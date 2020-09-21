В интернете обнародовали данные тысячи силовиков Бреста: "Сегодня чернорубашечники вели себя нагло"
К уже имеющейся в открытом доступе базе сотрудников правоохранительных органов Беларуси добавлены данные более тысячи человек из Бреста и Брестской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал NEXTA.
"Сегодня чернорубашечники в Бресте вели себя нагло. Распыляли в лицо газ мирным людям, стреляли в воздух, проявляли особую жестокость. За убийство отца пятерых детей Геннадия Шутова также пока никто не ответил, даже расследование не начато.
Мы предупреждали, что отвечать за преступления против белорусов обязательно придется. Добавляем к уже имеющейся базе список из более чем 1000 упырей из Бреста и Брестской области", - отмечается в сообщении.
Издание просит подписчиков по возможности дополнять и уточнять опубликованную информацию.
"Это лишь небольшая часть данных от кибер-партизан. Каждый день мы ведем уточняющую работу по особо дерзким мразям. Выродки из Гродно, про вас мы тоже не забудем", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 сентября жесткие столкновения ОМОНа с протестующими произошли в Бресте, где проходил марш справедливости. Милиция произвела предупредительный выстрел в воздух. Также был применен слезоточивый газ.
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В эпоху интернета такое моральное давление в однородном обществе небольшой страны быстро становится невыносимым.
Они готовы уволиться.
Ярослав Лихачевский, который сейчас отвечает за проект помощи силовикам вместо Микиты Микадо, заявил в прямом эфире телеканала https://www.youtube.com/watch?v=pjycWxMoUl8 «Дождь» , что уже вчера (19.09.2020) 200 сотрудников МВД обратились в BYSOL с просьбой исключить их из https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393834/ списка, опубликованного вчера же. Они готовы уйти из внутренних органов.
«Деанонимизация работает очень хорошо.
Вчера (19.09.2020) была опубликована 1000 имен силовиков, и 200 из них вчера же пришли к нам с заявками и просьбой исключить из списка. Они сказали, что готовы выходить из системы и не участвовать в этом.
То есть конверсия 20% - это очень хорошие цифры», - рассказал Ярослав.
Напомним, что вчера (19.09.2020) киберпартизаны передали блогеру Nexta для обнародования https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393834/ первую тысячу фамилий сотрудников МВД . В списке есть имена и фамилии сотрудников, год рождения, место работы и должности.
От себя добавлю, что в данной статье речь идёт о передаче и публикации уже второй тысячи имён.
Беларуский МИД сообщает, что он вынужден массово увольнять сотрудников своего центрального аппарата не лояльных режиму.
«30 беларуских дипломатов (!) будут уволены в ближайшие дни с дипломатической службы Республики Беларусь.
Это уже дополнительные увольнения к освобождению от должностей послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии.
Увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах.
Увольняют даже единственного владеющего индонезийским языком в МИД Беларуси дипломата.
Причины увольнения: размещение сотрудниками центрального аппарата МИД РБ в личных соц сетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОН, а также из-за отказа фальсифицировать выборы.
Это фактически «чистки» дипкорпуса Беларуси. После фиаско внешней политики Беларуси наступил развал дипломатической службы страны.
МИД больше не лоялен к уходящей власти!»
https://nashaniva.by/?c=ar&i=259363&lang=ru
Как стало известно, Ксения Валаханович (Голуб) больше не работает на этой должности, на которой проработала не один год,пишет https://news.tut.by/society/701184.html tut.by .
Судя по ее открытой странице в Facebook, после 9 августа Ксения активно осуждает насилие в стране после выборов. Известно, что на одной из мирных протестных акций был жестко задержан ее 66-летний отец.
Система, напуганная массовым исходом силовиков из органов, вынуждена была ограничить доступ к трем сайтам - ресурсам благотворительного фонда «Беларусь будущего», «Дапамажы.by» и фонда солидарности BYSOL, оказывавших материальную помощь беларуским силовикам, уволившимся из карательных органов.
- Иди на .уй, сволочь. Сын не пришел домой , а дочку назвали су.ой ментовской.