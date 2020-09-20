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Новости Революция в Беларуси
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Две сотни белорусских силовиков заявили о готовности уволиться после обнародования хакерами личных данных, - айтишник Лихачевский

Две сотни белорусских силовиков заявили о готовности уволиться после обнародования хакерами личных данных, - айтишник Лихачевский
Фото: TUT.BY

Белорусские силовики массово обращаются за поддержкой к независимым инициативам, заявляют о готовности уйти со службы и просят исключить их из "черных списков" силовиков, причастных к разгону мирных протестов оппозиции.

Об этом рассказал телеканалу "Дождь" айтишник Ярослав Лихачевский, который ведет проект помощи бывшим сотрудникам МВД Беларуси By_SOL, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сразу после публикации данных 200 силовиков обратились "с заявлениями и просьбой исключить их из базы".

Он назвал деанонимизацию очень эффективным способом вовлечения сотрудников правоохранительных органов Беларуси в диалог. "Как только мы говорим: мы знаем, кто вы, ваши имена, должности, где вы служите, где живете, номера телефонов, в некоторых случаях даже переписку с любовницами, они начинают активнее общаться с белорусским обществом", - пояснил активист.

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Роман Протасевич, главный редактор NEXTA, подтвердил "Дождю" информацию о том, что сотрудники МВД Беларуси обращаются к редакции телеграм-канала с просьбами удалить их из списка.

Основатель стартапа Deepdee Ярослав Лихачевский помогает экс-сотрудникам МВД Беларуси в проекте By_SOL вместо другого IT-бизнесмена Никиты Микадо. Микадо был вынужден приостановить свое участие в проекте после ареста четырех сотрудников его минского офиса PandaDoc.

Напомним, телеграм-канал Nexta Live опубликовал данные 1003 белорусских силовиков. В собранном документе перечислены имена силовиков, их дни рождения, места службы и звания. Информация о сотрудниках МВД была получена при участии кибер-партизан, и ее достоверность не была подтверждена.

Также смотрите: На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7900) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) IT-индустрия (244)


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Топ комментарии
+26
Сцат коли лячно !!! Якщоб хтось пару хатинок зпалив !!))
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20.09.2020 22:37
+25
Бєларуські айтішники натягують ФСБ !
Респект сябри !
Живе Бєлларусь !
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20.09.2020 22:37
+18
Может уже пора (почти 7 лет спустя) опубликовать то же по уродам, разгонявшим Майдан?
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20.09.2020 22:41
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Правила форума Совет форумчан
Сцат коли лячно !!! Якщоб хтось пару хатинок зпалив !!))
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20.09.2020 22:37 Ответить
Лукашенко намагається замазати кров'ю силовиків, щоб вони бились за нього до кінця. А опозиція має навпаки говорити про амністію всім хто не буде виконувати злочинні накази! В Україні має з'явитись своя антилукашенківська білоруська опозиція!

