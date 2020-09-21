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Милиционер вернул флаг 72-летней активистке Багинской, на марше в Минске стяг снова отобрали. ФОТО
В 9 утра 20 сентября к 72-летней активистке Нине Багинской домой пришел милиционер и со словами "я же вам вчера обещал поискать ваш флаг" отдал его.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Белсат.
"Нина говорит, что не уверена, что это ее флаг, но он очень на него похож. Сегодня флаг снова забрали. Какие-то ребята подарили Нине свой флаг", - отмечается в сообщении.
Напомним, 28 августа на акцию на площадь Независимости в столице Беларуси Минске пришла 72-летняя активистка Нина Багинская. В руках женщина держала бело-красно-белый флаг. Видео и фото того, как омоновец отобрал флаг и пытается усмирить женщину, которая забирает свое имущество, обнародовали местные медийщики.
Топ комментарии
+2 Дмитрий Шкицкий
показать весь комментарий21.09.2020 02:08
+2 Roman Maksymyuk #424494
показать весь комментарий21.09.2020 10:08
+1 Анатолий Панасюк
показать весь комментарий21.09.2020 07:21
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Он ушел и не вцепился в кресло...а на вопрос "Признаете победу Януковича?" ответил..."Нет ..он же бандит.."
Хотя там колебания были явно неусточивые "+" и "-"...Крым и лугандон с его ватой ((((