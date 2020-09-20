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Новости Коронавирус и карантин
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Состояние мэра Харькова Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, можно рассчитывать на его скорое возвращение, - заявление горсовета

Состояние мэра Харькова Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, можно рассчитывать на его скорое возвращение, - заявление горсовета

Харьковский городской голова Геннадий Кернес проводил много встреч и совещаний, поэтому его заражение коронавирусом "неудивительно".

Об этом говорится в заявлении Харьковского горсовета, опубликованного на сайте, информирует Цензор.НЕТ.

Такой была реакция на появившуюся в интернете информацию "о том, что, мол, в команде Геннадия Кернеса уверены в том, что его специально заразили коронавирусом, а причастны к этому заражению глава Харьковской областной государственной администрации и министр внутренних дел Украины".

"Харьковский городской совет официально заявляет: такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают как неумелую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власти. Эта попытка не удалась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес доставлен в клинику "Шарите", состояние тяжелое, - Фукс

Харьковский городской голова Геннадий Кернес с самого начала пандемии COVID-19 не изменил своего привычного графика работы, был открыт для людей, проводил многочисленные встречи и совещания, общался с огромным количеством харьковчан на улицах города, занимался решением их проблем. Неудивительно, что при таком колоссальном количестве контактов он мог заразиться коронавирусом, и спекулировать на этом заболевании, унесшем сотни тысяч жизней во всем мире, разрушившем привычный уклад жизни всего человечества, - низко и подло.

Также акцентируем внимание на том, что информация о том, что Харьковский городской голова находится в коме, не соответствует действительности. Состояние Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь. Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники "Шарите", позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков", - говорится в заявлении.

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

Читайте также: У Кернеса подтвержден COVID-19, его состояние стабильно тяжелое, - Харьковский горсовет

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

Днем 16 сентября ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

Автор: 

