С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается спокойной и полностью контролируется украинским подразделениями. Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают условия договоренностей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 20 сентября, на участках ответственности наших бригад задокументировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия была зафиксирована недалеко от населенного пункта Новоалександровка. Выстрелы в сторону наших позиций были провокационными и не представляли угрозы жизни украинским воинам, поэтому наши защитники оружие в ответ не применяли", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

С начала текущих суток, 21 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения договоренностей.

Так, вблизи Марьинки враг осуществил выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а также три выстрела из гранатомета приспособленного для использования мин ПОМ-2.

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"Боевых потерь среди личного состава в результате вражеских выстрелов нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что во всех остальных районах ответственности Объединенных сил наблюдается тишина.

"Украинские воины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-центре ОС.