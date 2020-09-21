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Новости Агрессия России против Украины
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С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается спокойной и полностью контролируется украинским подразделениями. Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают условия договоренностей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 20 сентября, на участках ответственности наших бригад задокументировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия была зафиксирована недалеко от населенного пункта Новоалександровка. Выстрелы в сторону наших позиций были провокационными и не представляли угрозы жизни украинским воинам, поэтому наши защитники оружие в ответ не применяли", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

С начала текущих суток, 21 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения договоренностей.

Так, вблизи Марьинки враг осуществил выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а также три выстрела из гранатомета приспособленного для использования мин ПОМ-2.

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"Боевых потерь среди личного состава в результате вражеских выстрелов нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что во всех остальных районах ответственности Объединенных сил наблюдается тишина.

"Украинские воины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-центре ОС.

С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (27379) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+16
С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3939
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21.09.2020 08:07
+12
декомунізований кадр, який не має права займати посади в українській державі.
те саме і факіна стосується.
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21.09.2020 08:42
+11
С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 828
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21.09.2020 08:21
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Так перемирие есть или нет?
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21.09.2020 08:05 Ответить
Всё хорошо, прекрасная маркиза.
А дом мы вам вернем ... когда-нибудь.
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21.09.2020 08:19 Ответить
С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3939
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21.09.2020 08:07 Ответить
"Украинские воины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-центре ОС.Источник: https://censor.net/ru/n3220361

==================
Да нихрена они, украинские воины, не могут с толпой контролирующих офицеров из штабов ОТУ, которые круглосуточно дежурят на ВОПах и РОПах. Плюс денежное наказание за ответный огонь. Зеленский выполняет волю РФ, строит Преднестровье-2
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21.09.2020 08:09 Ответить
При молчаливом согласии его 73%избирателей,а то и под их "одобрям",таки Да !
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21.09.2020 08:15 Ответить
С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9309
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21.09.2020 08:15 Ответить
С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 828
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21.09.2020 08:21 Ответить
Готовы мгновенно реагировать...
Как? Кошельком? По-другому никак.
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21.09.2020 08:22 Ответить
Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Мар'їнки, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2291
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21.09.2020 08:23 Ответить
декомунізований кадр, який не має права займати посади в українській державі.
те саме і факіна стосується.
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21.09.2020 08:42 Ответить
Его убил паспорт Орды.
Кравчук, вычеркивай из списков на амнистию.
Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Мар'їнки, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1698
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21.09.2020 08:25 Ответить
Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Мар'їнки, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4818
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21.09.2020 08:27 Ответить
тишина у зеленского в голове...
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21.09.2020 08:43 Ответить
там пустота
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21.09.2020 09:09 Ответить
как можно полностью контролируя ситуацию допустить ранение в ногу, брехуны
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21.09.2020 08:44 Ответить
Бойові втрати - це втрати під час бою. Чим бій відрізняється від бійні пояснювати не треба.
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21.09.2020 09:03 Ответить
І як по сводках ворогів України гранатомет стріляв ковбасою і пломбіром.
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21.09.2020 09:32 Ответить
Вот нафига этот цирк?

НЕ смотря на обстрелы и жертвы вечером Генштаб все равно отрапортует, что сутки прошли без нарушений ЗЕленой капитуляции.
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21.09.2020 09:44 Ответить
Бойових втрат не має? А тоді які втрати є ? Мовчання...
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21.09.2020 11:17 Ответить
Рассея обогнала Гитлеровский фашисткий Третий Рейх по объему грабежа и мародерству в Украине!
Русские и Россия фашисткое население и территория!
Обнародован список предприятий, вывезенных Россией с Донбасса. https://sila-prava.org/ru/news-ru/obnarodovan-spisok-predpriyatij-vyve/
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21.09.2020 12:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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21.09.2020 17:34 Ответить
Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Мар'їнки, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6390
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21.09.2020 17:43 Ответить
 
 