карантин (16729) Кернес Геннадий (1286) Харьков (7518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+34
от же цука бессмерная ..... может осиновый кол попробовать ?
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20.09.2020 23:05
+27
І помітьте, стара потвора, яка все життя агітувала за рашку, поперла лікуватись не на любу йому кацапщину , а в ненависну Німеччину.
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20.09.2020 23:07
+21
А мы думали, что все закончится хорошо.
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20.09.2020 23:05
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Та хто б сумнівався.
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20.09.2020 23:04 Ответить
А я так надіявсі що він не одужає. Думав що його душа має спастись через страшні муки. Але муки прийдеться відкласти.
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20.09.2020 23:10 Ответить
кому сужденно быть повешенным не помирает в больничной палете...еврейская народная аксиома
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20.09.2020 23:15 Ответить
Для Кернеса - вбивці та бандита, крадія та сепаратиста, щоб врятувати власну душу потрібні екстраординарні муки, тут шибениця не варіант.
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21.09.2020 00:00 Ответить
Потрібно відроджувати Святу антикорупційну Інквізицію.
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21.09.2020 00:01 Ответить
Но в выборах он наверно не будет участвовать. Неужели такого больного человека потащат на выборы. После ковида, после инсульта? Вот только кто будет мэром? ОПЗЖ хочет своего протащить.
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21.09.2020 05:45 Ответить
Кабыздох
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21.09.2020 00:40 Ответить
Гівно не тоне !
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21.09.2020 06:20 Ответить
Нах..,нах..., помер так помер !!)))
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20.09.2020 23:04 Ответить
Чергове "пришестие" Гепи...Що не чекали??? А тепер він знов приперся..
Состояние мэра Харькова Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, можно рассчитывать на его скорое возвращение, - заявление горсовета - Цензор.НЕТ 4043
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20.09.2020 23:15 Ответить
от же цука бессмерная ..... может осиновый кол попробовать ?
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20.09.2020 23:05 Ответить
Та це в них флешмоб такий ********. Спочатку Лєнка ополчєнка, потім Йуля, зараз ось це от. Навіть Блазень мріяв.
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20.09.2020 23:08 Ответить
Шкода. Багато хто сподівався на каращий фінал.
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20.09.2020 23:05 Ответить
Та не торопитесь. Может, все таки, в морг?
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20.09.2020 23:05 Ответить
А мы думали, что все закончится хорошо.
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20.09.2020 23:05 Ответить
не с нашей удачей
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20.09.2020 23:06 Ответить
счастье-то какое, лучше сдохла бы тварь
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20.09.2020 23:06 Ответить
Состояние мэра Харькова Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, можно рассчитывать на его скорое возвращение, - заявление горсовета - Цензор.НЕТ 8848
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20.09.2020 23:07 Ответить
Короновирус такой свеубивающий и смертельный , что уже даже не берёт ни стариков (Филарету за 90 лет и он через недельку вылечился от него) ни инвалидов (Кернес инвалид и уже состояние его хорошее после пару дней болезни короновирусом).
Как показала практика - смертельный короновирис это фейк. Никакой он не смертельный а как обычный грипп.
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20.09.2020 23:07 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/20/7267043/ Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, который почти 2 месяца лечился от COVID-19, умер на 57-м году жизни.
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20.09.2020 23:38 Ответить
Ну хоть кто то из совковых упырей
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21.09.2020 00:27 Ответить
загрызло таки ето падло нещасную микробу...
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20.09.2020 23:07 Ответить
І помітьте, стара потвора, яка все життя агітувала за рашку, поперла лікуватись не на любу йому кацапщину , а в ненависну Німеччину.
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20.09.2020 23:07 Ответить
ну как сказать, мы же не знаем деталей, возможно он привился вакциной срасеи, очнулся-Германия
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21.09.2020 00:28 Ответить
ах как жаль,как жаль..Сочувствую жителям Харькова...
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20.09.2020 23:08 Ответить
Такі виживуть при любій владі,..
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20.09.2020 23:08 Ответить
вот ты, к примеру, пенсию от министерства обороны рф получаешь уже при шестом президенте Украины
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20.09.2020 23:13 Ответить
О состоянии здоровья главного харьковского мафиози ни слова....Только радостно сообщается, что он летит назад....Живой летит? Или в цинковом гробу? Мутная и противоречивая информация....
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20.09.2020 23:11 Ответить
Кащей безсмертний ще ого-го.
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20.09.2020 23:13 Ответить
Это не справедливо.Чего же они все выздоравливают. Он же,Covid, смертельный.
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20.09.2020 23:13 Ответить
Зачем же нужно было людей обнадёживать....Состояние мэра Харькова Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, можно рассчитывать на его скорое возвращение, - заявление горсовета - Цензор.НЕТ 7328
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20.09.2020 23:16 Ответить
Адольфович, провів перевірку на вшивість свого оточення.
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20.09.2020 23:17 Ответить
Пишут, что Кернес не изменил своего привычного графика работы. Так может, и не болел вовсе?
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20.09.2020 23:29 Ответить
Все может.
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20.09.2020 23:32 Ответить
Живучая скатина.
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20.09.2020 23:22 Ответить
Операция по пересадке головы навального кернесу прошла удачно?
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20.09.2020 23:28 Ответить
а жаль
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20.09.2020 23:30 Ответить
Стан мера Харкова Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя, можна розраховувати на його швидке повернення, - заява міськради - Цензор.НЕТ 1821
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20.09.2020 23:30 Ответить
У Гепы забрали бизнес смотрящего за транспортом наркотиков. Он теперь просто отработанный материал.
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20.09.2020 23:31 Ответить
И у него ломка
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20.09.2020 23:37 Ответить
Не укокошил его вирус. Ну ничего, еще больше трафика на экранах будет, заклеят все листовками с этим сюром)
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20.09.2020 23:33 Ответить
Состояние мэра Харькова Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, можно рассчитывать на его скорое возвращение, - заявление горсовета

Короче, рано радовались. Бл23ские немцы.
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20.09.2020 23:42 Ответить
лайно не тоне)
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20.09.2020 23:42 Ответить
Патріоти(??? ) України лікуються за
поребриком …
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20.09.2020 23:48 Ответить
справедливо
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21.09.2020 09:51 Ответить
Нихуя не выпускать на лечение за границу! Именно держслужбовцив) пусть лечаться в том, что здобули....
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20.09.2020 23:48 Ответить
Этот старый нарко-агент Хремля Кернес небось в Шарите не просто так поехало. Получил задание от самого КАЛОМ-Мойского добить многострадального Навального в логове немецкой супер клиники. Отравленным катетером надо поковырять в ухе Навального, причем никаких ядов не надо, достаточно катетер перед этим поместить в известный орган Кернеса, там яда столько накопилось, что на пол Беларуси хватит.
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20.09.2020 23:52 Ответить
Двумя руками за то, чтобы Кренес вернулся оцинкованным из Германии, давно заслужил.
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20.09.2020 23:53 Ответить
Печально.😭
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20.09.2020 23:54 Ответить
Та я ж казав - цього щура жодна холера не вiзьме..
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20.09.2020 23:57 Ответить
Кернес ощасливив Харків.
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20.09.2020 23:57 Ответить
жаль
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20.09.2020 23:59 Ответить
"Состояние мэра Харькова Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, можно рассчитывать на его скорое возвращение..."

