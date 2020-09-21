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Новости Революция в Беларуси
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Милиционер вернул флаг 72-летней активистке Багинской, на марше в Минске стяг снова отобрали. ФОТО

В 9 утра 20 сентября к 72-летней активистке Нине Багинской домой пришел милиционер и со словами "я же вам вчера обещал поискать ваш флаг" отдал его.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Белсат.

"Нина говорит, что не уверена, что это ее флаг, но он очень на него похож. Сегодня флаг снова забрали. Какие-то ребята подарили Нине свой флаг", - отмечается в сообщении.

Милиционер вернул флаг 72-летней активистке Багинской, на марше в Минске стяг снова отобрали 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рискованный поступок: беларус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками. ВИДЕО

Напомним, 28 августа на акцию на площадь Независимости в столице Беларуси Минске пришла 72-летняя активистка Нина Багинская. В руках женщина держала бело-красно-белый флаг. Видео и фото того, как омоновец отобрал флаг и пытается усмирить женщину, которая забирает свое имущество, обнародовали местные медийщики.

Автор: 

Беларусь (7901) милиция (2710) Минск (1562)


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Топ комментарии
+2
Не путай, майдан в Украине был не из-за фальсификации выборов, а из-за изменения вектора страны, и изменение это не поддерживал легитимно избранный на тот момент президент. В РБ причины другие- они честно ждали выборов и хотели по закону всё решить. И только после того, как им нагло плюнули в лицо, они пошли отстаивать свой выбор. В Украине же активное меньшинство прогнули пассивное(на тот момент) большинство. И только после агрессивных действий Рашки многие тогда тоже стали на сторону майдановцев(как следствие действий Рашки), но до аннексии Крыма были против свержения Януковича и выступали за то, чтобы дождаться выборов и избрать президента который бы и был вырожателем мнения большинства по вопросу вектора страны.
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21.09.2020 02:08
+2
Беларуская мова вельмі прыгожая. Я не разумею, чаму беларусы наогул не карыстаюцца ўласнай мовай.
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21.09.2020 10:08
+1
Вот выкопают картошку и тады.
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21.09.2020 07:21
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Правила форума Совет форумчан
Мы же не для того, тебе, его вернули, чтобы ты и дальше с ним ходила. Не поняла намёка, значит попрощайся с ним окончательно. Бабуля, думаешь возраст спасёт? Мы тут деваху не пожалели на последних месяцах беременности, так что следи за новостями, это был ещё один намёк.
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21.09.2020 01:37 Ответить
Слава Украине, беларусские братья!!!!!
Вам нужен майдан, если хотите жить как мы, в свободной и процветающей стране!!!
Героям слава!!!!!
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21.09.2020 01:37 Ответить
Не путай, майдан в Украине был не из-за фальсификации выборов, а из-за изменения вектора страны, и изменение это не поддерживал легитимно избранный на тот момент президент. В РБ причины другие- они честно ждали выборов и хотели по закону всё решить. И только после того, как им нагло плюнули в лицо, они пошли отстаивать свой выбор. В Украине же активное меньшинство прогнули пассивное(на тот момент) большинство. И только после агрессивных действий Рашки многие тогда тоже стали на сторону майдановцев(как следствие действий Рашки), но до аннексии Крыма были против свержения Януковича и выступали за то, чтобы дождаться выборов и избрать президента который бы и был вырожателем мнения большинства по вопросу вектора страны.
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21.09.2020 02:08 Ответить
"Вырожатель" это как?
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21.09.2020 02:21 Ответить
Ну да, такого слова то и нет. Но имеется ввиду, тот, кому народ делегирует свои полномочия.
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21.09.2020 02:27 Ответить
Це від слова Виродження (втрата цінних властивостей, зникнення корисних якостей)))
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21.09.2020 07:50 Ответить
виразником.
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21.09.2020 08:19 Ответить
а чого це ви заштокали і закакали ?
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21.09.2020 08:20 Ответить
В 2004 году был Майдан как раз из-за фальсификации выборов. Ситуация идентичная Беларуси. Януковощу дорисовали пару процентов и типа он победил. Народ повстал. В итоге были относительно честные перевыборы (третий тур) и Ющенко победил.
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21.09.2020 08:30 Ответить
Так там еще и была твердая позиция Кучмы...
Он ушел и не вцепился в кресло...а на вопрос "Признаете победу Януковича?" ответил..."Нет ..он же бандит.."
Хотя там колебания были явно неусточивые "+" и "-"...Крым и лугандон с его ватой ((((
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21.09.2020 08:58 Ответить
Кучма сказал на Януковича "он же бандит"?? это точно? в упор не помню
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21.09.2020 10:10 Ответить
100% ищи видео было...
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21.09.2020 20:45 Ответить
Много букофф-мало смысла.
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21.09.2020 08:54 Ответить
И до коле так в холостую ходить?? Когда и кому барыкады строить?
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21.09.2020 04:48 Ответить
Вот выкопают картошку и тады.
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21.09.2020 07:21 Ответить
шедевр! Дякую за сміх!
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21.09.2020 08:44 Ответить
Не камінцями ж їм кидатися.
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21.09.2020 09:22 Ответить
А вот возьми и подумай, почему при таком раскладе люди выражают свое несогласие с действующим режимом, но еще не переходят к разрушительным действиям.
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21.09.2020 09:18 Ответить
Чаму?
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21.09.2020 10:09 Ответить
Беларуская мова вельмі прыгожая. Я не разумею, чаму беларусы наогул не карыстаюцца ўласнай мовай.
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21.09.2020 10:08 Ответить
що тут незрозумілого??? мацква асимілізувала й москалізувала білорусів.... зробила з них донорський орган для нікчемного тіла мацковської "нації"-солянки.
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21.09.2020 11:06 Ответить
відродити націю непросто... потрібно відмовитись від всього мацковського - тв, преси, мацковської мови навчання усюди, від пушкіних з лермонтовими, як спекулятивних провідників кацапізації нації... - поглад тільки на Захід може врятувати й зберегти націю(українську також)
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21.09.2020 11:12 Ответить
 
 