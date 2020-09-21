Парень избил и утопил односельчанина на глазах у друзей, ему грозит до 15 лет тюрьмы, - полиция Харьковщины

Тело 32-летнего жителя Кегичевского района с многочисленными телесными повреждениями обнаружили 19 сентября в 12:55 на берегу водоема в поселке Слобожанское.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, в ходе досудебного расследования и опроса свидетелей правоохранители установили, что преступление совершил 17-летний житель поселка Слобожанское.

18 сентября около 22:00 несовершеннолетний на плотине пруда избил пострадавшего. После чего бросил его в водоем, взял деревянную палку и начал топить. При совершении преступления также присутствовали 16-летний житель села Казацкое и 19-летний житель села Антоновка.

Полицейские изъяли с места происшествия и из квартиры злоумышленника вещественные доказательства.

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По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

17-летний злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет заключения.