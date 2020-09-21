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Новости Революция в Беларуси
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В интернете обнародовали данные тысячи силовиков Бреста: "Сегодня чернорубашечники вели себя нагло"

В интернете обнародовали данные тысячи силовиков Бреста:
Фото: Максім Хлябец

К уже имеющейся в открытом доступе базе сотрудников правоохранительных органов Беларуси добавлены данные более тысячи человек из Бреста и Брестской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал NEXTA.

"Сегодня чернорубашечники в Бресте вели себя нагло. Распыляли в лицо газ мирным людям, стреляли в воздух, проявляли особую жестокость. За убийство отца пятерых детей Геннадия Шутова также пока никто не ответил, даже расследование не начато.

Мы предупреждали, что отвечать за преступления против белорусов обязательно придется. Добавляем к уже имеющейся базе список из более чем 1000 упырей из Бреста и Брестской области", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рискованный поступок: беларус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками. ВИДЕО

Издание просит подписчиков по возможности дополнять и уточнять опубликованную информацию.

"Это лишь небольшая часть данных от кибер-партизан. Каждый день мы ведем уточняющую работу по особо дерзким мразям. Выродки из Гродно, про вас мы тоже не забудем", - говорится в сообщении.

В интернете обнародовали данные тысячи силовиков Бреста: Сегодня чернорубашечники вели себя нагло 01

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Напомним, 20 сентября жесткие столкновения ОМОНа с протестующими произошли в Бресте, где проходил марш справедливости. Милиция произвела предупредительный выстрел в воздух. Также был применен слезоточивый газ.

Автор: 

Беларусь (7901) силовики (2799)


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Топ комментарии
+26
В интернете обнародовали данные тысячи силовиков Бреста: "Сегодня чернорубашечники вели себя нагло" - Цензор.НЕТ 7250
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21.09.2020 01:01
+11
Ну не скажи. У них тоже есть семьи, травля а-ля твой папа, муж, сын - подонок и убийца весьма действенна...
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21.09.2020 05:45
+6
та никто никуда не побежит, у них есть свежий пример в Украине, где никто из петушни ни то что не сел на нары, а даже не был понижен в звании и выгнан с работы
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21.09.2020 04:00
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В интернете обнародовали данные тысячи силовиков Бреста: "Сегодня чернорубашечники вели себя нагло" - Цензор.НЕТ 7250
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21.09.2020 01:01 Ответить
А до цього з птура власний танк підбили)))
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21.09.2020 07:54 Ответить
Великолепное НОУ-Хау! У нас тогда не произошло на Майдане так. А позже конечно было поздно. Стёрлись в сети твари многие.
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21.09.2020 01:14 Ответить
А как же кусюк?В інтернеті оприлюднили дані тисячі силовиків Бреста: "Сьогодні чорносорочечники поводилися нахабно" - Цензор.НЕТ 3807
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21.09.2020 08:50 Ответить
Имел в виду многих рядовых, но по данной харе сложно здесь что либо сказать, заблокируют сразу. Но с такой фамилией уже в яслях было ясно где призвание этого.......
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21.09.2020 20:20 Ответить
Вот это уже поинтересней, Беларусь компактная все всех знают и найдут.
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21.09.2020 01:15 Ответить
А хто їх знайде і що зробить ?
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21.09.2020 02:10 Ответить
Ну не скажи. У них тоже есть семьи, травля а-ля твой папа, муж, сын - подонок и убийца весьма действенна...
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21.09.2020 05:45 Ответить
Я просто хочу побачити, хто це буде робити, враховуючи те, як розгортаються події у Білорусі.
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21.09.2020 06:33 Ответить
Достатньо буде погляду,або відсторонення земляків,і без слів буде не добре опричникам Лукашенка.
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21.09.2020 08:15 Ответить
В ответ на зверства милиции в интернете начинают публиковать все личные данные милиционеров, включая имена и адреса любовниц, а не только жён и родителей. И пусть они потом доказывают соседям, а их дети, соседям по парте в школе, что лично они никого не хватали, не избивали и не убивали… Они - те же белорусы, пользующиеся тем же интернетом, живущие среди других белорусов. Всякая анонимность, которая раньше была при переброске войск из одного округа в другой теперь невозможна, особенно в маленькой стране.
В эпоху интернета такое моральное давление в однородном обществе небольшой страны быстро становится невыносимым.
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21.09.2020 14:24 Ответить
Ну вот подойдет например к маме какого-нибудь "силовика" ее соседка, да и нашепчет, мол лука не вечен, и придет время отвечать рано или поздно. А то посадят сыночка надолго, может даже на похорон к маме приехать не сможет. Маме это конечно не добавит оптимизма, и она этот "оптимизм" обязательно сынуле донесет.
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21.09.2020 08:44 Ответить
Милиционеры начали массово просить вычеркнуть их имена из опубликованного в интернете списка сотрудников МВД.

