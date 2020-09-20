Украинские спортсменки победили на чемпионате Европы по пляжному волейболу, на втором месте - тоже наши
Украинский дуэт Ангелина Хмель - Татьяна Лазаренко завоевал золотые медали на юниорском чемпионате Европы по пляжному волейболу (игроки до 18 лет), который завершился в Юрмале (Латвия).
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
В финале континентального первенства Хмель и Лазаренко со счетом 2: 0 (21:18 21:19) обыграли своих соотечественниц Анну Чечельницкую и Дарью Романюк, которым досталось "серебро".
В мужском финале украинцы Евгений Бойко и Владислав Омельчук встречаются с латвийской парой Кристианс Фокертос - Карлис Абелитис.
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