Нехай собі залишать.
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21.09.2020 00:01 Ответить
Немецкие медики Шарите в период IV рейха проводили эксперименты на людях. обьект прибыл в качестве волонтера-эксперементатора, но видно не подошел по критериям, которые определяют отношение к виду "люди".
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21.09.2020 00:10 Ответить
от же чахлик невмирущий, нічого його не бере.
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21.09.2020 00:11 Ответить
Радость-то кака!
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21.09.2020 00:27 Ответить
Це в Україні, ймовірно, найбільше жидяцької породи у поганялах. Тоді виходить, що чим більше жидів - тим гірша у країни економіка, тим більше бідняків.
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21.09.2020 00:29 Ответить
И ещё одна версия в копилку вариантов. На конец августа по многим районам города после ремонтов теплотрасс и труб горячей воды обещали включить горячую воду. Местами народ в городе ждет с июня. Но глухо и везде. правда на 10--18 число обещали крепко. Но пролёт пока. Допускаю только самоль сядет в аэропорту---на другой день город всех вшей кинется отмывать! Ведь выборы 25 октября! И снова Гепуций 5 лет император совков, серпов и прочих молотов и молотилок тупых!
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21.09.2020 00:36 Ответить
Эх, Адольфич, а мы так в тебя верили.
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21.09.2020 00:40 Ответить
🤣🤣🤣👍🏼
А не сталось , як гадалось !
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21.09.2020 01:14 Ответить
На это заявление можно не обращать внимание. Какое бы состояние ни было у кернеса, его люди всегда будут говорить, что он идет на поправку. Потому что если сказать, что он в коме, могут и не проголосовать.
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21.09.2020 01:07 Ответить
В "капсулу" ублюдка ...одиночную,лет на 15,за сепаратизм.
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21.09.2020 01:11 Ответить
Что ж ты морда сионистская не лечилося в Харькове, где 10ки лет мером сидишь? Или ***** настроил таких больниц,что текаешь от них к немцам которые твоих дидов в газенвагенах коптили?
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21.09.2020 01:13 Ответить
А я уже поляну собирался накрывать с двумя ромашками сухими
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21.09.2020 02:30 Ответить
крисо-щурі дуже живучі створіння
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21.09.2020 03:05 Ответить
https://www.dialog.ua/ukraine/215253_1600286436/amp Кошкина об экстренной отправке Кернеса в Германию: "Состояние тяжелое, очень"
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21.09.2020 05:57 Ответить
тьфу ты...
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21.09.2020 08:51 Ответить
А напомните чем суд на ним закончился который годами тянулся? Все? Типа просто по сроку давности этого цирка закончился и все уже забыли
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21.09.2020 09:48 Ответить
пипец, ну не берет ни пуля, ни коронавирус кащея бессмертного гепу .
похоже кроме осинового кола и серебряной пули гепе ничего не страшно .
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21.09.2020 10:22 Ответить
Пандемія кажете? Для усіх стадних мавп скажу, що ви примати забули, що таке справжня пандемія чи війна. А от страх ваш живе завжди і і прекрасно знають ті хто живе з ваших страхів і вашу недоумкуватість.
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21.09.2020 10:31 Ответить
ой та кто там болеет, чистый пиар.
шоу для лохов
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21.09.2020 10:56 Ответить
да конечно из-за поноса ездить в шарите лечиться, вот так слуги живут.
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21.09.2020 15:09 Ответить
Немецкие врачи тоже кушать хотят, поэтому и спасают всякую падаль, которая хорошо платит.
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21.09.2020 15:15 Ответить
 
 