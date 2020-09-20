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Новости Местные выборы-2020
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Бывший узник Кремля Панов баллотируется на должность городского головы Энергодара от "ЕС"

Бывший узник Кремля Панов баллотируется на должность городского головы Энергодара от

Кандидатом на пост городского головы Энергодара от партии "ЕС" стал бывший узник Кремля Евгений Панов. Такое решение приняли конференция Запорожской территориальной организации партии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Евгений Панов - ветеран АТО, ушел добровольцем на фронт, воевал в Вооруженных Силах Украины в горячие годы российско-украинской войны на Донбассе. Он - бывший политический узник путинского режима, член исполнительного комитета Энергодара, один из основателей ОО "Энергодарское объединения - защитники Украины".

"Впервые в городе Энергодаре появилась политическая сила, объединившая людей, которые хотят видеть Энергодар европейским городом - не только географически, но и ментально. Ключевые тезисы нашей команды - это забота о людях, безопасность для людей, комфорт для людей и экономика для людей", - заявил Евгений Панов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Порошенко о сокращении расходов на ВСУ в Бюджете-2021: "На армию и на солдата у них денег нет, а на силовые структуры есть"

По словам Панова, в его команду вошли юристы, экономисты, медики, педагоги, психологи, энергетики, военные, волонтеры, предприниматели.

"Энергодарская команда не имеет отношения ни к каким бизнесово-политическим группам, и в наших списках не будет ни одного "бывшего" депутата", - заверил Панов.

Автор: 

кандидат (1014) местные выборы (2752) Запорожская область (3122) Панов Евгений (99) Европейская Солидарность (1055)


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Топ комментарии
+27
Советуете ему пойти украсть в магазине пиво или презервативы и баллотироваться от Слуги урода?
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20.09.2020 18:28
+22
сказал "андрюша" из "великобритании"
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20.09.2020 18:16
+19
Колишній в'язень Кремля Панов балотується на посаду міського голови Енергодару від "ЄС" - Цензор.НЕТ 8988
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20.09.2020 18:47
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Правила форума Совет форумчан
В Энергодаре?
Ну ну!
Там ПЭСов на дух не переносят, там вообще свое княжество
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20.09.2020 18:15 Ответить
сказал "андрюша" из "великобритании"
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20.09.2020 18:16 Ответить
Советуете ему пойти украсть в магазине пиво или презервативы и баллотироваться от Слуги урода?
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20.09.2020 18:28 Ответить
Не, таких ловят. Ты же видишь.
Ему нужно украсть миллиарды долларов и баллотироваться от того, от кого и баллотируется.
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20.09.2020 19:12 Ответить
Как там "миллиарды Свинарчуков", Роттердам (+) и "торговля на крови" поживают? Все уже нашли и поделили?
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20.09.2020 19:24 Ответить
Где "там"?
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20.09.2020 19:26 Ответить
В "великоклоунардии"
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20.09.2020 19:31 Ответить
На ботоферме твоей.
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20.09.2020 21:10 Ответить
Полтора года жду информацию кто и сколько украл. Не подскажете, сколько еще ждать судебных процессов? Прошлогодней весной все визжали, что чемоданы и ящики с компроматом и документы с подтверждением ждут окончания каденции. Что случилось? В какую канализацию всё это смыло?
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20.09.2020 20:25 Ответить
Читай декларации чиновников, Форбс почитай, там суммы указаны. Посмотри зарплаты чиновников, сопоставь цыфири и подумай, откуда это все у них взялось.
Все же просто.
Да, а все остальное рэформував потужный рэформатор, суды тоже....
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20.09.2020 20:31 Ответить
Меня не интересуют все декларации. Я задала конкретный вопрос. Не спрыгивайте. Где чемоданы с документами? Где суд? Какой весной ждать посадки?
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20.09.2020 20:37 Ответить
Про чемоданы с документами с межигорского пруда я спрашиваю уже шесть лет. Молчат соевые.
Так где документы?
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20.09.2020 20:41 Ответить
Ты с темы не спрыгивай,кацап.Про украденные миллиарды ты начал.
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20.09.2020 21:12 Ответить
Форбс почитай.
Да, и в документах с межигорского пруда тоже многое. Посмотри. Да и людям покажи.
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20.09.2020 21:22 Ответить
Статки Порошенка під час його президентства зменшились майже на 40% - Bloomberg

