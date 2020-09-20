РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10484 посетителя онлайн
Новости
2 440 48

Началась международная кампания солидарности с шахтерами КЖРК, подписать письмо поддержки может любой желающий, - глава профсоюза Волынец

Началась международная кампания солидарности с шахтерами КЖРК, подписать письмо поддержки может любой желающий, - глава профсоюза Волынец
Фото: Супільне

Независимый профсоюз горняков Украины и Глобальный союз IndustriALL объявили о начале международной кампании солидарности с шахтерами Криворожского железорудного комбината.

Об этом председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Независимый профсоюз горняков Украины, Глобальный союз IndustriALL, представляющий более 50 миллионов работников в горнодобывающей, энергетической и обрабатывающей отраслях в более чем 140 странах - начали международную кампанию солидарности с шахтерами КЖРК", - сообщил он.

По его словам, подписать официальное письмо поддержки может каждый неравнодушный к проблеме горняков шахт "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская" из любой страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители СБУ спустились в шахты "Кривбассжелезрудком" для допроса протестующих, - проходчик Потапенко

Кроме того, все письма автоматически направляются в адрес администрации "Криворожского железорудного комбината".

Началась международная кампания солидарности с шахтерами КЖРК, подписать письмо поддержки может любой желающий, - глава профсоюза Волынец 01

Напомним, что протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. На сегодняшний день под землей оставалось 156 горняков.

Также читайте: КЖРК, на котором проходит забастовка, управляет "Приват", - глава профсоюза Волынец

Автор: 

Волынец Михаил (158) Кривой Рог (1403) шахтеры (655)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Этот мир сломался... Возможно он всегда таким был... Но для меня - сломался в конкретный промежуток времени - в день выборов зеленского... В этот день умер здравый смысл... тяжело заболела и скончалась логика.... Без-умие охватило все и всех... (с)
показать весь комментарий
21.09.2020 00:03
+4
Разом з власниками цього підприємства !!))
показать весь комментарий
21.09.2020 00:05
+4
То обушок йому в руки !!))
показать весь комментарий
21.09.2020 00:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелену шоблу в шахту!!! Зелю в шахту!!!
показать весь комментарий
21.09.2020 00:02 Ответить
Разом з власниками цього підприємства !!))
показать весь комментарий
21.09.2020 00:05 Ответить
Власнык - Беня
показать весь комментарий
21.09.2020 00:07 Ответить
То обушок йому в руки !!))
показать весь комментарий
21.09.2020 00:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HI0x0KYChq4 Обушок выдадут в суде Дэлавера )))
показать весь комментарий
21.09.2020 00:23 Ответить
Гадаю там теж є копальні !!))
показать весь комментарий
21.09.2020 00:24 Ответить
Шахты давно должны быть закрыты а ахметское падло которое наживалось и наживаеться пусть платит шахтерам !!!
показать весь комментарий
21.09.2020 03:58 Ответить
шахти бувають різні - вугільні, залізо та інш. Кривбас - це залізо-рудні. Ахметов - вугільні.
показать весь комментарий
21.09.2020 10:07 Ответить
Этот мир сломался... Возможно он всегда таким был... Но для меня - сломался в конкретный промежуток времени - в день выборов зеленского... В этот день умер здравый смысл... тяжело заболела и скончалась логика.... Без-умие охватило все и всех... (с)
показать весь комментарий
21.09.2020 00:03 Ответить
.. размышления: по-моему, мы попали жить в такой замес изменения мирового порядка, что для будущих поколений это будет одним из самых насыщенно-увлекательных периодов мировой истории. Только вот мы , млеять, в эпицентре и нам совсем не весело... И я бы лучше со стороны посмотрел на эту "перестройку"...(с)
показать весь комментарий
21.09.2020 00:07 Ответить
Це доля України бути повсякчас в епіцентрі боротьби євроцмвілізаціі з московською ордою !!!)))
показать весь комментарий
21.09.2020 00:12 Ответить
Украина не в эпицентре. На периферии, но поскольку на периферии мировой порядок слабее, то и начинает все ломаться здесь.
Как писал Стивен Кинг, "вещи истончаются и начинают рваться по краям".
показать весь комментарий
21.09.2020 00:44 Ответить
Надо было в прошлой жизни вести себя получше, гляди попивали себе спокойно кофеек в Люцерне или Лозанне 🤪🤪🤪
С одним соглашусь, мы живем в удивительное время с точки зрения мировой истории, но нам от этого как- то не весело.
показать весь комментарий
21.09.2020 08:20 Ответить
Портников классно как то высказался по этому поводу. Зе - это необходимое безумие, нашей публике нужна глобальная прививка от популизма и она ее получит,! Никто не знает будущее, но наверно все понимают, что самое горяченькое еще впереди.
показать весь комментарий
21.09.2020 00:10 Ответить
та взагалі то зламався ще років 30 тому, або й троха раніше, чи може 90ті комусь крім шахраїв було нормою?
показать весь комментарий
21.09.2020 00:12 Ответить
а бубочка - підписав? а мама Рімма?
показать весь комментарий
21.09.2020 00:06 Ответить
Цікаво, яким боком до статті цей список кандидатів до Київзради ???)))
показать весь комментарий
21.09.2020 00:07 Ответить
- Верблюд, а почему у тебя горб такой кривой ?

