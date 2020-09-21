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Новости Коронавирус и карантин
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С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидемическое зонирование, Киев - в "оранжевой" зоне карантина

С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидемическое зонирование, Киев - в

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в пятницу установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 21 сентября.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение приняла Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 сентября.

"С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в оранжевой зоне", - написал он.

Немчинов опубликовал список городов из красной, оранжевой и желтой карантинных зон. Он отметил, что новые эпидемиологические уровни устанавливаются на 14 дней.

Так, в "красной" зоне оказались:

город Чоп Закарпатской области;

город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

город Нежин и Носовский район Черниговской области;

город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы;

город Канев Черкасской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

Герцеивский и Кельменецкий районы Черновицкой области.

При попадании в эту зону запрещается работа общественного транспорта; ТРЦ, кафе и ресторанов. Такие ограничения возможны в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз. 

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В "оранжевую" зону попали: Киев, Винница, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь.

В этой зоне оказалось больше всего областных центров, а также столица. Здесь запрещается работа: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; фитнес-центров и спортзалов, части учреждений культуры; детских лагерей. Также запрещены массовые сборы на более чем 100 человек.

В "желтой" зоне под ограничения подпали: Луцк, Житомир, Ривне, Черкассы, Чернигов, Запорожье, Львов, Николаев.

В этой зоне запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех, что оказывают услуги).

С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидемическое зонирование, Киев - в оранжевой зоне карантина 01
С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидемическое зонирование, Киев - в оранжевой зоне карантина 02
С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидемическое зонирование, Киев - в оранжевой зоне карантина 03
С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидемическое зонирование, Киев - в оранжевой зоне карантина 04
С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидемическое зонирование, Киев - в оранжевой зоне карантина 05
С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидемическое зонирование, Киев - в оранжевой зоне карантина 06
С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидемическое зонирование, Киев - в оранжевой зоне карантина 07






карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Вообще-то это все беззаконие и нарушение гражданских прав записанных в Конституции. Ни Кличко, ни Шмыгаль не имеют права издавать такие постановления.
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21.09.2020 08:44
+2
С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидемическое зонирование, Киев - в "оранжевой" зоне карантина - Цензор.НЕТ 2011
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21.09.2020 08:13
+2
Это приведет к тому, что дыра в Бюджете станет еще больше. А все делается с целью повлиять на выборы, что превращает их в заранее не легитимные. Особенно старается Кличко, надеется проскочить в первом туре. Киевляне должны сделать соответствующие выводы
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21.09.2020 08:56
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https://oleg-leusenko.livejournal.com/13236738.html На Одесчине в монастыре РПЦвУ вспышка COVID-19. На Николаевщине и в Харькове сдохли еще 2 чекиста МП

Московские попы продолжают распространять коронавирус по Украине при преступном попустительстве власти Зеленского.
С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидемическое зонирование, Киев - в "оранжевой" зоне карантина - Цензор.НЕТ 5130

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Свято-Успенском мужском монастыре УПЦ (РПЦвУ) московского патриархата, расположенном на Большом Фонтане.

Об этом сообщил заместитель главного санврача Одесской области Сергей Дементьев, сообщает https://dumskaya.net/news/v-odesskom-pravoslavnom-monastyre-upts-moskovsko-126707/ Думская .

По его словам, лаборатория подтвердила шесть случаев заболевания среди насельников обители. Все они монахи. 88 людей, контактировавших с заболевшими, находятся на самоизоляции. У них взяли биоматериалы для проведения ПЦР-анализа. Результатов еще нет.

Всего в монастыре обитает примерно 300 чекистов, в том числе митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Саввин).

Из-за коронавируса откинули лапти еще два попа УПЦ (МП), а митрополита госпитализировали

Госпитализирован с коронавирусом митрополит Николаевский и Очаковский Питирим (Старинский), иерарх УПЦ (МП). Также от осложнений из-за COVID-19 подохли клирик Николаевской епархии священник Дионисий Корел и клирик Харьковской епархии УПЦ (МП) протодиакон Николай Гончаров. Об этом сообщает корреспондент портала "https://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/47321-cherez-koronavirus-pomerli-shhe-dva-klirika-upc-mp-a-mitropolita-gospitalizovano.html Религия в Украине ".