Они готовы уволиться.

Ярослав Лихачевский, который сейчас отвечает за проект помощи силовикам вместо Микиты Микадо, заявил в прямом эфире телеканала https://www.youtube.com/watch?v=pjycWxMoUl8 «Дождь» , что уже вчера (19.09.2020) 200 сотрудников МВД обратились в BYSOL с просьбой исключить их из https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393834/ списка, опубликованного вчера же. Они готовы уйти из внутренних органов.
«Деанонимизация работает очень хорошо.
Вчера (19.09.2020) была опубликована 1000 имен силовиков, и 200 из них вчера же пришли к нам с заявками и просьбой исключить из списка. Они сказали, что готовы выходить из системы и не участвовать в этом.
То есть конверсия 20% - это очень хорошие цифры», - рассказал Ярослав.
Напомним, что вчера (19.09.2020) киберпартизаны передали блогеру Nexta для обнародования https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393834/ первую тысячу фамилий сотрудников МВД . В списке есть имена и фамилии сотрудников, год рождения, место работы и должности.
От себя добавлю, что в данной статье речь идёт о передаче и публикации уже второй тысячи имён.
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21.09.2020 10:46 Ответить
Ну вот, нащупали слабое место в системе. Действует же.
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21.09.2020 11:15 Ответить
Система медленно, но верно начинает крошиться.
Беларуский МИД сообщает, что он вынужден массово увольнять сотрудников своего центрального аппарата не лояльных режиму.
«30 беларуских дипломатов (!) будут уволены в ближайшие дни с дипломатической службы Республики Беларусь.
Это уже дополнительные увольнения к освобождению от должностей послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии.
Увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах.
Увольняют даже единственного владеющего индонезийским языком в МИД Беларуси дипломата.

Причины увольнения: размещение сотрудниками центрального аппарата МИД РБ в личных соц сетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОН, а также из-за отказа фальсифицировать выборы.

Это фактически «чистки» дипкорпуса Беларуси. После фиаско внешней политики Беларуси наступил развал дипломатической службы страны.
МИД больше не лоялен к уходящей власти!»
https://nashaniva.by/?c=ar&i=259363&lang=ru
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21.09.2020 12:07 Ответить
В знак протеста ушла помощник Дмитрия Лукашенко (среднего сына главного ублюдка).

Как стало известно, Ксения Валаханович (Голуб) больше не работает на этой должности, на которой проработала не один год,пишет https://news.tut.by/society/701184.html tut.by .

