи Владимира Сосюры, которыми рассказывает историю собственного города, "между прочим" вспоминает, что возглавлял его с 2006 по 2010.

Сейчас он высококлассный водитель. На первом месте по количеству выполненных заказов в столице. Более 23 тысяч. Это 23 тысячи его историй о том, что происходит на Донбассе. 23 тысячи его разговоров с клиентами о важном. О войне и людях, которых она выжала из родного края.

"Среди иностранцев очень много ватников. Пока едем - пытаюсь изменить их убеждения о гражданской войне и о том, кто на самом деле является захватчиком, кто выгнал меня из собственного дома. Когда попадаются русские - обычно оправдываются, мол, мы не отвечаем за нашу власть. Некоторые просят прощения".

Посредством этих диалогов с клиентами на украинском, русском или английском языках человек выполняет свою миссию: приближает деоккупацию Донбасса, которая обязательно произойдет, если мир будет знать правду. Работа в такси - это не просто способ заработка, это шанс поговорить. Это 23 тысячи попыток сделать украинский Донбасс более услышанным миром", - говорится в посте.

Котелянец также процитировал известные строки Владимира Сосюры, уроженца Дебальцево.

"Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води,

В годину щасливу, і в радості мить,

любіть у годину негоди...."

Экс-мэр Дебальцево Бондарчук работает в такси в Киеве и рассказывает пассажирам правду о Донбассе: Русские - обычно оправдываются. Некоторые просят прощения 01
Андрей Бондарчук был мэром Дебальцево с 2006 по 2010. У него три высших образования – история, право и государственная служба, свободно владеет английским языком.

У него трое детей. В 2014 году мужчина вместе с семьей переехал в Киев. Сейчас, чтобы обеспечить семью, он работает в популярной службе такси.

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Автор: 

такси (211) Дебальцево (648)


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Топ комментарии
+124
Отакими людьми треба комплектувати Міністерство тимчасово окупованих територій та інші профільні державні органи...
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20.09.2020 16:53
+59
О таких людях надо больше рассказывать. Респект ему.
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20.09.2020 16:57
+56
Скорее всего, хороший человек.
Обычно эксы могут годами не работать и жить на наворованное, а этот таксует.
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20.09.2020 16:55
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це точно.
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21.09.2020 16:49 Ответить
пис. штепа точно залишилась би мером, якби ЗСУ та добробати не звільнили Слов"янськ у 2014-му. В цьому немає сумнівів.
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21.09.2020 16:50 Ответить
Те що повиннен робити уряд і чиновники на зарплаті,роблять пересічні Українці.Україна існує не завдяки керманичам і олігархам,а наперекір їм,завдяки простим громадянам.
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21.09.2020 15:38 Ответить
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