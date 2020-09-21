Мировые банки провели подозрительные транзакции на $2 триллиона. В отчетах фигурируют Коломойский, Ахметов и другие, - расследование

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) начал публикацию данных из секретного досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Министерства финансов США.

Об этом сообщают ICIJ и агентство "Слідство.Інфо", которое приняло участие в расследовании, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что файлы FinCEN в 2019 году оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed News, затем в течение почти полутора лет их анализировали около 400 журналистов из 88 стран, в том числе из Украины.

Журналисты исследовали и проверяли подозрительные транзакции на общую сумму 2 триллиона долларов. Они касаются многих стран мира и политиков.

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По информации "Слідство.Інфо", среди операций, которые американское ведомство считает подозрительными, есть компании, связанные с бизнесменами Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым, и бывшим главой Администрации президента времен Виктора Януковича Андреем Клюевым.

В одном из первых опубликованных материалов, в частности, говорится о продаже наркотиков в США. Другой эпизод касается Пола Манафорта - политтехнолога, который работал на Виктора Януковича и Дональда Трампа. FinCEN зафиксировала движение средств между компаниями Манафорта и его партнеров, в частности, в сентябре 2017 года. То есть уже после того, как стало известно о вероятной причастности Манафорта к отмыванию денег и сотрудничество с подозрительными клиентами и учреждениями.

Отдельная история о возможных финансовых злоупотреблениях касается украинского бизнесмена и политика времена президентства Виктора Януковича Юрия Иванющенко. Речь идет о поставке оборудования на государственную угольную шахту имени Бажанова, что в Макеевке. Вскоре после аварии на ней 29 июля 2011 года, когда погибли 11 человек, украинские аудиторы обратили внимание на то, кто поставлял оборудование на шахту и вообще обеспечивал обновления ее физических активов.

По данным журналистов, поставщиком оборудования для шахты имени Бажанова была кипрская компания Tornatore. Она продолжила делать это и после аварии - так, в декабре 2011-го, согласно документам FinCEN, Tornatore получила 5,5 млн долларов от ООО "Газэнерголизинг", которая предоставляла в пользование шахтное оборудование. На следующий день Tornatore перечислила 999 994 доллара российской лизинговой компании, которой частично владело правительство РФ. В материале отмечают, что такие близкие к круглым суммы часто являются признаком схем по отмыванию денег.

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Журналисты добавляют, что несмотря на то, что обновление оборудования на шахте проводилось якобы до и после аварии, на деле ее состояние не менялось. В материале упоминаются жалобы рабочих на то, что сверху на них могли падать кирпичи. А оборудование, вместо того, чтобы заменить или капитально отремонтировать, часто просто чистили или красили, не проводя серьезных работ, и вновь поставляли на шахту как новое.

Согласно расследованию 2011 года журналистов Юрия Николова и Татьяны Чорновил, на которое ссылаются в публикации, схема имела отношение к бизнесмену Юрию Иванющенко и могла быть связана с компаниями, приближенными к российскому государственному банку "ВТБ".

По официальным сообщениям, Иванющенко в 2014 году выехал из Украины. Сейчас относительно его деятельности ведутся расследования в Украине и Швейцарии из-за возможного накопления миллионов долларов, выделенных на осуществление проектов в сфере энергетики. Швейцарский адвокат Винсент Солари, которого журналисты назвали представителем Юрия Иванющенко, отношение последнего к Tornatore и "Газэнергохолдингу" опроверг.