Судя по ее открытой странице в Facebook, после 9 августа Ксения активно осуждает насилие в стране после выборов. Известно, что на одной из мирных протестных акций был жестко задержан ее 66-летний отец.
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21.09.2020 12:34 Ответить
И последние новости о том, как сработала огласка персональных данных сотрудников МВД.
Система, напуганная массовым исходом силовиков из органов, вынуждена была ограничить доступ к трем сайтам - ресурсам благотворительного фонда «Беларусь будущего», «Дапамажы.by» и фонда солидарности BYSOL, оказывавших материальную помощь беларуским силовикам, уволившимся из карательных органов.
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21.09.2020 16:07 Ответить
Адресна доставка квітів))) у Білорусі ж не Майдан, а учасники не "майдануті" (як вони самі й кажуть)
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21.09.2020 07:55 Ответить
це той момент, коли тільки виковиряти камінчик у дамбі Луки ,якою є силовики, свої місцеві, білоруси... Не факт, що кіберпартизани з NEXTA без ЧІЄЇСЬ допомоги самі справляються.
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21.09.2020 06:40 Ответить
"Силовики",подавляющие протесты своих земляков и просто знакомых прячут свои **..ики за масками. Чтобы не узнали соседи и знакомые..Узнают-будет им кизда ивановна..
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21.09.2020 01:34 Ответить
И на машинах,припаркованных возле дома-спущенные колеса и надпись гвоздем от капота до багажника: " За рулем-п..дор".
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21.09.2020 01:42 Ответить
... и беушные венки с кладбища под дверьми, а на них новые чёрные ленточки с именами членов семьи...
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21.09.2020 11:55 Ответить
Украинские спецназовцы после Майдана "сдрыснули" в Рашку, и были все там приняты и "трудоустроены". А эти - куда побегут? Чай, Рашка не резиновая...
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21.09.2020 02:01 Ответить
та никто никуда не побежит, у них есть свежий пример в Украине, где никто из петушни ни то что не сел на нары, а даже не был понижен в звании и выгнан с работы
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21.09.2020 04:00 Ответить
Ага, щас! "...у них есть свежий пример в Украинеhttps://www.gazeta.ru/politics/photo/boitsy_berkuta_prinyali_prisyagu_mvd_rossii.shtml :" Бойцы «Беркута» приняли присягу МВД России .
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21.09.2020 06:11 Ответить
Хватить уже копипастить всякую *****.В Украине мусорня получила участников боевых действий на Майдане и квартиры от сывочолого гетьмана с аваковым, знаю лично таких.
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21.09.2020 08:04 Ответить
На сывочолого гетьмана здесь писать что либо отрицательное напрочь запрещено! Здесь его считают святым! Так что акстись!
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21.09.2020 10:20 Ответить
Свят свят свят
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23.09.2020 20:48 Ответить
Филатов бывших беркутовцев трудоустроил, за что и получил прозвище альБеркутович
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21.09.2020 10:37 Ответить
Ніколи так не пиши, це ознака латентних мусорів (Аваков тому підтвердження).
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21.09.2020 07:57 Ответить
Ага, а чуть что сразу в полицию с заявлением...
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21.09.2020 10:18 Ответить
А что толку с этого. Фамилии судей, чиновников, членов избирательных комиссий давно известны. Их хоть кто пальцем тронул? Тоже и сейчас будет. Революционерами не становятся, ими рождаются!
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21.09.2020 07:44 Ответить
- Дорогая, я пришел с работы. Как дела, как дети?
- Иди на .уй, сволочь. Сын не пришел домой , а дочку назвали су.ой ментовской.
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21.09.2020 08:01 Ответить
реальность - она другая. Цветами не убить змея
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21.09.2020 08:10 Ответить
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/11-strashno-yadovityh-rastenij-o-kotoryh-neobhodimo-znat-kazhdomu-1519865/ Можно...и они растут в БССР
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21.09.2020 08:42 Ответить
В інтернеті оприлюднили дані тисячі силовиків Бреста: "Сьогодні чорносорочечники поводилися нахабно" - Цензор.НЕТ 3344
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21.09.2020 08:44 Ответить
Цих ментів-вбивць теж треба просто вбити. Я думаю серед білорусів знайдуться Робін Гуди які зможуть постріляти трохи цих мразєй, що служать диктатору.
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21.09.2020 08:32 Ответить
Наверное в Белоруссии пришло время создать базу данных тамошней "беркутни", а также их жён, их детей, их родителей, их друзей... Шо? Не этично? Не толерантно? Зато СПРАВЕДЛИВО! Как у нас говорят: "Катюзи - по заслузи"....
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21.09.2020 11:41 Ответить
 
 