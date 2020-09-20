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Новости Местные выборы-2020
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"Слуги народа" провели мероприятие на территории Киевского национального Университета им. Шевченко вопреки уставу вуза и высказываниям Шкарлета (обновлено)

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет всего 2 дня назад разослал ректорам вузов письмо о недопустимости политической агитации на территории образовательных учреждений. Кроме того, заниматься политикой на территории запрещает устав университета.

На это обратили внимание основатель организации StateWatch Александр Леменов и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня увидел, как партия "Слуга народа" решила втянуть мою альма-матер КНУ им. Т.Шевченко в предвыборную агитацию. Так, они разместили свой съезд на заднем дворе Красного корпуса. Партии - 2.5 года. Моему университета - 186. Не буду идеализировать КНУ, но это был центр выдающихся умов - Винниченко, Бердяев, Неволин, Кистяковский, etс.", - написал Леменов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" представила кандидатов в Киевсовет, во главе списка - жена Кулебы. ФОТОрепортаж+СПИСОК

Данилюк-Ярмолаева обратила внимание на то, что проведение политического мероприятия на территории университета прямо нарушает устав КНУ.

"На всякий случай процитирую устав КНУ от 07.08.2015:

"1.6. Создание и деятельность политических партий, общественно-политических движений и религиозных объединений в Университете не допускается". Что дальше? В зеленый покрасят или панно с Верещук налепят на фасаде?" - написала Ярмолаева.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский представил Верещук как кандидата в мэры Киева: Столицей может эффективно управлять не только коренной киевлянин

Напомним, 16 сентября и.о. министра науки и образования Сергей Шкарлет заявил, что политическая агитация в стенах вузов является недопустимой. Он обратился к областным госадминистрациям и учреждениям высшего и профессионально-технического образования с письмом о запрете политической агитации в стенах образовательных учреждений.

"Одним из принципов образования в Украине является его независимость от политических партий, общественных и религиозных организаций. Прошу принять во внимание информацию о недопущении неправомерного использования помещений учебных заведений для ведения политической агитации ", - было сказано в письме.

Слуги народа провели мероприятие на территории Киевского национального Университета им. Шевченко вопреки уставу вуза и высказываниям Шкарлета 01
Слуги народа провели мероприятие на территории Киевского национального Университета им. Шевченко вопреки уставу вуза и высказываниям Шкарлета 02
Слуги народа провели мероприятие на территории Киевского национального Университета им. Шевченко вопреки уставу вуза и высказываниям Шкарлета 03
Слуги народа провели мероприятие на территории Киевского национального Университета им. Шевченко вопреки уставу вуза и высказываниям Шкарлета 04

Автор: 

агитация (508) местные выборы (2752) Минобразования (1738) высшее образование (182) Слуга народа (2632) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Леменов Александр (45) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+36
Конференция "слуг народа" на территории университета Шевченко: По сравнению с Винниченко и Бердяевым все эти люди являются интеллектуально ограниченными, - Леменов - Цензор.НЕТ 9473
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20.09.2020 17:00
+31
Конференция "слуг народа" на территории университета Шевченко: По сравнению с Винниченко и Бердяевым все эти люди являются интеллектуально ограниченными, - Леменов - Цензор.НЕТ 4336
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20.09.2020 17:10
+25
Проста пліснява не вибирає місце свого розповсюдження, а от ЗЕленій хочется інетелктуально "самоутверждаться "
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20.09.2020 16:56
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Проста пліснява не вибирає місце свого розповсюдження, а от ЗЕленій хочется інетелктуально "самоутверждаться "
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20.09.2020 16:56 Ответить
Им законы не писаны. Они даже на Конституцию плюют.
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20.09.2020 20:17 Ответить
Студентський парламент КНУ імені Шевченка обурений заходом "Слуги народу"
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20.09.2020 22:11 Ответить
Кто конкретно из него?
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20.09.2020 22:50 Ответить
К глубочайшему сожалению это касается 99,999% всей нашей так называемой "элиты" не зависимо от полит принадлежности( кстати не удобно использовать это слово по отношению ко всему этому сброду, поэтому возьмем в кавычки)
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20.09.2020 16:58 Ответить
ИлИта)
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20.09.2020 17:01 Ответить
Конференция "слуг народа" на территории университета Шевченко: По сравнению с Винниченко и Бердяевым все эти люди являются интеллектуально ограниченными, - Леменов - Цензор.НЕТ 3346
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20.09.2020 17:02 Ответить
и кто же, кроме этих зелёных дегенератов, проводил съезд в КНУ или другом универе ?

