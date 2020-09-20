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Новости Агрессия России против Украины
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Украинская сторона ТКГ поставила вопрос о создании механизмов проверки выполнения договоренностей о прекращении огня, - Кравчук

Украинская сторона ТКГ поставила вопрос о создании механизмов проверки выполнения договоренностей о прекращении огня, - Кравчук

В минских договоренностях о всеобъемлющем режиме прекращения огня есть вопрос об исследовании, как выполняются эти договоренности сторонами. Проверку должна осуществлять ОБСЕ, но механизм там не отработан.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы договорились отработать механизм, только после этого, когда отработаем механизм, он начнет работать, будем исследовать, опять же с помощью мониторинговой миссии, которая работает в рамках Трехсторонней контактной группы, и будем дальше идти вперед", - сообщил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ напомнил, что Украина отказалась от совместного инспектирования с боевиками из-за нарушения договоренностей другой стороной. По его словам, украинская сторона заявила, что нужно сначала "отработать механизмы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и ОРДЛО заблокируют все вопросы, пока Рада не разрешит выборы на Донбассе, - Кравчук

"Я не знаю, как решит (будет ли новая попытка инспектирования. - Ред.), как мы решим, это не одна Украина будет решать. Украина может решать только в одном случае - то, что будет, чтобы оно не было односторонним. Если инспектирование, то у нас и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, когда та сторона нарушает те же минские договоренности, которые, как они говорят, нарушаем мы", - сказал он.

Кравчук уточнил, что Украина согласилась на одноразовую инспекцию, но она сорвалась. После этого украинская сторона в ТКГ "поставила вопрос о создании механизмов, которые бы действовали постоянно, а не один раз".

"И конечно, я подчеркиваю, что если будет принято решение любого характера, то они будут касаться обеих сторон - и той, и нашей стороны обязательно. Будет так, а не односторонне. В целом, политика - это движение навстречу, а не одностороннее".

Напоминаем, 9 сентября во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны договорились провести одноразовое совместное инспектирование в районе населенного пункта Шумы при участии представителя ОБСЕ. Однако позже совместное инспектирование было отменено из-за постоянной смены запросов со стороны российской стороны. 10 сентября российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил возле населенных пунктов Шумы, Золотое и Золотое-5.

Также смотрите: К "инспекции" украинских позиций возле Шумов могут вернуться через несколько дней, - Кравчук. ВИДЕО

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) минские соглашения (3229) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+13
Це перемога! Велика зелена перемога!
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20.09.2020 21:45
+13
а не напомнить ли кормильцам, что по минским угодам (пусть полистают-почитают) Дебальцево - это наше, под нашим полнейшим контролем...
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20.09.2020 21:45
+12
Украинская сторона ТКГ поставила вопрос о создании механизмов проверки выполнения договоренностей о прекращении огня, - Кравчук - Цензор.НЕТ 380

Який кловун, така і ТКГ.
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20.09.2020 21:49
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Правила форума Совет форумчан
Кармильцев к0рмить??
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20.09.2020 21:41 Ответить
Якщо кобила здохла - злізай! Стара індейська мудрість! Переговори навколо закінчення війни померли, тому не потрібно намагатись вдихнути в них нове життя! Потрібно закінчувати всі ці ідіотські мирні ініціативи і йти у наступ звільняти Донбас та Крим! А вже нова ескалація конфлікту змусить Захід перезавантажувати всі ці мирні переговори і тоді в України з'явиться шанс поховати Мінські угоди і формули Штайнмаєра і нав'язати свої умови!
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20.09.2020 22:18 Ответить
сам то пойдешь в бой или с дивана будешь руководить?
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21.09.2020 01:30 Ответить
Це перемога! Велика зелена перемога!
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20.09.2020 21:45 Ответить
Механизма проверки выполнения до сих пор нет, насколько я понял из изречения,

а заверения преЗЕдента в выполнении есть.

