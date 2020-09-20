Началась международная кампания солидарности с шахтерами КЖРК, подписать письмо поддержки может любой желающий, - глава профсоюза Волынец

Независимый профсоюз горняков Украины и Глобальный союз IndustriALL объявили о начале международной кампании солидарности с шахтерами Криворожского железорудного комбината.

Об этом председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Независимый профсоюз горняков Украины, Глобальный союз IndustriALL, представляющий более 50 миллионов работников в горнодобывающей, энергетической и обрабатывающей отраслях в более чем 140 странах - начали международную кампанию солидарности с шахтерами КЖРК", - сообщил он.

По его словам, подписать официальное письмо поддержки может каждый неравнодушный к проблеме горняков шахт "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская" из любой страны.

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Кроме того, все письма автоматически направляются в адрес администрации "Криворожского железорудного комбината".

Напомним, что протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. На сегодняшний день под землей оставалось 156 горняков.

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