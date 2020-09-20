РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11599 посетителей онлайн
Новости
4 961 65

Школьникам из бывших русскоязычных классов не хватает украинских учебников: МОН винит предшественников и обещает обеспечить в декабре

Школьникам из бывших русскоязычных классов не хватает украинских учебников: МОН винит предшественников и обещает обеспечить в декабре

Родители школьников из бывших русскоязычных школ жалуются на нехватку украинских учебников. В Министерстве образования и науки заявили, что восполнить недостачу смогут до конца года.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что под постом языкового омбудсмена Тараса Кремня о том, что в этом году с русского на украинский перешло около 200 тысяч учеников, родители начали писать о нехватке учебников.

По данным Института модернизации содержания образования, в Хмельницкой области 72% учебников для 7-х классов доставлены в школы, в Днепропетровской области - 82%, в Закарпатской, Львовской, Ривненской и Волынской - 89%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленского призвали срочно вмешаться в ситуацию с обеспечением школьников учебниками

У языкового омбудсмена создали специальную комиссию, которая займется проверкой.

"Проверка учебных заведений по уровню перехода на украинский язык, а также с МОН мы будем проводить работы проверки качества преподавания на украинском языке в учреждениях среднего образования", - отметил он.

В то же время исполняющий обязанности директора Института модернизации содержания образования Евгений Бажанков в комментарии "Суспільному", что изменения в закон об образовании относительно функционирования украинского языка были внесены в 2017 году. А в конце прошлого года было подготовлено постановление об изменении языка преподавания.

"Уже в феврале руководительницей министерства была Анна Новосад. Она это постановление зарегистрировала, но не направила в центральные органы исполнительной власти. То есть они не были утверждены Кабмином", - пояснил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Не только Киану Ривз: в учебнике по географии обнаружили карту фэнтези-игры Skyrim. ФОТО

Бажанков добавил, что половина процедур, чтобы дети получили учебники, уже пройдена, но это длительный процесс.

"Только в середине ноября начнется печать этих учебников, доступ к ним хотя бы в электронном виде появится в середине ноября, а на руки они их получат уже в конце декабря", - пояснил и.о. директора Института модернизации содержания образования.

Бывшая руководительница Министерства образования Анна Новосад в комментарии "Суспільному" пояснила, что планировалась печать учебников только для 3-х и 7-х классов. По всем остальным нужно было распределить имеющиеся резервы. Для этого во время ее руководства подготовили все документы.

"За время моего пребывания в МОН мы приняли все необходимые акты, чтобы были вовремя подготовлены и напечатаны учебники для тех классов, для которых они по графику должны были печататься в 2020 году. А именно - 3й и 7й классы. Напомню, учебники определенного класса, соответственно законодательству, перепечатываются раз в 5 лет. То есть периодичность по всем классам. Есть соответствующие приказы МОН о проведении конкурсного отбора учебников (кроме электронных) для учащихся полного общего среднего образования и педагогических работников в 2019-2020 годах (3 класс) и для учеников полного общего среднего образования и педагогических работников в 2019-2020 годах (7 класс)", - сказала она.

Смотрите также: Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств, - Новосад. ДОКУМЕНТ

По словам Новосад, ежегодно проведение конкурсов на первом этапе было самым сложным, но это сделали вовремя и без лишних проблем.

"Когда я ушла в отставку, все линейки учебников к печати в 2020 году находились на этапе просмотра и отбора учителями, до 12 марта. В течение следующих месяцев, и особенно в течение лета, МОН нужно было сделать легче - дораспределить учебники других лет в те области, где их частично не хватало. Это нормально, ведь учебники изнашиваются. Так же нужно было частично перераспределить резервы для школ, перешедших на украинский язык. То есть не печатать, а дораспределить имеющиеся резервы", - пояснила экс-министр образования.

Она добавила, что у Министерства образования "все готовые документы на руках, некоторые из которых нужно было просто вынести на заседание правительства и принять".

