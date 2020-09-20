Началась международная кампания солидарности с шахтерами КЖРК, подписать письмо поддержки может любой желающий, - глава профсоюза Волынец
Независимый профсоюз горняков Украины и Глобальный союз IndustriALL объявили о начале международной кампании солидарности с шахтерами Криворожского железорудного комбината.
Об этом председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Независимый профсоюз горняков Украины, Глобальный союз IndustriALL, представляющий более 50 миллионов работников в горнодобывающей, энергетической и обрабатывающей отраслях в более чем 140 странах - начали международную кампанию солидарности с шахтерами КЖРК", - сообщил он.
По его словам, подписать официальное письмо поддержки может каждый неравнодушный к проблеме горняков шахт "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская" из любой страны.
Кроме того, все письма автоматически направляются в адрес администрации "Криворожского железорудного комбината".
Напомним, что протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. На сегодняшний день под землей оставалось 156 горняков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как писал Стивен Кинг, "вещи истончаются и начинают рваться по краям".
С одним соглашусь, мы живем в удивительное время с точки зрения мировой истории, но нам от этого как- то не весело.
- А типа шо-то у меня прямое ?
Неожиданно БЮТ )))
зачем ты, сектант ВАНЫ, не знаешь состава фракции ВАНЫ в Раде ?
піймали Штірліца, кинули за грати. От Штірліц і питає через грати, що ж там буде поїсти. А вартовий відповідає - Сосати будете, пане Штірліце.
Хм, подумав Штірліц - або змусять сосати, або льодяники на вечерю.
І тільки вартовий знав, що сосати - значить "нічого".
Вони підримають??
))
Волынец, он такой волынец...
Хотите международную поддержку? Шахты Воркуты ждут вас.
А когда забастовка солидарных трудящихся под кремлем в связи с массовым увольнением и закрытием шахт на ордловщине?