Статки п'ятого президента України Петра Порошенка під час його каденції зменшилися майже на 40% - до $ 705 млн, повідомляє Bloomberg.
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20.09.2020 22:49 Ответить
Так ты же не забывай, что пятый аферист переписал свои статки на минометчика.
Яйца по разным корзинам.
Не афера ли с очкозамылевпнием?
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20.09.2020 23:07 Ответить
Ты же советовал "Форбс почитай".
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20.09.2020 23:16 Ответить
Презервативы без смазки не канают
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20.09.2020 19:14 Ответить
Панова жалко, его используют по черному.
Кто знает, что такое Энергодар, тот поймет.
Там с 2014 ежедневный автобус Энергодар-масква ходит и это мелочь, в сравнении остального ватного, не говоря о коррупции и панибратства.
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20.09.2020 19:16 Ответить
Колишній в'язень Кремля Панов балотується на посаду міського голови Енергодару від "ЄС" - Цензор.НЕТ 6152
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20.09.2020 19:30 Ответить
Хоть биографию его откройте. Откуда он и где жил.
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20.09.2020 20:28 Ответить
Кинь ссылку, откуда он.
Спасибо.
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20.09.2020 20:50 Ответить
Первое, что дал гугл по запросу https://memohrc.org/ru/defendants/panov-evgeniy-aleksandrovich
Если не можете найти сами - это как-то объясняет и извиняет всё то, что Вы пишите на форуме.
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20.09.2020 20:55 Ответить
Я спросил откуда он, а не где жил.
А про ватность энергодара я уже писал.
Да, и какого, участник БД,поперся в крысляндию?
Есть варианты?
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20.09.2020 21:01 Ответить
Панов, пройшов перевірку мордором, і вистояв. На відміну від ватного какао боба, який від "скреп" здриснув в ненависну піндосію.

