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Новости Силовики
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Парень избил и утопил односельчанина на глазах у друзей, ему грозит до 15 лет тюрьмы, - полиция Харьковщины

Парень избил и утопил односельчанина на глазах у друзей, ему грозит до 15 лет тюрьмы, - полиция Харьковщины

Тело 32-летнего жителя Кегичевского района с многочисленными телесными повреждениями обнаружили 19 сентября в 12:55 на берегу водоема в поселке Слобожанское.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, в ходе досудебного расследования и опроса свидетелей правоохранители установили, что преступление совершил 17-летний житель поселка Слобожанское.

18 сентября около 22:00 несовершеннолетний на плотине пруда избил пострадавшего. После чего бросил его в водоем, взял деревянную палку и начал топить. При совершении преступления также присутствовали 16-летний житель села Казацкое и 19-летний житель села Антоновка.

Полицейские изъяли с места происшествия и из квартиры злоумышленника вещественные доказательства.

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По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

17-летний злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет заключения.

Автор: 

Нацполиция (16500) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) убийство (6492) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+28
Это существо не должно давать потомства. Почему до 15 лет? Почему не пожизненное?
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21.09.2020 00:45
+18
А смысл пожизненного заключения? Я лично не хочу кормить и одевать его. А вот на донорские органы его - это в разы эффективнее
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21.09.2020 02:24
+17
Йому ще президентів обирати.
Парень избил и утопил односельчанина на глазах у друзей, ему грозит до 15 лет тюрьмы, - полиция Харьковщины - Цензор.НЕТ 9029
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21.09.2020 00:46
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Это существо не должно давать потомства. Почему до 15 лет? Почему не пожизненное?
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21.09.2020 00:45 Ответить
Йому ще президентів обирати.
Парень избил и утопил односельчанина на глазах у друзей, ему грозит до 15 лет тюрьмы, - полиция Харьковщины - Цензор.НЕТ 9029
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21.09.2020 00:46 Ответить
А смысл пожизненного заключения? Я лично не хочу кормить и одевать его. А вот на донорские органы его - это в разы эффективнее
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21.09.2020 02:24 Ответить
А якщо оця лють перейде на тих, кому пересадять його органи?
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21.09.2020 08:00 Ответить
сколько ты там на его содержание потратишь,50 копеек?
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21.09.2020 09:53 Ответить
Пусть на одного заключенного с вольного человека изымают 0,5 грн/год. На территории Украины находится 20000 заключённых. Вопрос: сколько с вольного человека будут ежегодно изымать?
Решение: 20000×0,5=10000 грн.
Ответ: 10000 (десять тысяч) грн.

Уважаемый "Раша в перед" не косите уроки математики и развивайте логику
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21.09.2020 12:54 Ответить
Сторонник русского мира?
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21.09.2020 00:51 Ответить
скорее просто безидейный имбецил.
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21.09.2020 00:55 Ответить
Да, за зеленского голосовал.
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21.09.2020 10:06 Ответить
Якийсь занадто розумний вчинок. В голові не вміщується. В стилі слуг народу.
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21.09.2020 00:54 Ответить
"При совершении преступления также присутствовали 16-летний житель села Казацкое и 19-летний житель села Антоновка."

Типичное театральное представления "кто здесь папа?" от "понятливого пацана" без мозгов из-за отсутствия воспитания от адекватных родителей. Воспитанием которого занимались такие же имбецилы, но постарше- с улицы.
Уверен, не было бы "зрителей", всё закончилось бы братанием с убиенным, в стиле "ты меня уважаешь?"
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21.09.2020 00:58 Ответить
Беспредел и жестокость поражает !
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21.09.2020 01:00 Ответить
В пекле ему смолой горячей придется вовеки веков отмываться. Аминь.
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21.09.2020 01:03 Ответить
А те двое, что делали? Смотрели? Может помогали? Всех троих на нары
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21.09.2020 01:04 Ответить
Однозначно. Они - соучастники.
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21.09.2020 04:01 Ответить
Однобокая подача информации. Почему 17 летний совершил тяжкое преступление?
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21.09.2020 04:03 Ответить
Какаяразнiца? Паприколу.
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21.09.2020 08:51 Ответить
Согласна. А может погибший изнасиловал его сестру и издевался над ней?
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21.09.2020 08:58 Ответить
А может ты злобная реинкарнация путлера или простипома?
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21.09.2020 09:10 Ответить
Стерелизация необходима!
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21.09.2020 08:23 Ответить
решил паприколу реалити-шоу на віживание устроить. Впрочем так же как и голосовал.
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21.09.2020 08:50 Ответить
Дайте народу короткостволы , ватные прорашистские зеленые идиоты и авакяны
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21.09.2020 09:12 Ответить
и ни одна власть не хочет поменять УК, что бы накозания были не смешные, а адекватные, все *** с криминалом повязаны и банковая и рада.
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21.09.2020 15:06 Ответить
 
 