как он проверял без механизма проверки ?
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20.09.2020 21:52 Ответить
Та не хрєна нема, сидят там звіздоболят, за наші грошенята !!!)))
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20.09.2020 21:54 Ответить
Спроси у пятого.
При нем по 20 обстрелов и 14000+ похоронили.
Сейчас свидетели с ОБСЕ фиксируют тысячи обстрелов и хоронят, слава богу, единицы.
Да, учитывая, что ты неадекват, предупреждаю, мне больно и за те 14000+ и за эти единичные.
Это вашим, лишь бы больше.....
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20.09.2020 22:50 Ответить
так это пятый убил 14 тысяч ?
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20.09.2020 22:55 Ответить
Да.
С его гением главнокомандующего и великого политдеятеля.
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20.09.2020 23:08 Ответить
а Крым чей ?
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20.09.2020 23:09 Ответить
Табака, ссысь кипятком, но, благодаря мощному руководству турчина, колонна кацаскота проехала спокойно 4 области Украины и захватила крым.
Теперь для умственно отсталого:
Крым Украина, это дэюре.
Крым винторогов, это дэфакто с подачи турчина и парашенки.
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20.09.2020 23:19 Ответить
а Чикатило насиловал детей или дети вступили с Чикатило в половую связь ?
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20.09.2020 23:23 Ответить
благодаря мощному руководству турчина, колонна кацаскота проехала спокойно 4 области Украины и захватила крым

20 февраля 2014 нрда Турчинов не был ио президента


Українська сторона ТКГ порушила питання про створення механізмів перевірки виконання домовленостей щодо припинення вогню, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6384
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20.09.2020 23:29 Ответить
Табака, ты палишься
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20.09.2020 23:33 Ответить
Турчиновым 20 февраля ?
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20.09.2020 23:52 Ответить
я тебе больше скажу, в декабре 2013 года, 3 кацапских корабля вышли из Североморска в Севастополь без согласования даже с Якуневичем
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20.09.2020 23:32 Ответить
Я тебе ещё больше скажу.
С 1993 туда направлялось очень много кацапских лоханок.
Но, ты же и за кравчучку голосовал, и за кучмо, так шо выхлебывай, прозревший дегенерат)))
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20.09.2020 23:37 Ответить
ты понимаешь разницу между отправлением по согласованию и отправлением без разрешения ?
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20.09.2020 23:51 Ответить
Над Україною.
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20.09.2020 21:59 Ответить
а не напомнить ли кормильцам, что по минским угодам (пусть полистают-почитают) Дебальцево - это наше, под нашим полнейшим контролем...
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20.09.2020 21:45 Ответить
Стесняюсь спросить, а кто просрал Дебальцево по минским?
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20.09.2020 22:42 Ответить
не стесняюсь спросить, а кто призвал ***** на помощь шахтерам и трактористам?
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20.09.2020 22:50 Ответить
То первично, все знают кто.
Почему по минским' при создателе минских, Дебальцево осталось сепарским?
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20.09.2020 23:12 Ответить
Может потому, что ты у мамки под юбкой сидело, а не сражалось в Дебальцево до последней капли крови?

Действительно, как они посмели отступить, а не сдохнуть вместо тебя в окружении???!!!
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20.09.2020 23:18 Ответить
Я на тебя надеялся.
Ты же ведь не под юбкой сидел, а пытался выполнить приказы главнокомандующего и гелетея.
Правда?
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20.09.2020 23:23 Ответить
Ну, где я сидел, не твое ублюдочное дело.

А вот, если я, как ты, начну осуждать тех, кто по каким-то причинам был вынужден отступить с позиций, то даже такая конченая ****, как ты, будет иметь моральное право этим поинтересоваться.
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21.09.2020 01:42 Ответить
задайте вопрос ему...
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20.09.2020 23:21 Ответить
Так вы же ближе и,вроде, в теме.
Поясните.
Что с Дебальцево, почему в Крым проехала колонна через четыре области, почему были котлы, с каких причин грохнуло пять складов боеприпасов? Странно, до войны, пардон, АТО, не взрывались, а тут прямо пошесть какая то....
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20.09.2020 23:30 Ответить
ближе к чему?
Вам захотелось на ночь глядя поумничать и защитить как бы законные требования переговорщиков *****, шантажирующих Украину минскими угодами, но трактующими их там как хочется именно ***** а не по здравому смыслу...
взрывы на артскладах были и до войны (АТО/ООС), например :
2003 год. Артемовск (Бахмут)
2004-й, 2005-й, 2006-й и 2007 годы. Новобогдановка
2008 год. Лозовая
прямо пошесть, таки да!
(а как Порошенко приплести подумайте сами... я - спать...спокойной ночи!)
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20.09.2020 23:42 Ответить
через какие области и какая колонна?
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20.09.2020 23:43 Ответить
https://censor.net/ua/user/475817 - "....Дебальцево осталось сепарским....."

