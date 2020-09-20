Две сотни белорусских силовиков заявили о готовности уволиться после обнародования хакерами личных данных, - айтишник Лихачевский

Белорусские силовики массово обращаются за поддержкой к независимым инициативам, заявляют о готовности уйти со службы и просят исключить их из "черных списков" силовиков, причастных к разгону мирных протестов оппозиции.

Об этом рассказал телеканалу "Дождь" айтишник Ярослав Лихачевский, который ведет проект помощи бывшим сотрудникам МВД Беларуси By_SOL, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сразу после публикации данных 200 силовиков обратились "с заявлениями и просьбой исключить их из базы".

Он назвал деанонимизацию очень эффективным способом вовлечения сотрудников правоохранительных органов Беларуси в диалог. "Как только мы говорим: мы знаем, кто вы, ваши имена, должности, где вы служите, где живете, номера телефонов, в некоторых случаях даже переписку с любовницами, они начинают активнее общаться с белорусским обществом", - пояснил активист.

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Роман Протасевич, главный редактор NEXTA, подтвердил "Дождю" информацию о том, что сотрудники МВД Беларуси обращаются к редакции телеграм-канала с просьбами удалить их из списка.

Основатель стартапа Deepdee Ярослав Лихачевский помогает экс-сотрудникам МВД Беларуси в проекте By_SOL вместо другого IT-бизнесмена Никиты Микадо. Микадо был вынужден приостановить свое участие в проекте после ареста четырех сотрудников его минского офиса PandaDoc.

Напомним, телеграм-канал Nexta Live опубликовал данные 1003 белорусских силовиков. В собранном документе перечислены имена силовиков, их дни рождения, места службы и звания. Информация о сотрудниках МВД была получена при участии кибер-партизан, и ее достоверность не была подтверждена.

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