Автор: 

учебники (242) школа (3016) Минобразования (1738) Новосад Анна (85)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
А в прошлом году хватало учебников?
"За время моего пребывания в МОН мы приняли все необходимые акты, чтобы были вовремя подготовлены и напечатаны учебники для тех классов, для которых они по графику должны были печататься в 2020 году." И ПРИ ЧЕМ тут пАпередники, если не напечатали уже при Нелохе?
показать весь комментарий
20.09.2020 20:12
+21
А Бубочка что, год с гаком хером по пианино стучал, вместо того, чтобы работу властных сруктур контролировать и ничего?
показать весь комментарий
20.09.2020 19:57
+20
Певно, в МОН сподівались, що Рада спроможеться відмінити українську освіту в поточномцу році.
показать весь комментарий
20.09.2020 20:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Бубочка что, год с гаком хером по пианино стучал, вместо того, чтобы работу властных сруктур контролировать и ничего?
показать весь комментарий
20.09.2020 19:57 Ответить
"ОНЗАЕТАНИАТВИЧААААИТ"
"ЕТАНИИВОПАЛНАМОООЧИЯ"
показать весь комментарий
20.09.2020 19:59 Ответить
В чому проблема якщо діти на дистанційному навчанні? Підручники в Інтернеті доступні всім, кому треба той може роздрукувати на принтері!
показать весь комментарий
20.09.2020 22:24 Ответить
Це ви до мене? Краще у дурнуватих батьків учнів бувших мокшаномовних класів спитайте.
показать весь комментарий
20.09.2020 22:27 Ответить
Та ні, їм після підручників ще чогось буде не вистачати. Це ж руськоязичні.
показать весь комментарий
21.09.2020 12:27 Ответить
А при сталине виновных в срыве учебного процесса уже расстреляли бы .
показать весь комментарий
20.09.2020 19:57 Ответить
"ЕТАВСЬОПАРАШЕНКАВИНАВАТ"
показать весь комментарий
20.09.2020 19:57 Ответить
доступ к ним хотя бы в электронном виде появится в середине ноября

Мда... Я ничего не понимаю в компьютерном наборе...
Источник: https://censor.net/ru/n3220340
показать весь комментарий
20.09.2020 19:58 Ответить
Просто зеленые дебилы сейчас на стадии обучения как включить компьютер. Буковки сравнивать между образцом и клавиатурой они научатся через месяц где-то.
показать весь комментарий
20.09.2020 20:38 Ответить
Еще один зашкварище зеленой "власти".
показать весь комментарий
20.09.2020 19:59 Ответить
не хай читають мемуари Степана Андрійовича!!!)))
показать весь комментарий
20.09.2020 20:02 Ответить
А в прошлом году хватало учебников?
"За время моего пребывания в МОН мы приняли все необходимые акты, чтобы были вовремя подготовлены и напечатаны учебники для тех классов, для которых они по графику должны были печататься в 2020 году." И ПРИ ЧЕМ тут пАпередники, если не напечатали уже при Нелохе?
показать весь комментарий
20.09.2020 20:12 Ответить
буба укушеная Порошенком.
тот Порох ну чистый зверь - кусает карликов де увидит....
показать весь комментарий
20.09.2020 20:16 Ответить
Кажется даже когда и не видит, они все равно им укушенные.
показать весь комментарий
20.09.2020 20:19 Ответить
Как при чем?! Все, должны были закупить папередники на всю Бубочкину каденцию, он только должен был перерезать ленточки и тратить все деньги из бюджета на себя
показать весь комментарий
20.09.2020 22:36 Ответить
Клятий Порошенко!!!!
показать весь комментарий
20.09.2020 20:14 Ответить
Дійсно, міг же ще півтори року тому подбати, але ж ні. Барига!
показать весь комментарий
20.09.2020 20:21 Ответить
Нхра эти учебники ваще? Карантин на 2 года и всех делов!
показать весь комментарий
20.09.2020 20:21 Ответить
кацапа,а у тебя как там с посещаемостью?ковид еще не все школы выкосил?я вот смотрю по 6 тыщ каждый джень прибавление...и уже который день...
индию конечно не догоните,но стараться надо
показать весь комментарий
20.09.2020 20:41 Ответить
Глупая радость. В РФии 6 тысяч на 120 млн населения, у нас - 3 тысячи на неполных 40 млн. арифметику в школе учил?
показать весь комментарий
20.09.2020 20:45 Ответить
В Україні загалом захворів кожен 249-й, а на ********* - кожен 132-й. Померли кожен 12279-й і кожен 7516-й відповідно. Отака арифметика...
показать весь комментарий
20.09.2020 20:59 Ответить
Неужели тебя это тешит? Европа сегодня назвала лидерами ежедневной смертности от ковид рашку и мы следом за ней. Ну предпоследние в Европе...Отрадно?
показать весь комментарий
20.09.2020 21:08 Ответить
Я НЕ МОЖУ ВПЛИВАТИ НА ПРОЦЕС.
Тому
Я ПРО АРИФМЕТИКУ.
Бо вороги помирають приблизно у 5 разів швидше, при тому, що їх лиш у 3 рази більше.
Та й місце сьогодні не друге, а третє...
показать весь комментарий
20.09.2020 21:16 Ответить
Ты пабидил
показать весь комментарий
21.09.2020 06:50 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