https://www.facebook.com/svirkoy?__cft__[0]=************************-HNGYOqs8P1r7vsPyViwuoJx9UONqVTFYD_n-f--A_67EFr3A5q0_hh1vp0UdxSTDU2WS6PAPQRRyvu3x3x3lMVEZsdsMc7JBR5ZF2IXXw0&__tn__=-UC%2CP-R Yuriy Svirko
Субботнее чтиво. Прошло чуть больше века с 1903 года, когда выпускник выдающегося Нежинского истфилинститута и декан истфилфака Императорского Варшавского университета Евфимий Карский издал первый том своего труда "БелоруССы", и вот - новая (хотя и лаконичная) попытка нас, белорусов, изучить. Тут мы уже "белАрусы" по-русски (какой прогресс за век!), но все равно можем почерпнуть о себе много нового - пример: "В результате, первые ростки национальных движений стали оформляться на территории страны лишь после 1905 года". А еще мы себя придумываем, оказывается.
Вот что бывает, когда твой папа приезжает из Владивостока в Симферополь, чтобы с 1991 по 2015 год председательствовать в Крымском обществе русской культуры и сопротивляться украинизации (пока, несмотря на полученный в 2014-м году паспорт РФ, не выгнали из тамошнего университета), и ты тоже получаешь в 2014-м российский паспорт, но затем лихорадочно пытаешься придумать себя в роли правоверного украинца.
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20.09.2020 22:50 Ответить
Нужно такое же сделать с нашими нью-беркутятами. Всех их на негласный учет,их машины,майно -горіла сосна палала..Пріт
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21.09.2020 00:37 Ответить
Бєларуські айтішники натягують ФСБ !
Респект сябри !
Живе Бєлларусь !
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20.09.2020 22:37 Ответить
Может уже пора (почти 7 лет спустя) опубликовать то же по уродам, разгонявшим Майдан?
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20.09.2020 22:41 Ответить
А толку?
Вони всі в Криму, ОРДЛО, Россіі, і в тій же Бєларусі.
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20.09.2020 22:43 Ответить
А их родственники, близкие? Это было бы отлично.
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20.09.2020 22:56 Ответить
Ну, українці не кассаби.
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20.09.2020 22:58 Ответить
Любой человек должен понимать, что он член общества. И если он начинает показывать простым людям свою власть, то и члены этого общества могут показать свою власть над более слабыми близкими ему людьми.
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20.09.2020 23:57 Ответить
Любой человек должен понимать, что мы не рашка, не террористическое говно. А вот ментально - уже кацап.
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21.09.2020 01:43 Ответить
Кто кацап с такой идеологией, как у тебя - думаю сам догадаешься.
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21.09.2020 01:44 Ответить
Ольгинец, что ты несешь? Стекломоя перепил или бояры?
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21.09.2020 02:19 Ответить
Родителей Плотвы зачмырили. Они прокатились в Раиссу. Там грибами и траванулись.
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20.09.2020 22:57 Ответить
От нехай там і сидять. А публікувати треба. Як тільки нога урода ступить на територію цивілізованої країни - його треба буде екстрадовувати в України. Але це не за цього президента.
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20.09.2020 23:36 Ответить
всі ті бігуни давно відомі:
"Бєркут, бойся ночі!
ОМОН, бойся дньом!"
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20.09.2020 22:54 Ответить
Очко заиграло
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20.09.2020 22:43 Ответить
Воно ж не залізне,трохи жим-жим !!))
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20.09.2020 22:45 Ответить
Гарна новина
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20.09.2020 22:44 Ответить
побрехеньки такі
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20.09.2020 22:44 Ответить
Після заяви тихановської про *****, весь цей атракціон нагадує банальне рейдерське захоплення влади.
Білорусам набрид лукашенко і не більше, тому й протести такі мляві.
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20.09.2020 22:47 Ответить
Вы что то путаете))) Или специально меняете акценты... Мудищев ПРОИГРАЛ выборы и захватил власть... Так что рейдер это именно он...
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20.09.2020 22:53 Ответить
Мені ще ніхто не довів хто там в них виграв.
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20.09.2020 22:58 Ответить
Ну так вы сами и ответили на свой вопрос))) С какого тогда перепугу он занимает пост?)
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21.09.2020 00:39 Ответить
_Если гестаповцев начнут отлавливать по одному и давить, они резко станут не такими борзыми, как тогда, когда толпой давят беззащитных граждан.
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20.09.2020 22:49 Ответить
кто будет отлавливать? Тетки с шариками?
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21.09.2020 00:48 Ответить
Никак да.
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21.09.2020 00:55 Ответить
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

В Киеве патриоты задержали вату бережную на неком шабаше с символикой арми *****.. звёзды, флаги. Это дно или ещё нет при зе?



https://twitter.com/i/status/1307734150779199491 https://twitter.com/i/status/1307734150779199491

https://twitter.com/i/status/1307736805882703874 https://twitter.com/i/status/1307736805882703874
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20.09.2020 22:50 Ответить
да, раньше эту мразь качественнее упаковывали

