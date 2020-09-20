В зоне ООС - один неприцельный обстрел, огонь в ответ не открывали, - штаб

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Выстрелы были неприцельными, поэтому огонь наши воины не открывали", - сказано в сообщении.

Согласно информации, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

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