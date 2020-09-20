Школьникам из бывших русскоязычных классов не хватает украинских учебников: МОН винит предшественников и обещает обеспечить в декабре

Родители школьников из бывших русскоязычных школ жалуются на нехватку украинских учебников. В Министерстве образования и науки заявили, что восполнить недостачу смогут до конца года.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что под постом языкового омбудсмена Тараса Кремня о том, что в этом году с русского на украинский перешло около 200 тысяч учеников, родители начали писать о нехватке учебников.

По данным Института модернизации содержания образования, в Хмельницкой области 72% учебников для 7-х классов доставлены в школы, в Днепропетровской области - 82%, в Закарпатской, Львовской, Ривненской и Волынской - 89%.

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У языкового омбудсмена создали специальную комиссию, которая займется проверкой.

"Проверка учебных заведений по уровню перехода на украинский язык, а также с МОН мы будем проводить работы проверки качества преподавания на украинском языке в учреждениях среднего образования", - отметил он.

В то же время исполняющий обязанности директора Института модернизации содержания образования Евгений Бажанков в комментарии "Суспільному", что изменения в закон об образовании относительно функционирования украинского языка были внесены в 2017 году. А в конце прошлого года было подготовлено постановление об изменении языка преподавания.

"Уже в феврале руководительницей министерства была Анна Новосад. Она это постановление зарегистрировала, но не направила в центральные органы исполнительной власти. То есть они не были утверждены Кабмином", - пояснил он.

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Бажанков добавил, что половина процедур, чтобы дети получили учебники, уже пройдена, но это длительный процесс.

"Только в середине ноября начнется печать этих учебников, доступ к ним хотя бы в электронном виде появится в середине ноября, а на руки они их получат уже в конце декабря", - пояснил и.о. директора Института модернизации содержания образования.

Бывшая руководительница Министерства образования Анна Новосад в комментарии "Суспільному" пояснила, что планировалась печать учебников только для 3-х и 7-х классов. По всем остальным нужно было распределить имеющиеся резервы. Для этого во время ее руководства подготовили все документы.

"За время моего пребывания в МОН мы приняли все необходимые акты, чтобы были вовремя подготовлены и напечатаны учебники для тех классов, для которых они по графику должны были печататься в 2020 году. А именно - 3й и 7й классы. Напомню, учебники определенного класса, соответственно законодательству, перепечатываются раз в 5 лет. То есть периодичность по всем классам. Есть соответствующие приказы МОН о проведении конкурсного отбора учебников (кроме электронных) для учащихся полного общего среднего образования и педагогических работников в 2019-2020 годах (3 класс) и для учеников полного общего среднего образования и педагогических работников в 2019-2020 годах (7 класс)", - сказала она.

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По словам Новосад, ежегодно проведение конкурсов на первом этапе было самым сложным, но это сделали вовремя и без лишних проблем.

"Когда я ушла в отставку, все линейки учебников к печати в 2020 году находились на этапе просмотра и отбора учителями, до 12 марта. В течение следующих месяцев, и особенно в течение лета, МОН нужно было сделать легче - дораспределить учебники других лет в те области, где их частично не хватало. Это нормально, ведь учебники изнашиваются. Так же нужно было частично перераспределить резервы для школ, перешедших на украинский язык. То есть не печатать, а дораспределить имеющиеся резервы", - пояснила экс-министр образования.

Она добавила, что у Министерства образования "все готовые документы на руках, некоторые из которых нужно было просто вынести на заседание правительства и принять".