В зоне ООС - один неприцельный обстрел, огонь в ответ не открывали, - штаб
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Выстрелы были неприцельными, поэтому огонь наши воины не открывали", - сказано в сообщении.
Согласно информации, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Также на Цензор.НЕТ: С начала суток на Донбассе без обстрелов, - Минобороны
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Самим не тошно от подобного «сообщения»?.......
яка сплачує її
захисникам гроші за те
щоб її вороги
не гинули.
нарид заслужил,
помни прол ты выбрал мраЗЬ
Ці зебіли все одно жартів не розуміють. Кривойрог жеж...
На них ординці і сепари будуть Зебілу повертати землю.
неприцельный обстрел добавить в список необстрелов.
«Чтобы все вы понимали уровень работы украинской аэроразведки" (видео)
https://youtu.be/LPOx5TKrDpE
«Они (лелечки) там умеют работать, где граждане Российской Федерации считают себя в полной безопасности из-за работающих средств РЭБ. И это репетиция парада в аэропорту Луганска в июне текущего года. Все системы раши- РЭБ были задействованы на полную мощность.Однако ничего сделать не смогли ».
тот Порох ну чистый зверь - кусает карликов де увидит....
То може вже по домам?
Make love, not war.
Яка любов ?
Щоб кого знати і полюбити, навіть особистої зустрічі замало.
Поцілуй дружину і лягай вже спати.
«Около месяца назад, во время поездки на фронт Зеленского, систему штрафов предложил ввести Хомчак», - пишет волонтер.
Доник рассказал, что Хомчак считает штрафование военных за открытие ответного огня по боевикам «единственным действенным средством». По словам волонтера, такая идея также понравилась президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Также Доник написал, что поручение подготовить соответствующий приказ о штрафах поручили уже после этого министру обороны Андрею Тарану.
только ж до Ростова успеют .. или не все или никто
. да и майдан-3 не такой уже будет.. блокировать сразу Борисполь а не хороводы вокруг квартала ОП и ВРУ
это ж каким ублюдком нада быть, что б такой приказ с госизменой подписать...
надеюсь и подписи Огрызка есть где нада в штабе. для трибунала сгодятся