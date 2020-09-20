Украинская сторона ТКГ поставила вопрос о создании механизмов проверки выполнения договоренностей о прекращении огня, - Кравчук

В минских договоренностях о всеобъемлющем режиме прекращения огня есть вопрос об исследовании, как выполняются эти договоренности сторонами. Проверку должна осуществлять ОБСЕ, но механизм там не отработан.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы договорились отработать механизм, только после этого, когда отработаем механизм, он начнет работать, будем исследовать, опять же с помощью мониторинговой миссии, которая работает в рамках Трехсторонней контактной группы, и будем дальше идти вперед", - сообщил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ напомнил, что Украина отказалась от совместного инспектирования с боевиками из-за нарушения договоренностей другой стороной. По его словам, украинская сторона заявила, что нужно сначала "отработать механизмы".

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"Я не знаю, как решит (будет ли новая попытка инспектирования. - Ред.), как мы решим, это не одна Украина будет решать. Украина может решать только в одном случае - то, что будет, чтобы оно не было односторонним. Если инспектирование, то у нас и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, когда та сторона нарушает те же минские договоренности, которые, как они говорят, нарушаем мы", - сказал он.

Кравчук уточнил, что Украина согласилась на одноразовую инспекцию, но она сорвалась. После этого украинская сторона в ТКГ "поставила вопрос о создании механизмов, которые бы действовали постоянно, а не один раз".

"И конечно, я подчеркиваю, что если будет принято решение любого характера, то они будут касаться обеих сторон - и той, и нашей стороны обязательно. Будет так, а не односторонне. В целом, политика - это движение навстречу, а не одностороннее".

Напоминаем, 9 сентября во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны договорились провести одноразовое совместное инспектирование в районе населенного пункта Шумы при участии представителя ОБСЕ. Однако позже совместное инспектирование было отменено из-за постоянной смены запросов со стороны российской стороны. 10 сентября российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил возле населенных пунктов Шумы, Золотое и Золотое-5.

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