только внимательно читай все колонки...
показать весь комментарий
20.09.2020 21:02 Ответить
Саме звідти. От тільки деякі стовпчики треба відкрити
показать весь комментарий
20.09.2020 21:03 Ответить
Клятий Порошенко украл учебники на обертки для своих клятих конфэт, барыга шоколадная!
показать весь комментарий
20.09.2020 20:23 Ответить
Мародер! Хочет шоб дети канхветы ели и читали...
показать весь комментарий
20.09.2020 20:33 Ответить
Украине нужно электронные книги купить и залить в них учебники. Будет дешевле все и удобней!
показать весь комментарий
20.09.2020 20:26 Ответить
И денег можно стырить больше, вот идиоты, всему их учить нужно
показать весь комментарий
20.09.2020 20:27 Ответить
А потім ще й на окулярах гешефт підняти.
показать весь комментарий
20.09.2020 21:04 Ответить
да все есть в интернете...но вы шо,родителей и особенно школьников не знаете?
показать весь комментарий
20.09.2020 20:38 Ответить
Та ще врахуйте, що якщо "мудрі" батьки віддали своїх дітей до мокшаномовних класів, то зараз вони будуть всіляко опиратися переходу на навчання українською.
показать весь комментарий
20.09.2020 22:30 Ответить
Опять происки злых папередников. Наверное возбудят еще уголовное дело № 59 против Пороха и решат этим проблему.
показать весь комментарий
20.09.2020 20:27 Ответить
пороху в охрану одного кацапа нада, шо бы тот ел и пил все перед ним..
показать весь комментарий
20.09.2020 20:28 Ответить
я бы порекомендовал бубу.
показать весь комментарий
20.09.2020 20:38 Ответить
Цей зразу ж чимось вдавиться з переляку.
показать весь комментарий
20.09.2020 22:31 Ответить
Порошенко уже и министру образования насрал в колготы...Когда он успевает? то бубочке, то арахамии. то верещучке...
показать весь комментарий
20.09.2020 20:32 Ответить
За два роки не спромоглись надрукувати, звісно, винні попередники.
показать весь комментарий
20.09.2020 20:33 Ответить
Це нагадує давній український анекдот.
Їде чоловік волами до млина і на всю округу лається:"От клята жінка,так мішки з зерном пов'язала,що вже тричі перев'язував".
показать весь комментарий
20.09.2020 21:02 Ответить
Брехня про російськомовність. Наразі не вистачає звичайних українських підручників. Для чого таке виколупувати?
показать весь комментарий
20.09.2020 20:35 Ответить
то така дискурсивна войнушка: "калавур, за рускійізиг ущімляють..!"
показать весь комментарий
20.09.2020 22:10 Ответить
опять папиредники...а шо зелебеня целый год делал?или надеялся ,шо опзж протолкнет рускавый езыг обратно в школу?
показать весь комментарий
20.09.2020 20:37 Ответить
Як що?Ви що,телевізор не дивилися?Стрічки перерізав,під фонтанами бігав,шаурму жер.Роботи вистачало.
показать весь комментарий
20.09.2020 21:04 Ответить
А почему в декабре, месяца достаточно, чтобы напечатать пару тысяч экземпляров, даже с учетом, что у власти керует совок.
показать весь комментарий
20.09.2020 20:44 Ответить
Певно, в МОН сподівались, що Рада спроможеться відмінити українську освіту в поточномцу році.
показать весь комментарий
20.09.2020 20:45 Ответить
Прям с языка сняли)))
показать весь комментарий
20.09.2020 20:53 Ответить
Ну, раз нема підручників, то всьо! Нема книжки - нема мови!..
...дь! Я за 10 хвилини зкачаю будь-яку енциклопедію. Кому енциклопедію?
показать весь комментарий
20.09.2020 20:46 Ответить
а чем занимались когда был карантин и школы не работали в привычном ритме???
как то ж выкручивались...и на дистанционке всего хватало... а ту..тыдыщ !!! и нет учебников (даже в электронном виде))))
и как легко все валить на папередников, ...
показать весь комментарий
20.09.2020 20:52 Ответить
Тут досить цікавий варіант. Наче валять на попередників, а навалюють у власні кальсони....
показать весь комментарий
20.09.2020 21:07 Ответить
закачайте им на телефоны.
показать весь комментарий
20.09.2020 20:56 Ответить
Розумні люди так і роблять.
показать весь комментарий
20.09.2020 21:06 Ответить
Помнится красножопые в совке все царя-батюшку обвиняли , что еды на дорогу в коммунизм не заготовил !
показать весь комментарий
20.09.2020 21:01 Ответить
Саботаж.
показать весь комментарий
20.09.2020 21:04 Ответить
Школярам із колишніх російськомовних класів не вистачає українських підручників: Міносвіти звинувачує попередників та обіцяє забезпечити в грудні - Цензор.НЕТ 9160
показать весь комментарий
20.09.2020 21:23 Ответить
Школярам із колишніх російськомовних класів не вистачає українських підручників: Міносвіти звинувачує попередників та обіцяє забезпечити в грудні - Цензор.НЕТ 2530
показать весь комментарий
20.09.2020 21:24 Ответить
Школярам із колишніх російськомовних класів не вистачає українських підручників: Міносвіти звинувачує попередників та обіцяє забезпечити в грудні - Цензор.НЕТ 3241
показать весь комментарий
20.09.2020 21:24 Ответить
Школярам із колишніх російськомовних класів не вистачає українських підручників: Міносвіти звинувачує попередників та обіцяє забезпечити в грудні - Цензор.НЕТ 5722Школярам із колишніх російськомовних класів не вистачає українських підручників: Міносвіти звинувачує попередників та обіцяє забезпечити в грудні - Цензор.НЕТ 3120
показать весь комментарий
20.09.2020 21:25 Ответить
Родители школьников из бывших русскоязычных школ жалуются на нехватку украинских учебников. В Министерстве образования и науки заявили, что восполнить недостачу смогут до конца года. Источник: https://censor.net/ru/n3220340

