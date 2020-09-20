Украинская сторона ТКГ поставила вопрос о создании механизмов проверки выполнения договоренностей о прекращении огня, - Кравчук
В минских договоренностях о всеобъемлющем режиме прекращения огня есть вопрос об исследовании, как выполняются эти договоренности сторонами. Проверку должна осуществлять ОБСЕ, но механизм там не отработан.
Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы договорились отработать механизм, только после этого, когда отработаем механизм, он начнет работать, будем исследовать, опять же с помощью мониторинговой миссии, которая работает в рамках Трехсторонней контактной группы, и будем дальше идти вперед", - сообщил Кравчук.
Глава украинской делегации в ТКГ напомнил, что Украина отказалась от совместного инспектирования с боевиками из-за нарушения договоренностей другой стороной. По его словам, украинская сторона заявила, что нужно сначала "отработать механизмы".
"Я не знаю, как решит (будет ли новая попытка инспектирования. - Ред.), как мы решим, это не одна Украина будет решать. Украина может решать только в одном случае - то, что будет, чтобы оно не было односторонним. Если инспектирование, то у нас и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, когда та сторона нарушает те же минские договоренности, которые, как они говорят, нарушаем мы", - сказал он.
Кравчук уточнил, что Украина согласилась на одноразовую инспекцию, но она сорвалась. После этого украинская сторона в ТКГ "поставила вопрос о создании механизмов, которые бы действовали постоянно, а не один раз".
"И конечно, я подчеркиваю, что если будет принято решение любого характера, то они будут касаться обеих сторон - и той, и нашей стороны обязательно. Будет так, а не односторонне. В целом, политика - это движение навстречу, а не одностороннее".
Напоминаем, 9 сентября во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны договорились провести одноразовое совместное инспектирование в районе населенного пункта Шумы при участии представителя ОБСЕ. Однако позже совместное инспектирование было отменено из-за постоянной смены запросов со стороны российской стороны. 10 сентября российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил возле населенных пунктов Шумы, Золотое и Золотое-5.
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а заверения преЗЕдента в выполнении есть.
как он проверял без механизма проверки ?
При нем по 20 обстрелов и 14000+ похоронили.
Сейчас свидетели с ОБСЕ фиксируют тысячи обстрелов и хоронят, слава богу, единицы.
Да, учитывая, что ты неадекват, предупреждаю, мне больно и за те 14000+ и за эти единичные.
Это вашим, лишь бы больше.....
С его гением главнокомандующего и великого политдеятеля.
Теперь для умственно отсталого:
Крым Украина, это дэюре.
Крым винторогов, это дэфакто с подачи турчина и парашенки.
20 февраля 2014 нрда Турчинов не был ио президента
С 1993 туда направлялось очень много кацапских лоханок.
Но, ты же и за кравчучку голосовал, и за кучмо, так шо выхлебывай, прозревший дегенерат)))
Почему по минским' при создателе минских, Дебальцево осталось сепарским?
Действительно, как они посмели отступить, а не сдохнуть вместо тебя в окружении???!!!
Ты же ведь не под юбкой сидел, а пытался выполнить приказы главнокомандующего и гелетея.
Правда?
А вот, если я, как ты, начну осуждать тех, кто по каким-то причинам был вынужден отступить с позиций, то даже такая конченая ****, как ты, будет иметь моральное право этим поинтересоваться.
Поясните.
Что с Дебальцево, почему в Крым проехала колонна через четыре области, почему были котлы, с каких причин грохнуло пять складов боеприпасов? Странно, до войны, пардон, АТО, не взрывались, а тут прямо пошесть какая то....
Вам захотелось на ночь глядя поумничать и защитить как бы законные требования переговорщиков *****, шантажирующих Украину минскими угодами, но трактующими их там как хочется именно ***** а не по здравому смыслу...
взрывы на артскладах были и до войны (АТО/ООС), например :
2003 год. Артемовск (Бахмут)
2004-й, 2005-й, 2006-й и 2007 годы. Новобогдановка
2008 год. Лозовая
прямо пошесть, таки да!
(а как Порошенко приплести подумайте сами... я - спать...спокойной ночи!)
Що значить "сепарским"? За вашою логікою на сході України йде громадянська війна, тобто вагнеровці, які брали участь у захопленні Дебальцево - це жителі Донбасу? А може ще й не існує ніяких 1-го і 2-го армійських корпусів?
Kravchuk. die !
И если представитель Европы в ТКГ запишет в своём отчёте, что представитель Украины в ТКГ Фокин предлагает отдать сепарам весь Донбасс, то этот отчёт ляжет в основу поведения бюрократов Европы в отношении Украины.
Эта старая жаба в своем репертуаре - переназвать и продолжать делать тоже, думая что это дико умно и никто не догадался
Який кловун, така і ТКГ.
Вы все не можете успокоиться ,что не лизнули врагу со смаком.
1. Школа танцев
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
Кавалеры приглашают дамов,
Там где брошка, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
Дамы, не сморкайтесь в занавески,
Это неприлично, вам говорят.
Не гигиенично и не симпатично,
Это некрасиво вам говорят.
Кавалеры, не держите дамов
Ниже талии, вам говорят.
И две шаги налево, и две шаги направо,
И шаг вперед и две назад.
Дамы, приглашайте кавалеров,
Там где галстук, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
Фима, Гриша, бросьте разговоры,
Ну что за баламуты, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперьод и два наЗад!!
що тебе не так ?
сметать когда идёщь ?
Українска та Американська..
Ви не тей 133133..
Клон..
Міняєтеся паролями?
Даавно це помітно..
Ви навіть і сперматозоїдом тоді
не були..)))
служил в СССР, а пенсию выбрал украинскую, хотя кацапская втрое больше )))
я ж не лох и мне 52-й год )))
Ще раз-ВИ КЛОН 133133..
Дитятко, в школі вірус та дистанцієне?
Бувай та не хворій!!
Кінець зв'язку..)))
а я и не буду )))
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она. Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.