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Новости
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Украинские спортсменки победили на чемпионате Европы по пляжному волейболу, на втором месте - тоже наши

Украинские спортсменки победили на чемпионате Европы по пляжному волейболу, на втором месте - тоже наши

Украинский дуэт Ангелина Хмель - Татьяна Лазаренко завоевал золотые медали на юниорском чемпионате Европы по пляжному волейболу (игроки до 18 лет), который завершился в Юрмале (Латвия).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В финале континентального первенства Хмель и Лазаренко со счетом 2: 0 (21:18 21:19) обыграли своих соотечественниц Анну Чечельницкую и Дарью Романюк, которым досталось "серебро".

В мужском финале украинцы Евгений Бойко и Владислав Омельчук встречаются с латвийской парой Кристианс Фокертос - Карлис Абелитис.

Также на Цензор.НЕТ: 20-летний шведский спортсмен Дюплантис побил рекорд Бубки, который держался 26 лет. ВИДЕО

Автор: 

победа (591) спорт (2429) украинцы (3865) волейбол (8)


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Топ комментарии
+9
Ну хоть одни нормальные новости.
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20.09.2020 18:57
+6
Наші Зіроньки!
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20.09.2020 18:57
+5
та наши пляжницы кого хочешь победят.
Вітаю!
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20.09.2020 19:00
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Ну хоть одни нормальные новости.
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20.09.2020 18:57 Ответить
Я тоже так рад таким новостям, да и женский пляжный волейбол вообще по душе
Українські спортсменки перемогли на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу, на другому місці - теж наші - Цензор.НЕТ 4765
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20.09.2020 19:29 Ответить
Українські спортсменки перемогли на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу, на другому місці - теж наші - Цензор.НЕТ 9550
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20.09.2020 19:31 Ответить
Наші Зіроньки!
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20.09.2020 18:57 Ответить
та наши пляжницы кого хочешь победят.
Вітаю!
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20.09.2020 19:00 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Українські спортсменки перемогли на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу, на другому місці - теж наші - Цензор.НЕТ 300

...
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20.09.2020 19:45 Ответить
Обожнюю жіночий пляжний волейбол))))) Є на що подивитися.)
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20.09.2020 19:51 Ответить
Да, на таких играх мужики следят не за игрой и не за счётом!
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20.09.2020 20:00 Ответить
Самый сексуальный вид спорта - женский волейбол, фигурное катание это блевотина в сравнении с волейболом. Девушки волейболистки, родные украиночки, мы всегда будем за вас болеть, если бы еще можно было соревнования увидеть как то, гдето). Вживую особенно интересно).
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21.09.2020 00:04 Ответить
Стиль "баттерфляй" на водной глади...
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21.09.2020 02:26 Ответить
 
 