Касается-то оно касается,

но микробов на руках хирурга перед операцией несколько меньше, чем у бомжа, роющегося в мусорном баке, хотя у хирурга они тоже есть, если глянуть под микроском.

а ты, почему-то, огульно приравниваешь хирурга и бомжа
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20.09.2020 17:05 Ответить
А в Бресте активистов метелят с носаря и газом...И в Минске покорному протесту приходит ******
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20.09.2020 16:59 Ответить
одним словом, дегенерати)
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20.09.2020 16:59 Ответить
В дуже давні савецькі часи був такий анекдот про інтелетуала (інтелігента) - Чим відрізняється пОртфель від портфЕля? У пОртфелі носять стаканИ , а у портфЕлі інтелектуал носить стакАни...
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20.09.2020 17:09 Ответить
Й ще був такий анекдот , перефразую в ********* контексті - "Які відмінності у рояля й унітазу? -запитують одного дипломованого юриста. А він жме плечима - Не знаю... То як же тебе тоді можна пускти в культурне середовище... "
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20.09.2020 17:15 Ответить
Конференция "слуг народа" на территории университета Шевченко: По сравнению с Винниченко и Бердяевым все эти люди являются интеллектуально ограниченными, - Леменов - Цензор.НЕТ 9473
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20.09.2020 17:00 Ответить
вы до влады не дорветесь моральные уроды )))))))))))))))))))
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20.09.2020 22:51 Ответить
Вы уже их привели. Смачного

"Слуги народу" провели захід на території Київського національного університету ім. Тараса Шевченка всупереч статуту вузу і висловлюванням Шкарлета - Цензор.НЕТ 7811
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20.09.2020 23:20 Ответить
Тебя обдолбыша не приводили, ты сам пришел.
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21.09.2020 01:04 Ответить
Ты жри, одноклеточное, и не отвлекайся. Мыслить - не для тебя. Смачного.
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21.09.2020 09:13 Ответить
Слово элиты лишнее. И это ко всем партиям от Медведчука с Порошенко до Тимошенко с Кучмой и прочей коррупционной нечистьи
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20.09.2020 17:00 Ответить
ну назови такой зашквар у партии Порошенко
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20.09.2020 17:07 Ответить
Конференция "слуг народа" на территории университета Шевченко: По сравнению с Винниченко и Бердяевым все эти люди являются интеллектуально ограниченными, - Леменов - Цензор.НЕТ 4336
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20.09.2020 17:10 Ответить
Очень, очень ограниченные, совсем узколобые.
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20.09.2020 17:01 Ответить
у амёб лба нет... поэтому там нечем ограничиваться ))))
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20.09.2020 17:14 Ответить
Я удивляюсь недовольству -ПРОФФЕСОРА терпели с 2010
Теперь слуги решили все стать ПРОФФЕСОРАМИ 😀😀😀
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20.09.2020 17:02 Ответить
Конференция "слуг народа" на территории университета Шевченко: По сравнению с Винниченко и Бердяевым все эти люди являются интеллектуально ограниченными, - Леменов - Цензор.НЕТ 9886
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20.09.2020 17:05 Ответить
"..нормальноЮ українською...".. або "...нормальноЮ мовою.."
воно ще й помилок наробило.. тим паче що "українською мовою" це як "масло масляное"
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20.09.2020 17:41 Ответить
Конференция "слуг народа" на территории университета Шевченко: По сравнению с Винниченко и Бердяевым все эти люди являются интеллектуально ограниченными, - Леменов - Цензор.НЕТ 98
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20.09.2020 17:06 Ответить
опять недовольство от тебя.. ты такая по жизни или тут на форуме у тебя такая роль, быть вечно обуренной?
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20.09.2020 22:52 Ответить
Вам же сказали -
МІ-КРО-БИ.
До ссавців ще прірва, не те, шо до людей. А ви про еліти...
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20.09.2020 17:03 Ответить
Им бы в пластиковых трениках "адидас" возле ларька на Троещине стоять, а не возле красного корпуса универа...
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20.09.2020 17:06 Ответить
"...на заднем дворе вместо этих выдающихся украинских мыслителей выступают Верещук, Дубинский, Бужанский или Тищенко". Последний уже выступил именно на заднем дворе.

