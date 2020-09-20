"Слуги народа" провели мероприятие на территории Киевского национального Университета им. Шевченко вопреки уставу вуза и высказываниям Шкарлета (обновлено)
И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет всего 2 дня назад разослал ректорам вузов письмо о недопустимости политической агитации на территории образовательных учреждений. Кроме того, заниматься политикой на территории запрещает устав университета.
На это обратили внимание основатель организации StateWatch Александр Леменов и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня увидел, как партия "Слуга народа" решила втянуть мою альма-матер КНУ им. Т.Шевченко в предвыборную агитацию. Так, они разместили свой съезд на заднем дворе Красного корпуса. Партии - 2.5 года. Моему университета - 186. Не буду идеализировать КНУ, но это был центр выдающихся умов - Винниченко, Бердяев, Неволин, Кистяковский, etс.", - написал Леменов.
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Данилюк-Ярмолаева обратила внимание на то, что проведение политического мероприятия на территории университета прямо нарушает устав КНУ.
"На всякий случай процитирую устав КНУ от 07.08.2015:
"1.6. Создание и деятельность политических партий, общественно-политических движений и религиозных объединений в Университете не допускается". Что дальше? В зеленый покрасят или панно с Верещук налепят на фасаде?" - написала Ярмолаева.
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Напомним, 16 сентября и.о. министра науки и образования Сергей Шкарлет заявил, что политическая агитация в стенах вузов является недопустимой. Он обратился к областным госадминистрациям и учреждениям высшего и профессионально-технического образования с письмом о запрете политической агитации в стенах образовательных учреждений.
"Одним из принципов образования в Украине является его независимость от политических партий, общественных и религиозных организаций. Прошу принять во внимание информацию о недопущении неправомерного использования помещений учебных заведений для ведения политической агитации ", - было сказано в письме.
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Касается-то оно касается,
но микробов на руках хирурга перед операцией несколько меньше, чем у бомжа, роющегося в мусорном баке, хотя у хирурга они тоже есть, если глянуть под микроском.
а ты, почему-то, огульно приравниваешь хирурга и бомжа
Теперь слуги решили все стать ПРОФФЕСОРАМИ 😀😀😀
воно ще й помилок наробило.. тим паче що "українською мовою" це як "масло масляное"
МІ-КРО-БИ.
До ссавців ще прірва, не те, шо до людей. А ви про еліти...
))(
о последствиях эта стая низших хищников, обезумевшая от мяса, в этот пьянящий миг не думает, задача одна - убить побольше и бежать подальше.. хотя всё съесть им не позволят физиологические) особенности "падальщиков"
зебилы, вы открыли ворота этим тварям.. и вы - соучасники, если до сих пор не осознали свой залёт и подставу воюющей страны