ВЖЕ БІЛЬШЕ РОКУ ПРОЙШЛО, так що звалити на Пороха не вийде
показать весь комментарий
20.09.2020 21:39 Ответить
Как осточертели постоянные жалобы и ссылки на папередников не умеющих организовать процессы, контроль и управление этих "безруких" "микробов" - чиновников. Ничего не могут сделать нормально без пинка под одно место
показать весь комментарий
20.09.2020 22:23 Ответить
Школярам із колишніх російськомовних класів не вистачає українських підручників: Міносвіти звинувачує попередників та обіцяє забезпечити в грудні - Цензор.НЕТ 7991
показать весь комментарий
20.09.2020 22:56 Ответить
В чем, *****, проблема, напечатать учебники, краска в типографии закончилась? Так - купите....
показать весь комментарий
20.09.2020 23:11 Ответить
И тут "папиредники" в исподнее нагадили... Вообще-то, второй раз "первый звонок" прозвучал за вашу зедегенеративную каденцию прозвучал, пора и честь знать...
показать весь комментарий
20.09.2020 23:27 Ответить
Элементарно,зесрань надеялась,шо закон отменить удастся и поэтому не чесалась
показать весь комментарий
21.09.2020 00:52 Ответить
А відсканувати один екземпляр на всю Україну важко?
показать весь комментарий
21.09.2020 12:31 Ответить
 
 