Дві сотні білоруських силовиків заявили про готовність звільнитися після оприлюднення хакерами особистих даних, - айтішник Лихачовський - Цензор.НЕТ 1565
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20.09.2020 23:11 Ответить
Це та у якої стався струс мозку коли сніжком поцілили в сраку?
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20.09.2020 23:22 Ответить
Той уже нет три года, погибла в аварии в ненавистном ей Западе... А это ее мать...
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21.09.2020 01:53 Ответить
В Сети опубликовали данные ещё 1000 сотрудников МВД
Это милиционеры из Бреста и Брестской области.

https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393910/ https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393910/ https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393910/ https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393910/ https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393910/ https://pluso.ru/

Телеграм-канал https://t.me/nexta_live/11280 nexta_live опубликовал личные данные ещё 1000 белорусских силовиков.
Напомним, что вчера были опубликованы первые 1000 имен силовиков, и 200 из них сразу же https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393867/ обратились к представителям гражданского общества с просьбой исключить из списка .
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20.09.2020 22:50 Ответить
ВПН забыл откоючить.
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20.09.2020 22:52 Ответить
зачем отключать? типа никто не знает, что лошкипетушки устроили такой террор, что людям приходится сбегать временно в соседние страны?
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20.09.2020 23:00 Ответить
Може без впн в нього триколор засвітиться.
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20.09.2020 23:02 Ответить
Та нічого!
А навіщо ти його у першому пості вмикав?
Отакі вони - впн лєворюціонери.
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20.09.2020 23:01 Ответить
Был на Хартии, она у нас заблокирована.
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20.09.2020 23:03 Ответить
Оце таке....
Ну припустимо ваша хартія заблокована.
Ти вмикнув впн і вона розблокувалася?
Тобі треба було б вмикати впн, якби вас Україна блокувала.
Навіщо ти брешеш?
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20.09.2020 23:09 Ответить
В жизни никогда не брехал и тебе не советую.
Хартия у нас через ВПН или прокси, я только на неё включаю ВПН в компе.
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20.09.2020 23:14 Ответить
Я тобі вірю.
Як там Польща, підгодовує?
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20.09.2020 23:24 Ответить
При новой власти в РБ обещают.
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20.09.2020 23:32 Ответить
не вступайте в полемику с росийским троллями , даже если они пишут по украински . просто игнор
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20.09.2020 23:39 Ответить
Если не в тягость скинь ссылку на уродов Брестской области, все-таки малая родина, поищу знакомых
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21.09.2020 07:16 Ответить
Брестского списка в свободном доступе пока нет, скоро появится.
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21.09.2020 08:44 Ответить
Шото мне кажется шо все это разводняк. Никто из собак лукашенка не перейдет на сторону любителей шариков.
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20.09.2020 22:52 Ответить
вот именно
тепличные итишники понятия не имеют о чем говорят
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20.09.2020 22:54 Ответить
давай опубликуем твои личные данные в интернете и твоих близких ? посмотрим как ты запоешь . для трусоватых ментов бьющих женщин , закрывая при этом свое лицо маской это очень больно . они бабло зарабатывают и только поэтому служат лакадрищу . как только выставить их личные данные вся их смелость уходит в песок . на последней демонстрации из-за этой утечки омон был без дубинок и вел себя вежливо .
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20.09.2020 23:44 Ответить
Сябри !"Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав!" Степан Бандера.
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20.09.2020 22:53 Ответить
Да. І ця ідея стоїть на кордоні з Білорусією. Омонівці Вови Пу.
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20.09.2020 22:55 Ответить
Тараканы боятся света и разбегаются.
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20.09.2020 22:55 Ответить
Демонстрант с флагом потроллил карателей в Минске )

https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393917/
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20.09.2020 22:59 Ответить
Трусіться і гавкайте.
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20.09.2020 23:03 Ответить
У каждой палки два конца...