І про хдібні місця, детальніше, будь ласка, хто на них нагрівся? З фактами.
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20.09.2020 19:51 Ответить
Поясни, как чудо, которое все время на госслужбе, стал миллиардером?
С фактами!
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20.09.2020 20:26 Ответить
Легко. В каком году он пришел на госслужбу? И каким бизнесом владел к тому времени? Не знаете? А жаль. Откройте хотя бы вики, просветитесь.
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20.09.2020 20:34 Ответить
А, вы знаете, выходец с какой семьи пэтя и как вёлся "бизнес" в 90-е?
Вы в курсе, кого он в жены взял и кто был ее папа и состояние здоровья той невесты?
Она инвалид, разве расчет в браке и альфонство не очевидны?
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20.09.2020 20:58 Ответить
Извините, но бред я не комментирую.
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20.09.2020 21:12 Ответить
Извиняю, вы никогда на правду не находите аргументов.
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20.09.2020 21:19 Ответить
Угу, успокойтесь , Петя еще и брата убил и съел. Назвать Марину инвалидом может только умственный инвалид. Можете это сообщить тому, от кого эту сенсацию услышали.
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20.09.2020 21:27 Ответить
Та я спокоен, а очевидных вещей не видят только определенные слои социума, к которым и относятся такие как вы.
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20.09.2020 21:32 Ответить
Какая-то у тебя нездоровая мания вяличия, Андрей ВЕЛИКИЙ.
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20.09.2020 19:35 Ответить
После Надьки Савченко, которая в итоге принесла бомбу в ВР, я бы осторожно относился к узникам кремля. Кацапы мастера вывихнуть мозги любому человеку.
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20.09.2020 18:16 Ответить
Надька была человеком Мертветчука, участвовала во всех Атимайданах, хотя была специалистом секса по телефону.
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20.09.2020 18:38 Ответить
Панов был с Балухом в Гидропарке . Почему Панов убежал?
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20.09.2020 18:17 Ответить
Спешил на встречу с избирателями.
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20.09.2020 18:24 Ответить
это тот,шо в синих шлепках был?
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20.09.2020 18:18 Ответить
Да, командующий диверсионными войсками Украины. У него ещё нашли оранжевую маскировочную палатку
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20.09.2020 19:40 Ответить
Перукарi в АТО принципиально не были, а он был
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20.09.2020 18:28 Ответить
Может люди чего-то хотят изменить и стремления искренние, но ЕС тоже бизнес-политическая группа во главе с бизнесменом-политиком, хотя никак не пробиться в одиночку у нас к власти, в основном одни олигархические группировки плодят разные партии и движения.
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20.09.2020 18:23 Ответить
Порошенко не терпит возле себя сильных личностей, ярких политиков, Никогда. Этот человек не сможет ничего из мечтаемого воплотить в жизнь. С порошенко не смогли работать ни Яценюк, ни Гройсман. Он не давал им работать. Саакашвили вообще вывез на неопознанном самолете из Украины. В любом случае, чем больше порядочных людей, тем лучше.
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20.09.2020 18:33 Ответить
Колишній в'язень Кремля Панов балотується на посаду міського голови Енергодару від "ЄС" - Цензор.НЕТ 8988
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20.09.2020 18:47 Ответить
А Вы бы захотели, если бы подчиненный у вас был умнее, чем вы? Если чисто психологически, то любой руководитель не терпит, когда подчиненный умней, у нас в Украине это на разных уровнях управления можно наблюдать, это не совсем проблема Порошенко, да и Яценюк и Гройсман навряд ли умнее его, там свои внутренние чисто финансовые разборки, денежных схем всех не хватает, ведут между собой борьбу.
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20.09.2020 18:48 Ответить
Авторитаризм и эгоцентризм порошенко плюс неуемная жадность не дали ему ни бороться с коррупцией, ни войти в историю . Реформы были заменены из видимостью. Вот отсюда и все проблемы
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20.09.2020 19:21 Ответить
А тебе, не дали понять, кто такой Порох - слишком скудные запасы ума. Вот отсюда и все твои политические проблемы. Но, не переживай, таких как ты 73 % было.
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20.09.2020 19:30 Ответить
Страна изменяется сейчас, глобально строятся дороги, школы, стадионы , больницы , на линии разграничения сохраняется устойчивое перемирие,гривна не по 'стописят', и все это в пандемию коронавируса . Так что лучше свои запасы ума пополни.
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20.09.2020 20:05 Ответить
Мадам,вы сделали мой вечер!Про дороги ладно, что-то там пытаются ковырять.Но школы,стадионы,больницы?И заметьте,все в множественном числе.Как хорошо,что на форуме есть такие юмористы,как вы.
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20.09.2020 21:20 Ответить
Есть официальные сайты, где вы можете со всеми изменениями в стране детально ознакомиться, если сами ослепли и ничего хорошего не видите
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20.09.2020 21:46 Ответить
Танюша, а на каком официальном сайте можно прочитать про стыренные 300 млн евро, предназначенные на борьбу с ковидом? Говорят, правда, что часть на асфальт ушло. Но это говорят, а официальные сайты молчат, даже Степанов отказался конкретизировать, отослал к шмыге. А шмыга - к Степанову))))))
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20.09.2020 22:52 Ответить
Танюша, так что там по дружбе трухи и слуг народа, твоё мнение - молодец зеленский, правильный ход?
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20.09.2020 22:55 Ответить
Мадам,мой институтский преподаватель статистики учил нас:"Есть три степени лжи по возрастающей - ложь,наглая ложь и официальная статистика".При нынешней власти шоуменов и проходимцев официальные сайты отнюдь не то место,где можно черпать объективную информацию.И если где что и сделано на местах в развитии инфраструктуры,то это заслуга местной власти,к которой,кстати сказать,зелёные пока не имеют никакого отношения.
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21.09.2020 09:51 Ответить
ЗЕбілка, методичку поміняй та розкажи про досягнення та зміни слуг Урода - досить посилатись на попєрєдніків, чума ти зомбована Г+Г!
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21.09.2020 00:04 Ответить
гы...посмотри кто вокруг бубочки и кто вокруг пороха...а потом будешь о сильных личностях рассуждать .
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20.09.2020 19:03 Ответить
Кононенко , грановский? Да ещё и 'трудовая книжка' многоговорящая - целый министр экономики при януковоще!
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20.09.2020 19:19 Ответить
ты на теперь смотри...во вся ком случае кортежами в 40 машин не ездил,сосен не набирал,гвалтивников тоже...и в меры киева оцю шлёндру не задвигал