Официальный сайт УПЦ (МП) скрывает случаи гибели от коронавируса своих клириков. О болезни и смертях московских попов сообщают телеграмм канал "Церквач" и участники общин УПЦ (МП) в социальных сетях.

Как пишет "Церквач", последний раз главарь Николаевской епархии совершал "богослужения" 30 августа.

Митрополиту Питириму 76 лет, а умершему от осложнений через COVID-19 клирику той же Николаевской епархии попу Дионисию Корелову был 31 год.

В эти же дни от коронавируса скончался и протодиакон Благовещенского кафедрального собора УПЦ (МП) в Харькове 47-летний о. Николай Гончаров. Как сообщают в сетях УПЦ (МП), у него было 80 процентов поражения легких, сердце не выдержало.
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21.09.2020 08:11 Ответить
С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидемическое зонирование, Киев - в "оранжевой" зоне карантина - Цензор.НЕТ 2011
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21.09.2020 08:13 Ответить
Одесса в жёлтой зоне? Интересно.
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21.09.2020 08:20 Ответить
А маски носить на законодательном уровне, кабмин ввести не пробовал, или впрочем о чем я, зачем столько ненужных рабов.
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21.09.2020 08:38 Ответить
Вообще-то это все беззаконие и нарушение гражданских прав записанных в Конституции. Ни Кличко, ни Шмыгаль не имеют права издавать такие постановления.
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21.09.2020 08:44 Ответить
Від сьогодні в Україні встановлено нове епідемічне зонування, Київ - у "помаранчевій" зоні карантину - Цензор.НЕТ 2143
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21.09.2020 08:51 Ответить
Шо за місто ХАРКОВ????
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21.09.2020 08:47 Ответить
..ГЕПІНСЬК ..! Чув ?
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21.09.2020 08:52 Ответить
Чув місто Харків...
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21.09.2020 09:05 Ответить
Чув місто Харків...

когда читаешь новости на цензоре возникает ощущение, что это сатирический журнал...:
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21.09.2020 16:43 Ответить
ДОБКІНСК- ГЕПІНСК.
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21.09.2020 09:05 Ответить
Гепадопінськ.
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21.09.2020 09:10 Ответить
В "яблочко"!
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21.09.2020 09:19 Ответить
Это приведет к тому, что дыра в Бюджете станет еще больше. А все делается с целью повлиять на выборы, что превращает их в заранее не легитимные. Особенно старается Кличко, надеется проскочить в первом туре. Киевляне должны сделать соответствующие выводы
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21.09.2020 08:56 Ответить
Після того як у нас 2 дні поспіль фестивалили чекаємо результатів. Людей було море, з"їхались звідусіль.
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21.09.2020 09:09 Ответить
Що за *фестиваль * ?
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21.09.2020 09:13 Ответить
Дуже дивне зонування. Населення Києва 3 млн., хворих 400 чол.щодня, населення Львова 750 тис., хворих 100 чол. щодня. Київ - рожевий, Львів став жовтий. Співвідношення населення до хворих однакове.
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21.09.2020 09:19 Ответить
Просо в Киеве большая концентрация послушных баранов...!
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21.09.2020 09:30 Ответить
Дуже дивне зонування.

Все эти зоны для тех у кого IQ 70-90.Как и сам карантин...
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21.09.2020 16:46 Ответить
Если глянуть со стороны права все эти цвета,комиссии, распоряжения,степаша. Наруушающиее конституцию,это игры в детский сад по форме. А по сути дурдом для здравого смысла. Но в натуре это шаман-знахаоь степаша по утрам раздает свои дикарские табу папуасам. Так на нас будут смотреть из недалекого будущего если оно будет с такими керманычами.
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21.09.2020 10:09 Ответить
в харькове заставляют проходить мед комиссию в тепло сети а там почти все пенсионеры и как быть.
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21.09.2020 10:49 Ответить
в харькове заставляют проходить мед комиссию в тепло сети а там почти все пенсионеры и как быть.
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21.09.2020 10:50 Ответить
а там почти все пенсионеры и как быть.

В Запорожье на предприятиях 1/3- пенсионеры, и как-то ни кто не пострадал от "пандемии"
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21.09.2020 16:48 Ответить
 
 