"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда из Ивано-Франковска, Тернополя, Черновцов и ряда других городов

С 21 сентября можно будет купить билет на ряд поездов со станций, где ранее продажа была приостановлена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УЗ, такое решение принято в связи с изменением эпидемической ситуации в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ривненском районах.

Так, будет открыта продажа проездных документов со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда: №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 8/7 Черновцы - Киев, № 12/11 Одесса - Львов, № 15/16 Харьков - Рахов, № 21/22 Харьков - Трускавец, № 41/42 Днепр - Трускавец, № 43/44 Ивано-Франковск - Киев, № 45/46 Ужгород - Лисичанск, № 49/50 Киев - Трускавец, № 81/82 Киев - Ужгород, № 86/85 Львов - Новоалексеевка, № 98/97 Ковель - Киев, № 108/107 Одесса - Ужгород, № 110/109 Львов - Херсон, № 118/117 Черновцы - Киев, № 136/135 Одесса - Черновцы, № 145/146 Киев - Измаил, № 217/218 Киев - Рахов, № 702/701 Львов - Черновцы, № 715/716 Киев - Львов, № 743/744 Киев - Львов, № 749/750 Киев - Ивано-Франковск.

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Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в пятницу установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 21 сентября.