- А типа шо-то у меня прямое ?
показать весь комментарий
21.09.2020 00:10 Ответить
Наверное скоро завалят Рената Ахметова и россиянина Новинского,вроде это их хозяйство
показать весь комментарий
21.09.2020 00:07 Ответить
І Бені теж !!))
показать весь комментарий
21.09.2020 00:09 Ответить
Подсказать, лепутатом в какой фракции является начальник профсоюза шахтёров по фамилии Волынец ?

Неожиданно БЮТ )))
показать весь комментарий
21.09.2020 00:12 Ответить
Говорили что среди депутатов были Ляшко с вилами и Юля с косой
показать весь комментарий
21.09.2020 00:14 Ответить
Я з Михайлом знайом ,ще з 89 р. ,хитра істота !!))
показать весь комментарий
21.09.2020 00:16 Ответить
Він давно там. Не знав?
показать весь комментарий
21.09.2020 00:16 Ответить
шобы знать это, не надо быть там.

зачем ты, сектант ВАНЫ, не знаешь состава фракции ВАНЫ в Раде ?
показать весь комментарий
21.09.2020 00:31 Ответить
А нафіга мені знати склад фракції? Його часто запрошують на ПРЯМИЙ де представляють що він з БЮТ. А за сектанта будеш покараний.
показать весь комментарий
21.09.2020 00:42 Ответить
я тільки не вкурив, ща за скрін в цій інфі - причому тут хвалько уродів з їкньою десяткою до Київради?
показать весь комментарий
21.09.2020 00:09 Ответить
это незаметный 25 кадр - секретная технология
показать весь комментарий
21.09.2020 00:13 Ответить
Началась международная кампания солидарности с шахтерами КЖРК... можете назвать межгалактическая кампания, ничего не измениться, просто украинцам не надо лениться управлять своим государством
показать весь комментарий
21.09.2020 00:10 Ответить
А шош криворогатий Вовка їм не допоміг?
показать весь комментарий
21.09.2020 00:14 Ответить
Там Петя с Ахметиком в доле.
показать весь комментарий
21.09.2020 00:17 Ответить
трохи раніше... із ЗМІ-"Структури Віктора Пінчука уклали мирову угоду з групою «Приват» з приводу володіння акціями КЗРК. Угода укладена напередодні початку розгляду у Високому суді Лондона. Суть конфлікту полягала в тому, що, за твердженням Пінчука, група «Приват» володіла акціями КЗРК номінально в його інтересах, проте дивідендів він не отримував. Подробиці мирової угоди не розкриваються..."
показать весь комментарий
21.09.2020 08:21 Ответить
Свои профсоюзы олигархи(нувориши 90х) сразу устранили, как потенциальную угрозу для их бизнеса. Причем, повсеместно, в любой сфере деятельности, на любом предприятии, в любой стране постсовка. Хорошо хоть есть международные, где "это вам, не это".
показать весь комментарий
21.09.2020 00:17 Ответить
Міжнародні , це як ООН чи ОБСЄ, лише звіздьож !!))) !!!)))
показать весь комментарий
21.09.2020 00:27 Ответить
Вооо "международная" брехня почалася!!
показать весь комментарий
21.09.2020 00:21 Ответить
Пошляцький анекдот:
піймали Штірліца, кинули за грати. От Штірліц і питає через грати, що ж там буде поїсти. А вартовий відповідає - Сосати будете, пане Штірліце.