http://s13.ru/archives/pisma-1 В УВД Гродненского облисполкома утверждают, что гродненцы поддерживают силовиков: «Письма исчисляются сотнями»
Две сотни белорусских силовиков заявили о готовности уволиться после обнародования хакерами личных данных, - айтишник Лихачевский - Цензор.НЕТ 2563
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20.09.2020 23:05 Ответить
У них там є свої зебіли.
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20.09.2020 23:16 Ответить
Тебе не пахнет от этой новости нафталином?
поддержка в чем? Моральный одобрямс? Так там таки большая куча персов кровно заинтересованных в сохранении поста Лукой..и организовать народное творчество прямо в исполкоме как два пальца об асфальт, усадив за ручки всех художников из избирательных коммисий
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20.09.2020 23:29 Ответить
Соромно за свої вчинки ?
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20.09.2020 23:08 Ответить
Ні, просто сцикотно !!))
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20.09.2020 23:21 Ответить
Семья и дети слабое место всех политиков и не только, поэтому те, кто всерьез занят политикой, бездетны и без семьи.
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20.09.2020 23:14 Ответить
Это кто из них? Я лично про таких не слышал. У них как правило, только официальных минимум трое детей(как правило). А не официальных ещё вагон и маленькая тележка. Другое дело, что они их пытаются секретить. Как Путька, дочки которого, якобы, живут в Нидерландах, пока Навальный не показал, что они давно уже на "жирных" должностях в Рашке. "Злые" языки, говорят, что за это то он и был отравлен.
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20.09.2020 23:52 Ответить
А чего силовики испугались-то? Ну и что, что попал в списки силовиков? Каждый где-то работает. Вот если бы он попал в список силовиков, причастных к разгону мирных протестов, то страх понять можно (но не простить). Но они же все в масках, поэтому "чёрный" список весьма короток, если вообще существует. Другое дело, что список всех силовиков нужен для будущей люстрации.
Вообще смешно написано: силовики просят. Ответ может быть только один:"Суд простит!" (если простит).
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20.09.2020 23:15 Ответить
не мешай праздновать очередную перемогу
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21.09.2020 00:49 Ответить
Прелестно! Просто прелестно! Писец котятам.
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20.09.2020 23:18 Ответить
200, кажете? А чому би і ні. Напевно, більша частина з них вислугу на пенсію уже має, та й руки не дуже хоче бруднити.
P.S. Я думаю, що без фотографій і опису "подвигів" фігурантів ці списки мають малу вартість.
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20.09.2020 23:33 Ответить
Хоть айтишники РБ, как говорят, напрочь пророссийские, во многом из-за их лидера Цепкало. Но не факт, мало ли, что, кто говорит. Дело в другом- они много что умеют в наш век компьютеризации, а поэтому полезны и эффективны. Результаты уже мы видим, но это только верхушка айсберга.
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20.09.2020 23:44 Ответить
айтишники во всех странах итернациональны . профессия располагает .
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20.09.2020 23:46 Ответить
Это да, но они за Цепкало, который хоть и не такой пророссийский, как Лука нынче. Но всё же.
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20.09.2020 23:55 Ответить
только не в совковых странах!
общался с беларусским айтишником, который жил в Польше, имел там ВНЖ и уже купил там квартиру (возможно в ипотеку) - так это был ватник на генетическом уровне!
обсуждали авторитарное решение руководства одной европейской конторы, так он, зная что я из Украины, в ответ на мои аргументы о ущербности такого решения сказал: "ну ты еще поскачи!"
мне было неудобно перед присутствующими польскими дамами сразу поскакать на его ватном трупе, поэтому просто пришлось вследствие вывести его из состава участников проекта
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21.09.2020 00:40 Ответить
Спасибо за то что убрали эту дрянь из проекта .
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21.09.2020 19:36 Ответить
Коли Сябри вже почнуть їх п#здити?
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21.09.2020 00:15 Ответить
шариками?
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21.09.2020 00:50 Ответить
Дві сотні білоруських силовиків заявили про готовність звільнитися після оприлюднення хакерами особистих даних, - айтішник Лихачовський - Цензор.НЕТ 4648
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21.09.2020 06:31 Ответить
ЗЫ: За преступления против народа в Беларуси, смертную казнь пока никто не отменял...
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21.09.2020 02:17 Ответить
Дык у мусоров очко отнюдь не железное
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21.09.2020 08:25 Ответить
 
 