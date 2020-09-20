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Новости Агрессия России против Украины
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В зоне ООС - один неприцельный обстрел, огонь в ответ не открывали, - штаб

В зоне ООС - один неприцельный обстрел, огонь в ответ не открывали, - штаб

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Выстрелы были неприцельными, поэтому огонь наши воины не открывали", - сказано в сообщении.

Согласно информации, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Также на Цензор.НЕТ: С начала суток на Донбассе без обстрелов, - Минобороны

В зоне ООС - один неприцельный обстрел, огонь в ответ не открывали, - штаб 01
В зоне ООС - один неприцельный обстрел, огонь в ответ не открывали, - штаб 02

Автор: 

обстрел (27366) Донбасс (26956) перемирие (1655) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+11
Україна - перша страна в світі,

яка сплачує її
захисникам гроші за те

щоб її вороги
не гинули.
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20.09.2020 18:08
+11
Це вам кацапи сказали, що вони неприцільно стріляли, чи як?
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20.09.2020 18:22
+9
если тебя насилуют - надо просто перестать сопротивляться
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20.09.2020 18:02
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Правила форума Совет форумчан
надо просто перестать стрелять - отличный план
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20.09.2020 18:01 Ответить
Ну вот клоун и запретил стрелять - идиот.
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20.09.2020 21:05 Ответить
если тебя насилуют - надо просто перестать сопротивляться
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20.09.2020 18:02 Ответить
более того, надо еще на завтра пригласить в его в гости...ну чтоб он не обижался...
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20.09.2020 18:04 Ответить
А еще лучше - расслабиться и получать удовольствие. Что сейчас власть и делает.
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20.09.2020 18:31 Ответить
А фіг тобі,Ірада.Наша "любима"влада тільки бовкне щось на кшталт :-в полі трактор дир-дир-дир,ми-за капітулянський мир! А народ України на неї,"кохану",-Ги-р-р!,то вона,любенька,відразу біжить у сортир...Отже,ніякого задоволення від розслабленого жолудку...
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20.09.2020 21:26 Ответить
Да никуда она не бегает. Тихой сапой протаскивает в Раде всё, что им нужно. А так как у нас сейчас все СМИ хранят молчание под лозунгом "Борщевого набора больше не существует", то всё намного хуже того, что видно широкой публике.
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20.09.2020 21:49 Ответить
На хрін армія, котра не звільняє свої землі?
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20.09.2020 18:06 Ответить
«не прицельный обстрел»(с).......
------------------
Самим не тошно от подобного «сообщения»?.......
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20.09.2020 18:07 Ответить
да уж, как и все "потуги" амнистии ордло - БУДЕМ РВАТЬ ЗУБАМИ !!!
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20.09.2020 18:10 Ответить
Україна - перша страна в світі,

яка сплачує її
захисникам гроші за те

щоб її вороги
не гинули.
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20.09.2020 18:08 Ответить
ну да, есть такой позор ((((((((
нарид заслужил,
помни прол ты выбрал мраЗЬ
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22.09.2020 09:02 Ответить
ну клас, видайте армії гумові кийки і щити із жесті!...
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20.09.2020 18:08 Ответить
Потери спишут на короновирус!
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20.09.2020 18:10 Ответить
Якщо я на Хрещатику відкрию неприцільний вогонь що мені буде?
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20.09.2020 18:12 Ответить
Якщо Ви відкриєте неприцільний вогонь від сн, то Вам за це нічього не буде! Штріляйте по квартальним, та кажіть, що Ви від слуг.
Ці зебіли все одно жартів не розуміють. Кривойрог жеж...
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20.09.2020 18:29 Ответить
"В зоне ООС - один неприцельный обстрел, огонь в ответ не открывали, - штаб" - попробуй стрельни, если за это обещали штрафовать, а особо "злостных" защитников в тюрьму садить.
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20.09.2020 18:20 Ответить
Наближаємось до армії 13 року - жодної користі, одні збитки...
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20.09.2020 18:21 Ответить
Це вам кацапи сказали, що вони неприцільно стріляли, чи як?
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20.09.2020 18:22 Ответить
На всьому неосяжному просторі ДиниРі розкупили всі блюдечка з голубою кайомочкою.
На них ординці і сепари будуть Зебілу повертати землю.
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20.09.2020 18:36 Ответить
премию берегут
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20.09.2020 18:39 Ответить
приказ 330.

неприцельный обстрел добавить в список необстрелов.
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20.09.2020 18:40 Ответить
Бойових втрат немає, це зрозуміло, наші не відповідали і бою не було. Цікавить кількість ;небойових;.
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20.09.2020 18:48 Ответить
///
«Чтобы все вы понимали уровень работы украинской аэроразведки" (видео)

https://youtu.be/LPOx5TKrDpE
«Они (лелечки) там умеют работать, где граждане Российской Федерации считают себя в полной безопасности из-за работающих средств РЭБ. И это репетиция парада в аэропорту Луганска в июне текущего года. Все системы раши- РЭБ были задействованы на полную мощность.Однако ничего сделать не смогли ».

