СН хочет, чтобы Рада начала рассматривать законопроект "О столице" еще до выборов, - Корниенко
Во фракции "Слуга народа" работают над тем, чтобы начать рассмотрение законопроекта "О столице" до местных выборов.
Об этом председатель партии "Слуга народа" и первый зампредседателя одноименной фракции в парламенте Александр Корниенко заявил в ходе городской партийной конференции "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы работаем над законопроектом "О столице", работаем над тем, чтобы он как можно скорее попал в повестку дня сессии Верховной Рады, он есть сейчас в повестке дня 4 сессии ВРУ. Мы работаем сейчас с коллегами из других фракций, с руководством фракции, чтобы мы могли до выборов попробовать начать его рассматривать и подарить киевлянам ту систему управления городом, а закон про Киев - это про управление городом, про результаты - чистые, освещенные улицы, отсутствие хаотичной застройки и тд.", - сказал Корниенко.
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.
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Вторая попытка тоже не в дугу.
ЧИ НЕ ЗАБАГАТО ДАРМЇДІВ???
якаж тиковка в амеби? )))))
Давно пора Украине оставить Киев в покое и начать строительство новой столицы, где-нибудь в ущельях Карпат (на 100-150 тысяч временных жителей с их постоянной ротацией по необходимости), в стратегически защищенном в военном плане районе и запретить там ЧАСТНУЮ НЕДВИЖЕМУЮ СОБСТВЕННОСТЬ (сдавать только в аренду госсобственость на срок необходимый для выполнения своих служебных целей и обязаеностей, не более того, в том чмсле все объекты инфрастуктуры и облуживания). Это долгий и затратный проект, но крайне необходимый с учетом военных угроз со стороны москальской ымперии!
я бы их начал складировать напротив оп, шо бы шмаркля,
в перерывах между мендель, видела из окна.
Или СН просто хотят еще до выборов ограничить выбор киевлян?