Конференция "слуг народа" на территории университета Шевченко: По сравнению с Винниченко и Бердяевым все эти люди являются интеллектуально ограниченными, - Леменов - Цензор.НЕТ 5509
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20.09.2020 17:09 Ответить
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20.09.2020 23:06 Ответить
Майже 30 років "Шапіто"!!
))(
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20.09.2020 17:15 Ответить
Тю, да то ж просто, тепер ці добродії і добродійки з належним пафосом скрізь вказиватимуть ,що закінчили КДУ. Слова "конференцію" і "в" сором'язливо пропускатимуть. А какая разница?!
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20.09.2020 17:19 Ответить
Вова згадав шо він синок професора ... Біда!
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20.09.2020 17:35 Ответить
Это не беда,беда будет когда к концу каденции ему звание профФесор присвоят. А так будет, и к Гордону не ходи!
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20.09.2020 19:30 Ответить
Якби оця лінива зелень почитала нашого видатного українського філософа Миколу Бєрдяєва, то знайшла б там ("Истоки русского коммунизма") такий геніальний висновок всесвітньо відомого вченого: "Навіть сама думка про справедливість вже є не справедливою". Отак!, "Спасители человечества", "ліпші друзі народу". Вам чхати на цей народ. Аби щось наобіцяти... Запам'ятали вислів генія філософії? Тим, хто читав Бєрдяєва, ваші обіцянки "справедливості" стоять поперек горла!
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20.09.2020 17:52 Ответить
Не быть тебе, Шкарпет, министром.
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20.09.2020 18:02 Ответить
Сумніваюсь, що всі слуги вміють читати, та і нема коли їм устави знати. Потрібно було відосик на айфон зняти про устав
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20.09.2020 18:07 Ответить
Если неззя, но очень, очень хотется, то мозна,они же слуги народа
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20.09.2020 18:11 Ответить
Никеша и Владя были вполне созревшие недотепы. Каждому из них было лет под тридцать. Им, видно, очень нравилось, что их пригласили на заседание.
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20.09.2020 18:28 Ответить
"Слуги народу" провели захід на території Київського національного університету ім. Тараса Шевченка всупереч статуту вузу і висловлюванням Шкарлета - Цензор.НЕТ 3347
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20.09.2020 18:33 Ответить
В нормальной стране после такого зашквара министр образования (или и.о. министра) на следующий день уже вылетел-бы со своего кресла !
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20.09.2020 18:43 Ответить
Залень- на па-рашу
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20.09.2020 18:46 Ответить
а какая у тебя параша?
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20.09.2020 22:53 Ответить
Що ні день. то порушення законодавства чи конституції зеленою чумою. і це починається від президента, СН і урядом. Ну і брехня --це також є фішкою цих моральних уродов.
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20.09.2020 19:01 Ответить
О чем с этими "науковцами" можно говорить,когда у них в работах плагиата больше чем по 70% ?
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20.09.2020 19:27 Ответить
зекомандА - это стая шакальчиков, случайно попавшая в курятник, быстро хапающая в зубы всё подряд, задницей понимая, что этот звЬоздный час ненадолго..
о последствиях эта стая низших хищников, обезумевшая от мяса, в этот пьянящий миг не думает, задача одна - убить побольше и бежать подальше.. хотя всё съесть им не позволят физиологические) особенности "падальщиков"
зебилы, вы открыли ворота этим тварям.. и вы - соучасники, если до сих пор не осознали свой залёт и подставу воюющей страны
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20.09.2020 19:57 Ответить
Зелені нічого не бояться, бо їх виборці і досі в них не дуже розчарувались. Шансів в України менше, ніж за януковича. Брехлива пропаганда вбила розум українців.
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20.09.2020 19:57 Ответить
так когда сдадут Украину, есть точная дата? Надоело, что 1,5 года пугают "вот-вот сдадут Украину" - в ближайшее десятилетие это событие намечается?
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20.09.2020 22:54 Ответить
Не терпится?
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21.09.2020 08:11 Ответить
назови точную дату, иначе ты балабол.
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21.09.2020 11:57 Ответить
Было бы в будний день, их бы оттуда студенты живыми не выпустили
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20.09.2020 21:35 Ответить
Конференция чумных крыс в витрине продуктового супермаркета ...
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20.09.2020 22:09 Ответить
Надо было в "велюре" собраться, это их уровень.
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20.09.2020 22:14 Ответить
Відповідно до частини 3 статті 31 Закону України "Про освіту", політичні партії (об'єднання), їх члени, депутати (кандидати в депутати) не мають права провадити свою діяльність в закладах освіти. Ну що, "нарушу Закон - уйду сам", брехунець?
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21.09.2020 01:29 Ответить
Так это они (З)гей-парад провели!
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21.09.2020 10:37 Ответить
 
 