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20.09.2020 18:52 Ответить
Якби ці "лелеки" навели щось важке (кілька залпів градів, смерчів, ураганів, вільх) на сам парад зі стадами орків ото б було щастя
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20.09.2020 19:19 Ответить
так і тож заборонили...(навмисно, щоби сєпарів не зобідити)
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20.09.2020 19:42 Ответить
У зоні ООС - один неприцільний обстріл, вогонь у відповідь не відкривали, - штаб - Цензор.НЕТ 1208
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20.09.2020 19:12 Ответить
У зоні ООС - один неприцільний обстріл, вогонь у відповідь не відкривали, - штаб - Цензор.НЕТ 377
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20.09.2020 19:24 Ответить
Когда стало обязанность воина на передовой восстановление разрушенных жилых домов в результате сепарских "несистемных и неприцельных" обстрелов.Выполняя эти задачи " за призначенням" не подвергаются ли наши бойцы неоправданному риску "внезапного ухудшения состояния здоровья"? В чем глубинный смысл разминирования своих минных заграждений на передке,с последующей утилизацией "избыточных" боеприпасов?Каким "чудесным" образом можно будет дать адекватный ответ противнику выполнив все вышеперечисленное?Когда на передовую приедет "директор цирка",чтоб посмотреть в глаза воинам?
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20.09.2020 20:08 Ответить
буба укушеная Порошенком.
тот Порох ну чистый зверь - кусает карликов де увидит....
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20.09.2020 20:13 Ответить
Путинско - кадыровской мрази некогда в нас стрелять, они укрепляются, подвозят вооружение, пушечное мясо, маскируют свою технику, минируют всё, что только возможно....Закончат - будут стрелять прицельно, массированно, непрерывно....
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20.09.2020 20:18 Ответить
Таке щастя - наші вогонь не відкривали.
То може вже по домам?
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20.09.2020 20:34 Ответить
Бери шинель -- пошли домой, милая Ксения.
Make love, not war.
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21.09.2020 05:11 Ответить
Ты можешь мне не отвечать, но я всё равно тебя люблю, Ксения.
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23.09.2020 01:36 Ответить
Ти навіть мене не знаєш.
Яка любов ?
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23.09.2020 08:20 Ответить
А может быть знаю, милая Ксения?
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23.09.2020 08:29 Ответить
Звідки ?
Щоб кого знати і полюбити, навіть особистої зустрічі замало.
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23.09.2020 14:31 Ответить
Ты такая серьёзная, Оксана, что прямо хочется взять тебя на руки и расцеловать везде.
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23.09.2020 21:53 Ответить
Можеш спробувати ))))
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23.09.2020 21:58 Ответить
Стесняться не будешь? А то я ж серьёзно.
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23.09.2020 22:02 Ответить
А ти не сором'язливий ?
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23.09.2020 22:10 Ответить
Есть немного, а ты, Оксана?
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23.09.2020 22:14 Ответить
Дивлячись в якій ситуації.
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23.09.2020 22:17 Ответить
Значит, что бы целоваться везде нам нужно будет расслабиться и перестать стесняться друг друга.
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23.09.2020 22:22 Ответить
Ой, Антон...
Поцілуй дружину і лягай вже спати.
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23.09.2020 22:41 Ответить
Волонтер Роман Доник заявляет, что инициатива штрафовать украинских военных за то, что они открывают ответный огонь после обстрелов боевиков, принадлежит непосредственно начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку. Об этом Доник написал на своей странице в Facebook.

«Около месяца назад, во время поездки на фронт Зеленского, систему штрафов предложил ввести Хомчак», - пишет волонтер.

Доник рассказал, что Хомчак считает штрафование военных за открытие ответного огня по боевикам «единственным действенным средством». По словам волонтера, такая идея также понравилась президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также Доник написал, что поручение подготовить соответствующий приказ о штрафах поручили уже после этого министру обороны Андрею Тарану.
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20.09.2020 20:51 Ответить
лижут Писюрону Мелкому.. наверное на медальку надеются...
только ж до Ростова успеют .. или не все или никто
. да и майдан-3 не такой уже будет.. блокировать сразу Борисполь а не хороводы вокруг квартала ОП и ВРУ
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22.09.2020 08:58 Ответить
Не. Блокировать Борисполь мелко и не рационально. Армия сейчас ненавидит шморклю - закроют небо и границы. Ментов - героев тыла и слуг бандиков к ногтю.
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22.09.2020 23:09 Ответить
До чего же противно слушать ежедневно: - "неприцельный огонь". Вы что, действительно считаете народ лохами, такую чушь городите??? Позор такой власти!
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20.09.2020 21:18 Ответить
Все, кто запрещает открывать ответный огонь на обстрелы, являются предателями и врагами Украины, это однозначно!!!
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20.09.2020 21:24 Ответить
я "мудрому нариду" еще года полтора назад обьяснял, что такое и хотят сделать .. ..все смеялись, или включали режим истерики "барыги/ апшоры /пипецкая фабрика / блаббл" но теперь сказать не могут - кто ж теперь наживается на войне если Писюрон обещал одно а войну не прекратил!!

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22.09.2020 08:56 Ответить
караул, зрадуленька.
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21.09.2020 01:13 Ответить
наыверное премии получаю.т за соблюдение "тишины" .. а кто отвечает на огонь "той стороны" - тому штраф...
это ж каким ублюдком нада быть, что б такой приказ с госизменой подписать...
надеюсь и подписи Огрызка есть где нада в штабе. для трибунала сгодятся
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22.09.2020 08:54 Ответить
 
 