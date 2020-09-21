С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидемическое зонирование, Киев - в "оранжевой" зоне карантина
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в пятницу установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 21 сентября.
Об этом сообщил в Фейсбуке министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение приняла Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 сентября.
"С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в оранжевой зоне", - написал он.
Немчинов опубликовал список городов из красной, оранжевой и желтой карантинных зон. Он отметил, что новые эпидемиологические уровни устанавливаются на 14 дней.
Так, в "красной" зоне оказались:
город Чоп Закарпатской области;
город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
город Нежин и Носовский район Черниговской области;
город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы;
город Канев Черкасской области;
Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
Герцеивский и Кельменецкий районы Черновицкой области.
При попадании в эту зону запрещается работа общественного транспорта; ТРЦ, кафе и ресторанов. Такие ограничения возможны в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.
В "оранжевую" зону попали: Киев, Винница, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь.
В этой зоне оказалось больше всего областных центров, а также столица. Здесь запрещается работа: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; фитнес-центров и спортзалов, части учреждений культуры; детских лагерей. Также запрещены массовые сборы на более чем 100 человек.
В "желтой" зоне под ограничения подпали: Луцк, Житомир, Ривне, Черкассы, Чернигов, Запорожье, Львов, Николаев.
В этой зоне запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех, что оказывают услуги).
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Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Свято-Успенском мужском монастыре УПЦ (РПЦвУ) московского патриархата, расположенном на Большом Фонтане.
Об этом сообщил заместитель главного санврача Одесской области Сергей Дементьев, сообщает https://dumskaya.net/news/v-odesskom-pravoslavnom-monastyre-upts-moskovsko-126707/ Думская .
По его словам, лаборатория подтвердила шесть случаев заболевания среди насельников обители. Все они монахи. 88 людей, контактировавших с заболевшими, находятся на самоизоляции. У них взяли биоматериалы для проведения ПЦР-анализа. Результатов еще нет.
Всего в монастыре обитает примерно 300 чекистов, в том числе митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Саввин).
Из-за коронавируса откинули лапти еще два попа УПЦ (МП), а митрополита госпитализировали
Госпитализирован с коронавирусом митрополит Николаевский и Очаковский Питирим (Старинский), иерарх УПЦ (МП). Также от осложнений из-за COVID-19 подохли клирик Николаевской епархии священник Дионисий Корел и клирик Харьковской епархии УПЦ (МП) протодиакон Николай Гончаров. Об этом сообщает корреспондент портала "https://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/47321-cherez-koronavirus-pomerli-shhe-dva-klirika-upc-mp-a-mitropolita-gospitalizovano.html Религия в Украине ".
Официальный сайт УПЦ (МП) скрывает случаи гибели от коронавируса своих клириков. О болезни и смертях московских попов сообщают телеграмм канал "Церквач" и участники общин УПЦ (МП) в социальных сетях.
Как пишет "Церквач", последний раз главарь Николаевской епархии совершал "богослужения" 30 августа.
Митрополиту Питириму 76 лет, а умершему от осложнений через COVID-19 клирику той же Николаевской епархии попу Дионисию Корелову был 31 год.
В эти же дни от коронавируса скончался и протодиакон Благовещенского кафедрального собора УПЦ (МП) в Харькове 47-летний о. Николай Гончаров. Как сообщают в сетях УПЦ (МП), у него было 80 процентов поражения легких, сердце не выдержало.
когда читаешь новости на цензоре возникает ощущение, что это сатирический журнал...:
Все эти зоны для тех у кого IQ 70-90.Как и сам карантин...
В Запорожье на предприятиях 1/3- пенсионеры, и как-то ни кто не пострадал от "пандемии"