Бывший узник Кремля Панов баллотируется на должность городского головы Энергодара от "ЕС"

Кандидатом на пост городского головы Энергодара от партии "ЕС" стал бывший узник Кремля Евгений Панов. Такое решение приняли конференция Запорожской территориальной организации партии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Евгений Панов - ветеран АТО, ушел добровольцем на фронт, воевал в Вооруженных Силах Украины в горячие годы российско-украинской войны на Донбассе. Он - бывший политический узник путинского режима, член исполнительного комитета Энергодара, один из основателей ОО "Энергодарское объединения - защитники Украины".

"Впервые в городе Энергодаре появилась политическая сила, объединившая людей, которые хотят видеть Энергодар европейским городом - не только географически, но и ментально. Ключевые тезисы нашей команды - это забота о людях, безопасность для людей, комфорт для людей и экономика для людей", - заявил Евгений Панов.

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По словам Панова, в его команду вошли юристы, экономисты, медики, педагоги, психологи, энергетики, военные, волонтеры, предприниматели.

"Энергодарская команда не имеет отношения ни к каким бизнесово-политическим группам, и в наших списках не будет ни одного "бывшего" депутата", - заверил Панов.