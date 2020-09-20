"Слуги народа" провели мероприятие на территории Киевского национального Университета им. Шевченко вопреки уставу вуза и высказываниям Шкарлета (обновлено)

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет всего 2 дня назад разослал ректорам вузов письмо о недопустимости политической агитации на территории образовательных учреждений. Кроме того, заниматься политикой на территории запрещает устав университета.

На это обратили внимание основатель организации StateWatch Александр Леменов и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня увидел, как партия "Слуга народа" решила втянуть мою альма-матер КНУ им. Т.Шевченко в предвыборную агитацию. Так, они разместили свой съезд на заднем дворе Красного корпуса. Партии - 2.5 года. Моему университета - 186. Не буду идеализировать КНУ, но это был центр выдающихся умов - Винниченко, Бердяев, Неволин, Кистяковский, etс.", - написал Леменов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" представила кандидатов в Киевсовет, во главе списка - жена Кулебы. ФОТОрепортаж+СПИСОК

Данилюк-Ярмолаева обратила внимание на то, что проведение политического мероприятия на территории университета прямо нарушает устав КНУ.

"На всякий случай процитирую устав КНУ от 07.08.2015:

"1.6. Создание и деятельность политических партий, общественно-политических движений и религиозных объединений в Университете не допускается". Что дальше? В зеленый покрасят или панно с Верещук налепят на фасаде?" - написала Ярмолаева.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский представил Верещук как кандидата в мэры Киева: Столицей может эффективно управлять не только коренной киевлянин

Напомним, 16 сентября и.о. министра науки и образования Сергей Шкарлет заявил, что политическая агитация в стенах вузов является недопустимой. Он обратился к областным госадминистрациям и учреждениям высшего и профессионально-технического образования с письмом о запрете политической агитации в стенах образовательных учреждений.

"Одним из принципов образования в Украине является его независимость от политических партий, общественных и религиозных организаций. Прошу принять во внимание информацию о недопущении неправомерного использования помещений учебных заведений для ведения политической агитации ", - было сказано в письме.