Колишній в'язень Кремля Панов балотується на посаду міського голови Енергодару від "ЄС" - Цензор.НЕТ 2296
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20.09.2020 19:38 Ответить
Танюша, а как будет называться в одесском горсовете сходняк доверяй телам труханова и слуги урода? Доверяй уродам?
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20.09.2020 19:48 Ответить
А чому не було ваших коментраів щодо закупівлі Міноброни від Найвеличнішого Лідора ********** ручок по 8тис.грн за штуку із "привітаннями від Лідора" на 5,5 млн. грн в загальній сумі? У вас є унікальний шанс зараз прокоментувати це дійство, якщо ви пропустили цю переомгу від ЗЕ! Давайте не соромтеся - розкажіть як вам це сопдобалося і що це було правильне рішення Команди Зеленського?
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20.09.2020 21:27 Ответить
Танюша не по этому профилю. У неё бздык - любую тему перевести в русло Пороха. Барышня, опаленная пожарами на Куликовом поле, простить не может невинно убиенных носителей руцка-приднестровского языка
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20.09.2020 22:46 Ответить
Танюшка, там кореш зеленского Филимонов снюхался с трухановым, все нормально?
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20.09.2020 19:43 Ответить
АЛЛЁ !!!
А его хорошо проверили на предмет - вербовки в РФ в плену !?
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20.09.2020 18:27 Ответить
известно, что эрмак и мертветчук завербованы ФСБ, и что ?
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20.09.2020 18:40 Ответить
Мда... и возразить нечем...
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20.09.2020 21:32 Ответить
Хай щастить!
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20.09.2020 18:36 Ответить
Как сообщали Крым.Реалии, единственным человеком, кто сказал, что Евгений Панов ездил в Крым по его просьбе, чтобы проверить ситуацию с его недвижимостью, является бизнесмен из Энергодара и депутат местного совета Артем Дубков. Об этом он сказал в интервью «Центру журналистских расследований». Но позже он отказался от этих слов, https://investigator.org.ua/rss_yandex/185357/ обвинив журналиста в неправильной интерпретации его слов.
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20.09.2020 18:43 Ответить
І це після того,як головою держави обрали клоуна.
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20.09.2020 21:23 Ответить
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20.09.2020 22:54 Ответить
В Энергодаре Бпп ничего не светит.
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20.09.2020 18:54 Ответить
Ну, счастливого проигрыша.
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20.09.2020 18:56 Ответить
Так до сих пор и не стало понятно как Панов попал в Крым?
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20.09.2020 19:00 Ответить
был водителем микроавтобуса который привез украинскую группу в Крым. Группу сдали и их ждали, был бой. В результате были потери у орков.
Панов в состав группы не входил, только должен был высадить их там и ехать обратно. По сути, обычный наемный водитель который хотел подзаработать. Потому его ФСБ и отдали назад в Украину. Если бы он был реально "при делах", его бы русаки в ситуации со смертью оперативников ФСБ назад не вернули.
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20.09.2020 20:02 Ответить
Что за бред? Как он через пограничников перепрыгнул???
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21.09.2020 00:23 Ответить
перед тем как писать глупые комментарии типа "бред", сначала изучи вопрос. Он проехал в Крым пустым, там подобрал группу и должен был везти их по назначению. На Цензоре это все описывалось в свое время.
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21.09.2020 00:40 Ответить
На цензоре описывалось что его выкрали фсбшники и тайно вывезли в Крым. Это потом стали притягивать "муде к бороде".
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21.09.2020 13:25 Ответить
фсбшники выкрали пограничника, не путай.
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22.09.2020 00:16 Ответить
Это который бухой по шпалам шел? Так это уже из другой оперы.
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24.09.2020 00:51 Ответить
Евгений Панов был выкраден в Запорожской области и вывезен в Крым.
Такую версию развития событий сообщил https://censor.net/ его брат Игорь Котелянец.Источник: https://censor.net/ru/p401268
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24.09.2020 00:58 Ответить
Колишній в'язень Кремля Панов балотується на посаду міського голови Енергодару від "ЄС" - Цензор.НЕТ 5933
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20.09.2020 19:01 Ответить
Там сволота сраку рвет,что их мера ЕС собирается подвинуть)даже про солидарность и объединение вспомнили вдруг
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20.09.2020 19:06 Ответить
Панов конечно патриот, воин, спору нет.
Но работая водителем и имея соответствующий интеллект, не думаю что он сможет быть нормальным мэром. Странный выбор у ЕС.
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20.09.2020 20:05 Ответить
Точно ...НО Марына только одна , он не может ее клонировать пока . Все родичи заняты , все при деле . А туда можно и реально патриотически настроенного , возможно, человека предложить .Все равно он не проходной в абсолютно ватном городе . Если выиграет то произойдет чудо
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20.09.2020 20:36 Ответить
В політиці, як і в спорті участь теж має велике значення.
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20.09.2020 21:13 Ответить
Воевать в ВСУ, а потом поехать в Крым, у него с головой не всё в порядке, чего он туда поехал?
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20.09.2020 20:47 Ответить
- "Энергодарская команда не имеет отношения ни к каким бизнесово-политическим группам ... ", - заверил Панов.
- Кандидатом на пост городского головы Энергодара от партии "ЕС" стал ... Евгений Панов.

https://censor.net/ru/n3220335
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20.09.2020 21:37 Ответить
побольше узников... смотришь, они из страны карцер сделают...
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21.09.2020 03:06 Ответить
Лучшей антирекламы, чем "хватило же мозгов поехать в Крым", и не придумаешь...
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21.09.2020 03:24 Ответить
 
 