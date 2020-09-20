Состояние мэра Харькова Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, можно рассчитывать на его скорое возвращение, - заявление горсовета

Харьковский городской голова Геннадий Кернес проводил много встреч и совещаний, поэтому его заражение коронавирусом "неудивительно".

Об этом говорится в заявлении Харьковского горсовета, опубликованного на сайте, информирует Цензор.НЕТ.

Такой была реакция на появившуюся в интернете информацию "о том, что, мол, в команде Геннадия Кернеса уверены в том, что его специально заразили коронавирусом, а причастны к этому заражению глава Харьковской областной государственной администрации и министр внутренних дел Украины".

"Харьковский городской совет официально заявляет: такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают как неумелую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власти. Эта попытка не удалась.

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Харьковский городской голова Геннадий Кернес с самого начала пандемии COVID-19 не изменил своего привычного графика работы, был открыт для людей, проводил многочисленные встречи и совещания, общался с огромным количеством харьковчан на улицах города, занимался решением их проблем. Неудивительно, что при таком колоссальном количестве контактов он мог заразиться коронавирусом, и спекулировать на этом заболевании, унесшем сотни тысяч жизней во всем мире, разрушившем привычный уклад жизни всего человечества, - низко и подло.

Также акцентируем внимание на том, что информация о том, что Харьковский городской голова находится в коме, не соответствует действительности. Состояние Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь. Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники "Шарите", позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков", - говорится в заявлении.

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

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15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

Днем 16 сентября ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.