Хм, подумав Штірліц - або змусять сосати, або льодяники на вечерю.

І тільки вартовий знав, що сосати - значить "нічого".
показать весь комментарий
21.09.2020 00:22 Ответить
Но "международные"- это неповоротливая, крупногабаритная машина. Реагирует только тогда, когда наступает лютый пздц. А нужно, чтобы отдельная личность- была именно личностью, а не "да у меня таких как ты, очередь за воротами".
показать весь комментарий
21.09.2020 00:23 Ответить
У Ахметки есть шахты в США..
Вони підримають??
))
показать весь комментарий
21.09.2020 00:29 Ответить
Я шахтеров презираю. И не стесняюсь об этом говорить. Впервые спустился в шахту им. Засядько в 1981 году. Этой экскурсии для работников театра им. Франко и месяца жизни (гастроли) в Донецке и области мне хватило на всю оставшуюся жизнь. Вы знаете сколько нужно учиться чтобы стать "великим пролетарием" - шахтером? Ха... 9 дней. И все. Вы полностью готовы к силикозу, тяжелейшему труду, пьянству регрессу и ранней смерти в страшных муках. О пьянстве отдельно. Когда болит все тело от тяжелого труда это значит что в мышцах скопилась соляная кислота. Это то что называют "крепатура". Снять боль можно только алкоголем который вымывает и нейтрализует эту кислоту. Поэтому работяги пили, пьют и будут пить даже не подозревая о "биохимии"! И это выбор, который люди неспособные к обучению делают вполне сознательно... Раньше шахтерам хотя бы платили, но теперь это назвать "зарплатой" может только обреченный на рабство. Никакая зарплата не заставит нормального человека спуститься в украинскую шахту с ее ужасными условиями труда и безопасности для медленной (или внезапной) смерти. Шахтер это самоубийца в рассрочку. И еще ... ну как можно выйти замуж за шахтера зная что в любой момент муж может не вернуться с работы и дети останутся сиротами, а если придет то "вгашенный" и впоследствии "няньчить" инвалида...
показать весь комментарий
21.09.2020 00:58 Ответить
P.S. Средняя продолжительность жизни шахтеров в Украине 52,5 лет...
показать весь комментарий
21.09.2020 02:27 Ответить
Смысл в том что люди жертвуют своим здоровьем и безопасностью за материальное вознаграждение,а подают это как героизм.
показать весь комментарий
21.09.2020 08:27 Ответить
Увольняйтесь всей шахтой и подавайте в суд. В чем проблема! Я думаю сразу владелец шахты столько народа не найдет. Тем более лезть в шахту на 30% от Польской зарплаты желающих будет мало!
показать весь комментарий
21.09.2020 07:13 Ответить
Не шатайте лодку, Бубочку тошнит.
Волынец, он такой волынец...
Хотите международную поддержку? Шахты Воркуты ждут вас.
показать весь комментарий
21.09.2020 07:52 Ответить
Что то тут не так.
А когда забастовка солидарных трудящихся под кремлем в связи с массовым увольнением и закрытием шахт на ордловщине?
показать весь комментарий
21.09.2020 08:03 Ответить
новина так подається ніби то підприємство є безхазяйним..
показать весь комментарий
21.09.2020 08:19 Ответить
Я уверен, 99% из них голосовали за Зельца
показать весь комментарий
21.09.2020 09:29 Ответить
 
 