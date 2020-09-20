Бывший узник Кремля Панов баллотируется на должность городского головы Энергодара от "ЕС"
Кандидатом на пост городского головы Энергодара от партии "ЕС" стал бывший узник Кремля Евгений Панов. Такое решение приняли конференция Запорожской территориальной организации партии.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Евгений Панов - ветеран АТО, ушел добровольцем на фронт, воевал в Вооруженных Силах Украины в горячие годы российско-украинской войны на Донбассе. Он - бывший политический узник путинского режима, член исполнительного комитета Энергодара, один из основателей ОО "Энергодарское объединения - защитники Украины".
"Впервые в городе Энергодаре появилась политическая сила, объединившая людей, которые хотят видеть Энергодар европейским городом - не только географически, но и ментально. Ключевые тезисы нашей команды - это забота о людях, безопасность для людей, комфорт для людей и экономика для людей", - заявил Евгений Панов.
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По словам Панова, в его команду вошли юристы, экономисты, медики, педагоги, психологи, энергетики, военные, волонтеры, предприниматели.
"Энергодарская команда не имеет отношения ни к каким бизнесово-политическим группам, и в наших списках не будет ни одного "бывшего" депутата", - заверил Панов.
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Ну ну!
Там ПЭСов на дух не переносят, там вообще свое княжество
Ему нужно украсть миллиарды долларов и баллотироваться от того, от кого и баллотируется.
Все же просто.
Да, а все остальное рэформував потужный рэформатор, суды тоже....
Так где документы?
Да, и в документах с межигорского пруда тоже многое. Посмотри. Да и людям покажи.
Статки п'ятого президента України Петра Порошенка під час його каденції зменшилися майже на 40% - до $ 705 млн, повідомляє Bloomberg.
Яйца по разным корзинам.
Не афера ли с очкозамылевпнием?
Кто знает, что такое Энергодар, тот поймет.
Там с 2014 ежедневный автобус Энергодар-масква ходит и это мелочь, в сравнении остального ватного, не говоря о коррупции и панибратства.
Спасибо.
Если не можете найти сами - это как-то объясняет и извиняет всё то, что Вы пишите на форуме.
А про ватность энергодара я уже писал.
Да, и какого, участник БД,поперся в крысляндию?
Есть варианты?
І про хдібні місця, детальніше, будь ласка, хто на них нагрівся? З фактами.
С фактами!
Вы в курсе, кого он в жены взял и кто был ее папа и состояние здоровья той невесты?
Она инвалид, разве расчет в браке и альфонство не очевидны?
А его хорошо проверили на предмет - вербовки в РФ в плену !?
Панов в состав группы не входил, только должен был высадить их там и ехать обратно. По сути, обычный наемный водитель который хотел подзаработать. Потому его ФСБ и отдали назад в Украину. Если бы он был реально "при делах", его бы русаки в ситуации со смертью оперативников ФСБ назад не вернули.
Такую версию развития событий сообщил https://censor.net/ его брат Игорь Котелянец.Источник: https://censor.net/ru/p401268
Но работая водителем и имея соответствующий интеллект, не думаю что он сможет быть нормальным мэром. Странный выбор у ЕС.
- Кандидатом на пост городского головы Энергодара от партии "ЕС" стал ... Евгений Панов.
https://censor.net/ru/n3220335