Що значить "сепарским"? За вашою логікою на сході України йде громадянська війна, тобто вагнеровці, які брали участь у захопленні Дебальцево - це жителі Донбасу? А може ще й не існує ніяких 1-го і 2-го армійських корпусів?
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21.09.2020 01:06 Ответить
А взагалі що ця ТКГ вирішує??? Це якась контора"Рога и копита" !!!)))
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20.09.2020 21:46 Ответить
Кравчук діє !

Kravchuk. die !
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20.09.2020 21:55 Ответить
Та Лис ніхто ,як і ця ТКГ !!))
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20.09.2020 21:57 Ответить
а мне кажется, что европейская бюрократическая машина двигается в соответствии с бюрократическими отчётами европейских бюрократов из ТКГ, которые внимательно слушают и записывают высказывания Кравчука и Фокина.

И если представитель Европы в ТКГ запишет в своём отчёте, что представитель Украины в ТКГ Фокин предлагает отдать сепарам весь Донбасс, то этот отчёт ляжет в основу поведения бюрократов Европы в отношении Украины.
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20.09.2020 22:03 Ответить
не прошло и трех месяцев,как кравчук заподозрил невыполнение кацапней перемирия...хотя и щас не заметил,бо раиську не вспоминает.опять "та сторона" и какие то боевики...а как же 1 и 2 АК ?
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20.09.2020 21:47 Ответить
Ничерта он не заподозрил! Тупо продолжает продвигать "совместное патрулирование", но на этот раз хочет вписать его в договоренности прописав как некий "механизм контроля прекращения огня".
Эта старая жаба в своем репертуаре - переназвать и продолжать делать тоже, думая что это дико умно и никто не догадался
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20.09.2020 22:31 Ответить
в ВПШ так учили.... диамат называется
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21.09.2020 00:17 Ответить
Украинская сторона ТКГ поставила вопрос о создании механизмов проверки выполнения договоренностей о прекращении огня, - Кравчук - Цензор.НЕТ 380

Який кловун, така і ТКГ.
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20.09.2020 21:49 Ответить
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20.09.2020 22:06 Ответить
Гнать в шию таких переговорників. Ідуть на односторонні поступку за першим шантажом. Односороння перевірка будь ласка, ледве зупинили. Вибори - будь ласка аби продовжить переговори про нові односторонні поступки і щоб наш весільний генерал Зеленський, який віддав владу самозванцю Єрмаку, зміг поговорити Х-лом і домовитися про нові уступки України. .
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20.09.2020 21:50 Ответить
Нужно гнать не переговорщиков, а тех, кто дал им полномочия.
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20.09.2020 21:54 Ответить
ЗЕБОБИКИ строят Приднестровье. Только у того общая граница с РФ будет.
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20.09.2020 21:53 Ответить
Перепрошую,не в "того",а в "етого" !!!))))
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20.09.2020 21:56 Ответить
Того, что строят
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20.09.2020 23:20 Ответить
Наша сторона явно упоротая. Их послали на три буквы,а они в окно. Да предоставьте карты,координаты расположения наших войск... Какая вам еще проверка нужна?
Вы все не можете успокоиться ,что не лизнули врагу со смаком.
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20.09.2020 21:58 Ответить
Школа Соломона Пляра
1. Школа танцев

Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

Кавалеры приглашают дамов,
Там где брошка, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

Дамы, не сморкайтесь в занавески,
Это неприлично, вам говорят.
Не гигиенично и не симпатично,
Это некрасиво вам говорят.

Кавалеры, не держите дамов
Ниже талии, вам говорят.
И две шаги налево, и две шаги направо,
И шаг вперед и две назад.

Дамы, приглашайте кавалеров,
Там где галстук, там перёд.

Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

Фима, Гриша, бросьте разговоры,
Ну что за баламуты, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперьод и два наЗад!!
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20.09.2020 21:59 Ответить
это ты, получатель кацапской военной пенсии, агитировал за этих зелёных уродов,

що тебе не так ?

