В интернете обнародовали данные тысячи силовиков Бреста: "Сегодня чернорубашечники вели себя нагло"

К уже имеющейся в открытом доступе базе сотрудников правоохранительных органов Беларуси добавлены данные более тысячи человек из Бреста и Брестской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал NEXTA.

"Сегодня чернорубашечники в Бресте вели себя нагло. Распыляли в лицо газ мирным людям, стреляли в воздух, проявляли особую жестокость. За убийство отца пятерых детей Геннадия Шутова также пока никто не ответил, даже расследование не начато.

Мы предупреждали, что отвечать за преступления против белорусов обязательно придется. Добавляем к уже имеющейся базе список из более чем 1000 упырей из Бреста и Брестской области", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рискованный поступок: беларус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками. ВИДЕО

Издание просит подписчиков по возможности дополнять и уточнять опубликованную информацию.

"Это лишь небольшая часть данных от кибер-партизан. Каждый день мы ведем уточняющую работу по особо дерзким мразям. Выродки из Гродно, про вас мы тоже не забудем", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В белорусском Гродно ОМОН затащил в автозак женщину на позднем сроке беременности. ВИДЕО

Напомним, 20 сентября жесткие столкновения ОМОНа с протестующими произошли в Бресте, где проходил марш справедливости. Милиция произвела предупредительный выстрел в воздух. Также был применен слезоточивый газ.