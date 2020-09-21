С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидемическое зонирование, Киев - в "оранжевой" зоне карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в пятницу установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 21 сентября.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение приняла Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 сентября.

"С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в оранжевой зоне", - написал он.

Немчинов опубликовал список городов из красной, оранжевой и желтой карантинных зон. Он отметил, что новые эпидемиологические уровни устанавливаются на 14 дней.

Так, в "красной" зоне оказались:

город Чоп Закарпатской области;

город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

город Нежин и Носовский район Черниговской области;

город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы;

город Канев Черкасской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

Герцеивский и Кельменецкий районы Черновицкой области.

При попадании в эту зону запрещается работа общественного транспорта; ТРЦ, кафе и ресторанов. Такие ограничения возможны в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.

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В "оранжевую" зону попали: Киев, Винница, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь.

В этой зоне оказалось больше всего областных центров, а также столица. Здесь запрещается работа: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; фитнес-центров и спортзалов, части учреждений культуры; детских лагерей. Также запрещены массовые сборы на более чем 100 человек.

В "желтой" зоне под ограничения подпали: Луцк, Житомир, Ривне, Черкассы, Чернигов, Запорожье, Львов, Николаев.

В этой зоне запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех, что оказывают услуги).



























