Украинские спортсменки победили на чемпионате Европы по пляжному волейболу, на втором месте - тоже наши

Украинский дуэт Ангелина Хмель - Татьяна Лазаренко завоевал золотые медали на юниорском чемпионате Европы по пляжному волейболу (игроки до 18 лет), который завершился в Юрмале (Латвия).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В финале континентального первенства Хмель и Лазаренко со счетом 2: 0 (21:18 21:19) обыграли своих соотечественниц Анну Чечельницкую и Дарью Романюк, которым досталось "серебро".

В мужском финале украинцы Евгений Бойко и Владислав Омельчук встречаются с латвийской парой Кристианс Фокертос - Карлис Абелитис.

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