сметать когда идёщь ?
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20.09.2020 22:39 Ответить
Клавдіє, яка кацька пенсія??
Українска та Американська..
Ви не тей 133133..
Клон..
Міняєтеся паролями?
Даавно це помітно..
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20.09.2020 22:46 Ответить
ну откуда у тебя американская, если ты служил в Кацапии ?
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20.09.2020 22:57 Ответить
Я СЛУЖИЛ в ссРаці...
Ви навіть і сперматозоїдом тоді
не були..)))
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20.09.2020 23:03 Ответить
ну пенсия ж военная кацапская оформлена )))
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20.09.2020 23:08 Ответить
УКРАЇНСЬКА!!
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20.09.2020 23:10 Ответить
та не дуркуй )))

служил в СССР, а пенсию выбрал украинскую, хотя кацапская втрое больше )))

я ж не лох и мне 52-й год )))
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20.09.2020 23:37 Ответить
Та хто народвся до 1991-кацапи?
Ще раз-ВИ КЛОН 133133..
Дитятко, в школі вірус та дистанцієне?
Бувай та не хворій!!
Кінець зв'язку..)))
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20.09.2020 23:58 Ответить
Очень трудно объяснить отставному кацапскому прапорщику значение слова клон ...

а я и не буду )))
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21.09.2020 00:06 Ответить
.....мы имеем десятки, около 50 случаев, когда та сторона нарушает те же минские договоренности, которые, как они говорят, нарушаем мы", - сказал он. Источник: https://censor.net/ru/n3220343
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она. Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.
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20.09.2020 22:00 Ответить
Грайся, діду грайся... До виборів протягни цей дим діяльності Вовки за мир
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20.09.2020 22:07 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3219912/vova_kupu_kvitok_do_rostovahttps://censor.net/ru/resonance/3219912/vova_kupu_kvitok_do_rostova
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20.09.2020 22:31 Ответить
Весь комплекс учений проводимых ПВО, ВВС, ВМС и сухопутными подразделениями НАТО, США, Великобритании и Украины фактически являются проработкой мероприятий противодействия сценарию описанного нами еще в июле 2020 года.* Т.е. - вторжения ВС РФ на южном оперативном направлении. Но самое интересное - это вовсе на демонстративные полеты В-52 и не конвертопланы Bell V-22 Osprey в Виннице. Самое интересное другое. В системе оперативного контроля и реагирования сил НАТО в Европе, территория Украины из зоны "постоянного оперативного контроля" переведена в зону " оперативного реагирования", фактически включена в зону возможных боевых операций НАТО. Смена системы реагирования произошла по всей линии оперативной зоны НАТО. (с)
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20.09.2020 22:44 Ответить
Дело "вагнеровцев" обернулось еще одним очень интересным моментом - отсутствием у большинства депутатов допуска к секретным документам. Мы уже обращали внимание что формально ни Зеленский, ни большая часть кадрового состава Кабмина, ОПУ, СНБО допуска к секретным документам. Потому "государственные люди" - живут без доступа к государственным секретам. Люди которые разглашают им секретные сведения, фактически совершают нарушения, граничащие с государственной изменой. Бывший ООС ВСУ Наев на требования Зеленского доложить разведывательные сведения о противнике, четко заявил - "Сведения о Вооруженных силах РФ сейчас получают министр обороны, главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба и я как командующий ООС." За что он и был уволен ..(с)
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20.09.2020 22:49 Ответить
окуевший маразматик и предатель ,который собирается разрешать террористам на украинской земле и воюющими с Украиной ,да убившими около15000 тысяч украинских солдат проводить инспекцию расположения украинских войск
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20.09.2020 22:54 Ответить
Т.е. будут опять террористов запускать на проверки позиций ВСУ.
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20.09.2020 23:15 Ответить
Какой на хрен прекращение огня, ну наши не стреляют, и что толку с этого, когда путинцы поливают каждый божий день. И это называется перемирие, когда одна сторона сидят как мышки, а второй стороне всё пофик, им ваше перемирие до сраки. Ну, а вы сидите и ожидайте, правда не известно, что можно ждать. И какой идиот только придумал, чтоб не отвечать на вражеские обстрелы, а он один - клоун - президент, который не лох.
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21.09.2020 00:14 Ответить
ворог може бути на позиціях ЗСУ тільки в якості полонених
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21.09.2020 01:51 Ответить
Українська сторона ТКГ порушила питання про створення механізмів перевірки виконання домовленостей щодо припинення вогню, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1055
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21.09.2020 07:27 Ответить
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21.09.2020 08:06 Ответить
 
 