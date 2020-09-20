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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда из Ивано-Франковска, Тернополя, Черновцов и ряда других городов

С 21 сентября можно будет купить билет на ряд поездов со станций, где ранее продажа была приостановлена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УЗ, такое решение принято в связи с изменением эпидемической ситуации в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ривненском районах.

Так, будет открыта продажа проездных документов со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда: №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 8/7 Черновцы - Киев, № 12/11 Одесса - Львов, № 15/16 Харьков - Рахов, № 21/22 Харьков - Трускавец, № 41/42 Днепр - Трускавец, № 43/44 Ивано-Франковск - Киев, № 45/46 Ужгород - Лисичанск, № 49/50 Киев - Трускавец, № 81/82 Киев - Ужгород, № 86/85 Львов - Новоалексеевка, № 98/97 Ковель - Киев, № 108/107 Одесса - Ужгород, № 110/109 Львов - Херсон, № 118/117 Черновцы - Киев, № 136/135 Одесса - Черновцы, № 145/146 Киев - Измаил, № 217/218 Киев - Рахов, № 702/701 Львов - Черновцы, № 715/716 Киев - Львов, № 743/744 Киев - Львов, № 749/750 Киев - Ивано-Франковск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки подтвердили 2966 новых случаев COVID-19, 41 человек умер

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в пятницу установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 21 сентября.

Автор: 

карантин (16729) Укрзализныця (2753) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
У Швеції захворів на КОВІД кожен 115 мешканець і помер кожен 1724.
В Україні це кожен 249 і 12272 відповідно...

Тобто при "шведському" варіанті в Україні наразі захворіло б майже 480 тисяч, а померло б понад 25 тисяч людей.
Отже, за що ти топиш?
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20.09.2020 21:30
+1
Пральна, ковидом нужно поделиться с континентальной Украиной, а то еще вдруг зачахнет пандемия...
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20.09.2020 21:13
+1
Наши поезда самыя поездатыя ,
поездатей толька в Индии..))
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20.09.2020 21:13
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У Швеції захворів на КОВІД кожен 115 мешканець і помер кожен 1724.
В Україні це кожен 249 і 12272 відповідно...

Тобто при "шведському" варіанті в Україні наразі захворіло б майже 480 тисяч, а померло б понад 25 тисяч людей.
Отже, за що ти топиш?
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20.09.2020 21:30 Ответить
В Швеции в три раза больше тестов делается на миллион человек чем в Украине, поэтому и больше выявленных.
В Швеции 137 тысячи тестов на миллион населения. В Украине 45 тысяч тестов на миллион.
Если в Украине делали бы столько тестов сколько в Швеции на миллион населения, то в Украине бы было реально в три раза больше больных. Поэтому мы обогнали бы Швецию по больным на миллион населения... И это при том, что у нас жёсткий карантин был несколько месяцев. А в Швеции не было, нет и не будет никогда никаких карантинов.
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20.09.2020 21:38 Ответить
Припустимо, хоча й не факт, що кількість хворих пропорційна кількості тестів. А з померлими як? Бо різниця у ШІСТЬ разів.
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20.09.2020 21:43 Ответить
За півроку (січень-червеь) вмерло від корорновірусу -1112 а від звичайного грипу і викликаної грипом пневмонії - більше 3 тисяч.
Де є гарантія, що тестували на короновірус, тих що померли ніби від звичайного грипу?
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20.09.2020 21:56 Ответить
З йолопами, яких понаобирали 73/43% ніде жодних гарантій нема. Окрім того, що країна летить у прірву.
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20.09.2020 22:18 Ответить
За січень-червень 1112? Цікава побрехенька, бо сайт РНБО дає 1173 за 1 липня...
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20.09.2020 22:23 Ответить
если ты дибил, то с тобой бесполезно разговаривать, если притворяешься... то зайди на официальный сайт государственного агентства статистики Украины - Укрстат и там посмотри статистику умерших от различных причин смерти за січень - червень 2020 г. (более свежих данных там нет)
"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на потяги з Івано-Франківська, Тернополя, Чернівців та низки інших міст - Цензор.НЕТ 6953
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20.09.2020 22:47 Ответить
Просто не вірю брехунам. Наприклад таким, у яких КОВІД в Україні почався у січні.
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21.09.2020 07:57 Ответить
Злив НЕ ЗАРАХОВАНО. Спробуйте ще.
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20.09.2020 21:46 Ответить
Якщо вірус - фейк, то їдьте до лікарень Індії або Бразилії. І фейковість доведете, і грошенят заробите. Фото можете викласти сюди.
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20.09.2020 22:17 Ответить
сам туда езжай и вышли фото переполненных больниц... Их в природе не существует, поэтому сказки про всеубивающий и всезаражающий короновирус это конечно фейк.
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20.09.2020 22:54 Ответить
А що ж так ріденько-зелененько?
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21.09.2020 07:54 Ответить
Вв швеции средний возраст умерших с ковидом 86лет
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21.09.2020 04:22 Ответить
Тобто твої батьки (старші родичи) тобі вже не потрібні... Гарний хлопчик...
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21.09.2020 07:55 Ответить
Так выпьем же за круглые колеса (как говорят зализничники)!
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20.09.2020 21:09 Ответить
большой подвиг.
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20.09.2020 21:09 Ответить
Бизнес победил короновирус
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20.09.2020 21:10 Ответить
местные выборы побеждают вирус ,на которых " зе " на covid фанере пролетают в том числе ...
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20.09.2020 23:03 Ответить
Пральна, ковидом нужно поделиться с континентальной Украиной, а то еще вдруг зачахнет пандемия...
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20.09.2020 21:13 Ответить
Наши поезда самыя поездатыя ,
поездатей толька в Индии..))
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20.09.2020 21:13 Ответить
Есть выход. Можно использовать чартер - две "ауди" из гаража одесской жд, предназначенные для пополнения кортежа гнусавого дегенерата
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20.09.2020 23:35 Ответить
плохо. Там очень много зараженных.
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20.09.2020 22:12 Ответить
 
 